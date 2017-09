AIK-panelen: "Definitivt en av de största i min bok"

AIK-panelen diskuterar denna vecka krossen mot Häcken, hur mycket man älskar Pertan och söndagens match mot Elfsborg.

Henrik LindénJohan SjöholmÅke BrettoAIK gör självklart en fantastisk insats även om Häcken bjuder på mycket ytor. Jag tycker att det var befriande att se offensiven hos både Sundgren och Lindkvist som belönades med två mål vardera. Jag hoppas att den torftiga matchen i Sundsvall summeras som ett tillfälligt hack i kurvan när hösten ska summeras om några omgångar.En fullständig överkörning på alla plan. AIK som visat stigande form på slutet (Sundsvall undantaget) spelade ut hela sitt register. Allt klaffade och Norling kunde njuta med sina Kishti Tomita-moments vid sidan om. Sundgren och Lindkvist, som gjorde två mål vardera, förtjänar stora hyllningar för sina insatser på varsin kant.Jag gick in i matchen med inställningen att oavgjort var godkänt, så det var inget annan än en fröjd att se AIK vinna mot Häcken som ändå varit väldigt bra offensivt i år. Jag vill påstå att Norling är att tacka för att det gick så bra som det gick. Stahre hade inget ess i rockärmen att använda för att vända matchen. AIK tuffade på som en väloljad maskin. Åt de som tvivlar på Norling vill jag bara säga att denna match är som ett fysiskt kvitto på hur det blir när Norlings spelidé fungerar som bäst. Med andra ord - riktigt bra.Per Karlsson är definitivt en av de största i min bok. Drygt 300 matcher för klubben säger en del om den lojalitet han visat för AIK då utlandsintresse inte saknats. Har under kortare perioder dessutom placerats på bänken men aldrig klagat utan fortsatt gnugga på. Otroligt välförtjänt mål mot Häcken i söndags.Han är på god väg! Pertan har länge jobbat i det tysta men börjar äntligen få hyllningarna han förtjänar. Inte sedan november 2009 har ett allsvenskt mål varit så välförtjänt.Största någonsin är kanske lite väl smickrande även för Pertan, men Per Karlsson ÄR den bästa backen i Allsvenskan just nu.Jag tror faktiskt att Pertan är vår viktigaste spelare. Det får man som AIK:are höra av de andra lagens supportrar också. Han kämpar alltid, och den dagen han avslutar sin spelarkarriär kommer bör vi ha en riktigt bra ersättare.Det är en match som AIK bör vinna med tanke på lagens olika formkurvor. Vi får dock hoppas på en utebliven tränareffekt nu när Magnus Haglund har fått lämna sitt jobb som tränare för Elfsborg. Oavsett detta tycker jag dock AIK ska ta tre poäng då vi i grunden är ett mer välbalanserat och bättre fotbollslag.Chansen finns, absolut. AIK är i oerhört gott slag nu. Som det såg ut senast hade jag dock gärna sett AIK attackera mot Elfsborgs ordinarie backlinje...Elfsborg är otroligt ojämna. Måhända att de får energi efter Malmöfiaskot, så lika lätt som det var för Malmö att slå Elfsborg kommer det nog inte riktigt bli för AIK. Jebali, Lundevall, Prodell och Frick kan mer än ställa till det bakåt för oss. Om Häcken är ett idealiskt motstånd för AIK så är nog Elfsborg ett kanske ett av de sämre lagen att möta för oss. Vi bör få minst oavgjort. Oddsen för AIK-seger sjunker markant om Obasi spelar.Insatsen i Sundsvall. Tillbaka till gamla hjulspår.Sundsvallsmatchen. Den var inte bra.Att vi inte lyckades skapa något mot Sundsvall. Tydligt att det ej finns en plan B. När vi får andrum spelar vi bra, men om vi möter ett bottenlag som är så desperata att de jagar varje boll, sjunker ned lågt och inte skänker en tanke till sitt egna anfallsspel utan bara försvarar, ja då blir alla våra anfallare osynliga. Där finns det något att jobba på.