AIK-panelen: "Fortsatt tålamod med Rikard Norling"

AIK-panelen diskuterar denna vecka derbyt mot Bajen, anfallskonstellationen och Rikard Norling.

Henrik LindénJohan SjöholmÅke BrettoSpelmässigt var det definitivt en av AIK:s bättre matcher även om vi ställdes mot ett för dagen väldigt svagt Bajen. Att inte lyckas vinna denna match var dock direkt svagt och självklart borde AIK och inte minst Henok Goitom gjort minst två mål till med tanke på alla möjligheter man skapade. Ett stort plus vill jag även ge till Johan Blomberg som jag tycker gör en fantastisk insats.En stor besvikelse, då AIK stod för en av årets bästa matcher rent spelmässigt. Kristoffer Olsson och Johan Blomberg var ruggigt bra på mittfältet. Dessvärre är det väl sedan symptomatiskt för säsongen att vi saknar skärpa i offensivt straffområde. Sett till chanserna som skapades så skulle AIK ha vunnit komfortabelt.Snygga tifon från båda lag, men framför allt var det en riktigt underhållande match. Det var bra tempo och vi såg inte det långsamma, sega AIK vi sett tidigare på säsongen. I övrigt var matchen tveklöst vår och vi blev helt enkelt rånade på två poäng av Hammarby . Kul med Olssons mål och riktigt synd att Goitom inte fick in något. Wiland gjorde dock sin bästa insats i Hammarby sedan han kom dit, och oturligt nog var det mot just ossÄven om jag tycker att det borde finnas ännu mer att ta av från både Henok och Obasis sida så tycker jag att det inte bör finnas några större frågor kring vilka som bör starta när alla är tre är friska. I min bok är dessa två för tillfället de klart bästa anfallarna i truppen.Henok Goitom och Chinedu Obasi ska spela av den enkla anledningen att de är våra bästa anfallare. Samarbetet spelarna emellan har dessutom sett fint ut de stunder de har haft tillsammans på planen.Obasi ska starta varje resterande match om han kan. Jag föredrar Obasi/Goitom framför Stefanelli då jag inte tycker att Stefanelli har levererat. Om Obasi inte kan starta varje match så får ju givetvis Stefanelli och Goitom dela på ansvaret. Sedan har Norling en nöt att knäcka i frågan om vårat ineffektiva anfall. Kan Olsson/Thern bli mer involverade i anfallspelet? Någon lösning måste komma innan 2018. Jag tycker att 4-3-3 låter intressant med Stefanelli, Obasi och Goitom på topp, men det är tveksamt om Norling är beredd att överge 3-5-2.Såklart en väldigt stor fråga att analysera och man kan ju börja med att konstatera att AIK varken tagit de steg spelmässigt eller poängmässigt som man hoppats på under 2017. Jag ser dock gärna att Norling är kvar i klubben under 2018 där han får en trupp på plats tidigt under vintern och där omsättningen inte är allt för stor. Därefter får man göra en nu utvärdering på huruvida han är rätt man att leda AIK.Jag vill påstå att han är rätt för AIK. Rent resultatmässigt var våren fenomenal, baserat på spelarmaterialet vi hade att tillgå. Sedan åkte vi på en oerhört tuff smäll i Europaspelet som tog hårt på oss alla. Med många nyförvärv tar det dessutom ett tag innan allt sitter som det ska, så vi bör nog ha fortsatt tålamod med Rikard Norling.Rikards återkomst 2016 var ju ingenting annat än lyckad. Det blev derbysuccéer, vi fick se Isak växa fram, det var 6-0 mot Norrköping och vi knep en andraplats i ligan.Däremot har 2017 inte riktigt vuxit till att bli den säsongen som vi hoppades på. Jag tycker inte att det rättfärdigar en avgång som vissa andra tycker. Han har kontrakt till 2020, är backad av styrelsen och har ambition att förbättra det som inte varit bra. Om 2018 innehåller en massa tvivelaktiga beslut, dåliga byten och snöpliga förluster så kan det vara dags att tänka på en ersättare, men annars backar jag Rikard. Jag tror absolut att Rikard har potentialen att leda AIK, och jag tror inte att det finns något tvivel eller några samarbetssvårigheter inom spelartruppen. Resultaten har varit mycket blandade, men till största delen positiva. Vi har vunnit 3 derbyn mot DIF sedan Norling kom, dödat Elfsborg spöket, tagit 4p mot Norrköping (ett topplag) och så vidare. Tyvärr har vi ju fått genomlida saker som förlust mot Kalmar och J-södra, 0-0 mot GIF med mera, men det är ju också där som förändringarna ska ske.Att vi nu är fyra poäng bakom Djurgården. Vi har inte råd att tappa fler poäng nu om vi vill titulera oss bäst i stan även detta år.Att vi bara fick med oss en av sex möjliga poäng mot Bajen i år.Nicolas Stefanelli får ta veckans sämsta. Han känns felplacerad och är inte där målchanserna uppstår. Han kanske kan verka till 100% om han får en annan lekkamrat?