AIK-panelen: "Skulle inte bli förvånad om AIK åker hem med tre poäng"

AIK-panelen diskuterar segern mot Jönköping, det stundande mötet med Malmö och Obasis vara eller icke vara.

Henrik LindénJohan SjöholmÅke BrettoDet var inte samma offensiva briljans som man visat upp i matcherna innan uppehållet men det kändes alltjämt väldigt kontrollerat. Att AIK klarar av att städa av J-Södra efter en ganska sömning första halvlek tycker jag är ännu ett tecken på att AIK är på rätt väg. Ett extra plus till Nisse som får kröna ännu en felfri insats med ett mål.AIK stod för en bra match mot ett lågt försvarande motstånd. Det bjöds inte på ytor som mot Häcken och Elfsborg , men när man väl fick hål på motståndet kändes segern klar. Ytterligare en välförtjänt seger!Ingen jättebra match, men likväl en seger. Det var lite obekvämt i andra halvlek när jag kände att J-södra kanske skulle kvittera, men det blev ju andra bullar till slut! Alltid extra kul när spelare som Pertan/Nisse/Nyholm och så vidare gör mål. Det blir liksom lite mer än bara ett vanligt mål då. Allt i allt så var detta bara en seger som behövde tas, och det gjorde man planenligt.Det är svårt att veta hur Malmös uppladdning påverkas av det säkrade SM-guldet men självklart kommer det bli extremt tufft där nere. Samtidigt så kommer vi in med en bra form och det bör vara ett ganska tacksamt läge att ställas mot Malmö. Någon gång måste den negativa trenden borta mot Malmö brytas så varför inte nu på måndag.Goda! AIK spelar med stor trygghet defensivt och har nu även hittat en framgångsrik offensiv. Vissa frågetecken på Malmös motivation gör inte chanserna mindre dessutom. Jag skulle inte bli förvånad om AIK åker hem med tre poäng på måndag.Nu eller aldrig, helt enkelt. Ett MFF som vill ta ett nytt guld 2018 kan väl knappast vara lättare möta än den trupp som just nått sitt mål? Jag hoppas att AIK i det kommande mötet kan ge en försmak på vad som väntar Malmö FF i utmaningsväg om ett halvår, när den nya säsongen går igång. En utklassning är inte att hoppas på, men AIK kommer nog kunna bjuda upp till ett stabilt motstånd.Jag har velat lite fram och tillbaka i denna fråga. Jag har nog landat i att jag tycker att AIK bör försöka förlänga med Obasi om hans krav inte är skyhöga. AIK kommer behöva tre anfallare av hög kvalite 2018 och får Obasi en hel försäsong i benen så tror jag att motivationen och formen kan förbättras och då är han kanske seriens bästa spelare.Jag är kluven i frågan. Obasi är i form möjligtvis hela Allsvenskan s bästa spelare, men är det värt att behålla honom samtidigt som Goitom och Stefanelli skördar framgångar tillsammans? Jag vet faktiskt inte. Kanske är det i stället bättre att lägga pengarna på ett yngre anfallsalternativ?Jag tror inte att Obasi stannar. Mycket talar emot det. Dels ska BW och Obasi satt sig ned för att (till synes utan resultat) förhandla redan i september, och dels har Obasi uttryckt sitt missnöje med att vara i AIK. Å andra sidan vore det onekligen en kolossal tillgång i spelarkvalitet, men är det ekonomiskt ansvarigt? Kan vi ge Obasi den lön han kräver och kanske rent av förtjänar? Finns det någon annan, yngre anfallare vi kan värva som passar oss bättre?Att guldet är avgjort och att vi aldrig var nära.Ytterligare ett år utan SM-Guld.Fotbolldirekts artikel anger att Thern lämnar. Detta har inte bekräftats officiellt, men det finns faktorer som talar att det stämmer. Det är nog faktiskt det bästa, både för AIK och för Simon Thern . Veckans sämsta får gå till tränarteamet som inte har fått ut mer av den uppenbara potential som han har under tiden Simon Thern varit här. Tack för derbymålet mot DIF, som tveklöst varit ditt största bidrag till AIK!