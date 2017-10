I fokus efter krysset i Malmö

AIK och Malmö delade på poängen i måndagens match på Swedbank Stadion. Nedan följer fem punkter i fokus efter matchen.

Gräsmattan var bedrövlig och AIK hade stora problem med både underlaget och Malmös höga press under de inledande 10-15 minuterna. Värst av alla var det för Nisse Johansson som halkade runt som Bambi på hal is och bjöd Malmö på både ett och två farliga lägen under matchinledningen.Efter den inledande kvarten kom AIK in i matchen. Man tog över matchbilden och skapade ett par fina lägen att ta ledningen. Johan Blomberg och Henok Goitom hade varsitt superläge i första halvleken utan att lyckas överlista Fredrik Andersson i Malmömålet. AIK fortsatta att agera kraftfullt i andra halvleken. Chinedu Obasi hade matchens bästa läge men en enhandsräddning från Andersson räddade Malmö den gången. 0-0 var inte ett resultat som speglade matchbilden och AIK borde med normal utdelning ha vunnit gårdagens match.Har fått mycket kritik under året, men är likförbannat målvakten med i särklass minst insläppta mål i serien. Han ligger även i topp i räddningsprocent. I går visade sannerligen Linnér varför han är förstemålvakt i AIK. Han stod för ett par riktigt högkvalitativa räddningar och dominerade sitt straffområde på ett betryggande sätt. En stor insats.AIK lyckades inte säkra Europaplatsen men borde kunna lösa den utan större problem under serieavslutningen. Östersund är hela fem poäng bakom AIK på sin fjärdeplats. Dessutom är Djurgården mellan lagen på sin tredjeplats, två poäng bakom AIK.Daniel Sundgren åkte på ett gult kort och är därmed avstängd i hemmamötet mot Göteborg. Haukur Hauksson hade varit den naturliga ersättaren, om det inte vore för att islänningen också åkte på en avstängning i gårdagens match. Blir det Johan Blomberg eller möjligtvis Robert Taylor som får vikariera på högerkanten mot Göteborg?