Inför AIK - IFK Göteborg: Andraplatsen kan säkras

AIK ställs imorgon mot IFK Göteborg i årets sista hemmamatch. Vid seger säkrar AIK europaspel och andraplatsen i tabellen.

AIK kryssade mot Malmö på bortaplan i förra omgången. I och med det har AIK tio matcher utan förlust, och den senaste torsken kom mot just Blåvitt. Blåvitt som AIK har haft svårt för de senaste åren. AIK har inte slagit Göteborgarna sedan 2014, och inte vunnit hemma mot Blåvitt sedan 2013. Dags för ett trendbrott imorgon med andra ord. Rikard Norling tvingas till en del förändringar i morgondagens match. Daniel Sundgren och Haukur Hauksson är avstängda. Sundgren kommer inte att spela mer i år då han drabbats av andningsbesvär och lagts in på sjukhus. Jesper Nyholm lär ersätta Haukur till höger i trebackslinjen. Vem som kliver in på Sundgrens plats är svårare att sia om. Förmodligen står det mellan att Johan Blomberg tar klivet ut på kanten eller att sommarvärvningen Robert Taylor tar Sundgrens plats. Sedan blir det även intressant att se om Obasi får fortsatt förtroende eller om Stefanelli kliver in i elvan igen.Linnér – Nyholm, Karlsson, Johansson – Blomberg, Thern, Olsson, Ishizaki, Lindkvist – Goitom, ObasiIFK Göteborg har haft en tuff säsong. Det har varit allt ifrån en bedrövlig ekonomi, till sparkad tränare och en sportchef som uttalar sig om saker han inte ska. I tabellen återfinns Blåvitt just nu på niondeplats, i ingemansland. Senast förlorade man hemma mot Östersund med 0-1. Bäste målskytt är veteranen Tobias Hysén med sina nio mål. August Erlingmark saknas imorgon på grund av avstängning, och där kommer förmodligen Vajebah Sakor in istället.AIK behöver vinna för att helt säkra Europaspel 2018. I praktiken bör dock ett kryss räcka då AIK i sådana fall ligger tre poäng och sju mål bättre målskillnad före Östersund på fjärdeplatsen inför den sista omgången. Vid seger imorgon säkras även andraplatsen och vi får fira John Jansson klåpares dag, dagen då Djurgården rent matematiskt inte längre kan komma före AIK i tabellen.Över 20 000 biljetter är sålda inför stormatchen. Värt att notera är även att Stefan Ishizaki imorgon gör sin sista hemmamatch för Gnaget då hans kontrakt inte förlängs.