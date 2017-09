Spelarbetyg efter krysset mot Bajen

Hammarby-AIK slutade trots stor AIK-dominans 1-1. Nedan finner ni spelarbetyg.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10 Daniel Tjernström Oscar Linnér - 6

Stod för ett par fina räddningar, men släppte möjligtvis Hammarbys mål lite väl enkelt förbi sig.



Haukur Hauksson - 7

Bra insats i dag. Rejäl och fin i passningsspelet.



Per Karlsson - 5

Halkade i samband med Hammarbys mål. I övrigt stabil.



Nils-Eric Johansson - 6

En stabil insats i vanlig ordning. Fick syna det gula kortet.



Daniel Sundgren - 7

Bra på kanten. Misslyckades dock lite för ofta med inspelen.



Johan Blomberg - 8

Låg bakom det mesta i offensiv väg för AIK. Fick ett mål avvinkat för offisde.



Kristoffer Olsson - 8

Gigant på mittfältet. Målskytt med en vacker frispark.



Stefan Ishizaki - 7

Bra och rutinerad insats på mittfältet.



Rasmus Lindkvist - 6

Pigg på kanten. Nära att avgöra matchen i slutminuterna.



Henok Goitom - 6

Bra i spelet, men stor målsumpare i dag.



Nicolas Stefanelli (Ut 75') - 5

Ganska osynlig periodvis, men var nära att ge AIK ledningen med ett fint skott innan han blev utbytt.



Inhoppare



Denni Avdic (In 75') - 5

Lyckades inte uträtta något av större värde under sin tid på planen i dag.

0 KOMMENTARER 98 VISNINGAR

På Twitter: @sjoholm96

2017-09-10 19:37:10

