Spelarbetyg efter segern mot Halmstad

AIK besegrade Halmstad med 4-1 i söndagens match på Nationalarenan. Nedan följer spelarbetyg.

1 Vedervärdig

2 Urusel

3 Usel

4 Ej godkänd

5 Godkänd

6 Lite mer än godkänd

7 Bra

8 Mycket bra

9 Fantastisk

10 Daniel Tjernström



Oscar Linnér - 5

Stod länge sysslolös, men borde nog ha agerat bättre vid Halmstads mål.



Haukur Hauksson (Ut 58') - 7

Bra offensivt på högerkanten i första halvlek.



Per Karlsson - 7

Stabil insats i mittförsvaret.



Nils-Eric Johansson - 7

Stabil och stark i duellspelet.



Daniel Sundgren - 7

Bra i båda riktningarna. Aktiv i första halvleken då AIK ofta belägrade sig på högerkanten.



Johan Blomberg - 9

Fantastisk insats. Skapade många chanser och hade även två stolpskott.



Kristoffer Olsson - 8

Spindeln i nätet på mittfältet. Elegant.



Stefan Ishizaki (Ut 66') - 7

Stark insats i dag. Fint samarbete med Lindkvist på vänsterkanten.



Rasmus Lindkvist - 8

Målskytt för första gången i AIK-tröjan. En stor tillgång på vänsterkanten.



Nicolas Stefanelli - 8

Tvåmålskytt. Lite svagt. Kunde ha gjort sju mål i dag.



Henok Goitom (Ut 79') - 8

Målskytt och framspelare. Väldigt fin insats i dag!



Inhoppare



Jesper Nyholm (In 58') - 5

Stabil utan att glänsa överdrivet.



Simon Thern (In 66') - 6

Tillbaka efter skada. Piggt inhopp!



Denni Avdic (In 79') - Spelade för kort tid för att betygsättas