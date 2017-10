Spelarbetyg. Bajen körde över giffarna borta

Efter en smått vedervärdigt kass inledning av Bajen kom man efter cirka 20 minuter av matchen ut ur omklädningsrummet. Så kändes det i alla fall. Sedan vände saker o ting till Hammarbys fördel. Det blev 4-1 till slut. Sander Svendsen stod återigen för en matchavgörande insats med 2 mål och en assist.





Efter paus gav samme norrman



3-1 på en omställning. Mittback Paulsen vinner bollen centralt och hänger med hela vägen upp och blir till slut fri med keepern. Dansken bara klipper till och bollen sitter lågt i bortre gaveln. 4-1 på övertid av Smarason. Sander Svendsen var det som bjöd upp och serverade islänningen som hade tom kasse från 2 meter när bollen kom.



Spelarbetyg .

5: Episk

4: Grym

3: Stabil

2: Hyfsad

1: Keff



Wiland 3

Stabil som vanligt. Han äger sitt straffområde. Gjorde väl inga idioträddningar direkt men spelar med pondus och övertygelse. Trygg med fötterna också. Försöker sätta igång spelet fort men i denna match hade motståndarna läst sönder den detaljen.



Birkir 3

Återigen en assist av islänningen. Näst sista matchen i Bajentröjan. Känns vemodigt. Kom som vanligt upp längs sin kant och täppte till bakåt. Förutom första kvarten men det gäller å andra sidan hela laget.



Degerlund 3

Har de senaste matcherna fastnat lite i att bara lira bollen i sidled. Idag vågade han lite mer med sina passningar. En helt fantastisk 50 meters cross vittnade bland annat om det i den första halvleken. Det finns mycket mer för Bajen att hämta från den vänsterfoten. Defensivt stabil.



Paulsen 3

Snygg strut. Vad fan gör han där uppe? tänkte soffcoachen. Mål tydligen. Hade två gubbar stora som skithus emot sig. Det spelade ingen roll. Han vann duellerna ändå. Karaktär sa Bill. Kämpaglöd sa Bull.



Solheim 2

Hade Bajen det jobbigt i inledningen hade Mats det ännu jävligare. Fick en ganska bekväm match efter det. Värderade bra när det skulle liras och när det skulle rensas.



Smarason 2

Riv och slit, fick göra en gratisbalja också. Plockade ner sin gubbe totalt. Visst finns det mer att önska i passningsspelet men



Jeppe 2

Många löpmeter. Nyttig centralt. Nej, han är inte särskilt spektakulär i sin spelstil men det är å andra sidan inte därför han kommit till Bajen heller. Jobbig att ha emot sig med sitt ettriga hälseneskav.



Kennedy 3

När det såg som mörkast ut i början av matchen gjorde han sitt kaptensjobb. Vilt gestikulerande och in som en hederlig gammal



Hamad 2

Det finns så mycket mer. När han summerar den här säsongen kommer det göra honom galen av revanchlusta inför nästa år. Förlåt ytterligare tjat om nästa säsong men, jaja....



Tankovic 1

Nej, det går inte. Det ser ut som att grabben inte vill ha bollen. Han är långsam både i tanke och ben. Alla vet om det. Kolla bara bänken tar emot honom när han byts ut. Hans självförtroende är helt kört i botten. Det är inte utan att man tycker synd om honom. Vi vet vad han kan. Kom igen, Mujo!



Sander 5

Jo, fan. Det blir en femma. Två baljor och en assist. Utmanar sina motståndare på ett härligt sätt.Han får inte femman bara för sina mål. Han får den för att det är riktiga klassmål. Ja, ni fattar...

TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-10-29 18:43:00

