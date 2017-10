Gästkrönika: Vilket Hammarby förtjänar sin publik?

Efter matchen i Måndags så har det vridits och vänts på insatsen och om matchen är det inte så mycket att säga mer än det som redan sagts.

Jag ställer en annan fråga och det är:

-Vilket Hammarby förtjänar sin publik?



Det är femhundra på plats i Kalmar och när vi summerar säsongen så kommer vi troligtvis ha ett publiksnitt hemma som ligger en bit över 20 000. Det är uppenbart att Hammarby Fotboll gör någonting rättt men jag vill också fråga er som går på alla matcher om det är så att det bara är fotbollen som gäller ( herrar ) . Vårt kära Hammarby innehåller ju fler föreningar som publikmässigt alltmer tycks slukas upp av just detta.



Handbollen ligger stadigt på ca 1000, Bandyn på Zinken har väl ca 1500 som går stadigt under vintersäsongen och Hockeyn ligger på ca 150-250 per match.



Hur kommer det sig att det är lätt att slå sig för bröstet över att vi drar så himla mycket folk till fotbollen när vi uppebart skiter i dom andra sporterna, det i sin tur gör att det blir svårt att satsa och nå framgångar.



Jag går på 3-4 Bandymatcher per år, handboll kanske 2-3 per år, men framförallt går jag på hockeyn och kan därför enbart med den kunskapen berätta om dom förhållanden som dessa spelare lever under och när vi kommer till kämpainsats kontra lön så är det en lätt jämförelse. Dom som spelar i Hammarby hockey har ingen lön och jobbar eller pluggar samtidigt som dom tränar sent på kvällarna. Till sätra kommer det en bra kväll 250 st och jag undrar var alla Bajare är någonstans?



Dem kämpainsats som Hockeyn, Bandyn,handbollen och damfotbollen gör är helt fantastisk och jag tycker verkligen att alla dessa sektioner förtjänar en större publik. Varför går inte Hammarbyare på fler matcher med andra sektioner?



Risken är att det till slut blir så att vi får lägga ner dom om det nu är så att det känns ointressant, det skulle jag tycka vore bedrövligt.



Hammarbyfamljen är större än såhär och jag ber er alla till slut att ägna 3-4 kvällar under vintersäsongen till att besöka våra andra sporter, det kan vara skillnaden som gör att dessa kommer att överleva . Det kan inte vara så att det enbart är Herrfotbollen som är intressant, för då är vi illa ute.



Till slut så handlar det inte om avstånd hit eller dit, för det har väl Herrfotbollen bevisat när det är fem timmars bussfärd till en bortamatch och då orkar ni åka.



Stöd våra vintersporter!



Forza Bajen, tillsammans är vi Hammarby!

0 KOMMENTARER 810 VISNINGAR 0 KOMMENTARER810 VISNINGAR STEFAN

2017-10-20 13:53:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-10-20 13:53:00

Hammarby

2017-10-16 21:57:00

Hammarby

2017-10-15 20:47:39

Hammarby

2017-10-01 22:23:00

Hammarby

2017-10-01 20:52:00

Hammarby

2017-09-30 19:24:00

Hammarby

2017-09-25 00:30:09

Hammarby

2017-09-24 22:34:00

Hammarby

2017-09-23 16:50:19

Hammarby

2017-09-23 09:18:00

ANNONS:

Efter matchen i Måndags så har det vridits och vänts på insatsen och om matchen är det inte så mycket att säga mer än det som redan sagts.Hammarby kommer till spel med nästintill ordinarie startelva i bortamötet mot Kalmar FF. I övrigt är ingenting att betrakta som normalt eller som alla bajare vill ha det. Spelet från i våras är som bortblåst och Hammarby famlar i mörkret efter sin identitet som sken som starkast under vårsäsongen.Ett långt landslagsuppehåll äntligen till ända. Måndagsmatch i Småland. Läge att åka hem med tre poäng nu Bajen.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffNorrköping besegrade Hammarby på Tele2-arena med 2-0 efter två mål i första halvleken. Målskyttar för gästerna var Jakobsen och Thorarinsson.Omgång 26. Mellanlandsmatch i Allsvenskan. 23.000 sålda biljetter något dygn innan match. Inga konstigheter. Ingen Junior denna gången heller. Han krigar på med sin rehab. Nog smart att inte spela honom om det är gränsfall då ett landlagsuppehåll står för dörren. Jiloan Hamad är avstängd.Årets sista derbyupplaga bjöd på en bitter eftersmak, oförklarliga domslut, och en hel del post game-utspel. Men också ett faktum som får kvarstå: derbyspöket lever vidare.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffVi befinner oss i slutskedet av säsongen, och går imorgon in i årets sista Stockholmsderby. För Bajen fortsätter Jacob Michelsens byggande, medan Djurgården kämpar för sin placering såväl som att hitta en exorcist för sitt derbyspöke.Leffe Grimwalker, vars vän befann sig på en krog som blev attackerad av motståndarhuliganer i veckan, reagerade på detta genom att skriva följande rader. En mycket tänkvärd text.