Hammarby - Norrköping: Grönvit soppatorsk

Norrköping besegrade Hammarby på Tele2-arena med 2-0 efter två mål i första halvleken. Målskyttar för gästerna var Jakobsen och Thorarinsson.





Och om det var kasst på planen så var det lika illa ljudmässigt på läktarplats. Nä, den här matchen finns det i stort sett ingenting att skriva hem om för oss grönvita.



Det blev dessutom åka av direkt. Det tog bara sex minuter innan yrvädret Alexander Jakobsen gjorde 1-0. Just Jakobsen hade lekstuga i hela den första halvleken. Det kändes som han drog fram som en torped medan våra spelare hålögda tittade på.

I mina anteckningar från den första halvleken står det några korta anteckningar. Där står; utspelade, total avsaknad av press och trötta? Oj så jag saknar Junior och hans betydelse för vårt mittfältsspel.



Marcus Degerlund får ett stenhårt skott mitt i ansiktet och på storbildskärmen ser han märkbart groggy ut. Det förvånade mig att han fick fortsätta spela och han stod inte riktigt att känna igen i spelet och i pausen gjorde sen ett byte på honom.



Vi skapar knappt en enda farlighet i första halvleken. Istället för gästerna 2-0 med dryga halvtimmen spelad. Gudmundur Thorarinsson gör målet. Framspelad av Jakobsen. Vi hänger inte alls med i det anfallet. Det är smått plågsamt att se eländet. Signifikativt för halvleken är nästan sekvensen när vi äntligen vinner boll med lite press centralt. Jeppe Andersen kommer med fart i mitten, har ett bra skottläge och skjuter både högt och brett. Ett fruktansvärt dåligt avslut.





Deppigt värre!



Hammarby gör två byten i paus. Dels då Marcus Degerlund som har en förmodad hjärnskakning. Där kommer artonåriga Oscar Krusnell in och tar plats ute till vänster. In som mittback kliver Birkir och Solheim får kliva ut på högerkanten. Man byter även Kennedy. Ett byte som kändes märkligt i mina ögon. Jag tyckte att Kennedy var en av få som sprang och slet. In i stället för Kennedy kom Rebin Asaad. Han får ta plats ute till höger och Smarason kliver in centralt.



Andra halvlek är nyanser bättre. Norrköping har stenkoll på oss och vi kommer inte till några riktigt heta målchanser alls knappt. Å andra sidan är det inte lika öppet och, om jag ska låta positiv, frejdigt spel i den andra. Norrköping tillåts åtminstone inte göra precis som de ville med oss.



I andra halvleken varnades Dibba och Krusnell. Krusnell får godkänt för sitt inhopp. Även Daniel Sjölund hos gästerna fick ett gult när han rätt fult satte krokben på Tankovic.



Vi har några halvchanser i andra. Norrköping har ett jätteläge med kvarten kvar där Johan Wiland gör en fantom-dubbel-räddning. Jag har svårt att fatta hur tusan han hann med där. Imponerande.



Vår bästa chans får nog inbytte Romulo. Med tio minuter kvar har han en bra nickmöjlighet men bollen seglar över. Sander har något halvfjuttigt avslut på mål mot slutet, men annars kom han inte alls loss som önskat på sin kant. Även om jag måste tillstå att jag gillar att ha honom där då han ju har kompetensen att göra sin gubbe.



Nä, det var nog den galna septembermånaden som gjorde att oktober inleddes med en rejäl tom bensintank. Kanske framförallt tomma skallar. Där fanns ingen energi idag. Ingen tog det så viktiga försvarsarbetet. Då är Norrköping på tok för starka. Inget att snacka om, de vann rättvist.



2017-10-01 20:52:00

