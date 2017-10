Inför KFF borta - Dags att vinna nu Bajen!

Ett långt landslagsuppehåll äntligen till ända. Måndagsmatch i Småland. Läge att åka hem med tre poäng nu Bajen.

September månad var maxad. De viktiga matcherna avlöste varandra. Två derbyn, oavgjorda, resulterade att vi åtminstone kan känna oss nöjda med årets derbyfacit. Det i sig är viktigt, men tabelläget är ju allt annat än godkänt. Inför matchen mot Kalmar FF huserar Hammarby på elfte plats. Det är i mina ögon inte alls godkänt. Jag tycker att vi har både trupp och ekonomiska förutsättningar för något helt annat. Jag vill uppåt i tabellen. Gärna så att vi blir garanterade en extra hemmamatch i cupspelet på andra sidan nyår.



Kalmar FF förlorade senast mot ÖSK. Vi åkte på däng hemma mot Norrköping i en match där de egna trupperna såg brutalt tomma ut. Det var verkligen inget snack om saken i den matchen. Alltså är det två revanschsugna lag som gör upp på Guldfågeln Arena. På andra tränarbänken står säkert också en revanschsugen Nanne Bergstrand som förmodligen inte skulle ha något emot att knäppa oss på näsan.



Jag håller tummarna för att Junior äntligen är redo för matchspel. Locket kring hans hälsa har onekligen legat tajt på men något litet rykte har ju surrat om att han skulle kunna tänkas vara matchredo efter uppehållet. Jag har saknat Junior. Han behövs i vårt central mittfältsspel.



Varken Hammarby eller Kalmar har några spelare avstängda inför måndagen. Som vanligt är jag en smula orolig för en matchbild där vi kanske förväntas ha mycket boll och behöva driva upp tempot själva. Det har onekligen inte varit vår styrka senaste åren. Vi har nästan spelat bäst mot motstånd som bjudit upp till dans. Jag ska dock erkänna att jag knappt sett en enda KFF-fajt i år och har därför svårt att veta hur de formerar sina trupper. Romário Pereira Sipião har gjort 8 mål i årets allsvenska. Sådana siffror talar ju för sig själv. Honom måste vi se upp med. Lika många mål har ju Dibba gjort för oss.



Jag hoppas att uppehållet gjort gott för Bajen. Att battierna är laddade, att skallen har helt rätt fokus och att grabbarna går ut på plan i morgon med en fast övertygelse om att dra upp bolltempo, se till att spela boll framåt på folk i rörelse och verkligen få med sig mycket folk in i boxen. Fortsätta ha bra skärpa på fasta situationer. Björn Paulsen får gärna knoppa dit ännu fler hörnor! Björn har ju gjort sju mål i år och är säkert sugen på att ge Dibba en rejäl kamp om skytteligatiteln.



Hammarby har bara vunnit tre bortamatcher så här långt i årets allsvenska. Derbysegern i Solna i april, HBK borta samt Örebro borta. Jag skulle väldigt gärna vilja se en repris av den sistnämda matchen i morgon. KFF har sex hemmasegrar samt två oavgjorda. Sådeles ett rätt starkt hemmafacit. Det blir förmodligen en tuff uppgift för de grönvita. Men låt oss hoppas att Svendsen har fart under dojorna. Att Jeppe och Junior får spela tajt på mitten. Skulle gärna vilja ha en ruskigt spelsugen Hamad på humör. Vidare vill jag att Wiland, Paulsen och Degerlund håller rent i försvaret och gärnaatt Dibba susar igenom på ett par kvicka omställningar.



Mohammed Al-Hakim dömer matchen. BF har bussar ner. Starkt av er som tar resan från Stockholm ner till Småland. Jag imponeras storligen av er.



0 KOMMENTARER 95 VISNINGAR 0 KOMMENTARER95 VISNINGAR PERNILLA OLSSON

2017-10-15 20:47:39

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-10-15 20:47:39

Hammarby

2017-10-01 22:23:00

Hammarby

2017-10-01 20:52:00

Hammarby

2017-09-30 19:24:00

Hammarby

2017-09-25 00:30:09

Hammarby

2017-09-24 22:34:00

Hammarby

2017-09-23 16:50:19

Hammarby

2017-09-23 09:18:00

Hammarby

2017-09-21 11:06:00

Hammarby

2017-09-21 00:27:18

ANNONS:

Ett långt landslagsuppehåll äntligen till ända. Måndagsmatch i Småland. Läge att åka hem med tre poäng nu Bajen.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffNorrköping besegrade Hammarby på Tele2-arena med 2-0 efter två mål i första halvleken. Målskyttar för gästerna var Jakobsen och Thorarinsson.Omgång 26. Mellanlandsmatch i Allsvenskan. 23.000 sålda biljetter något dygn innan match. Inga konstigheter. Ingen Junior denna gången heller. Han krigar på med sin rehab. Nog smart att inte spela honom om det är gränsfall då ett landlagsuppehåll står för dörren. Jiloan Hamad är avstängd.Årets sista derbyupplaga bjöd på en bitter eftersmak, oförklarliga domslut, och en hel del post game-utspel. Men också ett faktum som får kvarstå: derbyspöket lever vidare.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffVi befinner oss i slutskedet av säsongen, och går imorgon in i årets sista Stockholmsderby. För Bajen fortsätter Jacob Michelsens byggande, medan Djurgården kämpar för sin placering såväl som att hitta en exorcist för sitt derbyspöke.Leffe Grimwalker, vars vän befann sig på en krog som blev attackerad av motståndarhuliganer i veckan, reagerade på detta genom att skriva följande rader. En mycket tänkvärd text.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffKennedy hade en triumferande återkomst till laguppställningen — och kaptensbindeln, när han i allra högsta grad stod för mycket av arbetet bakom 2-1-segern mot Göteborg hemma på Tele2.