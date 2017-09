Inför Peking hemma

Omgång 26. Mellanlandsmatch i Allsvenskan. 23.000 sålda biljetter något dygn innan match. Inga konstigheter. Ingen Junior denna gången heller. Han krigar på med sin rehab. Nog smart att inte spela honom om det är gränsfall då ett landlagsuppehåll står för dörren. Jiloan Hamad är avstängd.





Söndagens startelva förmodas se ut som följer. I alla fall om man ska läsa av veckans öppna träningar. Med reservation för spelsystemet. Det känns ärligt talat lite skitnödigt att raljera om vilka sifferkombinationer Bajen ställer upp med. Det är ingen tränarkonferens detta. Droppande forward eller mittfältsspets? Who cares? Kalla det för vad som känns bäst.



Wiland

Birkir-Paulsen-Degerlund-Solheim.

Kennedy-Jeppe.

Sander-Tankovic-Smarason.

Dibba.



Den största nöten coach Michelsen har att knäcka är hur han ska få igång Tankovic. Det finns så mycket i den spelaren. Det har de flesta av oss sett. Hittills har han inte visat mycket av det i Bajen bara. Det skulle tillföra



Sedan återtåget till Allsvenskan 2015 har Bajen inte mäktat med att spöa Peking än. Nu är det fan dags. Utan att jinxa har Norrköping inte varit så, låt oss säga mänskliga, som nu sedan dess. Minns så sent som i vintras i träningsmatchen på Nya Söderstadion då Bajen knappt fick låna bollen. I premiären någon månad senare var det också nivåskillnad på lagen.

2017-09-30 19:24:00

