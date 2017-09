Ingen Junior mot MFF

Hammarby åker till Malmö för match mot serieledarna Malmö FF i Allsvenskans 23:e omgång. Precis som mot gnaget förra helgen får man klara sig utan både Junior och Sander Svendsen på grund av skador. Även Romulo saknas i spelartruppen. MFF har fått lite grus i miljonmaskineriet och har inte vunnit på de 3 senaste försöken. Torsk senast mot Örebro borta.

Att snickra ihop en startelva av den 17-mannatrupp som presenteras på Hammarby s officiella hemsida borde inte skapa något större huvudbry tycker man. Ersättarna känns ganska givna. Det har man å andra sidan sagt förr. Ibland har coach Michelsen en räv bakom örat när man minst anar det.De som startade den andra halvleken i förra veckans derby förmodas starta i Malmö. Leo Bengtsson som nu bränt 2 raka tillfällen att spela till sig en startplats börjar på bänken. Rebin Assad tar hans plats?Jeppe och Smara tar hand om innermittfältet. Finns också en möjlighet att flytta upp rivjärnet Paulsen bredvid Jeppe och slänga in Degerlund som mittback. Det senare kanske känns snäppet vassare när man tänker efter. Det kan bli en rejäl kamp där på mittmitt.Apropå mittmitt så fortsätter Junior att köra rehab för att få ordning på sitt trasiga lår. Jag hörde från en källa vars trovärdighet får betraktas som oklar att han kommer vara tillbaka mot Gbg på ons. Samma källa kom för övrigt med scoopet att Juniors tredjenamn är Bertil och att han i vissa kretsar går under smeknamnet "Berra", bara en sån sak. Det tar vi med oss.Även Sander Svendsen har drabbats av en skada i låret, fast på framsidan. Mer om den blessyren på Fotbollskanalen Det finns 2 spelare i Hammarby som nog skulle vilja vinna den här matchen lite mer än övriga. Jiloan Hamad och Johan Wiland med förflutet i Skånelaget. "Släkten är värst" är en klyscha man gärna skulle använda efter matchen. När Hamad intervjuades inför hemmamötet (Som han sedermera missade på grund av skada) av Supportrarnas matchprogram sade han att han inte tyckte det skulle bli så speciellt att möta Malmö eftersom knappt någon av lirarna från hans tid i klubben spelar kvar. Very well, cykelställ.Rapporterna från Årsta under veckan har gjort gällande att det är högt mod i laget och att nivåerna på passen har varit höga. Det har både smällts och skrattats under träningarna och Kennedy är tillbaka på 100% och är delaktig med sitt snack och sitt pushande under övningarna.Kom igen nu, Bajen!