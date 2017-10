Svendsen räddade kryss mot Sirius hemma

Ett ihåligt Bajen släppte in det mesta emot Sirius. Dock räddades en poäng i slutminuterna genom norrmannen Sander Svendsen med ett snyggt avslut i bortre krysstrakten.

Startelvan:

Wiland

Birkir Paulsen Degerlund Krusnell.

Smarason Junior Jeppe Hamad

Sander Tankovic



Första halvlek:

Bajen började effektivt och hade 2-0 efter drygt 20 minuters spel. Först ettan genom Jiloan Hamad på snyggt förarbete av Birkir. Andra kassen nickade



I samband med



Innan rast hade bortalaget reducerat efter en hörna som man nog får tillskriva epitetet slappt försvarsspel. Målskytten på andra stolpen behövde inte direkt oroa sig för att känna sig folkskygg där han stod och pangade in bollen om man säger så. Visst är skarven innan fin men någon måtta på bolltittandet måste det ändå vara.



Andra halvlek:

Bajen ägde hela den andra halvleken. De enda gångerna gästerna låna bollen sprang de upp och gjorde mål. Lite så kändes det. Helt plötsligt stod det 2-3 och ingen verkade fatta hur. Varken på plan eller på läktarna.



Tankovic byttes ut mot Dibba och



De få minuter som är kvar fortsätter i samma stil. Bajen mot 3 poäng. Tyvärr studsar det inte Hammarbys väg och slutresultatet skrivs ill 3-3. Summeringen är enkel. Gör man 3 kassar mot Sirius ska man vinna matchen. Så enkelt är det.



Spelarbetyg skala 1-5:

Wiland 2

Birkir 3

Paulsen 2

Degerlund 2

Krusnell 2

Smarason 2

Jeppe 2

Rebin 3

Hamad 3

Tankovic 2

Sander 4

Dibba 1

Kennedy 3



Giffarna borta nästa söndag..?Kom igen nu, Bajen!

0 KOMMENTARER 308 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-10-23 22:41:00

