Magisk Wiland räddade en poäng åt Bajen

Gordon Stewart, eller "Greppet Direkt" som han kallades för i serietidningen Buster en gång i tiden. Är han bekant? I söndagens derby mot gnaget kom han till verklighet i skepnaden av Johan Wiland. Han var fullkomligt briljant i sitt målvaktsspel och får ta åt sig äran av poängen i 1-1 matchen. En spelmässigt stundtals sprakande första halvlek följdes av ett riktigt sömnpiller i den andra. Med undantag av de gånger stack upp men då stod Wiland i vägen,

Norske anfallaren Svendsen anmäldes skadad strax innan avspark. Sedan tidigare var det klart att Junior skulle missa matchen på grund av lårskada. Detta gav följande startelva:Matchen började i ett anfallsglatt virrvarr och innan första 3,5:an var uppdrucken och popcornen kallnat hade bortalaget haft ett friläge som räddades på mållinjen och Tankovic´dragit en rökare i keeperns första hörn som snudd på knockade densamme när han landade i stolpen efteråt. Det här kunde bli ett klassiskt derby. Det var känslan så långt.Efter dryga 10 smäller det på mittplan. AIK´s Stefan Ishizaki väljer att inte falla. Snyggt av honom för det var det många andra gnagare som gjorde under matchen med frispark som belöning. Nåväl, bollen kommer då i Bajens kontroll och en djupledare skickas på en Dibba i full fart. Det ser ut som en OK chans till en början, inte mer, men när sedan mittback Per Karlsson halkar omkull får Pa helt öppen gata mot AIK-målet. Han trycker till med vänstern och 1-0 är ett faktum. Eufori på Nya Söderstadion naturligtvis. Fan vad skönt!Bortalaget tar sedan över taktpinnen och är det bollförande laget. Försvarsmässigt är Hammarby starkt. De gånger ändå kommer till avslut så står han där. Gordo, förlåt, Johan Wiland menar jag. Vilka räddningar han bjöd på. Storstilat.Men just när man tänker att herr Wiland spikart igen kassen för kvällen får solnaiterna en frispark i drömläge. Ishizaki hade testat från ungefär samma position tidigare men dragit den metern över. Nu klev killen med hårbandet fram, han som var bajare eller hur det var. Han trycker den med ackuratess i Wilands kryss.Killen med hårbandet blir såklart jätteglad för lyckoträffen och springer till en början bort mot sina cirka 5000 kompisar på andra sidan arenan för att fira. Då kommer han på att det vore ännu härligare att springa ut mot Bajens aktiva sittsektion och göra nåt slags italienskt med händerna bakom öronen. Kommentar överflödig.ZZZZZZZZZ....ZZZZZ...gnaget gör ett offsidemål....Wiland räddar....några inkast.....några bolltapp....bollvinst, passning bakåt....Wiland räddar....ZZZZZ. Snark. Herregud vilket sömnpiller. Efter AIK´s offsidemål dör matchen. Känns som att båda gängen är nöjda med en pinne och bara en individuell insats skulle kunna avgöra. Detta händer ingalunda.En detalj man minns är att Johan Wiland får ont i axeln efter någon närkamp. In kommer Klotz och gänget och trycker en spruta smärtstillande i axeln för honom att spela vidare på. Extra hjältepoäng till Bajenkeepern därvid. Han var kvällens lirare. Både till spel och karaktär.Gnaget borde nog vunnit detta sömniga derby. Sett till bollinnehav och målchanser. Bajens defensiv med 100 gånger nåmnde Wiland i spetsen ville annat.Nej, jag skriver inte hans namn en gång till.Malmö FF (som föll med 2-1 borta mot Örebro jämsides med derbyt) väntar på bortaplan i nästa omgång. Kom igen nu, Bajen!