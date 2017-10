Spelarbetyg Peking hemma

Here we go! Betygsskala:

5: Episk

4: Grym

3: Stabil

2: Hyfsad

1: Keff



Wiland - 3

Bäst i Bajen. Igen. Dubbelräddningen i andra kommer man att minnas länge. Fortsätter att sprida lugn i försvaret.



Birkir - 2

En halvlek som högerback och en som mittback. Helt OK. Varken bu eller bä. Birkir är Birkir liksom.



Degerlund - 2

Spelar om en 30-åring i en 19-årings skepnad var det någon som sa på läktaren. Ja, någonting ditåt är det nog. Fick en riktig rökare mitt i nyllet och tvingdes byta i paus. Hoppas han kommer iväg på U21-landskamp i veckan trots det.



Paulsen - 3

Rockenrolldansken fortsätter sin resa in i Bajenfansens hjärtan med sin självuppoffrande spelstil



Solheim - 2

45 min som på vänsterbacken och 45 på högern. Hade en nick på hörna som kunde blitt nåt.



Sander - 3

Utmanar och är glimtvis ett offensivt hot. Skulle nog må bäst av att lira på anfallsposition trots allt. Gedigen insats.



Kennedy - 2

Iinte sämre än någon annan i första halvlek. Men då Bajen var klart bättre i andra så är bytet av honom i paus svårt att ifrågasätta.



Jeppe - 2

Inte dansken bästa match i Bajentröjan. Jobbar hårt dock. Hade bland annat ett ypperligt skottläge i första som han drog en brrdsida 3 meter över på. Självförtroendè?



Tankovic - 2

Jag har sagt att han tål att väntas på. Då måste jag stå fast vid det. Ett riktigt bra avslut i andra. Alltid något.



Dibba - 2

Jobbar och sliter. Idag hade han inte mycket med sig.



Krusnell - 2

Lugn och fin med bollen. Offensivt helt OK men för lätt att ta sig förbi. Snyggt inlägg på slutet som Romulo borde förvaltat bättre.



Rebin - 3

?Stabilt inhopp istället för Kennedy. Företagsam och hårt jobbande. Hade ett gyllene skottläge som han totalmissade. Synd.



Coach Michelsen - 2

Försökte stoppa blödningen i paus men då var det för sent. Lyckades helt klart inte förbereda gruppen för uppgiften denna kväll.



0 KOMMENTARER 204 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

2017-10-01 22:23:00

