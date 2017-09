Dalkurd ett socialt projekt, inte en plastklubb

"Vi är en förening som har jobbat väldigt olikt andra föreningar sedan dag ett. Folk vet inte ens varför den här föreningen bildades.

Jag vet varför den här föreningen bildades.."

- Adil Kizil, sportchef i Dalkurd.

Dalkurd Fotsbollsförening.



"Det var 14-15 stycken ungdomar som spelade i sina juniorlag, nu säger jag inte namnet på klubben, som fick sparken från sina juniorlag p.g.a. disciplinära skäl och dålig karaktär, eller vad man nu vill kalla det. Jag kallar det för p.g.a. dåligt ledarskap, för med dåligt ledarskap så kommer du inte åt människan"



Ungdomarna som fick sparken från respektive juniorlag hade blivit fråntagna sina liv, de levde ju för fotbollen. Utanförskapet som dessa spelare kom att befinna sig blev dock inte långvarig. Samma år, 2004, bildas



Jag ska berätta om mitt första nyförvärv jag gjorde säger Adil:

"Det var en spelare som var mittback i division 1. Jag tyckte att han var riktigt bra när vi mötte honom året innan. Han var ung. Han var 20 år då. Jag skrev upp honom som tilltänkt nyförvärv när jag blev sportchef. Jag tänkte att det var omöjligt att värva honom när han hade kontrakt i div 1 (Dalkurd sponsras vid denna tidpunkt mestadels av de lokala pizzeriorna). Och sedan fick han sparken två månader efter att jag hade blivit sportchef. Jag kontaktade den här spelaren och blir uppringd kort därefter från ett privat nummer. Gubben i luren talar om för mig att jag gör ett jättestort misstag, då detta är en spelare med en jättetaskig attityd och dålig karaktär. Jag svarar med att tala om för denne att jag måste kicka 10 spelare i mitt omklädningsrum om jag ska lyssna på sådana som dig."



Värvningen ror i hamn och



"



Brwa som öppet pratat om sina drogproblem tidigare hade hamnat snett i livet men fick chansen i Dalkurd och som han tog den. Efter succén värvades Nouri som bekant av Östersund och resten av historien kan ni.



"Du kanske inte tror det men vi har haft en spelare i truppen som har kandiderat till SD. Han blev stämplad som rasist och hade fått sparken från en Allsvensk förening. Då menar jag att föreningar här har ett ansvar när det kommer till utanförskap. Och då menar jag inte bara invandrare, detta är ju en svenskfödd kille. När rubrikerna säger att du är rasist, när dina lagkamrater kallar dig rasist och när alla andra gör det: Vilka tar emot dig då? Det är ju rasisterna. Och vad blir du då? Då blir du ju en rasist."



Den här killen spelade hos oss i tre månader innan han drog på sig en allvarlig skada och fick lägga av med fotbollen helt och hållet, men när åkte till hans stad för att spela match så fanns han där på läktaren, och höll på Dalkurd avslutar Kizil.



Vi tackar fotbollsdamp för intervjuerna.

2017-09-12 16:56:15

