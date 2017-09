Dalkurd FF - Falkenbergs FF: Uddlöst Dalkurd kämpade till sig en poäng i toppmötet

Viktig toppmatch på Domnarvsvallen och en rejäl möjlighet för Dalkurd att visa muskler och rycka ordentligt i toppen, men istället gjorde man en plattmatch med tränare Brännström som största syndabock.







Dalkurds tröga första halvlek

Än en gång, går en hel första halvlek utan att Dalkurd entrat planen mentalt. Det är tränarens ansvar på denna nivå att förbereda och motivera sitt lag från start. Vi har sett det i flera matcher i år, bland annat BP och Värnamo hemma, där Dalkurd låter en hel halvlek gå till spillo innan man vaknar till liv.



Falkenberg

Ett lag som gjort det bra i år efter att ha trillat ut ur allsvenskan ifjol. Men, låt er inte bli lurade av deras energifulla fotboll, de gör det jävligt bra med det de har. Men man ska tänka på att Falkenbergs överlägset bästa spelare, Viktor Götesson är en



Andreas Brännström

Dagens syndabock! Fegade ur när det gällde som mest. Han har nu i flera matcher gjort sinnessjuka beslut, byten som fått fansen att häpna. Det krävdes en skada på Ekblad för att Brännan skulle inse att Bala är den rätta att spela på vänsterflanken. Idag väljer han, på hemmaplan, att starta med sex försvarare. Vår tryggaste passningsspelare var avstängd och istället för att spela en likvärdig ersättare så väljer han att spela en mittback (Tranberg) som visat innan att han inte håller på mittfältet. Till råga på allt, så väljer Brännan att byta ut Yarsuvat & Awad, herrarna som stod bakom kvitteringen. Alla tränare drömmer om att ha en skyttekung som kan smälla till närsomhelst när man jagar mål, Brännström valde att byta ut sin..



En annan fråga som tåls att ställas, varför värvar vi Malcolm från



7 omgångar kvar för Dalkurd

Härnäst två svåra bortamatcher, samma insats som idag och vi riskerar att fallera allt vi jobbat för hela året. Det gäller för spelare men framförallt tränare att rannsaka sig och ta nya tag! Vi har en bra position men det svänger snabbt i fotboll! Förutsättningarna var klara, vinn matchen, ta ett rejält kliv i toppen och häng av lagen under. En sådan möjlighet borde man tycka att spelarna borde vara heltaggade inför men istället kändes det redan från start som att samma hängiga huvuden efter Helsingborg s sena kvittering befann sig även under denna match. Fotboll handlar om att kunna släppa tidigare matcher och ställa om. Dalkurd såg oinspirerade och tröttkörda ut. En startelva som spelarna själva inte verkade tro på. Falkenberg förlorade med 0-4 mot Gefle senaste men hos de var det inget fel på inställning och kämparglöd, vore det inte för en fantastisk hemmamålis i Frank Pettersson hade hemmasviten brutits idag!Än en gång, går en hel första halvlek utan att Dalkurd entrat planen mentalt. Det är tränarens ansvar på denna nivå att förbereda och motivera sitt lag från start. Vi har sett det i flera matcher i år, bland annat BP och Värnamo hemma, där Dalkurd låter en hel halvlek gå till spillo innan man vaknar till liv.Ett lag som gjort det bra i år efter att ha trillat ut ur allsvenskan ifjol. Men, låt er inte bli lurade av deras energifulla fotboll, de gör det jävligt bra med det de har. Men man ska tänka på att Falkenbergs överlägset bästa spelare, Viktor Götesson är en Elfsborg sspelare på lån, alltså ett mittenlag i Allavenskan. Har Dalkurd ambitionen att ta sig till Allsvenskan bör man kolla sig i spegeln och tänka hur ett lag ihopplockat av allsvenska reserver kan komma och rulla ut oss efter noter. 10 hörnor för Falkenberg, på vår hemmaplan...Dagens syndabock! Fegade ur när det gällde som mest. Han har nu i flera matcher gjort sinnessjuka beslut, byten som fått fansen att häpna. Det krävdes en skada på Ekblad för att Brännan skulle inse att Bala är den rätta att spela på vänsterflanken. Idag väljer han, på hemmaplan, att starta med sex försvarare. Vår tryggaste passningsspelare var avstängd och istället för att spela en likvärdig ersättare så väljer han att spela en mittback (Tranberg) som visat innan att han inte håller på mittfältet. Till råga på allt, så väljer Brännan att byta ut Yarsuvat & Awad, herrarna som stod bakom kvitteringen. Alla tränare drömmer om att ha en skyttekung som kan smälla till närsomhelst när man jagar mål, Brännström valde att byta ut sin..En annan fråga som tåls att ställas, varför värvar vi Malcolm från GAIS , om han inte ens får spela på sin position till förmån för en anfallare?! Hur kan Stadler först spela wingback före Rashidi & Malcolm, för att därefter flyttas upp i anfallet och byta ut vår skyttekung? Brännström var under all kritik idag och bör få höra det också! Det var bara månader sedan Poya Asbaghi fick foten för att han ansågs spela defensivt och fegt, Brännström respekterade Falkenberg mer än bottenlagen i Spanien respekterar Real Madrid!Härnäst två svåra bortamatcher, samma insats som idag och vi riskerar att fallera allt vi jobbat för hela året. Det gäller för spelare men framförallt tränare att rannsaka sig och ta nya tag! Vi har en bra position men det svänger snabbt i fotboll!

0 KOMMENTARER 162 VISNINGAR 0 KOMMENTARER162 VISNINGAR WE TAKIN OVER

2017-09-10 15:06:01

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-09-10 15:06:01

Dalkurd FF

2017-09-07 20:15:30

Dalkurd FF

2017-09-07 19:53:32

Dalkurd FF

2017-09-07 00:11:00

Dalkurd FF

2017-09-06 20:51:09

Dalkurd FF

2017-09-04 22:52:00

Dalkurd FF

2017-08-27 20:31:00

Dalkurd FF

2017-08-27 15:00:54

Dalkurd FF

2017-08-26 13:24:00

Dalkurd FF

2017-08-25 00:00:04

ANNONS:

Viktig toppmatch på Domnarvsvallen och en rejäl möjlighet för Dalkurd att visa muskler och rycka ordentligt i toppen, men istället gjorde man en plattmatch med tränare Brännström som största syndabock.På lördag så reser Falkenberg upp till Borlänge för att spela mot Dalkurd. Senast lagen spelade så lyckades Falkenberg vinna över Dalkurd med totalt 2-0.Rojfans kommer anordna bussar från Västerås och StockholmHelsingborgs IF – Dalkurd FF 2-2 (1-0): 1-0 41' självmål, 1-1 55' Sugita, 1-2 '78 Azizi, 2-2 '90+5 Akpoveta Släkten är värst” heter det, och visst var det så även när när Helsingborg och Dalkurd möttes på Olympia. Dalkurd var på ett ovanligt generöst humör under tisdagsaftonen och bjöd skånepågarna på ett mål i första halvlek, men visade sedan karaktär och vände på steken. Dock skulle den förre detta Dalkurdspelaren Oke Akpoveta få sista ordet med en kvittering i 95:e minuten.Spelarbetyg: Helsingborg - Dalkurd (1-10, 6 godkänt)Toppmatch stundar på Olympia i Superettans 22a omgång när Helsingborgs IF tar emot ett Dalkurd FF på jakt efter serieledningDalkurd FF – Örgyte IS 2-1 Det blev seger med 2-1 för Dalkurd mot ÖIS och onödigt spännande i slutet trots att hemmalaget dominerat matchen. För det anrika Göteborgslagets del spelade man första matchen efter att huvudtränaren Marcus Lantz sparkats efter cupförlusten mot Tvååkers IF. Trots att ÖIS kvitterade Dalkurds ledning på straff var det Rawez Lawan som till slut fick sista ordet och avgjorde med ett fint volleymål.Spelarbetyg Dalkurd - ÖIS (1-10, 6 godkänt)6 matcher på två veckor. Dalkurd avslutar dessa två intensiva veckor med en sista match och dagens motstånd är Örgryte IS.Spelarbetyg Aspudden - Dalkurd (1-10, 6 godkänt):