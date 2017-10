Dalkurd FF - Syrianska FC: Överkörningen i första halvlek räckte till seger

När Dalkurd och Syrianska möttes i söndags var det en rejäl uppvisning av hemmalaget i första halvleken som bäddade för en seger. Dalkurd körde över Syrianska rejält och gick till halvtid med en 4-0-ledning, något som skulle avgöra matchen trots SFC:s uppryckning i andra halvkek. Tack vare två snabba mål kunde Syrianska putsa till siffrorna lite, men närmre än så kom man inte.

Tränare Brännströms dilemma var hur han skulle lösa backkrisen i Dalkurd då tre mittbackar (Löfkvist, Tranberg, DeJohn) var avstängda inför denna match. Lösningen blev att Rewan Amin tog steget ner och fick spela mittback till höger om Kebba Ceesay och att Jalid Kerkich Amar, som hittills bara gjort ett inhopp denna säsong, fick göra sin första start i årets Superettan . På det defensiva mittfältet fick den stenhårde Predrag Randjelovic göra sin första start för i år även han, då Amin fick vikariera i backlinjen istället. Laguppställningen såg därmed upp såhär:PetterssonAmin - Ceesay - KerkichRashidi - Lawan - Randjelovic - Ahmed - BalaYarsuvat - AwadSyrianska överasskade med att ställa upp med en 3-5-2-uppställning och högt stående backlinje,vilket på Domnarvsvallen och mot Dalkurd är att likställa med sportsligt självmord. Gång på gång skar man igenom bortaförsvaret och med lite bättre skärpa kunde det ha stått 6 eller 7-0 i halvtid. Första målet kom efter nio minuters spel efter att Yarsuvat hittat Awad i straffområdet som bara behövde slå till med vänsterfoten och se bollen gå in i bortre hörnet. Kort därefter slår Awad en passning från egen planhalva som Yarsuvat hinner i kapp. Yarsuvat viker elegant in i straffområdet och fintar bort en försvarare innan han sätter sitt första mål för dagen. Yarsuvat skulle även göra 3-0 på egen hand efter att ha vunnit boll på mittplan och dribblat bort sin gubbe i straffområdet. Hans 17:e mål för säsongen! Innan halvtid skulle Awad spela fram Rashidi som vackert chippade över Miller i Syrianskamålet och därmed gjorde sitt andra mål för i år. I halvtid var inte frågan om Dalkurd skulle vinna matchen, utan med hur mycket.Syrianska gjorde två byten i halvtid och satte in Bisse och Georges som fick ordning på deras spel. Det fanns dock två utmärkta lägen för Dalkurd i inledningen av andra halvlek som skulle ha fullbordat förnedringen. Randjelovic skjuter ett skott som Miller lämnar retur på, Yarsuvat är där hugger men Miller lyckas rädda upp situationen. Dalkurdkaptenen Lawan prickar även stolpen drygt 10 minuter in i andra halvlek, men sedan slutar Dalkurds dominans och Syrianska tillåts föra spelet. Bytena som bortalaget gjorde i halvlek visar sig tända lågan hos Syrianskaspelarna som börjar hota ett alltmer passivt och stillastående Dalkurd. Zeidan står för ett konststycke när han först snurrar bort Randjelovic på mittfältet och sedan slår en boll i djupled som Georges kan ta emot och rulla mellan benen på Pettersson i 68:e minuten. Bara en minut skickar tidigare Dalkurspelare Mete in 4-2 efter en retur och det börjar se alltmer oroligt ut i Dalkurdlägret. Pettersson gör en matchavgörande räddning när han limmar Metes nick från nära håll. Ett mål där och 4-4 hade kunnat bli verklighet i slutändan, istället lyckas Dalkurd hålla undan och bärga en viktig trepoängare och återta förstaplatsen inför uppehållet.Då Trelleborg tappade poäng mot Varberg skiljer det numera 8 poäng mellan DFF och TFF. Med fyra matcher kvar att spela innebär det att det teoretiskt sett är möjligt att säkra allsvensk plats redan nästa omgång mot Öster den 14/10 vid en vinst, med förutsättningen att TFF inte vinner sin match mot Falkenberg borta dagen efter. Skulle detta bli verklighet så kommer bortamatchen mot BP bli en stor fest!Bijî Dalkurd!