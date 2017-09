Inför: Dalkurd FF – Falkenberg FF

På lördag så reser Falkenberg upp till Borlänge för att spela mot Dalkurd. Senast lagen spelade så lyckades Falkenberg vinna över Dalkurd med totalt 2-0.

2017-09-07 20:15:30

På lördag så reser Falkenberg upp till Borlänge för att spela mot Dalkurd. Senast lagen spelade så lyckades Falkenberg vinna över Dalkurd med totalt 2-0.Rojfans kommer anordna bussar från Västerås och StockholmHelsingborgs IF – Dalkurd FF 2-2 (1-0): 1-0 41' självmål, 1-1 55' Sugita, 1-2 '78 Azizi, 2-2 '90+5 Akpoveta Släkten är värst” heter det, och visst var det så även när när Helsingborg och Dalkurd möttes på Olympia. Dalkurd var på ett ovanligt generöst humör under tisdagsaftonen och bjöd skånepågarna på ett mål i första halvlek, men visade sedan karaktär och vände på steken. Dock skulle den förre detta Dalkurdspelaren Oke Akpoveta få sista ordet med en kvittering i 95:e minuten.Spelarbetyg: Helsingborg - Dalkurd (1-10, 6 godkänt)Toppmatch stundar på Olympia i Superettans 22a omgång när Helsingborgs IF tar emot ett Dalkurd FF på jakt efter serieledningDalkurd FF – Örgyte IS 2-1 Det blev seger med 2-1 för Dalkurd mot ÖIS och onödigt spännande i slutet trots att hemmalaget dominerat matchen. För det anrika Göteborgslagets del spelade man första matchen efter att huvudtränaren Marcus Lantz sparkats efter cupförlusten mot Tvååkers IF. Trots att ÖIS kvitterade Dalkurds ledning på straff var det Rawez Lawan som till slut fick sista ordet och avgjorde med ett fint volleymål.Spelarbetyg Dalkurd - ÖIS (1-10, 6 godkänt)6 matcher på två veckor. Dalkurd avslutar dessa två intensiva veckor med en sista match och dagens motstånd är Örgryte IS.Spelarbetyg Aspudden - Dalkurd (1-10, 6 godkänt):IFK Aspudden-Tellus - Dalkurd FF 1-3 1157 personer hade tagit sig till klassiska Aspuddens IP, även kallad Linnea, för att se Aspudden-Tellus och Dalkurd kämpa om en plats i Svenska Cupens gruppspel. Trots en hygglig insats av division 2-laget kunde Dalkurd gå till halvtid med en 3-1-ledning, vilket även blev slutresultatet.