Inför: Gefle if – Dalkurd ff

Biji Dalkurd Gefle började Superettan väldigt dåligt och alla trodde de skulle åka ut. Men sen kom tidigare Dalkurd tränaren Poya Ashbagi till Gefle och nu har Gefle gått från sista platsen till en 12:e platsen och därmed borta från direkt nedflyttningsplatserna och kvalplatserna. Det är Norrby och Gefle som sitter på 25 poäng och GAIS precis över dem med 27 poäng. Gefle har fått nya spelare (bland annat tidigare Dalkurd spelaren Diego Montiel på lån från Sirius ). De är i relativt bra form och har allt att spela om på Lördag.Dalkurd har det gått halvbra för, obesegrade i de senaste 11 omgångarna men har gjort en medioker insats de senaste 2. Senaste matchen mot Falkenberg var det bara ren tur och Frank Pettersson som räddade oss från poäng tapp. Mot Gefle är ju Rewan Amin tillbaka och det är extremt positivt eftersom man tydligt kunde se att han var borta när Dalkurd spelade mot Falkenberg. Finns inga ursäkter nu, vi ska ta 3 poäng mot Gefle och vi ska kamma hem Superettan.Frank PetterssonHenrik Löfkvist – Kebba Ceesay Ammar Ahmed – Rewan Amin – Rawez Lawan – Kujtim Bal Ahmed Awad – Richard Yarsuvat1-0 till DalkurdRichard Yarsuvat gör mål i 70 minuten.

2017-09-15 19:47:57

Dalkurd som siktar på att vinna serien har endast 7 finaler kvar att spela. Gefle IF krigar för att säkra kontraktet och ser ut som att de kommer klara av det."Vi är en förening som har jobbat väldigt olikt andra föreningar sedan dag ett. Folk vet inte ens varför den här föreningen bildades. Jag vet varför den här föreningen bildades.." - Adil Kizil, sportchef i Dalkurd.(1-10, 6 godkänt) Dryga dygnet efter slutsignalen hoppas jag att jag har en nyanserad objektiv bild av matchen utan för mycket inblandning av känslor.Viktig toppmatch på Domnarvsvallen och en rejäl möjlighet för Dalkurd att visa muskler och rycka ordentligt i toppen, men istället gjorde man en plattmatch med tränare Brännström som största syndabock.På lördag så reser Falkenberg upp till Borlänge för att spela mot Dalkurd. Senast lagen spelade så lyckades Falkenberg vinna över Dalkurd med totalt 2-0.Rojfans kommer anordna bussar från Västerås och StockholmHelsingborgs IF – Dalkurd FF 2-2 (1-0): 1-0 41' självmål, 1-1 55' Sugita, 1-2 '78 Azizi, 2-2 '90+5 Akpoveta Släkten är värst” heter det, och visst var det så även när när Helsingborg och Dalkurd möttes på Olympia. Dalkurd var på ett ovanligt generöst humör under tisdagsaftonen och bjöd skånepågarna på ett mål i första halvlek, men visade sedan karaktär och vände på steken. Dock skulle den förre detta Dalkurdspelaren Oke Akpoveta få sista ordet med en kvittering i 95:e minuten.Spelarbetyg: Helsingborg - Dalkurd (1-10, 6 godkänt)Toppmatch stundar på Olympia i Superettans 22a omgång när Helsingborgs IF tar emot ett Dalkurd FF på jakt efter serieledningDalkurd FF – Örgyte IS 2-1 Det blev seger med 2-1 för Dalkurd mot ÖIS och onödigt spännande i slutet trots att hemmalaget dominerat matchen. För det anrika Göteborgslagets del spelade man första matchen efter att huvudtränaren Marcus Lantz sparkats efter cupförlusten mot Tvååkers IF. Trots att ÖIS kvitterade Dalkurds ledning på straff var det Rawez Lawan som till slut fick sista ordet och avgjorde med ett fint volleymål.