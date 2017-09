Inför: Helsingborg IF - Dalkurd FF

Toppmatch stundar på Olympia i Superettans 22a omgång när Helsingborgs IF tar emot ett Dalkurd FF på jakt efter serieledning



Motståndarkollen:



För att fortsätta konkurrera om platserna till Allsvenskan gjorde man klart med ett par namn som klev rakt in i startelvan: Pär Hansson (MV), Johan Persson (MF) Darjian Bojanic (MF)

Helsingborgs senaste match borta mot TFF slutade oavgjort och man visade stundtals att man kan spela på fler strängar jämfört med innan sommaruppehållet. Nyförvärven Bojanic och Lumala Abdu var de som utmärkte sig mest på Vångavallen enligt undertecknad och kommer vara något för Dalkurd att se upp för på tisdagskvällen.



Dalkurd:

DFF går in i omgång 22 med chans att ta över serieledningen från BP om man lyckas knipa minst en poäng (bättre målskillnad än BP) borta mot HIF. Man kommer senast från en 2-1 vinst hemma mot Örgryte i en match där vår skyttekung Ricky Yarsuvat landade snett och ådrog sig en lätt stukning, glädjande är att han ska vara tillgänglig för spel mot HIF. Värre ser de ut för vår högerspringare Herardi Rashidi som definitivt missar matchen mot på tisdag. Den som tar hans plats ser ut att bli

I övrigt ser skadeläget. Förutom skadan på Rashidi så har även publikfavoriten



Undertecknad tror på följande startelva:



Frank

Löfkvist-Ceesay-Tranberg

Stadler-Lawan-Amin-Ahmed-Bala

Bangura-Yarsuvat



Hur slutar matchen? 0-1

Målskytt: Motståndarkollen: Helsingborg s IF var tippat att ta klivet upp till Allsvenskan per omgående under upptaktsträffen i Superettan inför säsongen. Man inledde säsongen med att plocka många poäng i de inledande matcherna trots att spelet stundtals inte övertygade och man visade länge att man var med i matchen vad gäller de allsvenska direktplaceringarna samt kvalplatsen. Sedan kom smällen, eller de dubbla smällarna. 4-0 förlust hemma mot BP följdes upp av 5-0 förlust borta mot just Dalkurd FF på Domnarvsvallen i Borlänge.För att fortsätta konkurrera om platserna till Allsvenskan gjorde man klart med ett par namn som klev rakt in i startelvan: Pär Hansson (MV), Johan Persson (MF) Darjian Bojanic (MF) Lumala Abdu (VY).Helsingborgs senaste match borta mot TFF slutade oavgjort och man visade stundtals att man kan spela på fler strängar jämfört med innan sommaruppehållet. Nyförvärven Bojanic och Lumala Abdu var de som utmärkte sig mest på Vångavallen enligt undertecknad och kommer vara något för Dalkurd att se upp för på tisdagskvällen.Dalkurd:DFF går in i omgång 22 med chans att ta över serieledningen från BP om man lyckas knipa minst en poäng (bättre målskillnad än BP) borta mot HIF. Man kommer senast från en 2-1 vinst hemma mot Örgryte i en match där vår skyttekung Ricky Yarsuvat landade snett och ådrog sig en lätt stukning, glädjande är att han ska vara tillgänglig för spel mot HIF. Värre ser de ut för vår högerspringare Herardi Rashidi som definitivt missar matchen mot på tisdag. Den som tar hans plats ser ut att bli Andrew Stadler ute till höger. Olägligt med tanke på att vi tappar en del speed på vår högerkant där HIF:s vindsnabbe vänsterytter Lumala Abdu kommer att befinna sig på på tisdag.I övrigt ser skadeläget. Förutom skadan på Rashidi så har även publikfavoriten Ahmed Awad dragit på sig en skada efter att ha varit på landslagsuppdrag med Palestina och även han ser ut att missa matchen mot HIF. Mohamed Bangura har därför fått förtroendet att vara med i truppen som reser till Helsingborg.Undertecknad tror på följande startelva:FrankLöfkvist-Ceesay-TranbergStadler-Lawan-Amin-Ahmed-BalaBangura-YarsuvatHur slutar matchen? 0-1Målskytt: Ammar Ahmed

0 KOMMENTARER 210 VISNINGAR 0 KOMMENTARER210 VISNINGAR SUGIS ANDRA TOUCH

2017-09-04 22:52:00

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-09-04 22:52:00

Dalkurd FF

2017-08-27 20:31:00

Dalkurd FF

2017-08-27 15:00:54

Dalkurd FF

2017-08-26 13:24:00

Dalkurd FF

2017-08-25 00:00:04

Dalkurd FF

2017-08-24 01:55:22

Dalkurd FF

2017-08-22 17:42:00

Dalkurd FF

2017-08-22 14:25:00

Dalkurd FF

2017-08-20 23:08:00

Dalkurd FF

2017-08-18 10:59:22

ANNONS:

Toppmatch stundar på Olympia i Superettans 22a omgång när Helsingborgs IF tar emot ett Dalkurd FF på jakt efter serieledningDalkurd FF – Örgyte IS 2-1 Det blev seger med 2-1 för Dalkurd mot ÖIS och onödigt spännande i slutet trots att hemmalaget dominerat matchen. För det anrika Göteborgslagets del spelade man första matchen efter att huvudtränaren Marcus Lantz sparkats efter cupförlusten mot Tvååkers IF. Trots att ÖIS kvitterade Dalkurds ledning på straff var det Rawez Lawan som till slut fick sista ordet och avgjorde med ett fint volleymål.Spelarbetyg Dalkurd - ÖIS (1-10, 6 godkänt)6 matcher på två veckor. Dalkurd avslutar dessa två intensiva veckor med en sista match och dagens motstånd är Örgryte IS.Spelarbetyg Aspudden - Dalkurd (1-10, 6 godkänt):IFK Aspudden-Tellus - Dalkurd FF 1-3 1157 personer hade tagit sig till klassiska Aspuddens IP, även kallad Linnea, för att se Aspudden-Tellus och Dalkurd kämpa om en plats i Svenska Cupens gruppspel. Trots en hygglig insats av division 2-laget kunde Dalkurd gå till halvtid med en 3-1-ledning, vilket även blev slutresultatet.Norrby IF – Dalkurd FF 0-3 Dalkurds tog planenligt alla tre poängen mot Norrby när man spelade sin första match någonsin på Borås Arena. Ricky Yarsuvat gjorde ett mål och en assist mot sin gamla klubb, och kliver därmed upp på delad förstaplats i skytteligan tillsammans med Camara-Jönsson (Trelleborg).Dalkurd är inne i en mycket fin form och har varit obesegrade i de senaste 8 matcherna där 2 har slutat oavgjort och 6 med vinster. Motståndet på onsdag blir IFK Aspudden-Tellus.Spelarbetyg Norrby - Dalkurd (1-10, 6 godkänt):Botten tar emot toppen när Dalkurd åker till Borås för match mot Norrby IF. Ett hemmalag som är starka på Borås Arena, dock på ett underlag som passar Dalkurd bäst av alla lag i serien. Ska Dalkurd göra jobbet och ta sig ännu ett steg närmre Allsvenskan eller får vi se en skräll..