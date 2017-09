Spelarbetyg Dalkurd - Falkenberg

Dryga dygnet efter slutsignalen hoppas jag att jag har en nyanserad objektiv bild av matchen utan för mycket inblandning av känslor.





Henke, 6 - Henke är idag godkänd, men det knappt. Götesson, Kwakwa och Donkor kom igenom alltför ofta. Det ska läggas till dock att Henke inte ska behöva vara i de utsatta situationerna som uppstår.



Kebba, 7 - Det går egentligen inte att klaga på Kebbas insats idag. Gör det han ska och krigar på.



DeJohn, 6 - DeJohn är också godkänd. Har mestadels bra koll. Det enda minuset är att hans långbollar alltför sällan hamnar rätt, men å andra sidan är det inte primärt DeJohns jobb att lägga dom.



Stadler, 4 - Precis som förra veckan känns det som om att Stadler inte kommit in i Dalkurds sätt att spela. Brist på spetsegenskaper. Missar drömläge.



Ammar, 6 - Ammar gör det helt ok idag. Lägger några precisa bollar och har ett par bra skott. Borde fått rollen som spelfördelare.



Tranberg, 4 - Fel spelare på fel position. Vann ett par nickdueller i slutet av matchen, hänger annars inte med överhuvudtaget. Kan inte hållas helt skyldig då det inte är han själv som bestämmer att han skulle spela på den positionen. Eller?



Lawan, 6 - Knappt godkänd idag. Inte lika delaktig som vanligt utan att göra bort sig helt.Ytterst nära att Lawan får stänka dit den och bli matchvinnare.



Bala, 7 - Fart och flärd från Bala, men inte lika mycket som senast. Något inlägg går över vallen annars är han en ljusglimt i offensiven samt att han sköter sina defensiva åtaganden.



Awad, 7 - Osynlig, men är ett hot framåt vilket han visar med sin fantastiska assist. Blir sedan av någon anledning utbytt.



Ricky, 7 - Likt Awad ganska osynlig. Men en anfallare ska göra mål och det gör Ricky. Precis som Awad utbytt av någon anledning.



Heradi, 6 - Inget jättebra inhopp från Heradi som blir av med bollen och slår felpassningar för ofta. Kom inte in i det.



Sugi, - För kort tid.



Brännan, 3 - Jag har gett Brännan mycket beröm för våra fina insatser tidigare under säsongen men denna insats var allt annat än fin och Brännan får ta på sig en stor del av ansvaret. Vi spelar hemma mot Falkenberg och istället för att föra matchen och vara Dalkurd så är vi allt annat än Dalkurd. Vi lägger långa bollar som om vi vore ett tjongande bottenlag utan spelidé. Mestadels till offsidestående spelare. En stor del i detta är valet av ersättare till Rewan. Brännan väljer Tranberg. Tranberg! Varför? Jo, för att vi i dagens match ”valde fysik”. Vi väljer alltså att inte vara Dalkurd. Vi väljer att premiera några vunna nickdueller över ett fungerande mittfält. Över en fungerande spelfördelarfunktion. Vår eritreanske trollkarl är som gjuten för rollen och hade tillsammans med Lawan och Sugita/Pedja som komplement uppfyllt vårt behov av teknik, kvickhet, precision och förmåga till kortpassningsspel i mitten. Istället fick vi sega vändningar, bolltapp, dålig teknik, intetsägande långbollar mm.



Det såg ut som första halvlek av matchen mot BP på hemmaplan då vi också hade Tranberg i den rollen. Jag har försökt mig på att förstå varför, men det finns verkligen ingen vettig förklaring till varför Brännan ställer upp på detta sätt idag. Att Tranberg och Stadler sedan får spela hela matchen och att Awad och Ricky som ordnade vår kvittering byts ut har jag inte heller någon förståelse för.



2017-09-10 22:55:47

