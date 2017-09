Spelarbetyg Gefle IF - Dalkurd

(MS) - Har i ärlighetens namn inte överdrivet mycket att göra, men när det väl smäller så gör Frank en matchavgörande räddning. Kunde lika



Tranberg, 8 - Första halvleks gigant. Den ende som bryter mönstret och tar sig igenom



Kebba, 7 - En otroligt stark 7a. En spelare som inte krånglar till det utan spelar enkelt och gör rätt val. Enorm pondus som vanligt.



Henke, 5 - Vår gotländske krigare står för en svag insats idag. Tyvärr en del enkla misstag och bolltapp. Aningen stabilare i andra.



Heradi, 5 - Kommer inte upp i standard idag. Gefles vänsterkant var bra offensivt och stabil defensivt. Heradi fick inte så mycket utrymme som han brukar få.



Ammar, 6 - Ammar gör det helt ok idag men faller bort emellanåt. Får en del ytor med boll men får svårt att hitta medspelarna.



Amin, 6 - Skönt att Rewan är tillbaka. Även om laget blev pressat och Rewan inte fick överdrivet mycket yta för att kunna slå sina bollar så fungerar laget på ett helt annat sätt med Rewan på plan.



Lawan, 5 - Ingen bra insats från vår kapten idag, precis som resten av laget. Får inte så mycket att jobba med och kommer inte till några lägen.



Bala, 8 - Vilken assist! Inlägget får Edmans till Henke mot Bulgarien i EM 2004 att framstå som pinsam. Annars väldigt bra och frejdig. Känns emellanåt som vårt enda hot. Ribbskott.



Awad, 5 - Väldigt osynlig idag. Gefle är pålästa och har bra koll på våra offensiva kvalitéer, vilket gör att våra forwards blir isolerade. Får hämta långt ner i banan.



Ricky, 5 - Se Awad.



-



DeJohn, - För kort tid



Sugi, - För kort tid



Andy, - För kort tid MEN h*lvete vad skönt att få se Stadler sätta dit den. Det är han värd.



-



Brännan, 5 - Blir outsmartad idag. Vi har egentligen inte en enda chans förutom Balas som kom via ett grovt misstag av Gefle. Förutom några gånger i första av Tranberg så är det ingen som vågar bryta mönstret och laget står och gör samma sak om och om igen. Där måste Brännan in och hitta på något. Istället väntar han till 76e innan han gör ett byte på offensiva spelare. Nu vinner vi och man ska kanske inte klaga för mycket. Däremot var Gefle värda minst en pinne idag.

2017-09-18 19:32:58

