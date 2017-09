Spelarbetyg: Helsingborg IF - Dalkurd FF

Spelarbetyg: Helsingborg - Dalkurd (1-10, 6 godkänt)





Tranberg, 5 - 1-0 målet är snöpligt och Tranberg ska inte belastas fullt ut, men det får inte ske i en match som denna, speciellt inte i ett läge där motståndarna är helt ofarliga. Har ett par fina bollar mot offensiv planhalva och vinner en del dueller. Får sin sedvanliga kramp vid ett tillfälle som leder till friläge för



Kebba, 7 - Styr backlinjen som vanligt med pondus. Får tampas med Timossi, mimossi och company, vilka han inte ger en cm. Hamnar tyvärr ibland i utsatta och svåra lägen men gör vad han kan för att lösa situationerna.



DeJohn, 6 - Godkänd idag. Borde kanske hållit bättre koll på CL-vinnaren Oke vid målet och slår bort någon boll, men sköter annars sitt jobb.



Stadler, 4 - Svag insats idag. Är delaktig i offensiven, speciellt i första, men slår inte en passning rätt. I andra halvleken helt osynlig bortsett från ok hemjobb emellanåt. Heradi saknas enormt.



Ammar, 7 - Ammar får utrymme att styra spelet när Rewan har fullt upp med blodiglar som inte ger en meter. Vår eritreanske trollkarl har mycket boll och får fördela bollar idag. Gör det bra!



Amin, 5 - Inte lika aktiv som vanligt tack vare en påklistrad motståndarspelare vart han än rörde sig. Fick knappt en meter på hela matchen och blir därför osynlig. Drar på sig et nödvändigt gult kort och missar således lördagens match mot



Lawan, 6 - Man förväntade sig kanske liiite mer från Lawan denna match men gör ändå en bra insats och blir sånär målskytt via det hårdaste skott jag någonsin sett. Skönt att ha Lawan som kan skrika på sina medspelare om de inte sköter sig och på det sättet säkerställer en hög nivå.



Bala, 9 (MS) - Wow. Vi visste väl att det fanns där. Landgren kommer ha mardrömmar där liemannen Kujtim gång efter annan gör köttfärs av honom. När Bala väl utmanar så går det undan och sitter inläggen. Assisten till Sugis mål sitter perfekt.



Sugi, 7 - Det känns som om att Sugi alltid gör galna saker, antingen positiva eller negativa. Kommer ändå mer till sin rätt i dagens match än innan. Startar upp och avslutar vackert anfallet som ger 1-1.



Ricky, 6 - En snygg assist efter gruff från motståndaren samt uppoffrande arbete men är annars inte lika delaktig som vanligt. Synd att han inte får träff på bollen på passen från Lawan.



Azizi, 6 - Från hjälte till syndabock på mindre än 20 min. + och - tar ut varann och blir till ok.



Kerkich, 6 - Ingen insats som går till historien som minnesvärd men man får lov att säga att Kerkich inte gör bort sig. Om det beror på att han inte fick mycket att göra låter jag vara osagt.



Bang, - För kort tid



Brännan, 7 - Att komma till Helsingborg borta och egentligen klä av dom i första halvlek där det enda de har är Bojanics skott 7 meter över är bra. Sedan att Helsingborg endast skapar två bra lägen i andra är också bra. Vad ingen förstår är varför Bala byts ut samt varför inte Moenza i sådana fall kommer in. Många lag hade varit nöjda över ett kryss borta mot "Skånes stolthet", Dalkurd är besvikna.

2017-09-06 20:51:09

