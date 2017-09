Varbergs BOIS FC - Dalkurd FF: Tidig utvisning bäddade för förlust

Dalkurd tappade viktiga poäng under lördagen när man tvingades spela halva matchen med en man mindre på plan mot Varberg. Som helhet gjorde Dalkurd en bra match mot ett av seriens bästa hemmalag på en svårspelad gräsmatta, men istället för att spelet fick tala för sig var det många domarbeslut som kom att bli matchavgörande. Om TFF tar tre poäng mot ÖIS blir det onödigt spännande de sista fem omgångarna.



Varberg må ligga långt ner i tabellen men hemmafacitet är faktiskt nästan lika bra som topplagen i serien. Påskbergsvallen är en erkänt tufft arena att spela på och tränare Brännström fick möblera om lite i startelvan och började med en 3-4-3-uppställning för att försöka matcha hemmalagets långa och starka spelare.PetterssonLöfkvist – Ceesay – DeJohnRashidi – Amin – Tranberg – BalaStadler – Sugita - YarsuvatTonen för matchen sattes redan i 6:e minuten när Dalkurd får ett hörnmål avblåst för något som enbart domaren Nermin Cisic verkar se. I 8:e minuten får Varberg straff när Boakye springer in i ryggen på Alex Dejohn som faller ner och drar Bokaye med sig när han rullar runt i gräset. Situationen uppstår långt utanför straffområdet men likväl tilldöms Varberg straff, som de dock lyckligtvis missar. Två minuter senare får Löfkvist gult kort för en rätt så mild tackling och är därmed avstängd mot Syrianska. Många matchavgörande beslut och även sådana som påverkar nästa omgång redan inom 10 minuter.Skyttekungen Yarsuvat hade ingen lyckad dag men stod för två bra aktioner i första halvlek, den första när han transporterar in bollen i straffområdet men fälls utan åtgärd och den andra när han frispelas av Sugita och fick en bra möjlighet att skjuta men tyvärr rakt på en glidtacklande Varbergback. Första halvleken slutade 0-0 och känslan var att Dalkurd ändå hade grepp om matchen även om de riktigt heta lägena lyste med sin frånvaro.Andra halvlek startade med en jättechans från Dalkurds sida när Andrew Stadler slår ett perfekt inlägg mot Yukiya Sugita som dock missar bollen. Japanen är i det kortaste laget och borde ha försökt språngnicka bollen istället för att karatesparka den in i mål. Istället för fortsatt Dalkurdövertag skulle Dalkurd åka på ett rött kort i 50:e minuten efter att Alex DeJohn stått för en satsning som är solklart gult kort men knappast värd ett direkt rött. Detta satte punkt för Dalkurds spelförande och man fick istället försöka hålla tätt bakåt och skydda sin poäng. Dock skulle Dalkurd skapa lägen trots det numerära underläget, bland annat genom Sugita som stod för en fräck chipp som tyvärr gick i ribbans underkant. För att strö salt på såren skulle Varberg ta ledningen någon minut efter det avslutet. Kalle Söderström får slå ett inlägg mot en omarkerad Jakob Olsson , tidigare straffsumpare, som ostört får nicka in segermålet. Direkt efter målet blir Rewan Amin fällt precis på linjen till straffområdet, även denna gång blir det ingen åtgärd och istället är det Robin Tranberg som får gult kort. Tranberg är påväg till Cisic för att säga något och när domaren vänder sig om krockar han lite lätt med Tranberg, vilket han verkar tycka är värt att dela ut ett kort för. Det resulterar alltså i att Dalkurd har tre (!) mittbackar avstängda mot Syrianska.Resten av matchen blir en händelselös historia där Dalkurd har bollen men har svårt för att ta sig igenom Varbergs försvar. Det hela slutar med att serieledarna tappar tre oerhört viktiga poäng i kampen om de allsvenska direktplatserna.Härnäst väntar en intensiv match mot Syrianska som är i lika stort behov av poäng som Dalkurd, dock av helt andra skäl. Bussar från Stockholm och Västerås håller på att fyllas inför matchen, det kommer bli en mycket spänd match där allt står på spel.Bijî Dalkurd!