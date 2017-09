Veckobrev 44 | Vackra september

I "Veckan summerat" får vi ta del av Stefan Hectors veckobrev. Med utgångspunkt ur hans tidigare karriär som religionslärare utvecklar han sina rödvita funderingar utifrån kyrkoåret och den rödvita veckan som gått.

1. Vackra september.Vackra september din luft är ren,bruten i färger är lindallén,darrande tonar i varje sinnesommarens minne.Claes af Wirséns septemberdikt är lika vacker som hans kända sommarpsalm "En vänlig grönskas rika dräkt". Han har lyckats beskriva både sommar och höst i vackra ord och toner.Hur går det då för oss i höst? Kommer vi att kunna beskriva höstens matcher för Degerfors del i samma, om än kanske inte lika vackra, så dock positiva ordalag? Kommer vi att bli inspirerade av rödvitts prestationer på den gröna mattan?I alla fall hoppas vi och tror på "vackra september", på en månad med goda matchresultat, så att vi får en fotbollshögtid på höstkanten då färgerna mer och mer övergår i våra "rödavita röda".2. Det nya spelsystemet med en trebackslinje.Johan Eklund i VF presenterar en väldigt spännande och intressant artikel kring spelsystemet med en trebackslinje som bl a Stefan Jacobsson , Degerfors tränare praktiserar.Allom bekant är förra årets bedrövliga resultat när det gäller antal insläppta mål och alla vet också¨att Stefan J satsade på något helt annat när han tog över. Vi har ständigt påpekat resultatet och effekten av detta nya tänkande och det präglar också artikeln i VF."Man vet aldrig hur något kommer att fungera innan man provat, innan det satts på prov och vi hamnade i ett bra "flow" direkt där vi slog Djurgården i cupen direkt, vilket gav en väldigt positiv upplevelse för spelarna kring det nya systemet", säger Stefan J"När vi sedan slog även Helsingborg kände killarna direkt att "det här funkar". Hade vi släppt in tio må¨l på de första två matcherna hade allt säkert blivit annorlunda", fortsätter StefanAngående fördelarna med det nya systemet säger han:"Det finns flera. En är tryggheten det ger vid bolltapp i uppbyggnadsfasen där motståndarna ställer om snabbt mot ett försvar som inte är samlat. Med en trebackslinje har man då alltid tre spelare kvar centralt vilket gör att motståndarna nästan alltid tvingas ut på kanterna i kontringsfasen och man därmed får en större chans att hinna hem med laget. Det är väldigt värdefullt" .Stefan säger också att han tror att det viktigaste är att löpa linan ut. Men att man måste vara medveten om att man "kan köra i diket" några gånger- men ändå våga fortsätta".Han betonar även att wingbackarna har en nyckelposition och säger:"För att kunna spela wingback krävs väldigt bra fysiska egenskaper.En nyckelposition då det krävs en spelartyp som kan förstå och balansera sin position utifrån var bollen och motståndarna är. Dessutom måste en wingback vara "multifunktioinell". Bra en mot en både offensivt och defensivt, ha en bra inläggsfot, orka springa hela matchen och helst vara snabb. Det är viktigt att ha en vänsterfotad till vänster och en högerfotad på andra kanten.Det är lagets wingbackar som har inläggsansvaret då övriga åtta spelare är väldigt centralt placerade"Detta stämmer väldigt bra i Degerfors fall då inläggen från höger och Erik L är "livsfarliga" och från vänster med Emil och Marcus likaså.Sedan säger Stefan också något väldigt glädjande när det gäller uppspelen:"Jag gillar diagonal pass. Att passa i sidled är värdelöst / vi instämmer/, precis som raka uppspel på en felvänd spelare som statistiskt sett innebär bolltapp i 80-85 procent av fallen. Diagonala pass däremot är väldigt svåra att bryta".3. Efterdyningar till GAIS -Degerfors.Jonas Brännmyr i Na.se har en lång och informativ intervju med Stefan J kring matchen."Det är alltid surt att förlora men idag känns det extra bittert. Jag tycker inte att vi ger oss själva chansen att vinna matchen. GAIS kändes hetare. Det fattades lite. Både kavalitet och ödmjukhet framåt. Försvarsspelet var helt okej men anfallsspelet var obefintligt idag", säger Stefan J."Det kändes som om vi var för bekväma i dag, att vi inte gjorde det som krävs för att vinna en fotbollsmatch", fortsätter Stefan J."Men varför försvinner ödmjukheten, ni har inte direkt öst in mål senaste matcherna?", menar skribenten."Nej vi har inte vräkt in mål över huvud taget. Men vi har skapat situationer i de flesta matcherna, det är inte många där vi sett så uddlösa ut som nu. Oavsett om vi har spelat hemma eller borta har vi skapat många klara målchanser. Men idag var vi helt uddlösa ända till 70:e minuten."Jag gillar inte att förlora på det här sättet. Jag kan ta förluster men när jag känner att vår prestation inte är på rätt nivå då skaver det extra", säger Degerforstränaren.Kanske vi är inne på den mentala avdelningen även i detta sammanhang? Kanske är det så att den där extra biten av träning som sportpsykologen Willi Railo stod för är en helt avgörande bit för att kunna "ta steget", för kunna "höja ribban". Kanske ändå något att tänka på inför nästa säsong. De "kommunala pengarna" kanske ger en ekonomisk möjlighet till en sådan "investering".Spelaren kanske skall vara något av en "indoktrinerad robot" som gör allt det inlärda automatiskt, allt som sitter i "ryggmärgen".4. Blandat.Bollen är rund sa en gång Gunnar Gren."Bollen är rund och den här jävla superettan-bollen är rundare än allt annat", utbrister HIF:s tränare Per-Ola Ljung efter matchen mot Trelleborg på Vångavallen.Att Superettan är en serie för sig vet alla. Att Superettan är den tuffaste serien vet alla. Och här sätter P-O Ljung verkligen detta på pränt.Oskar Klasson på gång."Jag tror inte att det är omöjligt denna säsong", säger Oskar som, öppnar för en förlängning med Degerfors."Men målvaktplatsen , jag ser det som min plats. Jag tog den förut och jag vill göra det igen", säger Oskar K.Så ska det låta. Där har vi en riktig kämpe!Både Oskar och Jesse sitter på utgående kontrakt och så har vi ju Dario.5. Inför Degerfors-BP.Nu blir det fullt med gamla Degerforsare kring Stora Valla. Svennis kommer, Tord Grip kommer och naturligtvis kommer Olof Mellberg i spetsen för BP. Hoppas nu att Degerfors även framöver kan ta vara på Tord Grips förmåga, Tord Grips kontakter och även alla möjligheter som kan tänkas finnas i och med Svennis. Och kanske även Olof M kan vara med på ett Degerforshörn i något sammanhang framöver? Vilket Superettanlag har sådana kontakter? Vilket Superettanlag har sådana möjligheter?Ingen Shpetim H, ingen Erik L men glädjande är att Emil nu är tillbaka, visserligen på bänken men i alla fall. Han får tydligen mera träning i en U-21-match i veckan.Det blir två revanschsugna lag som möts. BP har väl inte än kunnat släppa det underliga resultatet 1-5 hemma mot Falkenberg . Obegripligt. Och Degerfors vill säkert precis som svenska landslaget revanschera sig. Degerfors för GAIS -matchen och inte vara lika "bekväma", som Stefan J uttryckte det, som mot GAIS.Nej det gäller att vara med från start då, som som han säger, matchinledningen är väldigt viktig, för "att växla upp" efter en tveksam början är givetvis svårt. Full fart från början gäller!"Vi ska våga gå för tre poäng"."Jag vill se ett piggt och modigt Degerfors, säger Stefan JOch så gäller det att inte tappa boll på fel ställe som svenska landslaget gjorde vid 2-3 målet i baken mot Bulgarien.En viss rockad blir det i Degerforsförsvaret då Jonas O kliver utåt och framåt medan Erik S tar hans plats som mittback. Och mittfältsdirigenten Sebastian O är givetvis tillbaka efter avstängningen6. Degerfors-BP. 3-2Än är inte undrens tid förbi!. Det var full fart från början! Sällan har vi väl varit med om en sådan match. Sällan har vi väl upplevt något liknande. Det som hände på Stora Valla denna lördagseftermiddag måste ha regisserats av Alfred Hitckcook själv. Det började i moll och slutade i dur Och det var verkligen en match i 90 minuter. Men tyvärr, var fanns publiken? Dryga 1500 på en match mot serieledarna är för dåligt. Men det hotande regnet skrämde väl bort många.Det började illa. Första målet kom redan i andra minuten 0-1, ett från läktaren till synes ej otagbart skott smet in mellan Jesse och främre stolpen. Det märktes att det var serieledarna med Olof Mellberg som kom på besök. Det var ett helt annat speltempo än det vanliga. Men Degerfors hängde med och det var välgörande att se en match av denna klass. Även Svennis var imponerad.1-1 kom genom mittfältsdirigenten Sebastian som klämmer till med ett fräsande skott i det lite blöta gräset och målvakten var chanslös. 1-1 stod sig halvleken ut.Så blir det 1-2 och BP tar ledningen igen i 69:e minuten efter en lång bra period. Men rödvitt ger inte upp. Inte denna dag! Håller spelet väl uppe och hotar hela tiden främst genom "Maya" på vänsterkanten som har en helafton mot BP-försvaret."Än slank han hit, än slank han dit" men aldrig ner i diket. "Maya" håller verkligen lekstuga och skapar oavbrutet chanser genom sina inspel från vänster efter dribblingsraider inne i straffområdet, men tyvärr hinner ingen medspelare "riktigt fram".Men i 83:e minuten slår Sargon III ett av sina patenterade inlägg och Alexander når högst och sätter huvudet till och därmed 2-2. Men det är inte slut än. Samme Sargon III visar i 89:e minuten vem han är och vad han kan och med sin känsliga vänsterfot levererar han från högerkanten av straffområdet en chipp/lobb- lyra som elegant dimper ner i bortre krysset och 3-2 till Degerfors är ett faktum. Matchen slutar med att publiken uppmanar en lite ojämne domaren att blåsa av då tiden gått ut.Detta var verkligen "en afton i Margretelund", sett utifrån Olle Adolphsson.Nu är saken klar! Nu har han och laget än en gång visat vad de kan. Slår man serieledarna på detta sätt, med deras eget spel, med ett "allsvenskt tempo" så förstår var och en vad det handlar om. Det handlar om ett lag med möjligheter. Det handlar om en kompetent tränaretrio med Stisse som måste få den tid de och laget behöver.Se nu till att speciellt matchens förgrundsfigurer Sebastian O, "Maya" Mayambela och Sargon III får förlängda kontrakt så att vi får behålla dessa "förgrundsfigurer" i flera år. Låt nu Stefan J få fullborda "verket". Kan vi redan nu utmanövrera serieledarna på detta sätt så vet vi vad som kan hända framöver.7. Avslutning.Nu rider vi på vågen! Nu tar vi oss an Öster redan i veckan och kan nu rödvitt behålla detta spel, detta tempo, denna effektivitet så kan vi ta oss an smålänningarna med "varma servetter".Heja Rövitt!Stefan H.1. Efterdyningar till Degerfors-Varberg.Självklart handlar det om "fenomenet" som dyker upp när Degerfors har ledningen i paus. Just det där som Stefan säger att han egentligen inte förstår."Någonstans ha det nog satt sig mentalt", menar han och vi instämmer. Det sitter i huvudet och inte där det skall sitta nämligen i ryggmärgen.2. Funderingar om mental träning.Sven-Göran Eriksson är ett stort tränarnamn inte bara i Torsby, inte bara i Degerfors, inte bara i blåvitt, inte bara i Italien, inte bara i England, inte bara i Kina osv.Vad gjorde denne tränare som en av de första redan på 1970-talet i just Degerfors? Jo, han införde mental träning när han insåg att den övriga träningen inte räckte. Allom bekant är Degerfors situation i dåvarande division 3. Degerfors vann serien 1976, Degerfors vann serien 1977 men förlorade bägge åren kvalet till division 2. När det var dags för nästa säsong insåg Svennis att något mer behövdes.Det tidigare läget med missade kvalmatcher beskriver han i sin bok så här:"Det var som om vi hade en kollektiv mental blockering".Vad gör Svennis nu? Jo, han hade hört talas om en norsk sportpsykolog vid namn Willi Railo, som skrivit en bok "Bäst när det gäller". Sagt och gjort! Svennis kontaktar Railo som kommer till Degerfors och lär ut sina "knep" och när säsongen började använde Svennis Railos metodik, som Railo spelat in på band. Detta skedde både på hemma- och bortamatcher. Svennis stannande bussen "bort i skogen" någonstans vid bortamatcherna och spelade upp bandet.Så blev det ännu en serievinst 1978 och nytt kval. Resultatet förstår vi. Tredje gången gillt för Degerfors i kvalet till dåtidens division 2. Alltså avancemang till den näst högsta serien 1978.Alla känner dessutom till Torbjörn Nilssons remarkabla mentala förbättring efter att Svennis skickat honom till Railo i Oslo. Då blev Torbjörn "Gud i blåvitt".Det behöver inte vara några konstigheter men Degerfors har nu i flera matcher visat på vissa brister, dels i andra halvlek mot Trelleborg, mot FFF och nu senast mot Varberg, alla efter en mycket bra första halvlek. Dessutom flera missade poäng i slutet av 6 matcher.Ingen tvekan om att det kan sitta i skallen och det måste förändras. Idag är Willie Railo borta ur tiden men nu ca 40 år senare är det gott om krafter som Willi Railo och de finns även på nära håll. Degerfors problem inför en andra halvlek och inför ett matchslut måste lösas. Hoppas nu klubben kan vidta nödvändiga åtgärder, förstärka resurserna och skapa botemedel även om det inte behöver handla om "press och understöd" som var Svennis käpphästar. Men det är ju inga nya ord för Stefan J heller. Och klubben och PW har ju erfarenhet av denna typ av träning några säsonger tillbaka och vi minns att speciellt Govend Haidar tog till sig "de nya metoderna" med lyckat resultat.3. Sammanfattning av Degerforsspelet efter 20 spelade omgångar i Superettan.Inför säsongen hade Stefan och laget satt upp sin målsättning klart och tydligt och punkt ett var "färre insläppta mål". Och tittar vi nu på serietabellen efter 20 spelade omgångar så ser vi klart och tydligt att denna målsättning har med råge uppfyllts. Degerfors ståtar med 25 insläppta mål efter 20 omgångar d v s 1,25 insläppta i snitt per match. I jämförelse med de övriga lagen är detta utomordentligt bra. Bortsett från de två topplagen BP och Dalkurd, hävdar vi oss väl. Trelleborg har 22 insläppta och Falkenberg 24, därefter kommer "det nya Degerfors". Mycket glädjande och ett bevis på tränarnas och lagets förmåga."All vår början bliver svår" heter det visserligen men Stefan och Degerforslaget inledde säsongen strålande. Har väl aldrig hänt förut. Två segrar och en oavgjord på de tre första matcherna. Och det har fortsatt i nästan samma spår. Laget har legat på övre halvan hela tiden under alla dessa 20 matcher. Det säger en hel del. Stabilitet och jämnhet trots vissa dippar. Och inget lag kan gå förbi Degerfors i den 21:a omgången, marginalen nedåt är 4 poäng.Totalt sett bara 2 riktiga bottennapp, Varberg borta 0-4 och HIF borta 0-3.Så ge nu Stefan Jacobsson ett ordentligt kontrakt. Kunde Patrik Werner och Jonas Lindskog få 3+5 år kan väl Stefan få åtminstone 5 år. Då vågar vi förutspå att inom denna 5 -årsperiod är Degerfors ett Allsvenskt lag på nytt. Att det länge funnits allsvensk kapacitet i Degerfors kan man konstatera genom att studera följande siffror;2013: Gick Falkenberg upp i allsvenskan efter att ha förlorat hemma mot Degerfors med 2-42014: Gick Sundsvall upp i Allsvenskan efter att ha förlorat mot Degerfors med 1-4 på Stora Valla2015: Gick Jönköping-Södra upp i Allsvenskan efter att ha förlorat i dubbla möten mot Degerfors2016 :Gick Sirius upp i Allsvenskan efter att ha förlorat med 0-1 på Stora Valla.Så visst finns det resurser i Degerfors. Visst har laget styrka. Det är bara den där höga-lägsta-nivån som saknas. Det är bara den där Stabiliteten som saknas och detta ser vi även nu år 2017. Men skapa nu den där kontinuiteten! Ge Stefan Jacobsson de där 5 åren! För det han hittills har gjort med detta "Rustalaget", detta "lågprislaget" räcker långt och länge, men kanske inte redan ända fram. Men med lite mera tid, med lite längre inlärning, med rätta spelare på alla poster och med kontinuitet ska det på sikt kunna räcka ända fram. Så ge honom nu de där 5 åren med systematisk träning, med systematisk inlärning. Och den dag han är färdig med sitt bygge, med sitt arbete, den dag laget helt har anammat, tagit till sig och lärt in det nya spelet så att man känner att man kan, så att man känner att man vågar, så att det sitter i ryggmärgen, den dagen är också vi framme vid målet. Men ge honom nu chansen! För klubben finner inte en bättre tränare på den här nivån. Så ge nu Stefan Jacobsson de där 5 åren! Sportchefen PW vet ju vad 5 år betyder.Store Degerforssonen Ralf Edström säger en del kloka ord kring bl a tre sparkade tränare i Göteborg: i GAIS i juni, i blåvitt i juli och i ÖIS nu i augusti. Ralf saknar kontinuitet i alla tre klubbarna."Tränarna måste få chansen att bygga från grunden och sen utveckla det".Känns orden igen? Detta är just vad som har påbörjats i Degerfors, där Stefan Jacobsson från juli 2016 och framåt fått chansen att "bygga från grunden och sen utveckla det".Så bra! Då är vi enligt den störste i Degerfors, Ralf E, på mycket god väg. Men ge nu bara Stefan de där 5 åren!4. Truppen!Äntligen lite nytt kring Shpetim Hasanis situation. Dennis Pavlovic i Karlskoga tidning presenterar en upplysande och välgörande intervju med Shpetim och vi får där reda på hur jobbigt han haft det. Han har nu missat 5 matcher men ligger ändå i topp i Degerfors skytteliga. Det säger allt. Med Shpetim H tillbaka blir vi allt bättre.Shpetim säger hoppfullt:"Jag hoppas verkligen och siktar verkligen mot GAIS borta på måndag".Mycket bra! Då får vi en målgörare tillbaka. Då har vi Sargon, "Maya", Shpetim och Alexander i laget och då kan det bli flera mål!5. Cupen.En minst sagt spännande startelva ser det ut att bli borta mot Piteå i Cupen.Nu får vi se Dario Miskic i målet, nu får vi se Kevin Wright som på vänsterkanten i stället för Marcus deB. Två nya spelare som självklart vill visa vad de kan. och nog kan de en hel del vad vi förstår. På bänken troligtvis en del ordinarie startspelare som behöver lite vila och dessutom stannar Jonas O och Alexander hemma och "läker såren". Även Shpetim är kvar och "joggar" på hemmaplan.Men laget är fullt av förtröstan även om ingen underskattar Piteå främst för att det är just en Cupmatch och alla vet vad cupmatcher kan innebära. De små lagen vill alltid klå de stora.Har själv ett trevligt minne då min egen klubb IF Örnen, normalt i division 5, i kvartsfinal i DM slog Karlstad "Kubik" då i division 2, näst högsta serien, med hela 4-0.Visserligen var jag bara reserv, endast 17 år gammal, men fick ändå en del av "det hela". Min egen broder spelade i alla fall med på vänsterbacken och var med om att plocka ner bl a Paul Bark och Bruno Boije. Och inte hjälpte det Karlstadlaget att de hade "Krona" Larsson och Folke "Råda" Svensson med. Om nu någon kommer ihåg dessa spelare. Men allt kan hända i sådana sammanhang."Vi ska i alla fall ha med oss en vinst hem", säger Stefan J.6. Piteå-Degerfors i Svenska Cupen.( 0-0.0-0) 2-4 efter förlängning och straffsparkar.Visst "vi fick i alla fall en vinst med oss hem."Psykologiskt viktig vinst. Visar på mental styrka och Stabilitet.Straffsparksläggare. Nikola, Sargon, "Maya" och den avgörande femte straffen stod Filip Stankovic för sedan Hampus missat sin."Vi borde ha avgjort på ordinarie tid då vi hade ett massivt spelövertag. Sett till de 120 minuterna vi spelade hade vi bortåt tio bra chanser", säger Stefan J.Dario i målet och Kevin W fick båda beröm tillsammans med Erik S.Men vad bra att i nästa match kan vi nog räkna med Shptetim och Alexander och de brukar göra en del mål.Nu stundar en spännande och viktig gruppindelning, först av de 16 högst rankade lagen som intar plats enligt rankingen och sedan lottning av de övriga 16. 32 lag handlar det om och de hamnar i 8 grupper.Så det blir en trevlig och spännande försäsong med kvalificerat motstånd vilket borde ge en bra värdemätare inför seriespelet.Vi minns årets Cupspel med bortavinster mot både mot Djurgården och Helsingborg men tyvärr förlust i enda hemmamatchen, mot BP som vann gruppen. Vi minns också den utomordentliga seriestarten med 2 vinster och en oavgjord, den bästa på år och dag. Och nog hade Cupspelet "ett finger med i spelet" som bakgrund till den fina öppningen av serien.7. Inför GAIS-Degerfors.Nu hoppas vi på full anfallsstyrka med Sargon "Maya", Shpetim och Alexander.GAIS borta är ingen omöjlighet. GAIS är ett mycket målsnålt lag. Bara 18 gjorda på 20 matcher. Bytte tränare i juni månad och har presterat bra på hemmaplan med vinst mot Trelleborg 1-0, förlust mot Åtvidaberg 1-2, 2-2 mot Öster, 1-1 mot Falkenberg, 2-1 mot Syrianska så visst är det ett starkt hemmalag vi möter.Sebastian O avstängd och nu får tydligen Filip S chansen."Han är bolltrygg, stark, och bra på att hantera trånga situationer", beskriver Stefan J honom.Stefan J tror att GAIS-spelarna kommer att vara väldigt ivriga i sitt presspel och lade fokus på just det under Degerfors söndagsträning. Bra med en tränare som är observant.En spelsugen Shpetim H nu tillbaka som inhoppare..."Att ha Shpetim tillbaka ger oss en dimension till i laget", säger Stefan J.Bra! Nicka kan han i alla väderBra med en tränare som är observant.8. Pengar till Degerfors IF!Degerfors kommun är en "riktig kommun". Nu har man sagt ja till ett avtal om samarbete och marknadsföringsinsatser med Degerfors IF. Kommunen bidrar med 300 000 kronor för 2017 och 400 000 för 2018. Så handlar en "riktig kommun"!Nu är "Rustalaget" rustat för bl a kommande spelarutgifter. 700 000 kronor! Heja Degerfors!9. GAIS-Degerfors 1-0"Det klänns djäkligt surt. Det var en typisk 0-0-match"!, säger Shpetim Hasani.Tydligen körde Degerfors fast och oroväckande nu är dels en halvlek mot Varberg utan mål, dels cupmatchen i Piteå med förlängning dock utan mål och nu Gaismatchen utan mål. Försvaret fungerar bra men målgörandet klart sämre.Shpteim kom in i 75:e, försökte, men drog på sig en varning. Avstängd mot BP. Illa! Även Erik Lindell samma öde.Filip Stankovic spelade i stället för Sebastian O och skötte sig väldigt bra."Han skall ha en stor eloge", säger Stefan J.Avslutning.Nu blir det ett sargat lag mot BP på lördag. Vi skulle behöva allt manskap.Men heja Rövitt!Stefan H.1. Efterdyningar FFF-matchen.Stämningen i laget var tydligen väldigt uppåt i paus och man talade om att göra 2-0. Men givetvis hade även Hans Eklund i FFF sina funderingar kring matchen i paus och FFF kommer ut med ett nytt spel. Och vi måste förstå att FFF inte är något dåligt lag, nedflyttade från Allsvenskan och nu med en svit på 6 obesegrade matcher bakom sig.Vi måste ta till oss första halvleks dominans och förstå motståndarens reaktion.Degerfors första halvlek till trots så kan man nog inte begära att en motståndare låter sig nöja med den. Varje seriös tränare måste ju "byta taktik" och ändra på det som inte var bra i första.FFF kommer ut i andra halvlek med ett nytt spel. och stressar och pressar Degerfors och spelar hårdare, rakare och längre bollar och snabba bollar in bakom Degerfors backlinje.Efter ca 20 min. får Degerfors ordning på sitt spel. Sedan är det olyckligt att FFF:s mål tillkommer på det sätt som det tydligen gjorde genom en kontring efter ett bolltapp och därefter tveksamt försvarsspel av backlinjen.Men enligt samstämda Degerforsröster böljar spelet i andra därefter fram och tillbaka.Och matchen kunde ha slutat "hur som helst". Och som helhet en fullt godkänd match av Degerforslaget.Och som Nikola säger "Vi får vara nöjda med en poäng".2. Funderingar- Ekonomi och kontinuitet.Sirius ligger f n trea i Allsvenskan med samma poäng som tvåan Djurgården, men före AIK, före Häcken och före Norrköping, för inte tala om Göteborg och Elfsborg . Bra gjort!Men vilka var det som för ett år sedan slog just Sirius med 1-0 på Stora Valla?Jo,. Degerfors IF!Östersund är nu ute i Europa och härjar. Vilka var det som spelade jämnt med just Östersund det året laget gick upp i Alllsvenskan?Jo Degerfors IF?Djurgården just nu tvåa i Allsvenskan. Men vilka var det som i början på året i Svenska Cupen slog Djurgården på bortaplan?Jo, Degerfors IF.Men varför inte vi? Varför inte Degerfors IF? Varför bara de andra?Vi finner ganska snabbt två svar på frågan. Två kortfattande och ändå tydliga svar:a/ Kontinuitetb/ Ekonomi!Degerfors är förvisso en liten klubb i sammanhanget. Degerfors är förvisso en klubb med små resurser. Och helt klart kan ingen begära mera av denna lilla klubb i den lilla bruksorten Degerfors. Egentligen är det konstigt att laget ligger där det ligger utifrån de begränsade möjligheter klubben har. Men som Svennis säger:"Det finns städer där fotboll är större än religion och det finns städer där fotbollen är religion. Och så finns det Degerfors". Och nog är det lite Åshöjden över det hela!Så egentligen är det inte så underligt att denna lilla fotbollsklubb i denna lilla bruksort ingår i begreppet Svensk Elitfotboll!Och meriterna är stora och höga. 29 säsonger i Allsvenskan, högsta serien. Vinst i Svenska Cupen 1993. Osannolikt!Men vi kan ju inte bara drömma. Vi kan inte bara sitta där och tänka på gamla tider. Något måste göras! Vi har ju fortfarande ambitioner.Vi börjar med det första av våra svar på frågan "Varför inte vi" och kanske den lättaste punkten att åtgärda. Kanske den är så lätt och enkel att klubben redan håller på med just detta:Att se till att det skapas kontinuitet! För det är just vad Stefan Jacobsson redan håller på med. Det är just det som Stefan Jacobsson redan satt igång. Att metodiskt skapa ett lag utifrån givna förutsättningar och att skapa ett lag med "kunskap", förmåga, med möjlighet att träna in ett nytt spelsystem, ett skräddarsytt spelsystem där den enskilde spelaren vet precis vad som krävs av honom och precis vad han ska göra. Och dessa enskilda spelare är hämtade till klubben just med denna utgångspunkt "de ska passa in i spelmönstret".Men det uttjatade uttrycket "Rom byggdes inte på en dag" leder oss in på vad som krävs i fortsättningen för att slutresultatet skall bli tillräckligt gott.Först och främst krävs "kontinuitet". Att varje spelare får chansen att fortsätta sin "utbildning", får chansen att fullborda sin utbildning så att det till slut finns "ett gäng" som i ryggmärgen vet precis hur de ska göra.Men som sagt Rom byggdes inte på en dag. Utan det kan ta lång tid att skapa detta lag! Men Visst!Okej! Då får det ta den tid det tar. Men då måste klubben vara införstådd med detta. Tränaren och skaparen Stefan Jacobsson måste få chansen att fullborda verket. Samtliga från början involverade spelare måste få chansen att fullgöra sin utbildning, måste få chansen att bli "fullärda" så att "det sitter i ryggmärgen" det som man ska uträtta på planen och inte minst hur man ska uträtta detta på planen.Det behöver inte kosta så mycket! Det behöver inte handla om de dyraste spelaren. De behöver inte handla om de bästa spelarna utan det kan räcka med spelare som förstår kraven, är villiga att ställa upp på kraven, är nöjda med att tillhöra ett kollektiv där kanske inte glansen lyser som mest,. Där kanske inte lönen är som störst, utan där det handlar om ett gäng med en "grym lagmoral" där ingen går före den andre , där alla är en del av samma kollektiv, där alla är lika viktiga i detta kollektiv.Och detta steg måste väl ändå ses som mycket möjligt att ta, som mycket rimligt att bekosta, som ett rimligt och tänkbart mål i den fortsatta fotbollskampen.Men så har vi det andra svaret/ kravet/. "Ekonomin" och helst en god ekonomi som gör det möjligt att skapa de rätta förutsättningarna, som gör det möjligt att behålla just de spelare som "passar in" och som vi vill ha och som är villiga att ställa upp..Där har det fallerat tidigare då vi haft vissa utomordentliga spelar som "gått vidare" och kanske inte så underligt för det har varit "en öppen marknad" med öppna alternativ och Starkast vinner, Rikast vinner.Men kan nu Degerfors locka med "det nya". Locka med ett kanske mer eller mindre bevisat framgångsrecept så kan fler faktorer kanske spela in fler än bara penningen. Det kan finnas och det måste nog finnas spelare som ser lite längre som inte bara ser till lönen och personlig framgång utan även kan värdesätta gemenskapen, "den grymma lagmoralen". Och de spelare som som är väldigt bra, som kanske skulle behövas men ändå inte helt accepterar de lite anonyma förutsättningarna kan vi kanske vara utan.Men visst behövs det pengar! Visst måste klubben vara rustad inför en god fortsättning och det är självklart ingen enkel ekvation att lösa för en fattig liten klubb. Vi behöver sponsorer, vi behöver donatorer, vi behöver mecenater och kanske mentorer. Men hur?3. Inför Degerfors -Varberg.Läget inför matchen är gott. Tyvärr dock ingen Shpetim ännu.Stefan J och Degerforslaget är ute efter en gruvlig revansch efter 0-4 borta mot Varberg. Men de är svåra att möte med Jörgen Wåhlemarks organisation i försvaret. Och bra på kontringar och fasta situationer.Men Stefan hoppas att man lärde sig en nyttig läxa i bortamatchen."Vi vet att vi är starka på "Valla" och självklart går vi för tre poäng, säger Stefan J4, Degerfors- Varberg 1-0. Revansch!"Vi såg ett lag som kunde allt,blott ej sin ära svika.Vi såg ett gäng som stred för allt,och segrade tillika.!"/Fritt efter J L Runeberg /Först syndabock sedan hjälte med drömmål. Sargon Abraham kom igen med pukor och trumpeter. Nu tog han fram vänsterfoten och skrúvade in bollen i bortre krysset redan i 4:e minuten."Stefan och de andra ledarna hade tryckt på att vi skulle gå mer i djupet, så jag gick i djupet och fick en boll / av Jonas O / och fick komma en mot en mot deras mittback och tänkte bara: Jag ska bara försöka vika in och knorra in den i bortre. Det var skönt att den gick in", säger Sargon III.Han menar också att Degerfors är minst lika bra som topplagen när man spelar som bäst, "men vi måste försöka hitta en jämnare nivå.. Då kommer vi att vara med där uppe", avslutar Sargon IIIFör tredje gången ledde vi i paus. Hur skulle det nu gå?Men n u visste spelarna vad som krävdes. Nu tog laget fram kämpatakterna och höll nollan. Visserligen kostade det 4 gula kort, men det är bara goda tecken på en kampvilja som gav resultat. Det var också första segern över Varberg sedan 2013 meddelar Stefan J."Det var storm, det var brak, det var kamp, det var strid,på den plan där det Degerforska laget var ställt"/ fritt efter Runeberg i dikten Sandels./"Vem är den höge mannen,där i målets mitt"./fritt efter Runeberg i dikten Adlercreutz/Men det är ju Jesse Öst, Degerfors store målvakt.Jesse Öst var i kanonform. Jesse Öst höll nollan trots all anstormning från det Varbergska hållet.Jesse Öst utsågs självklart till bäste spelare. Jesse var i sitt esse!Nu vill vi tro att detta var vändpunkten, att detta var det nya tecknet för det nya kämpalaget som vet vad som krävs för att behålla ledningen och vinna en fotbollsmatch. Trots misstag. Trots en svåra motståndare så höll det rödvita gänget stången och motade bort alla "fiender"Men Stefan J säger i Jonas Brännmyrs utomordentliga intervju att när motståndarna gör någon rockad och får lite press på oss blir vi väldigt stressade i match efter match."De första 30 minuterna av andra halvlek var ju deras helt och hållet och vi var otroligt stressade och åkte på många bolltapp" säger Stefan."Vilket jag har svårt att förstå", fortsätter han.Han menar också att laget ligger ju inte på någon nedflyttningsplats utan har ju en del poäng. Men tillägger:"Den här segern är otroligt viktig och jag är tacksam för att vi redde ut det den här gången".Men vi säger för vår del bara "mental träning".Och Stefan säger just detta:"Någonstans sätter det sig nog mentalt".Det sitter i huvudet och inte där det ska sitta, nämligen i ryggmärgen, menar vi..Det gäller att känna trygghet även i en ny situation. Och mera om detta i nästa brev.Men Stefan ska ha beröm för allt jobb från sidlinjen när det gällde att få ordning på Degerfors spel i andra halvlek. Så ska det se ut! Glömmer inte Trelleborgs tränare som jagade på sitt lag hela andra halvlek på Stora Valla och med gott resultat, tyvärr.Facit:2 spelade matcher på Stora Valla samma vecka och 4 inspelade poäng."Vi är starka på Valla", som Stefan brukar säga.5.Så är den 20:e omgången av Superettan färdigspelad..20 omgångar klara. Två tredjedelar av serien klara. Hur ser det ut? Hur kommer det att sluta? Vad kan vi förvänta oss?a/ Toppen:Toppen ser ut som den hela tiden gjort i årets serie. BP och Dalkurd har befäst sina positioner och det kommer nog att så förbli. Båda lagen präglas av Stabilitet främst på hemmaplan men i viss mån även borta men där har en och annan "kryssmatch" dykt upp.BP:s ledning ner till laget på tredje plats är f n 12 poäng, ganska ointagligt.Dalkurd är kanske inte riktigt lika bra men nästan. Dalkurd har 4 poäng färre än BP.Knappast något talar för att något av dessa båda lag skall tappa sin position. Det verkar finnas resurser av olika slag i dessa föreningar så det hittills stabila och minst sagt gedigna kommer nog att stå sig serien ut.b. Kvalplatsen uppåt:Här finns inga tydliga tecken utan det skiftar hela tiden., Öster, Trelleborg, Helsingborg har alternerat på denna plats och där är kampen "stor och hög". Och detta är inte vilken tabellplacering som helst utan en hyperviktig placering som ger möjligheter, kanske främst ekonomiska sådana i form av kvalmatcher med mycket publik och i bästa fall även ett stort bidrag från svensk Elitfotboll vid allsvensk behörighet.Och inte går det att tippa, inte går det att räkna ut utan man kan bara spekulera i hur det skall sluta. Och räknar vi in även Falkenberg i sällskapet så blir det än svårare.Helsingborg är det lag av dessa som haft den mest negativa trenden. Förlust borta mot Frej 4-0 säger allt. 0-0 hemma mot Åtvidaberg räcker inte. Förlust borta mot Dalkurd 5-0 och förlust hemma mot BP 5-0 ytterligare exempel på ett lag i kris. P-O Ljung har problem även om HIF tog tre poäng mot ett GAIS med 10 man nu senast.Ett lag med motsatt trend är Trelleborg som vunnit 2 möten mot Degerfors, slagit BP hemma med 3-1, slagit Norrby med 5-1, slagit Värnamo och nu Gefle borta med 2-1. Undantaget förlust mot BP 1-3. Öster går också som tåget med först 7 raka utan förlust, men förlust med 1-2 borta mot Syrianska nu senast är inget bra tecken. Även FFF visar goda siffror, 8 raka utan förlust. Så i kampen om tredjeplatsen och kvalet uppåt står striden hög. Men f n är det Trelleborg som innehar den åtråvärda platsen.Degerfors då? Laget ligger egentligen inte så långt ifrån de aktuella kandidaterna, men Stefan J "tonar ner alla förväntningar""Vi är inte ett stabilt topplag", säger han, Och det stämmer nog, säger vi. Inte än i alla fall."Inför serien kallade de oss "Rusta-laget", lågprislaget. Nu har vi gått bättre än många förutspått men vi är inget stabilt topplag", säger Stefan.Men en sak är tydlig. Får han den tid han behöver på sig och får laget och spelarna lite hjälp med det där som "sitter i skallen och inte i ryggmärgen" så kan vi nog förvänta oss ännu mer. Om inte annat så till nästa säsong. Därför är just det där med "kontinuitet" så viktigt.c/ Mitten:Där har vi ÖIS med 25p, laget i "ingenmansland" ett troligtvis "ofarligt" område, kanske även Värnamo 23 och GAIS 23 ska räknas in här.Nederst i tabellen finns en klunga lag som nog har det en aning oroligt. Varberg 21, Syrianska 21, Norrby 21, Åtvidaberg 20, Frej 19 och klart sist Gefle 16. Samtliga känner nog flåset i nackenAv dessa 6 lag riskerar 2 bli inblandade i kvalspel och två st blir nedflyttade. Vilka som hamnar var återstår att se.10 omgångar kvar.d. Botten.Längst ner i tabellen ser vi Frej och Gefle. Men helt klart har dessa båda satt igång med en anmärkningsvärd uppryckning. Frej har knipit poäng lite här och var och inte minst vunnit borta mot BP som enda lag. Slår nu senast ÖIS borta med 3-1Gefle började riktigt illa med 8 raka förluster men har också börjat plocka poäng och 4 raka matcher utan förlust. Men så förlust hemma mot Trelleborg med 1-2 som nog förstör allt.Avslutning.Match snart igen. Cupmatch den 23 mot Piteå och då får nog Kevin Wright spela och förhoppningsvis är Shpetim H tillbaka i truppen. Kevin W var nog nära ett inhopp redan mot Varberg. Kanske vi också får se nye Dario i målet. Vi får spara på Jesse!Heja Rövitt!Stefan H1. Kyrkoåret.Dags för en liten lektion kanske? 11.e söndagen efter Trefaldighet aktuell.. Söndagens text har som tema "äkta och falsk fromhet". Aktuell text är Luk 18:9-14 med den kanske mest lärorika berättelsen av Jesus, den om Farisén och Publikanen i templet och det handlar om att "inse sina synder".Vi möter en farisé och en publikan som kommit till templet för att be. Fariséer var på Jesu tid en grupp som försökte leva helt efter den judiska lagen och kritiserade ofta andra. Farisén vi möter här står hela tiden och talar om vad bra han är, allt rätt han gör och han är definitivt inte som den i hans ögon usle publikanen som står bredvid.En publikan var på Jesu tid en tullindrivare och dessa hade väldigt dåligt anseende då de jobbade åt den romerska makten och ofta tog alltför hög tull och stoppade en del i egen ficka.Den här publikanen /tullindrivaren/ säger inte mycket. Han ber bara om förlåtelse i det han säger: "Gud misskunda dig över mig syndare".Jesus menar här att det inte är den till synes rättfärdige och "duktige" Farisén som har störst möjlighet att få bli medlem i Guds rike utan i stället den normalt sett "syndige" publikanen, då Farisén inte insett sina synder utan bara står där och skryter över hur bra han är, medan publikanen verkligen insett sina synder och ber om förlåtelse för sina missgärningar.Kravet på människan för att få bli medlem i Guds rike är enligt Jesu lära att hon inser sina synder och det har inte den till synes "duktige" Farisén gjort då han står och skryter och samtidigt ser ner på sin medmänniska. Och det får ju inte bli "vi och dom".Men som min gamle lärare en gång sade "det handlar här om en ovanligt dålig farisé och en ovanligt bra publikan".Tyvärr kan vi inte "koppla in" Degerfors i detta sammanhang, men berättelsen är så viktig för oss människor att den bör återges även i fotbollssammanhang.2 Avgörande läge?En intensiv vecka med två hemmamatcher är aktuell. Frågan är om det inte handlar en avgörande stund, ett avgörande läge.Nu har Degerfors chansen att markera var man står och för de andra lagen tala om vad man vill. Frågan är om det inte nu det fortsatta superettanspelandet avgörs för Degerfors del.. Att det nu avgörs var vi kommer att hamna i slutresultatet av årets Superettanserie. Är Degerfors ett lag för övre halvan eller får vi finna oss i att åter dväljas "där nere" som de senaste åren.och med de senaste årens oroliga serieavslut?Visst vill vi tro på den övre halvan! Visst är Degerforslaget kapabelt att fixa detta! Visst har väl Stefan J skapat alla möjligheter för en behaglig avslutning, för en gångs skull, av 2017 års serieslut.Det som ger oss lite framtidstro är reaktionerna och kommentarerna från Degerforshåll efter båda Trelleborgsmatcherna. Visst skulle Degerfors ha fått en och annan poäng! Visst skulle det gått bättre än 2 förluster som det de facto blev.Kan vi nu ha gjort vår "Canossavandring"? Kan laget nu ha fyllt kvoten med de lite oturliga och kanske slarviga matchsluten? Har vi nu lärt oss hur det inte ska gå till? Har vi nu inte lärt oss hur det ska gå till! Det ska inte handla om fler "naiva felbeslut". Det ska inte mer handla om slarviga markeringar av speciellt målfarliga spelare. Det ska inte längre handla om "slarviga matchslut". Nu borde vi har lärt av misstagen!Stefan J hakar på och säger bl a "Vi kommer göra allt i vår makt för att haka på den övre halvan. Det är en sådan här tidpunkt när det delar upp sig lite i tabellen. Tittar man på de tre närmaste omgångarna så kan man säga som så att om det blir dålig poängskörd där är det risk att man blir involverad runt det negativa strecket och med bra poängskörd blir det tvärtom. Det är en viktig period. Det blir en fingervisning"."När det blir en rockad som det blev på tränarsidan, så blir det som en väckarklocka för oss spelare. Vi har presterat på för låg nivå och det är synd att vi inte kommit till den insikten tidigare. Och vi har hittat rätt nu i framför allt hur vi ska försvara oss. Det måste vi fortsätta med".Vem säger nu detta? Kan det handla om Degerfors? Citatet kommer från Tobias Hysén i blåvitt men det skulle ju kunna ha kommit från en Degerforsspelare som var med tidigare lika gärna. Där ser man vad ett tränarbyte kan medföra! "Det blir som en väckarklocka" för spelarna. Och i "fallet Degerfors" blev det just så. Nu pratar vi om övre halvan igen.3. Inför Degerfors-Falkenberg."Degerfors borta: Härlig utmaning"!"Degerfors är ett bollskickligt lag som värdesätter bollinnehavet väldigt högt. Enligt min mening är de absolut i seriens topp-tre när det gäller speluppbyggnaden och det är svårt att komma åt deras rörliga passningsspel", säger ingen mindre än Hasse Eklund tränare i Falkenberg. Hasse säger också att FFF har bra form för tillfället och är väldigt svårslagna men menar att man inför varje match måste "starta från basic och arbeta hårt". Förståndig man.Nu borde laget vara rustat för nya duster. Nu borde Shpetim vara fit för fight.. Nu borde alla veta hur Falkenberg skall tas. FFF som som nu närmast väntar. Ett lag som vi slagit förr. Ett nedflyttat allsvenskt lag som säkert gärna vill upp igen. Men det året, 2013, FFF gick upp i Allsvenskan slog vi dem med 4-2 på bortaplan, visserligen med en Johan Bertilsson i toppslag men i alla fall.Och nu borde vi vara rustade! Nu gäller det att Stefan kan få gruppen att känna det som han saknade mot Trelleborg. De där orden han uttryckte direkt efter matchen men kanske ändrade på efter att ha sett reprisen."Vi sprang runt utan att vilja göra grunden som krävs för att vinna fotbollsmatcher. Det var naiva felbeslut och naivt spel från vår sida".Tänk om "de som sprang runt" ändå gjorde det med en "funktion i sin position" så kunde spelet ändå kanske ha fungerat på sätt och vis oavsett var de befann sig.Väldigt troligt att att de som här känner sig berörda nu är fyllda av revanschlust. Ingen nämnd och ingen glömd och det är helt rätt att ingen skall behöva bli nämnd. Den som är involverad i misstagen vet så väl om vilka misstag han gjort. Den som fattat "naiva beslut" vet så väl vad det handlar om. Det behöver inte påpekas, det behöver inte offentliggöras utan man ska ge varje spelare chansen att själv "reparera", ge möjligheten att själv visa att man vill ha revansch och skall ta revansch.Men visst blir vi oroliga när vi läser inlägg på Forum med följande rader:"obegripligt försvarsspel vid 2-1-målet. 6 backar bara står och tittar när Jönsson ostört får gå in i mitten och skjuta".Men nog har väl Stefan och laget sett detta i reprisen. Nog har väl Stefan och laget lärt sig något av detta som vi tyvärr tidigare har upplevt ridigare före Stefans tid men inte under hans tränarskap. Och kanske är det en händelse som denna som gör att Stefan efter matchen uttrycker bl a följande:"När spelet inte stämmer måste man jobba som satan och det tycker jag inte att vi gjorde".Eller är det kanske följande Stefancitat som föranleddes av Camara-Jönssons 2-1-mål:"Vi sprang runt utan att vilja göra grunden som krävs för att vinna fotbollsmatcher".Men nog har väl Stefan påpekat och inpräntat detta vid genomgången med laget av matchen i efterhandSjälvklart hade vi stora förhoppningar på Shpetim Hasanis återkomst. Han leder ju ändå skytteligan, men nu ser det ut som om han fortfarande är beroende av penicillin. Trist!Nye Kevin Wright däremot finns med i truppen och hoppas nu han får speltid.Nu vill givetvis Stefan J se en annan öppning än mot Trelle borta. Det får inte upprepas. Och det ska väl inte vara så svårt att gå in på arenan motiverade, fyllda av krigarmentalitet, vilja, och spelglädje. Och som Stefan säger:"Vi trivs hemma på Valla".Och kunde laget mot ÖIS så borde laget kunna plocka fram de rätta takterna även mot FFF även om det rör sig om ett helt annat motstånd. Men det är ju inställningen som avgör. Och det gäller att vara med från start. Minns en match mot Falkenberg då vi absolut inte var med från start och låg under med 0-2 i paus. Men sedan kom det ut ett nytt Degerfors och tog över. Kvitterade till 2-2 och låg på men kom inte längre.Det blir nu samma startelva som i de senaste matcherna med Jesse i målet, Jonas, Hampus och CW där bak, Sebastian som nu får hålla sig i skinnet /2 varningar/ och Nikola på mitten. Erik L och Marcus deB på kanterna och den målfarliga trion Sargon, "Maya" och Alexander längst där framme. Nye Kevin Wright på bänken men tyvärr ej Shpetim H.4. Degerfors-Falkenberg FF.1-1.Nu var inställningen den rätta. Den här gången var det full fart från start och total dominans i första halvlekDegerfors gjorde tydligen sin kanske bästa första halvlek i årets serie. Degerfors dominerade totalt i första och hade chans på chans, främst genom Marcus deB som gång på gång fanns med i anfallet som skapade målchanser. Men även Sargon, Erik L och "Maya" stod för farligheter. Men det krävdes en straff för att få mål. Nikola L lade in denna precis som förra gången. Försvarsspelet var denna halvlek kompakt och allt kändes tryggt. Och laget fick stående applåder efter första halvlek.Men som så många gånger förr fick andra halvlek ett helt annat utseende. Falkenberg kom ut starkare och tvingade Degerfors till enkla misstag och kvitteringen kom efter ett olyckligt bolltapp på mitten.Och till slut ett kanske rättvist resultat. Skottstatistik 12-10. hörnor 2-3. Lagen hade var sin halvlek men visst fanns det gott om Degerfors-chanser i de 12 avsluten,Dock fortfarande övre halvan och det känns bra! Nu hoppas vi verkligen att Shpetim kan vara med hemma mot Varberg på lördag."Vi tar med oss den här poängen och går vidare", säger straffskytten Nikola.Avslutning.Varberg hemma redan på lördag. Då hoppas vi på en repris på dels ÖIS-matchen och dels första halvlek mot FFF. Och förhoppningsvis med en spelsugen Shpetim.Heja Rövitt!Stefan H.1. KyrkoåretVi fortsätter med vår kontakt med Kyrkoåret. Aktuell söndag den 10:e efter Trefaldighet med huvudtemat "Förspillda tillfällen" men även Jubelrop. Det handlar om tidens obönhörliga och snabba flykt. Ständigt ser vi likheterna med vårt tema. "Degerfors i Superettan".Vi varnas för att bli "de förspillda tillfällenas människor". Ett förlorat tillfälle återkommer aldrig.Degerfors har nu ett gyllene läge, en stabil position i tabellen inför kommande täta möten med Trelleborg borta, Falkenberg hemma och Varberg hemma..Speciellt de två hemmamatcherna ger oss tillfällen att befästa vår position och situation i Superettans tabell Nu har vi tillfällen att ta de rätta besluten. Tillfällen att upprepa den fina insatsen mot ÖIS. Men då behövs som Stefan J ofta säger "ödmjukhet". Vi får inte förhäva oss och tro att allt nu går som en dans. Vi måste stå stadigt och ha fötterna på jorden. Vi måste förstå att det krävs samma koncentration, samma säkerhet, samma stabilitet som mot ÖIS,. Och det måste få förbli så som Stefan har sagt, nämligen att "alla kan nu sin roll i spelidén väldigt bra".2. Efterdyningar till segern mot ÖIS.Är vi månne på väg in i fas 2`? Är vi möjligen på väg att ta ett steg till? Har kanske Stefan nått fram till en ny etapp?Kan det vara så att Degerfors nu stabiliserats. Att Degerfors nu blivit ett lag där främst försvarsspelet men även anfallsspelet och målgörandet fungerar. De närmaste matcherna med 1 svår bortamatch mot Trelleborg och 2 hemmamatcher på raken mot Falkenberg och Varberg får visa var vi står. Men nog vore det underbart om laget tagit ännu ett kliv i utvecklingen. Ett steg som sätter Degerfors på en stabil plats på den övre halvan och kanske t o m i den översta gruppen i tabellen. Eller?Det som Stefan J främst var nöjd med i ÖIS-matchen var Passningsspelet och att det fungerar bådar verkligen gott. Passningsspelet är ju grunden till lagets fungerande på hela planen. Det gäller att kunna ha ett effektivt bollinnehav och vårda spelet, dels för egen framgång men även för att förhindra motståndarlagets farligheter..3.. Cupen.Den 23 augusti möter Degerfors Piteålaget borta i Svenska Cupen.4. Truppen.Ny vänsterback klar. 21-årige Kevin Wright senast Fredrikstad i Norge tidigare Chelsea, Spännande. Emil ju skadad.Kevin har varit i Degerfors och provspelat och passar tydligen med sina egenskaper in i det Degerforska sättet att spela, enligt PW. Bra fysik, löpstark och fart i spelet är hans kännetecken. Det behövdes bara två träningspass så var saken klar. Rekordet har Djordje Mrdjanin, han behövde inte provspela alls.Dessutom väldigt bra att som PW säger att man redan nu "smyger igång" kontrakten inför nästa år och diskussionerna har inletts speciellt med de spelare som man vill ha kvar nästa år. Men pengarna avgör förstås. Men med bra resultat på alla hemmamatcher i höst kan det ju bli stor publik och "bra betalt".För detta som Stefan redan har börjat bygga upp, detta som Stefan nu håller på att bygga upp, det måste får fortsätta med att han får möjligheten att ytterligare bygga på det. Och frågan är om inte ÖIS- matchen var ett slags facit, kanske en spegel på vad som är möjligt, vad som det hela kan sluta med.Men Stefan måste få den tid han behöver. Han måste få behålla sina spelare. Han måste få behålla nyckelspelarna som nu Jesse i målet, Sebastian på mitten, Erik L ute till höger, "Maya" med den nyfunna målformen, Sheptims huvud och straffar, Sargons chippar och alla mål.Dessutom behöver vi våra inspelade mittbackar Jonas O, Hampus och Christopher W som ju normalt sett bara blir säkrare och säkrare ju mer de får spela tillsammans, ju mer de lär känna varann där nere i försvaret och det framför en säker målvakt i form av Jesse. Och dessutom en spelare som Alexander som nu gjort sitt första mål i den nya miljön och även en spelare som nyttige, "allomplacerade" Marcus deB måste få förnyat förtroende och förlängt kontrakt då dessa nu är inspelade i den nya spelidén. För det handlar inte bara om att det skall vara bra fotbollsspelare utan det skall även vara spelare som är inspelade. Inspelade i det nya systemet, i den nya spelidénMen även vårt sparkapital som Govend Haidar måste få chansen till comeback efter besvärlig och jobbig skada,Och sanna mina ord, det kommer inte att bli sämre, det kommer bara att gå åt ett håll, bara gå åt rätt håll och det kommer bara att bli bättre i truppen med den grymma lagmoralen.På 17 matcher har laget nu släppt in endast 22 mål, färre än Öster, färre än Helsingborg,färre än Falkenberg färre än ÖIS.Vi minns introduktionsartikeln i mars månad inför seriestarten. Där läste vi Stefans målsättning i rubriken:"Färre mål är Degerfors melodi". Och färre mål har det verkligen blivit. Och detta trots två riktiga bakslag i HIF borta och Varberg borta..5. Inför Trelleborg-Degerfors."Vi har revansch att utkräva", säger Stefan J. Degerfors tar inga risker. Åker tidigt mot söder, mellanlandar i Halmstad inför match på Vångavallen i Trelleborg. Tyvärr fortfarande problem för Shpetim H som tydligen har bihåleinflammation vilket kan ta ett tag och där handlar det nog om en penicillinkur. Han har missat två matcher och det här blir den tredje. Och det är inte vem som helst det handlar om utan det handlar om spelaren som gjorde två mål hemma mot Trelleborg i första halvlek. Ett klart avbräck.Kanske nye Kevin Wright hinner bli spelklar. Bra i så fall då han får ännu mer beröm Han är inte bara löpstark, snabb och passningssäker utan även teknisk. Ett klart bra nyförvärv. Honom behåller vi.Stefan J är tydlig i svaret på frågan vad det var som man gjorde rätt mot Öster:"Vi lyckades med det mesta. Vi kom högre upp i vårt försvarsspel och lyckades pressa dem på ett bra sätt. Vi vann tillbaka bollen väldigt snabbt efter att ha tappat den. Dessutom lyckades vi väldigt bra med passningsspelet. Vi kunde hålla bollen i längre stunder av matchen", allt enligt nwt.se.Så nu vet hela Degerforslaget hur det ska gå till och nu är det bara att hålla ögonen på Camara Jönsson och Marcus Pode som gjorde var sitt på Stora Valla p g a bristande markering. Me nu vet vi vilka de är och nu vet vi var de brukar vara placerade.Det är också väldigt viktigt att man har återhämtat sig och är mentalt förberedda menar Stefan.Det är tydligen främst det offensiva spelet som nu har lossnat lite i och med de senaste matcherna.."Det är något vi slipat mycket på och omställningarna har blivit mycket bättre, att omsätta dem i målchanser", säger Stefan.Dessutom säger han något glädjande då han menar att man måste ha variation i spelet och som vi tidigare framhållit är det nog nödvändigt mot många lag, inte minst Trelleborg som vi såg spela just så på Stora Valla. Det gäller nog att möta Trelleborg med deras eget vapen. Laget som genomförde den lyckosamma matchen mot ÖIS får nu självklart förnyat förtroende och vi hoppas nu att både försvarsspelet och anfallsspelet fungerar lika bra som senast.6. Trelleborg-Degerfors. 2-1.Det blev ingen revansch. Nu var han framme igen Camara Jönsson, han som inte skulle få göra mål. Oroande att han, som nwt skriver, "vek in i planen utan press från Degerforsforsspelare och placerade in 2-1".Inte ska väl just Camara Jönsson få sådana ytor.Stefan J säger angående denna situation att "vi sprang bort oss på några ställen och helt plötsligt fick Camara chansen han inte skulle få. Det var enda chansen han hade i matchen och naturligtvis satte han den", säger en otroligt besviken Stefan J.Degerfors inledde annars bra men Trelleborg tog över och gör 1-0 genom ett tydligen enormt tursamt mål där bollen träffade Hampus, ändrade riktning och Jesse blev ställd.Men i andra kom rödvitt igen. Genom först CW till Sebastian som spelar vidare till Maya som spelar ut till en löpande Marcus deB och denne passar Alexander som kvitterar. Snyggt!Degerfors fick energi av målet och skapade fler möjligheter men det blev inget mer."Inte klokt att vi ger bort matchen igen",säger Stefan J. "Det var naiva felbeslut och naivt spel från vår sida", fortsätter han.En sak är väl att förlora en match men värre är att förlora en match p g a "det naiva spelet", tycker vi.Frågan är om det inte var ett förspillt tillfälle vi upplevde i Trelleborg. Och definitivt inga Jubelrop.Helt klart är att Stefans lagbygge pågår men att det långt ifrån är färdigt. Vissa till synes onödiga brister är tydliga inte minst sättet att förlora matcher i slutminuterna. Dessutom var det nog som Stefan säger nämligen att Trelleborg var mycket hetare första halvlek. Lika tydlig som Stefan var angående det som var bra mot ÖIS, lika tydlig är han nu angående det som inte var bra mot Trelleborg."Jag vet inte om jag har för stora krav eller inte men någonstans vill jag att spelarna ska förstå värdet i att "nu är motåndarna bra och då gäller det att prioritera ett visst sätt av försvarsspel", menar han.Han tyckte också att Degerfors inte tog det defensiva jobbet snabbt nog i första halvlek och att laget hade svårt att ställa om till rätt arbetsinsats i andra. Men säger Stefan som den psykolog och pedagog han är:"Jag kanske ändrar mig när jag ser matchen i efterhand, men just nu är jag väldigt missnöjd med första halvlek samtidigt som Trelleborg var bra".Det är välgörande att läsa sådana ord från en tränare som förstår hur det ska gå till men samtidigt kanske också kan förstå att det ibland inte går till riktigt som han vill. Huvudsaken är att Stefan får möjligheten att fullborda sitt arbete Som vi tidigare sagt byggdes inte Rom "på en dag" och Thelin-förändringen av J-Södras spelsätt gick inte "på en natt".Men får bara Stefan och laget jobba vidare kommer förr eller senare "inlärningen och läxan" att sitta där.Kanske borde Degerfors komplettera laget med någon "vinnarskalle" typ Olof Mellberg och någon slitvarg som Rolf Zetterlund. Några som går i bräschen när det gäller för laget att kämpa sig in i matchen.Avslutning.Falkenberg hemma redan den 15 augusti och därefter Varberg hemma den 19 augusti. Då finns chansen till Jubelrop och helst inga förspillda tillfällen.Heja Rövitt!Stefan H1. Efterdyningar till krysset i Borlänge"Jag vet att jag är snabbare än de andra med bollen", säger målgöraren Mayambela. "Det enda jag tänkte på var att göra mål", säger "Maya" som nu växt ut till en riktig nyckelspelare i Degerfors. Glädjande. Och när nu Shpetim var krasslig fick Maya en "topposition"."Vi var väldigt revanschsugna. Det kändes lite onödigt att tappa allt när vi hade ledningen", säger han om Trellematchen."Nu ryckte vi upp oss rejält och visade vilket bra lag vi är Och vi har bevisat att vi kan mäta oss med topplagen i serien" fortsätter "Maya".Han säger också att man krigade för varandra och ingen vek ner sig. Han är också väldigt imponerad av prestationen under hela matchen. Det blir naturligt mycket "Maya" efter denna match och han fortsätter med att säga att "nu ska vi se till att ta full poäng i nästa match". Bra! Det är aldrig fel med självförtroende.Det är välgörande att läsa Mayambelas kommentarer och nu förstår vi att det var ett helt lag fyllt med den "Runebergska andan"."Vi såg ett lag som kunde allt,blott ej sin ära svika.Vi såg ett lag som stred för alltoch nästan segrade tillika."/fritt efter Runeberg/På sätt och vis fanns det ännu en huvudperson i Degerfors nämligen Adrian Johansson som gjorde sin första match som startspelare och Adrian var nöjd med sin insats Han hade tränat ihop med Sargon och "Maya" under en längre tid och tyckte samspelet gick bra "där framme" även om det handlade mycket om försvarsspel i denna match."Det gällde för oss att vara kompakta och täppa till mitten", säger Adrian.Skall någon mer enskilt spelare nämnas blir det Jesse i målet. "Jesse var en fantom" skriver någon. Så där handlar det också om "att komma igen".2. Degerfors framtida inriktning.Ska vi inte ta Sirius, Östersund i första hand men även Jönköping S, och Sundsvall som förebilder? Alla lagen är bekanta för oss. Alla lagen har vi relativt nyligen slagit. Frågan är om det inte är ordet långsiktighet som är nyckelordet i sammanhanget. Även om det naturligtvis handlar om resurser och om pengar och kapital. Men samtliga dessa fyra lag visar och bevisar att allt är möjligt.Men varför dessa och inte vi? Handlar det bara om pengar och kapital? Eller kan det vara något mer och något annat som spelar in. För alla i Degerfors IF involverade vill väl att alla möjligheter att skapa en bättre ekonomi skall utnyttjas? Vi vill i positiv anda bara väcka frågan. Vi vill i positiv anda och för Degerfors IF:s bästa hålla frågan levande.Nu när Stefan J fått chansen att börja bygga. Att börja bygga upp det som han tänker sig och genomföra sina idéer, inför fortsättningen, inför framtiden måste han få möjligheter att fullborda detta bygge. Precis som i fallet Thelin och J-Södr går det inte på en natt utan det tar sin tid men med kontinuitet, med en konstruktiv idé och långsiktig planering skall mycket vara möjligt. Skall mycket kunna gå att genomföra och bevisa. Bara nu dessa "eländiga pengar" funnes, bara nu möjligheterna vore på plats.Men hav gott hopp! Degerfors har tagit ett lovvärt initiativ och utökat "den ekonomiska staben" i klubben, genom att anställa en "hemmason", vid namn Anders Juhlin, som återvänt från storstaden. Han har en gedigen bakgrund inom arbete med försäljning och marknadsföring. Detta med syfte att "tillsammans med Degerfors befintliga och blivande samarbetspartners skapa förutsättningar till bra sportsliga resultat i framtiden". En mycket välkommen förstärkning i klubben efter vad vi förstår.Stefan kör i alla fall nu på mot ÖIS och där kan Degerforslaget stärkta med råg i ryggen efter Dalkurdmötet och med rätt insats skapa fortsatt underlag för en stabil vistelse på den övre halvan- Och helst ska det bli "bättre och bättre dag för dag". Och med "Maya" i form, med en frisk Shpetim och med en Sargon som finner toppformen kan det bli riktigt trevligt.3. Har nu läst om Håkan Milds idéer kring det svenska seriesystemets 2 högsta serier. Inte utan att det ser spännande ut och Milds idéer ger ovillkorligt mera spänning åt "det vardagliga matchandet".Han föreslår att Allsvenskan och Superettan består av 12 lag vardera.En vårsäsong där lagen möts hemma och borta, alltså 22 matcher.En höstsäsong där lag 1-8 efter våromgången i Allsvenskan gör upp om mästerskapet.medan lag 9-12 i Allsvenskan och lag 1-4 i Superettan spelar om uppflyttning till Allsvenskan / 4 platser/. / 8 lag/och lag 5-12 spelar om nedflyttning.till division 1. / 8 lag/.Totalt 14 matcher under hösten och 36 på hela säsongenDetta skulle onekligen ge både flera chanser och möjligheter "uppåt" men dessutom fler risker till nedflyttning.Men som helhet mera spänning i de vanliga vardagliga matcherna och ett mer intensivt spelprogram i dubbel bemärkelse. Och det är ingen tvekan om att "matcher som gäller" något ökar intresset, ökar spänningen och lockar mer publik.Men samtidigt kan man nog befara att "de där pengarna" kommer att spela en än större roll.Som helhet dock:Ökad spänning, fler "publikfriande" matcher där "det gäller" och kanske därmed bättre ekonomi för klubbarna.Och totalt sett fyra platser att slåss om för Allsvensk behörighet.Dessutom 8 elitfotbollslag färre som ska dela på förbunds- och TV-pengarna borde innebära stora fördelar för de bästa.Men "breddfotbolen på topp" kanske får det svårare och landsorten och de mindre klubbarna speciellt kommer kanske längre bort från "elitfotbollen". Men nog är det ett spännande förslag!Avslutningen på artikeln varur detta är hämtat är värd att bevaras:"I den klassiska straffläggningen i VM-94 sköt Håkan Mild bollen högt över ribban, men här kanske han istället dunkade densamma rakt upp i krysset. Ett intressant förslag är det i varje fall!"./Artikeln signerad av Håkan Ericsson -HBK-supporter./4. Inför Degerfors-ÖISÄnnu ingen helt frisk Shpetim Hasani.. Oroväckande. Marcus deBruin tillbaka och hans vänsterfort behövs säger Stefan J."Han är viktig både i det defensiva och offensiva, men framför allt i det offensiva för att få rätt fot på rätt kant" menar Stefan.Alltså inte bara rätt man på rätt plats utan även "rätt fot på rätt kant". Bra! Det tyder på noggrannhet..Även Alexander år tillbaka.5. Svenska Cupen.Det blir nu en långresa och en dyrbar utflykt upp till Piteå för Degerfors inledning av Cupen. 23-24/ 8 är det dags. Det låter väl inte direkt hopplöst. Värre dock för Karlstad BK som möter ÖSK hemma och Carlstad U som möter Sirius hemma.. Svårare kan det nästan inte bli.Vad vet vi om Piteå? Laget ligger f n på tredje plats i division 2 Norrland och har förlorat bara 1 enda match av 15. Dock spelat hela 6 oavgjorda, alltså nästan hälften av de 15 spelade. Har en målskillnad på 37-20, gör alltså en hel del mål. Över 2 i snittSamtidigt ska man veta att deltagande i Svenska Cupen är lite "dubbelbottnat". Fördelar med flera matcher, kanske mot stora lag. Men dessutom ökar normalt sett skaderisken och för en liten ojämn trupp kan det bli ödesdigert. Vi minns Enköping som gick långt i Cupen men också ramlade ner i seriesystemet. Även Åtvidaberg var ute på samma "äventyr".6 Degerfors-ÖIS 3-0.Så ska en slipsten dras. Degerfors bestämde direkt takten och visade vart skåpet ska stå. Och de tre musketörerna där framme stod för målen. Men ingen Shpetim nu heller utan Alexander inträdde i sin nygamla roll som toppforward och målgörare så nu är han igång den forne skyttekungen Alexander och satte dit 1-0 på nick efter pass från "Maya" och Marcus deB. Sen hände det på direkten 2-0. Och nu var det "gamle" Sargon som elegant chippade in målet efter pass från Marcus deB. Bra för nu är han tillbaka i sin målgörarroll Sargon III. 2-0 i paus."De spelade otroligt bra idag alla tre", säger Stefan.Och hur ska det då bli när Shpetim är tillbaka. Då blir vi än starkare.Talande siffror ser vi i statistiken för första halvlek.13-3 i skott. 8-1 i hörnor och 2-0 i mål.Denna gång höll det med en 2-0-ledning i paus och laget var fyllt av revansch efter Trellematchen.Sedan kom det psykologiska 3-0 redan i 51:a minuten och nu var det han som nu vet hur man gör. Nämligen "Maya" som stänkte in en kanon i ribban och in. Så ska en slipsten dras!.Inte bara det offensiva spelet utan även en hållen nolla i en så gott som fläckfri defensiv bådar gott."Alla kan nu sin roll i spelidén väldigt bra", säger Stefan J.Frågan är om inte Stefan J nu tog ett steg till denna regniga afton på Stora Valla.och är nu inne på kapitel 2 i "spelboken".Nu vill vi tro att färdriktningen för den fortsatta höstomgången är utstakad och nu fungerade laget över hela linjen.Nu Trelleborg borta i nästa drabbning redan 10 augusti och nu kör vi på av bara farten.Heja Rövitt!Stefan H1. Kyrkoåret.Andlig klarsyn och den rätta vägen handlar den 8:e söndagen efter Trefaldighet om.Det handlar om att vårt liv rymmer många situationer, många tillfällen att välja fel väg, att ta fel beslut. Vi behöver därför ständigt vägledning för att nå klarsyn och finna rätt väg och ta rätt beslut. Klarsyn och vägledning behövs i många olika sammanhang, inte minst i spelet på den gröna mattan. Att snabbt fatta rätt beslut i svåra situationer kräver kunskap, vetskap, erfarenhet och träning speciellt i vårt fotbollssammanhang. Vi använder denna text för att anknyta till den rätta vägen, den som leder oss framåt mot vårt mål. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vilket mål det är. Det handlar ju om att ta de rätta stegen och gå den rätta vägen för att nå framgång och en bra position i Superettan.Vi hoppas att alla är medvetna om alla turer, om allt som står i vägen, om allt som måste fungera för att nå ända fram. Vi måste våga. Våga satsa inför vår fotbollsframtid, den förhoppningsvis ljusa framtiden.Vi hoppas nu att tränartrojkan med Stefan i spetsen kan ge denna vägledning och ett bra underlag för rätt beslut i spelet om poängen. Vi hoppas att de har inpräntat rätt attityd, gett motivation och rätt inställning för fortsättningen så att spelarna även efter missen mot Trelleborg kan ta rätt beslut i de svåra "situationerna" som med all säkerhet dyker upp även i fortsatta matcher, speciellt när det gäller försvarsspel inne i straffområdet och målområdet och markering av motståndare vid hörnor och fasta situationer2. Efterdyningar till eländet mot Trelleborg.Inte var det väl fruntimren som ställde till det? Nu är vi i alla fall kvitt dem!Kanske kan Degerfors kan lära något av misstagen senast. Man lär av misstagen heter det ju. Och tänk om Degerfors kunde ta till sig en del av det Trelleborgska spelet. Det enkla spelet. Spelet med ibland raka bollar, spelet med ibland långa bollar. Spelet där man utnyttjar ytorna även om man måste spela 10 m bakåt. Så att vi kan nå den "rätta vägen" till mål lite oftare. Vi hade för ett par år sedan en period med ett "ständigt plotterrspel", en svag och ineffektiv period och vi vill definitivt inte tillbaka dit och risken ska heller inte vara så stor då flera av "de tongivande" spelarna i detta spel nu är borta.Väldigt positivt i matchen var Mayambelas spel och speciellt hans kantlöpningar. Det är härligt att se "Maya" hur han inte spelar snett bakåt som brukligt är, utan sätter full fart längs sidlinjen och där balanserar han sig fram med högsta speed, trots sidlinjen på ena sidan och en motståndare på den andra. Det är härligt med kantspringare som Hofors-Lasse en gång, som Hasse Berg en gång, och som Govend Haidar när han är kurant.Exempelvis i första halvlek stod "Maya" för förspel till ett av målen, dels en strålande frispelning av Shpetim H i andra. Nu vet alla hur Maya! ska utnyttjas. Han har teknik, han har snabbhet, han kan hantera bollen. Nu skall han aldrig mera spela på topp för där skall Shpetim vara, utan tillsammans med Sargon "ligga bakom" Och den dagen även Sargon kommer igång som han kan blir det flera mål för trion.Vi hade en mycket bra "försvarsperiod" år 2014 med flera hållna nollor. Som förklaring på den nya säkerheten bakåt sade den gången Andreas Holmberg något mycket bra:"Tidigare var vi för spetiga" ( vilket talande uttryck), Nu har vi blivit mera tajta".Kanske Andreas även nu kan bidra till det mindre spretiga och det mera tajta, för det tajta behöver vi för att skapa "det säkra försvarsspelet".Nu får Marcus deB hålla sig i skinnet för det verkar som om Emil har en ny lårskada och det kan ta tid. Marcus behövs med andra ord.3. Funderingar. Vart är vi på väg?Vad innebär den bittra förlusten mot Trelleborg? Vad för den med sig? Vart leder den oss? Hamnar vi fortsatt på den rätta vägen eller spårar vi ur? Inte utan att man blir en aning orolig med en sådan säsongsöppning. Och vad var det egentligen som brast? Varför gick det fel? Hoppas Stefan och laget nu har ett tydligt svar, har funnit en klar orsak, för vi får inte hamna i någon svacka. Allt det fina som Stefan och tränartrion har byggt upp får inte gå om intet, får inte försvinna. Vi måste få stanna kvar i den ljusa tiden, den lugna perioden med de goda resultaten som i våras.Är det möjligen dags att lite grand ge avkall på det "gamla goda Degerforsspelet", det gamla välkända Degerforska sättet att spela fotboll. Är det kanske så att tiden har "runnit iväg"? Kanske har vi inte riktigt hängt med. Kanske är det i stället dags för ett modernare Degerfors som vi nog såg lite av i våras. Kanske ska vi ta till oss lite av det där enkla, lite av det där säkra, lite av det där varierade spelet med "blandad kompott" av korta bollar , av långa bollar, raka bollar, inte minst rejäla raka bollar bakåt för att bygga upp ett nytt anfall igen, som vi såg Trelleborg prestera.Och även om det kanske inte är riktigt så illa som någon skriver på Forum med "detta jävla plottrande fram till mållinjen", så går det att spela enklare, så går det att spela rakare, så går det att spela mer varierat, så går det att slå fler långa bollar, så går det att göra spelvändningar, så går det att byta kant.Inne i straffområdet måste det till en "ny variant". Den får heta vad den vill. Den får kallas vad som helst men i försvarsspelet handlar det primärt om två saker. dels att förhindra att motståndarna får tag i bollen och gör mål, och dels om att få bort bollen / rensa/ och inte genom genom korta, riskabla passningar till närmaste man inne i "smeten" utan bollen ska bort punkt och slut! Sedan när det lugnat ner sig kan man "samla ihop sig" och börja om och rätta till formationerna. Rent generellt kan man nog säga att det försvarsmässigt gäller att ha en funktion i sin position och inte befinna sig i "ingenmansland" och det gäller i försvarsspelet som helhet, alltså även ute på planen. I anfallsspelet däremot gäller ju raka motsatsen. Där gäller det att söka fria ytor och vara spelbarVi har tidigare skrivit om hur Jimmy Thelin tränare i Jönköpings Södra förändrade lagets försvarsspel när han tog över efter Mats Gren. Thelin förändrade Södras spel speciellt i två faser nämligen presspelet och uppspelen. Detta skedde inte över en natt utan förbättrades under hela säsongen. J-Södra slutade spelåret 2014 på 4:e plats efter att ha legat i botten efter de första 4 omgångarna. Sedan vet vi ju att det blev allsvenskan och är så fortfarande. Precis som Barcelona revolutionerade Thelin presspelet med sin "3-sekunders-regel". Inom 3 sekunder skulle motståndarna sättas under press och detta anammade Thelin. Och istället för att vid bolltapp i anfallszonen snabbt dra sig tillbaka, vill Thelin, precis som nu Stefan J i Degerfors, vinna tillbaka bollen högt uppe på planen. Han införde också ett, ska vi kalla det modifierat försvars-spel, med ett zon-försvar som mera liknande ett man-man-spel. Som sagt resultatet blev lyckat. J-Södra finner vi fortfarande i Allsvenskan. Kanske kan Degerforslaget och Stefan J ta till sig även "den modifierade försvarsmodellen" med en ny blandning av zon och man-man-markering, precis som man gjort med den höga pressen och sättet att snabbt försöka vinna tillbaka bollen högt upp på planen. Inte heller Stefans spelförändringar och spelidéer kan genomföras över en natt utan det tar sin tid. Men får han bara denna tid på sig så är vi förr eller senare "där".Sammanfattningsvis är vi alltså ute efter "den rätta vägen" till det nya spelet både anfallsmässigt och försvarsmässigt. Med andra ord en kompromiss innehållande "det gamla fina, tekniska, bollrullande Degerforska anfallsspelet moderniserat med en del långa, en del raka passningar, en del rejäla bakåtpass och flera spelvändningar. Spelvändningar genom att t ex spela sig ur "gröten" med ett enkelt bakåtpass och sedan "byta kant". Dessutom ett spel kombinerat med ett tätt, fränt, aggressivt, intensivt försvarsspel där "bollen ska rensas bort" om man inte själva får kontroll över den. Finliret och finesserna får komma i andra hand. De får komma sedan när det blir dags för anfall!! Kanske är det inte direkt "andlig klarsyn" som behövs, men i alla fall någon form av klarsyn för att kunna klart och tydligt finna just den rätta vägen och det rätta spelet som leder till målet."Spelvändningar är nödvändiga", säger Hanna Marklund, tidigare i damlandslaget , som vet vad hon talar om och vem ser bättre ut än Hanna Marklund? Mera damlandslaget: "De missar sina markeringar", säger Frida Östberg om förlusten mot Italien. Är för egen del väldigt nöjd med orden "de missar sina markeringar", ord som klart och tydligt visar vad det handlar om i försvarsspel, både i damlandslaget och i Superettan. Ännu mera damfotboll- "Sök inte bara boll utan även kropp", säger Pia S. Vad bra! Damerna vet hur det ska gå till. Med andra ord, spela tätt, gå nära inpå.4. Inför Dalkurd-Degerfors.Bättre försvarsspel och bättre markering kanske är modellen. Zon eller man-man eller både och spelar ingen roll bara det blir markering. Men gärna den Thelinska varianten. Illavarslande läge inför matchen med flera tveksamheter i laget, skador och sjukdom. Jonas O skall tydligen ersätta Emil ute till vänster tydligen p g a sin snabbhet mot en snabb högersida i Dalkurd. Betyder det att Marcus deB spelar mittback, tro? Men värst av allt är att Shpetim H varit sjuk i veckan och tveksamt startande. Han behövs, speciellt då Alexander inte är klar för spel än. Antagligen blir det Adrian J som får chansen offensivt och "Maya" på topp. Nu kan ingen begära att Degerfors ska klara av Dalkurd på bortaplan, ett obesegrat lag hemma. Så vi får nog ta det som det blir. Men helst ska rödvitt göra en godkänd match och bättre än andra halvlek mot Trelleborg. Och det är ju inte denna match vi skall vinna!.5. Dalkurd- Degerfors 1-1Läste som liten grabb en novell i Rekordmagasinet med titeln "Att komma igen". Kommer osökt att tänka på den efter det här resultatet. Dalkurd borta är inte vilken match som helst utan en oerhört svår match att plocka poäng i. Men det gjorde Degerforslaget. Vi gratulerar. Att komma igen har blivit något av Degerfors melodi. Först 0-3 HIF borta, men svar på tal direkt genom 3-1 mot Dalkurd hemma. Sedan 0-4 mot Varberg men snabbt bortavinst mot ÖIS. Och så nu en "revansch" efter Trellematchen. Detta om inte annat visar både Stefans och även lagets styrka. Tydligen var det en kämpamatch i Runebergs anda.Har har vi ett ett långt brev oroat oss kring försvarsspelet och så kommer som ett brev på posten rapporten från Domnarvsvallen med lugnande ord.Visst var Dalkurd överlägsna men nu såg vi ett helt annat försvarsspel i Degerfors än i andra halvlek mot Trelleborg.. Vår rapportör talar om "Stabilt försvarsspel, bra räddningar av Jesse. Man spelade ett flera gånger lugnt och behärskat inom laget för att lugna ner och det var lite av en taktisk "triumf". VF skriver att Degerfors var täta defensivt och stod för en stabil försvarsinsats under hela matchen. Kanske hade laget "tjyvläst" Veckobrevet och tagit till sig "det täta defensiva spelet och ett försvarsspel med kontroll" och funnit den "rätta vägen" till ett effektivt försvarsspel. Vi tackar!Svårt att få grepp om laget men tydligen ett något annorlunda lag denna gång då Shpetim varit sjuk och nu med "Maya" på topp även om han som rapporten säger "var mycket nere i försvaret". så "Maya" i nuvarande form "klarar allt". Jonas O och Erik S wingspelande backar. Jesse utomordentlig i målet, Sebastian och Nikola på mitten, Sargon bakom "Maya". Adrian J.Glädjande att Govend Haidar kunde hoppa in i 88:e. Tidigare hade även Marcus deB byts in i stället för Adrian J.2 varningar- Sebastian O och Marcus deB. Nu måste Marcus hålla sig i skinnet. Emil är borta.AvslutningNu stundar match mot ÖIS redan på fredag och vi hoppas att allt som fungerade mot Dalkurd sitter, att allt som man lärt sig sitter och att speciellt det fungerande försvarsspelet sitter.Heja Rövitt!

Veckobrev 37 | Nystart.

1. Kyrkoåret.

Ny söndag efter Trefaldighet och nu handlar det om sjunde söndagen. Dagens tema har sitt ursprung i "Förvandlingens fest" som var en av Kyrkoårets stora Kristusfester på 400-talet. Sedan slutet av 1100-talet är denna dag som kallas "Kristus förklarings dag" firningsämnet" på sjunde söndagen efter Trefaldighet.



2. Truppen.

Nye målvakten klar.

Dario Miskic tar upp kampen med Jesse om förstemålvaktsposten för det verkar inte som att Dario ses som en andremålvakt om man ska tolka Patrik W rätt.

"Nu får vi in en ny bra målvakt så får vi se vart det landar. Det är upp till Stefan att ta ut vem som ska stå", säger PW.

I kampen om längden verkar det vara ganska "jämspelt". Båda mycket långa och stora ca 199 och det är bra med räckvidd.

Spännande!



Vill Degerfors ha tillbaka Amadayia Rennie? Nu är han ledig! Har själv sagt upp sitt kontrakt med den turkiska klubben. Att Rennie gick till Hammarby förstår man för där fanns det nog mera pengar att hämta. Sedan blev det kanske inte som han tänkt varken där eller i Norge eller i Turkiet. Men visst är han väl välkommen tillbaka. Tillbaka till Degerfors. Sedan är det ju en annan fråga om Stefan J ser honom som en kugge i det nya spelet. I alla fall kommer vi väl ihåg Rennies insats i den avgörande matchen 2012 nere i Trelleborg då kontraktet säkrades. Då skojade han en hel del med skåningarna.



3. Inför Degerfors-Trelleborg.

Trelleborg kommer till Degerfors med en bortastatistik på 1- 3- 3 alltså en vunnen bortamatch av sju spelade. Det verkar inte vara ett omöjligt motstånd för Degerfors. Men glöm inte att även Åtvidaberg kom med en liknande statistik och vi vet hur det gick. Underskattning finns alltid bakom hörnet.

Och förhoppningsvis har Stefan J och Degerfors kommit över "barnsjukdomarna" som i seriens inledning. Värnamo hemma och Åtvidaberg hemma får stå som varningstecken och ska inte glömmas bort, men nog har laget nu en helt annan beredskap för sådant ! Även om inledningen mot Gefle nu senast var oroväckande.

"Vi har tappat minst 4-5 poäng på stopptid. Det har ingenting med ork att göra utan mer med noggrannhet. Ska vi försvara en ledning ska vi välja enkla lösningar", säger Stefan. Han säger även något väldigt betydelsefullt nämligen att det lätt att fastna i framgång och att det är viktigt att behålla ödmjukheten och att spelarna måste förstå varför vi tog poäng under våren, det vill säga genom att alla deltog i försvars- och anfallsspelet. Kloka ord av tränare Stefan.



I Trelleborg finner vi det udda namnet Camara Jönsson som presterat 4 mål i två matcher och där har Degerfors något att se upp med. Även Marcus Pode är ett namn att se upp med. Men Stefan J vet precis vad det rör sig om. Han har full koll på . Stefan nämner olika förutsättningar för ett bra Degerforsresultat. Först och främst måste helheten sättas. Därtill måste det kollektiva försvarsspelet fungera till hundra procent och även det egna presspelet mot deras backlinje. Laget måste även vara noggranna i passningsspelet och se upp med omställningar. Anfallsmässigt gäller det att försöka hitta in med bollar bakom deras backlinje så att de får jobba felvända. Även fasta situationer måste man se upp med , tillägger Stefan-.

Men laget är som han säger "väldigt laddade och motiverade".

Startelvan ser ut att bli den förväntade med Sargon och "Maya" bakom Shpetim på topp och Hampus, Jonas och CW där bak och Erik L Sebastian, Nikola och Emil på mitten



Marcus deB och Alexander A skadade, men nye målvakten Dario är spelklar..

"Det finns utvecklingspotential i honom", säger Stefan. Jesse står dock mot Trelle. Emil får nu starta precis som mot ÖIS.



Hoppas vi nu får se ett Degerforslag med rätt inställning, ett lag berett att offra allt, ett lag med positiv aggressivitet, ett motiverat lag, ett lag med ödmjukhet, som vill gå in på Stora Valla och visa sin trogna publik att här är det ingen som gett upp, nej långt ifrån. Och ett lag som fortsätter den goda hemmastatistiken. Och ett lag med den grymma lagmoralen och den höga-lägsta-nivån. Ett lag som fortfarande vill vara med "i dansen".



4.Lite statistik.

Seriens främsta bortalag finns förutom BP i Åtvidaberg och Värnamo, de två lag som slagit Degerfors borta. Båda två har vunnit häften av sina bortamatcher. Typiska hemmalag ser vi i BP förstås men även Dalkurd som vunnit 6 av 8 matcher och är obesegrade hemma. Sedan kommer faktiskt Degerfors med 4 vinster av 6 möjliga hemma.

En sak är väldigt tydlig i superettanstatistiken nämligen Trelleborgs försvarsspel. Man har 14 insläppta mål på 14 matcher och endast BP och Dalkurd i toppen är bättre. Även målskillnaden imponerar. 10 plusmål för Trelleborg. Så här gäller för rödvitt att själva hålla tätt och göra något mål framåt. Men som sagt, det är på hemmaplan som Trelleborg dominerar med 6-0 mot ÖIS, 4-1 mot Öster och 3-1 mot BP. Borta är de mera mänskliga med undantag av 4-0 borta mot Värnamo i enda bortavinsten.



5 Degerfors-Trelleborg 2-3

Hur kunde det hända och vad hände?

Det hände ju det som inte fick hända. Att just Camara Jönsson gjorde mål, att just Marcus Pode gjorde mål. Att det blev mål på en fast situation.



Efter en väl genomförd första halvlek med ett kontrollerat och kompakt försvarsspel där Trelleborg fick ha mycket boll men inte skapade särskilt mycket, kommer Degerfors ut i andra med en 2-0.ledning. Allt ser ljust och bra ut.

Men som pressen skriver "kollaps av Degerfors, Degerfors fallerar i andra." och förlusten är ett faktum.

Går det att förklara?

"Vi gjorde tvärtemot vad vi skulle göra, Vi tappade boll, slarvade och hade ingen energi", säger Hampus.

Då är frågan varför? Hoppas att analysen ger Stefan J svaret!

Att förklara varför och helheten i andra är nog svårt men lättare att förklara enskilda missar. Vid Trelleborgs första mål begås två klara misstag. Dels får nr 5 i Trelleborg Tidemand helt fritt ute på vänsterkanten, där Erik L ligger alldeles fö långt ifrån i inledningsskedet / klassiskt gammalt Degerfors fel/ och Tidemand slår ett väladdresserat inlägg in i straffområdet och där står Marcus Pode i "ensamt majestät" och behärskat styr in boll på volley. I och för sig snyggt men inte ska han stå där helt allena.

Markering? Sedan är det Camara Jönssons tur att får chansen, visserligen inne i "gröten" men ändå. Han skulle ju tas om hand hette det. Någon punktmarkering skulle det inte vara tal om men nog skulle det ha varit en bra lösning". Markering!

Glömmer aldrig när Mille 2007 satte Henke Berger på Christian Bergström i Åtvidaberg som neutraliserades helt och Degerfors vann.



Framtiden och förhoppningsvis ljusa tider har vi framför oss. Nu måste vi tillbaka till den höga-lägsta-nivån. Nu måste det bli effektivare markering, speciellt inne i straffområdet. Det får heta Zon-markering eller man-man eller vad det vill bara det fungerar. I straffområdet och speciellt i målområdet skall inte inte finnas någon enda omarkerad motståndare så enkelt är det ju! "Var tar sin och jag tar min". Och som Jörgen Wåhlemark säger "varje man i backlinjen skall veta sin uppgift".

Det handlar bara om att förhindra att motståndaren får grepp om bollen. Det handlar bara om att få bort bollen. Inga krusiduller, inget finlir, inga korta passningar utan bollen ska bort! Sedan kan man "lugna ner sig" och samla ihop sig igen och vara beredd på nya anfall under "kontrollerade former".



I den ljusa framtiden ligger kanske ett nytt namn. Enligt direktrapporter på Stora Valla från initierat håll är den nye målvakten "förbaskat bra" och ett sådant yttrande ger verkligen oss framtidstro.

Och nu tar vi nya tag. Nu kan det bara bli bättre! Nu höll det bara en halvlek. Och det är tydligt att Stefan J behöver mera tid på sig Än är inte hela "programmet" inlärt. Än har inte det nya spelet "satt sig". Men tänk på Svennis debut i blåvitt. Tänk på den start han fick och den kritik som kom, Men hur blev det när det var färdigt? Jo Succé

Det är tydligt att Degerfors än så länge behöver en plan B, en slags psykologisk beredskap. Något att "sätta in" när det börjar att kärva som i andra halvlek mot Trelle.

Inför matchen sa Stefan att det handlar inte om bristande ork när vi förlorat på tilläggstid utan det handlar om "noggrannhet" när det gäller att försvara en ledning, "och det lyckades vi med mot ÖIS", säger han. Och det var nog just denna noggrannhet som saknades i andra halvlek närTrelleborg gör sina 3 mål från nära håll inne i straffområdet.



Måste beundra Trelleborgs tränare Patrick Winqvist för hans agerande under hela matchen. Hela tiden är han uppe och "ligger i". Hela tiden eldar han på de sina med rop, med gester, ständigt levande och ger aldrig upp trots 0-2 underläge. Det kan kanske hos vissa väcka en del lustiga kommentarer men nog gjorde han sitt, nog gav han energi, nog bidrog han till vinsten.skåningen".

Något även om Trelleborgs spel. Laget hade säkerhet, laget hade stabilitet, laget hade ett enkelt okomplicerat men säkert spel. Mycket raka bollar, många långa bollar- Ofta raka passningar bakåt med nya uppspel men hela tiden med viss säkerhet. Och enkelt! Effektivt!. Har man sedan Pode och Camar Jönsson där framme blir det en hel del mål. Kanske var det den allsvenska rutinen som fällde utslaget.

Det som Degerfors gjorde bra var att prestera 2 mål på en halvlek mot ett lag som släppt in 14 mål på 14 matcher, alltså ett i snitt. Klart bäst i Degerfors var "Maya" som skapare och framspelare till de övriga, tätt följd av Shpetim, 2 mål.

Men allra bäst var nog publiksiffran 2 281.



Nu är det Dalkurd borta nästa och om det kan bli som Hampus säger "Vi slog Dalkurd på hemmaplan och nu ska vi slå dem borta också" så tackar vi och tar emot!

Heja Rövitt!.



Stefan H.



Veckobrev 36.

Vägen till Degerfors "eget Klockrike".



1. Kyrkoåret.

Vi har framför oss den sjätte söndagen efter trefaldighet och för att få en text att anknyta till lånar vi en närståendes predikan, som kan dateras till just denna dag, en söndag 1949. Det handlar människans vandring i detta jordeliv..

Prästens utgångspunkt är boken "Vägen till Klockrike" skriven av Harry Martinsson då nyligen invald i Svenska Akademien och senare Nobelpristagare i litteratur. Boken handlar om, som prästen formulerar det, "människans tjusande dröm att nå fram till slutmålet "Klockrike". Men det blev inte så lätt". Och den rätta vägen till området med det lockande namnet Klockrike nåddes aldrig i Harry Martinssons bok.



Man kan kanske säga att vi ständigt är "på väg". På väg till någonting, på väg framåt, på väg vidare mot nya mål.

"Vad är livet?" frågar prästen. Är det en ensam vandring mot ett fjärran mål? Ett mål som precis som Martinssons Klockrike man aldrig når fram till? Eller är det kanske, som det sägs i predikan, en vandring mot ett helt annat mål och där "Klockrike" står för något som "inte ligger i en fjärran drömd framtid utan är just det land vi vandrar i?"



I vårt sammanhang handlar ju allt om Degerfors IF och den här gången blir det förstås Degerfors "eget Klockrike" vi är intresserade av. Är det ett "Klockrike" som vi aldrig når precis som i Harry Martinssons bok eller är det ett annat och möjligt Klockrike, ett Klockrike, som vi kan nå ända fram till?

Och nu förstår nog alla att Degerfors eget Klockrike är inget annat än Allsvenskan och då vill vi tro att det inte handlar om Martinssons "Klockrike" utan om ett "Klockrike" som prästen i sin predikan 1949 menade var "ett möjligt Klockrike" och inte något som ligger "i en fjärran drömd framtid" utan just i det land vi vandrar i.

Vi vill innerligt hoppas att Degerfors eget Klockrike är just detta som är möjligt, som är möjligt att få uppleva "på vår vandring i fotbollsvärlden".



2. "De oberäkneliga fruntimren" är aktuella

Med sex kvinnonamn i följd i almanackan kan det knappast bli annat än regn och dåliga tider, sade man förr. Egentligen är det ett gammalt talesätt, härstammar från mitten av 1700-talet. Men inte ska väl fruntimren ställa till det för Degerfors som spelar bara en match i denna "hotfulla" vecka när det nu har gått så bra. Degerfors spelar match hemma mot Trelleborg på Magdalenadagen den 22 juli. Annars är ju Sara, Margareta, Johanna, Emma och Kristina trevliga namn men de har tyvärr fått dåligt rykte och en något dålig klang.

Men nog skall vi klara av även dessa damer i denna "hotfulla vecka" med som sagt endast en match på programmet. För nu gäller det omstart. Nu skall alla vara på tå, vara i gång och på gång. Och sedan i senare delen av augusti och början av september väntar ju alla hemmamatcher på programmet.

Och vi hoppas även att Degerfors detta år kan anknyta till det som skedde 2013 då vi avslutade med en svit på 10 obesegrade matcher, hamnade på en slutlig 4:e plats i tabellen med endast 6 förlorade matcher och 52 poäng. Sämre gick det detta år för ÖIS och Brage som åkte u.



3. EN DEGERFORSARE!

Det finns Degerforsare och det finns Degerforsare och så finns det nuvarande sportchefen Patrik Werner.

Fredrik Narvelid i karlskogatidning presenterar en lång intervju med förre tränaren Patrik Werner. Och detta är hur underligt det än låter, en liten "solskenshistoria", trots att det egentligen handlar om en tränare som förstod att han måste ge upp sitt jobb.

Men här handlar det om Degerfors, kulturorten Degerfors, och där är mycket ej som "vanligt och brukligt". Tränare kommer och tränare går i normala fall, men i Degerfors är det inte så "enkelt". Först berättar Patrik om alla åren i Degerfors, om hur det gick upp och hur det gick ner. Han nämner de goda åren då laget egentligen var så bra att det skulle kunna bära ännu högre upp, men som han slående säger:

"Vi har en plats i näringskedjan som klubb och kan inte binda upp spelare och ge löner som andra klubbar kan. Hade vi kunnat det så hade vi gått upp något av de där åren. Så pass bra lag hade vi".



4. En liten "solskenshistoria".

Så kom då ett jobbigt år och Patrik W kände att han inte orkade längre.och bestämde sig för att sluta som Degerforstränare då energin var som bortblåst. I det sammanhanget förstod han nog vad Degerfors IF egentligen handlade om. Och tänkte då i första hand på klubben och i andra hand på sig själv.

"Jag kom fram till att det bästa för Degerfors IF var att jag klev åt sidan för att få in ny energi", säger Patrik W.

"Det var extremt många som hörde av sig. Jag fick en chock. Folk skrev på Facebook , sms och skickade långa brev med hyllningar. Det kommer jag aldrig att glömma", säger PW.

Beslutet att hoppa av ångrar han inte för en sekund.och energin kom tillbaka.

I slutet av artikeln kommer så det som vi måste se som något extra i sådana sammanhang, något "Degerfors-extra". Angående fortsatt tränarskap någon annanstans säger Patrik att han har svårt att släppa Degerfors och om han någon gång ska lämna klubben får nog, som han själv säger, "styrelsen ta det beslutet, för jag kommer ha svårt att ta ett sådant beslut själv. Degerfors är laget i hjärtat".

Så talar en alltid lojal företrädare för fotbollsorten, fotbollsklubben och fotbollslaget Degerfors IF. En gång Degerfors alltid Degerfors. Och så slutar denna i för sig kanske lite "tragiska historia" ändå som en liten "solskenshistoria". Heja Patrik Werner och Heja Degerfors.



Och så ännu en "solskenshistoria". Vi tackar Andreas Holmberg i Degerfors för den ljuvliga semesterbilden från västkusten. Vad härligt!



5. Inför träningsmatchen Gefle-Degerfors i Ludvika.

Målvakten Dario Miskic får kontrakt med Degerfors precis som han önskade. Stefan J säger som svar på frågan "vad ser ni i hans spel som gör att ni vill ha honom?:

"För det första är det en väldigt bra kille. I målvaktspelet har han som helhet många bra kvalitéer, framför allt är han stor och reaktionssnabb. Han kommer att bidra med mycket". Det låter verkligen bra, säger vi. Men han kommer inte att stå i träningsmatchen mot Gefle utan har åkt hem för att "packa".



"Inför träningsmatchen och höstsäsongen säger Stefan att det är roligt att det drar igång och att det har sett bra ut på träningarna och att det är kul med en bra träningsmatch. Han vill också se några förbättringar i lagets spel.

"När vi har tappat bollen behöver vi kunna ta tillbaka den direkt. Återerövringen har varit väldigt bra men det är viktigt i dagens fotboll så den behöver vi alltid slipa på. I sista tredjedelen när vi är rättvända, vill jag se en tempoökning och fler löpningar.", menar Stefan J.

Och i träningsmatchen mot Gefle vill han se att laget kan hitta tillbaka till vårsäsongens spel med en hygglig nivå och ett bra tempo.



Vad spelartruppen beträffar så säger Stefan att speciellt Sebastian O och Sargon A har varit vårens viktiga spelare.och att det är väldigt angeläget att ha dessa båda kvar även i fortsättningen och då speciellt Sargon uttryckt att han trivs i Degerfors är ju chansen stor att de stannar.

"Jag tror att det är en bra miljö överhuvudtaget i Degerfors och det är många spelare som utvecklas mycket här", säger Stefan .

Precis! Det har vi hört förut och detta vet väldigt många spelare om.



Att det handlar om en träningsmatch mot Gefle framgår tydligt då Degerfors ställer upp "med hela manskapet" och två preliminära startelvor anges. På det hela taget väldigt bra med denna träningsmatch veckan före "allvaret" och efter ett så långt speluppehåll. Ett gyllene tillfälle att rätta till eventuella brister inför seriematchen mot Trelleborg.



6. Gefle-Degerfors.3-1.

"Ett dåligt genrep o s v". "En mindre bra prestation från vår sida", säger Stefan J om matchen och tillägger att laget "löpte för dåligt i första halvlek men att man ändrade på detta i andra och att laget då stod upp bättre i försvarsspelet och fick lite grepp om Gefle".

"Vi gjorde en betydligt bättre andra halvlek . Vad det beror på vet jag inte" säger Stefan J.

Bra att Stefan ser vad som brister, men oroväckande att han inte har svaret på varför det brast.

Men kanske svaret helt enkelt ligger i vilka spelare som startade matchen och vilka som spelade i andra halvlek, Har fått rapport från Ludvika som säger att Degerfors backlinje inte alls höll måttet i första halvlek och då spelade två icke-ordinarie i startelvan Alltid en tröst.. Och dessutom säger Stefan själv att man "löpte för dåligt i första och stod upp bättre i försvarsspelet i andra" så där ligger väl en viss sanning och förklaring. Kanske handlar det också om attityd och inställning i en träningsmatch.



Men sammanfattningsvis var det nog en nyttig träningsmatch. Dels för att se var det brister och vad som brister och dels för att se vilka spelare och vilken formation som laget bör starta med i matchen mot Trelleborg. Bra också att misstagen kom nu och inte "när det är allvar". Aldrig bra att snabbt släppa in 3 mål men mot Trelleborg får vi väl ordinarie backlinje med Hampus, Jonas och CW även om CW deltog i första halvlek.. Tyvärr innehåller matchrapporten även en del negativt om Jonas Olssons ojämna backspel. Men man lär ju av misstagen heter det!. Och tränaren Stefan J har ju självklart sett denna match och kommer att analysera denna match och bör därmed dra de "rätta slutsatserna" kring laget och spelet inför seriematchen mot Trelleborg.



Men mycket handlar nog om att spela ihop en backlinje och Jonas, Hampus och CW har ju tidigare skött det hela bra. Och visst är det bra att matcha hela laget i en och samma match men det bidrar nog till att skapa svårigheter i samspelet. Man är ofta beroende av sin medspelare, speciellt i ett tätt försvarsspel.

Att Sargon, Shpetim, Jonas O, Hampus, Emil och Erik L spelade i andra halvlek förstår av vår rapport och där ges nog en del fingervisningar om kommande startelva.

Men som Stefan säger

"Nu gäller det att fokusera framåt och göra en bra träningsvecka och sedan ta oss an Trelleborg på ett bra sätt". Rätt så!



Och nu är det ingen återvändo! Nu stundar allvaret! Nu är det snart dags för "höstpremiär" på Stora Valla mot Trelleborg den 22 juli.

Heja Rövitt!



Stefan H.



Veckobrev 35

Att ge allt för det man tror på.



1. Kyrkoåret

Rubrik för 5:e söndagen efter Trefaldighet är "Apostladagen". Det handlar om de 12 apostlarna, men speciellt om Petrus och Paulus. som kan ses som "urkyrkans grundare." och som båda avrättades i Rom för sin övertygelses skull.

Det är egentligen ett hissnande perspektiv det handlar om. 2000 år har gått och denna religion är idag den starkaste och mest utbredda. Av den stora religionsblandningen som fanns i Romarriket är det idag den då lilla religionen Kristendomen som återstår i Europa. Det talar för dess styrka. Vi måste tro att är styrkan i den kristna religionens budskap och Petrus och Paulus arbete som banat vägen. Bör väl tilläggas att vi även har lite Judendom och Islam i Europa.



Att kämpa för det man tror på. Att ge allt i kampen som Petrus och Paulus bokstavligen gjorde är en förebild för oss idag och på sätt och vis även i dagens fotbollssammanhang och inte minst för Degerfors IF i Superettans hårda slutstrid.

Fotboll handlar förvisso om världsliga ting och ligger inte alls på samma djupa plan som Petrus och Paulus "rörde sig på", men vi kan väl ändå ta till oss det goda exemplet på hur det man tror på, är övertygad om och vill ställa upp för, kan vara värt en 100%-ig insats, även om det här bara handlar om fotboll. Utan att ställa några som helst "kristeliga krav" på Degerfors IF kan vi väl i alla fall hoppas på att spelarna är beredda att kämpa för fullt, ge allt för sin "övertygelse", sitt lag och sin tro på det rödvita lagets möjligheter att klara sig bra i Superettans hårda miljö.



2. Träningen har börjat.

Nu startar vi "jobbet" för höstomgången. Nu är det dags för "slutspurten". Och nu ser vi fram emot en ny omgång i Superettans stenhårda serie, en höstomgång med idel spännande matcher och ett Degerforslag som förhoppningsvis kan fortsätta på den inslagna vägen.

Ny målvakt provtränar är rubriken. Det handlar om den kroatiske målvakten Dario Miskic som senast spelade för den kroatiska klubben GNK Dinamo Zagreb II. Dario har även gjort en landskamp för U 18 och en för U 19. Spännande!

Och så kom han den nye målvakten.

"Mina ambitioner och förhopningar är att jag kommer att stanna här säsongen ut. Det kändes ganska bra nu under mitt första pass och förhoppningsvis blir det bättre och bättre för varje dag. Vill de ha kvar mig skulle jag bli väldigt glad", säger den nye.

Dario är en fullväxt målvakt 1.99 som är allround och bra på fötterna och i höjdspelet vilket absolut är en förutsättning för en bra målvakt i speciellt i fasta situationer. Dessutom vill han sätta igång spelet snabbt och det låter onekligen bra. Meningen är att han ska stanna åtminstone fram till träningsmatchen mot Gefle 14 juli.



Nu närmast blir det alltså en träningsmatch den 14 juli mot Gefle i Ludvika och då gäller att ha truppen intakt. På första träningen saknades bl a Jesse, Emil, "Maya" medan bl a Jonas O körde rehab. Men en som var tillbaka med full energi var Govend Haidar som tillsammans med Sargon visade mest under träningen. Det här ser bra ut!



Nu provas Degerfors! BP lägger bud på Sebastian O som har utgående kontrakt 2017.

"Oavsett Degerfors inställning till en försäljning i sommar ämnar BP att knyta till sig Ohlsson då han är tillgänglig som Bosman till nästa säsong", skriver fotbollstransfers. com enligt VF. Vad kan Degerfors sätta emot?

"Jag har inga kommentarer till det utan mitt fokus ligger på Degerfors IF", säger Sebastian enligt karlskogatidning.

"Om man ska släppa någon spelare under sommaren skall det vara ett extremt bra bud", säger PW i Degerfors.



Nu har alltså BP lagt ett bud och då får vi se hur extremt bra det kan vara. Det är aldrig fel med pengar men Sebastian är en oerhört central kugge i Degerfors. Och inte bara för att han är från Hova utan för att han är en bra fotbollsspelare. Varför är alla från Hova så bra- Andreas A, Johan Bertilsson, Jonas Olsson 1984-1987 och nu Sebastian.Det kanske finns fler i Hova!



Så kommer då Patrik Werners glasklara besked:

"Vi släpper honom inte"!

Det tackar vi för! Bra sagt Patrik och Heja Degerfors!

"Sebastian är en av våra bättre spelare och han kommer att spela klart säsongen här. Vi befinner oss i ett intressant läge i serien dessutom. Det hade kanske varit skillnad om vi inte haft någon chans men varför skulle vi ge upp säsongen nu"?, säger PW som i stället hoppas på att kunna knyta upp Sebastian för ytterligare några säsonger i Degerfors, enligt VF.

Enligt PW håller man på att förhandla om en förlängning av Sebastians kontrakt. Det skall bli mycket spännande att se hur det hela slutar, men vi hoppas på "spelaren från Hova" och traditionen därifrån.



Att Stefan J håller på och bygger sitt lag har vi förstått och nu kommer ytterligare indikationer på detta. Förutom att Govend Haidar inte riktigt "passar in" så läser vi om ytterligare en spelare som t o m lämnade Degerfors när han förstod "det nya spelet" och att han kanske inte riktigt passade in. Det handlar om Amor Layouni som först gjorde succé i norska Elverum och nu har skrivit på för Bodö/Glimt som leder norska andra divisionen.

Med Stefans lagbygge som bakgrund förstår vi också att Degerfors och PW absolut inte vill släppa Sebastian. Han har ju varit "kungen på mittfältet" och tillsammans med Nikola Ladan dominerat. Dessutom andas ju Patriks besked "vi släpper honom inte " att Degerfors har framtidstro och ej gett upp denna säsong och det är så förbaskat bra att klubben har ambitioner vilket är nödvändigt om man ska kunna komma vidare och "framåt och uppåt".



En som verkligen passat in i "det nya" och trivs där är Sargon Abraham som presenteras i en intressant artikel i nwt.se.

"Spelet passar mig väldigt bra och vi har en bra tränare som visat tydligt hur vi ska spela, det har hjälpt mig mycket och sedan har jag så klart bra lagkamrater, utan dem hade det inte gått så bra", säger Sargon.

Han säger även att laget har fått in bra spelare som passar in i det sättet som man vill spela på och alla har gjort det riktigt bra.

"Det är ett skönt gäng som kämpar för varandra, det är den största huvudsaken", avslutar Sargon.

Hela Sargons inställning "andas Degerfors" och det positiva som råder f n. Men underligt nog sätts i artikeln mycket fokus på Sargons eventuella fortsättning någon annanstans? Och med flera mer eller mindre ledande frågor verkar det som om man vill sätta fokus på en fortsättning för Sargon "utanför Degerfors". Varför?

För som skribenten själv beskriver det "är det spelsystemet och gruppdynamiken som 26-åringen väljer att plocka fram"! Och som det påpekas har ju Sargon ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt som löper även över 2018. Det tackar vi för!

En som tydligen varit med i bilden och hjälpt till med träningen och även Sargons extra träning är Tobias Solberg. Där ser vi fördelen med att ha en erfaren spelarkraft med som tränare.



Vill gärna komplettera med vår egen bild av den nye komplette spelaren i Degerfors. Såg själv Sargon första gången i hemmamatchen mot Norrby och slogs av hur denne erkände målskytt ovanligt nog visade en snabbhet och en löpvillighet samt ett stort spelsinne. Det handlar alltså inte av någon på något vis begränsad spelare som "bara" gör mål utan som sagt om en helt komplett spelare i svensk Elitfotboll. Den måste man ta vara på i Degerfors. Dessutom förstår vi i och med extra träningen för Tobias Solberg att här har vi en spelare även med karaktär och ambition. Så vi hoppas att Patrik W även i detta fall säger "de bevingade orden":

"Vi släpper honom inte"!



En extra positiv faktor inför hösten är det som PW framhåller i samband med det ekonomiska läget.

"Det som är positivt är att vi har nio hemmamatcher kvar / bara 7 borta/ och där finns en ekonomisk uppsida och vi hoppas givetvis att det kommer mer publik än vi har budgeterat för", säger PW.

Dessutom har vi en "gyllene sits" i perioden omgång 19 t o m omgång 23 då vi har hela 4 st hemmamatcher men bara en borta:



15/8 Degerfors -FFF

19/8 Degerfors-Varberg

28/8 GAIS-Degerfors

2/9 Degerfors-BP

8/9 Degerfors-Öster



Med andra ord en ypperlig möjlighet att förbättra både det ekonomiska läget och poängläget. Och med Patrik Werners solklara och benhårda attityd gentemot alla försök till att splittra laget som i Sebastian Ohlssons fall kan nog Degerforslaget stå stabilt på marken och blicka framåt ännu ett tag.

Och det skall tilläggas att skillnaden i poäng mellan hemma- och bortamatcher som vanligt är ganska stor för Degerfors del

Statistiken säger att laget spelat 6 hemmamatcher, vunnit 4 och tagit 12 poäng. Borta handlar det om 8 matcher med 2 vinster, tre oavgjorda och 9 poäng. Inte så illa ändå! Vi har förlorat bara 3 av 8 bortamatcher. Men nog är rödvitt främst ett stabilt hemmalag och räknar man bort de snöpliga och "onödiga" förlusterna hemma mot Värnamo och speciellt mot Åtvidaberg så ser det ännu bättre ut.



Nu närmar det sig onekligen. Snart dags för nystart med ett förhopningsvis lika bra Degerforslag som under våromgången.

Heja Rövitt!



Stefan H







Veckobrev 34

"Det blåser positiva vindar i Degerfors just nu"



1. Sammanfattning.

Den gångna våromgången gav oss många ljusa stunder och framtidstro. Det känns stabilt nu, det känns som om Stefan J vet vad han vill och kommit en bra bit på vägen. Spelmönstret har fungerat bra. 3-mittbacklinjen rätt modell, 2 wingspelare rätt modell. Sargon, "Maya" och Shpetim en gjuten trio i det offensiva spelet och målgörandet. Shpetim 5, Sargon 5 och "Maya" 2 mål. Och dessa tre kan nu varandra utan och innan och med hjälp av speciellt Erik ute till höger, men även Emil och Marcus ute till vänster har det blivit en hel del mål. Och Sebastian och Nikola har lagt beslag på mitten. Dessutom har ju Jesse trätt fram som en ny målvakt, en bättre målvakt, en modigare målvakt och nog har han lärt lite av Oscar.



2 Mera sammanfattning.

Fredrik Narvelid i karlskogatidning har gjort en "heltäckande" intervju med Stefan Jacobsson angående Degerfors våromgång.

Precis som vi förstått är Stefan mycket nöjd med Degerfors även om det finns matcher som irriterat som Värnamo hemma, Åtvidaberg hemma och även FFF borta. Men som Stefan säger "en tabell ljuger aldrig".

Intressant är att läsa om vilka spelare som Stefan sätter främst i årets lag och inte överraskande kommer Sebastian O i första hand, men även Jonas O och som vi tycker speciellt Erik L får beröm. Men det mest positiva är nog vad Stefan säger om laget som helhet.

"Överlag har vi haft en väldigt högpresterande startelva vilket gör det svårt att jämföra spelare."



Stefan är väldigt nöjd med "allt det nya". Framför allt har man satt en spelidé och ett arbetssätt, menar han.

"Vi känns trygga i passningsspelet och speluppbyggnaden", säger Stefan.

Det är väldigt positivt för en supporter att få vara med om en sådan här "scenförändning" med positiva nyckelord om Stabilitet, en lyckad ny Spelidé, ett gediget Försvarsspel, som enligt Stefan fungerat bäst och inte minst "den höga-lägsta-nivån" med Energi och Harmoni i truppen och en "grym lagmoral".

Det är onekligen väldigt psykologiskt viktigt med just orden "Harmoni", "Energi" "Lagmoral" i en trupp, i ett kollektivt sammanhang. Det kanske inte alltid handlar om "de bästa spelarna" i laget utan om laget som helhet och hur allt och alla fungerar tillsammans även om det inte är just "de bästa spelarna" det handlar om. Väldigt bra spelare kan ibland ha motsatt effekt på resultatet för ett kollektiv, ett lag. Och där kan verkligen en tränare med sin personlighet, med sin psykologiska blick, med sin attityd, med sin positiva framtoning och sin mentala inställning, skapa stora resultat utifrån inte alltför goda förutsättningar.



Stefan J säger också att "med tanke på att vi startade helt från noll och att vi byggde ihop en trupp med små ekonomiska medel, har det blivit väldigt bra. Det är lite speciellt att spela som vi gör och det krävs vissa spelartyper".

Tyvärr är det några som det inte passar för, menar han och syftar bl a på skadedrabbade Govend Haidar.

I en stor intervju i karlskogatidning säger Govend att han vill helst glömma den här våren.

Och det är dubbelt jobbigt för Govend som inte fått så mycket speltid främst p g a skadan men som Stefan J säger passar inte det nya spelsystemet alla.. Men Stefan tillägger dock att han tror att det skulle vara väldigt utvecklande för Govend att spela centralt.

Visst skulle det vara så! Tänk på matchen borta mot LSK i höstas och Govends andra mål. Där springer han, mitt inne i "smeten", rakt igenom hela LSK-försvaret, fintar borta samtliga och sätter dit 2-0. Där har vi en spelare med spetskvalité i dubbel bemärkelse.

Men Govend har inte gett upp på långa vägar. Nu ska han ägna hela semesterledigheten åt rehabilitering och vila.

Första träningen som sagt 4 juli och "vi får se om jag är hundra då. Jag hoppas det. Då ska de få se på ny show", säger en leende Govend. Ja tänk om det blir en "Ljungskilerepris" för Govend Haidar.

Vi tar gärna ett "psykologiskt exempel". Angående nyförvärv säger Stefan:

"Just nu känns truppen väldigt harmonisk och det är inte alltid man tycker att det är värt att störa det. Vi har en bra position i tabellen och en fungerande trupp. Vi får se vad som händer men i något stort behov av nyförvärv är vi inte". Bra!



Stefan ser med förväntan fram emot höstomgången och säger att det är en stor skillnad att gå in i en höstomgång med sju poäng mer än i fjol. Det skapar lite arbetsro och han avrundar med att säga:

"Kan vi bibehålla spelet och göra några fler mål de sista 16 omgångarna kan det bli en intressant höst."

Vi instämmer absolut. Det var länge sedan känslan var så här positiv, så här spännande inför en höstomgång. Tänk att få slippa det där tunga oket hängande över axlarna och i stället avslappnat få njuta av ett spel med Stabilitet och en hög-lägsta-nivå. Vi behöver inte vinna serien , men en god plats på övre halvan skulle sitta bra!.



Extra.

Sirius ligger f n på tredje plats i allsvenskan. Vilket lag var det som så sent som i höstas slog Sirius? Jo, Stefan Jacobssons Degerfors. Så det så! Konstigare än så är det inte!



3. Den goda starten och "vem tar hand om hösten" som det står i visan?

Vi behöver den goda starten. Vi behöver underlaget för självförtroendet och för fortsättningen

Avgörande för hela fortsättningen tror vi att de första matcherna på höstomgången blir. Kan starten bli bra så rullar det på mer eller mindre av sig själv. Minns 2015-hösten då "säkra vinster" bara blev oavgjort och humöret började skifta och huvudena började hänga och så var vi på fel spår. Och när det går dåligt och inte som man tänkt sig då provas lagmoralen. "I nöden provas vännen" och nog brast det en del till slut när missnöjet bredde ut sig.

Men nu har vi den grymma lagmoralen att bygga på. Nu har vi ett stabilt, ett jämnt lag utan "stjärnor", och istället "en för alla och alla för en" och då har vi en positiv grund att stå på när det börjar att blåsa. Tycker att revanschen mot ÖIS efter "Varbergs- olyckan" säger allt.

Höstomgången börjar med hemmamatch mot Trelleborg, ett lag som är "lite upp och ner" och sedan blir det Dalkurd borta på Domnarvsvallen i Borlänge. Inte den lättaste öppningen.

Trelleborg hemma i första matchen är extra psykologiskt viktig. Den matchen kan anslå tonen. Den matchen kan precis som vinsten i starten borta mot Syrianska i april bli början till något bra. Och normalt sett är väl alla i form och fria från skador.



4. Framtiden.

Utvecklingen av spelare och spelsystem.

Onekligen finns det mer att hämta i det rödvita laget. Tänker vi på våromgången så minns vi flera matcher med ett snöpligt slut. Flera matcher med tappade poäng i förlängningsminuter. Detta innebär att det finns att jobba på. Det finns sådant som behöver slipas till men vi är nog på väg. De där "otursmatcherna" handlade om seriestarten och de första matcherna. FFF borta i tredje omgången, Värnamo hemma i fjärde omgången, Öster borta i sjunde omgången. och Åtvidaberg hemma i åttonde omg, som nog var värst.

Men därefter har stabiliteten bara ökat och inte minst nu senast borta mot ÖIS lyckades vi behålla och bevara ledningen de sista 20 minuterna. Så nu vill vi tro att laget lärt sin läxa och vet hur man ska försvara sig i slutminuterna. Och skulle detta stämma så betyder det fler vunna poäng och färre förlorade.



Finns det då mer att hämta "någon annanstans"? Kan tränartrion använda uppehållet till att förbättra, finslipa, förändra något på andra "håll och kanter"? Svårt att säga men alltid finns det något! De oturliga självmålen kan man i princip inte göra så mycket åt men det gäller förstås att vara "på tå" att vara vaken och ej vara passiv. För passivitet är något det mest "onödiga" av allt på planen. Alla kan! Alla kan delta och "göra sitt jobb" men ibland kanske någon enskild "somnar till", dröjer kvar, står stilla och då måste vi ha en "väckarklocka" i laget. Och här handlar det nog om organisation. I varje lagdel bör kanske finnas en "ansvarig utgivare" någon som ryter i, någon som väcker "de stillastående, de sovande". Och samtidigt kanske en drivande spelare, en pådrivande spelare som känner sitt ansvar och kan mana på, ta tag i det passiva spelet när det börjar kärva.. Ryggraden i spelet, kanske slitvargen, en moralisk klippa, den där som kan vara en garant för den höga-lägsta-nivån.

Visst är det teoretiskt men nog skulle det kunna gå att "förstärka" laget på något vis. I varje fall finns det en lagkapten med i laget och kanske skulle man kunna ha mer än en sådan "väckarklocka". Men nog finns det ytterligare en "som ser allt", en som har överblick och kan ryta i när det behövs, väcka "de sovande" och det är målvakten. Vi har en känsla av att Oskar har det där "drivande engagemanget" och kan styra där bak och kanske även Jesse?



Patrik Werner har god framförhållning och för redan diskussioner "med de spelare vi vill ha kvar". Väldigt bra Hoppas det går i lås.Tyvärr går många kontrakt ut 2017. Men hoppas att Stefan J kan få behålla de viktigaste, bal a Shpetim, Sebastian, Erik L, Jonas O, Hampus, Emil.

Erik L lån från Norrköping har kontrakt 2017. Men det går ju bra för Norrköping så kanske han kan få stanna och bli en Degerforsare i stället. Men allt handlar ju om pengar också och elitlicensen.



Den 15 juli öppnar det svenska transferfönstret.

Även Patrik framhåller att frågan om ev. nyförvärv kan vara känslig

"Frågan är om man vill störa gruppen med tanke på att det har fungerat väldigt bra. Vi är lite försiktiga men samtidigt kan det bli skador. Vi får se om rätt spelare dyker upp i sådana fall", säger PW som tillägger att om man skall släppa någon spelare under sommaren ska det vara ett extremt bra bud.

Mycket bra att man "håller på de sina".



Men i ett fall kan det dock vara fråga om en förändring och det är Jonas Bohlin vars korttidskontrakt går ut. Jonas är dock inte helt bortkopplad men PW söker främst ett nytt namn på längre sikt. Oskar K förväntas vara spelklar först någon gång fram till hösten.

Patrik sammanfattar läget för Degerfors med orden "publiken har hittat tillbaka och det blåser positiva vindar just nu".

Och nu börjar träningen inför höstomgången. Vi hoppas på en likadan god fortsättning.

Heja Rövitt!



Stefan H







Veckobrev 33

Uppehåll.



1. Efterdyningar till segern mot ÖIS

Dåliga förlorare finner vi i ÖIS. "Vi kunde ha vunnit med 4-1" säger tränare Lantz i ÖIS. Degerfors får ett slumpmål menar han. Undrar om det var Shpetims nick eller "Mayas" kanon han menar. Svårt att se vad som var slumpmål. Men så är det när man förlorar och inte kan hantera en förlust.

För Degerfors del var det en prestation att plocka hem segern just nu och man kan nog tala om effektivitet i sammanhanget. Visst vann ÖIS skottstatistiken men det är målen som räknas.

"Det lag som är mentalt starkast vinner", säger Stefan J före matchen och visst blev det så. Väldigt bra att Stefan betonar den mentala sidan för ofta är det detta det handlar om. Så att Degerfors har en "grym lagmoral" är inte att förakta.

Att en trupp inte enbart består av 11 startspelare har vi vetat länge. Men just i matchen mot ÖIS när varken Marcus deB eller Jonas O kunde medverka så träder en av avbytarna fram, nämligen Erik Sachs och gör sitt livs brytning. Och Emil, som får starta igen, första på flera månader, bidrar effektivt till mål nr 2 då han med en exakt nick ger "Maya" möjligheten att lossa kanonen.



Nu har vi Hampus, CW, Jonas O, Marcus deB och Erik Sachs att välja på i tremittbackslåset. Dessutom kan förutom Erik L och Emil även Marcus deB spela "wingback". och så får vi se vad som händer efter att Mohanad Jeahze återvänt till Norrköping. Söker Degerfors månne en ersättare till Mohanad J under "silly season"?

Offensivt finns Govend som ett sparkapital med sin skada men vi vet vad han kan. Ingen glömmer de båda målen borta mot LSK i höstas då Govend skojade bort LSK-försvaret 2 gånger. Och vi kan nog tänka oss hur spelsugen han måtte vara, speciellt när det går så bra för laget.



2.14:e omgången komplett:



Gefle-Åtvidaberg på Gavlevallen - 0-1 Gefle kvar i botten och får nog svårt med kontraktet. Är nog på väg åt fel håll.



Öster-Varberg på Myresjöhus Arena 5-2-

Man kan undra vad det Wåhlemarkska försvaret sysslade med. Öster gjorde tre mål med 10 man.



Frej-GAIS på Vikingavallen Täby IP. 0-1

Målsnålt. Tror att även Frej får svårt med kontraktet i nuvarande läge.



FFF-Syrianska på Falcon Alkoholfri Arena 3-1

Stabil FFF-seger. FFF har nog repat sig efter den svaga starten.



Trelleborg- BP på Vångavallen 3-1.

BP med 10 man förlorade sin enbart andra match men behåller sin klara ledning.

"Den ovanlige Jönsson" i Trelleborg gör två mål nu uppe i 12, så där har Degerfors något att se upp med i nästa match.



Värnamo -HIF på Finnvedsvallen, Värnamo 1-1.

HIF har fortfarande svårt med "målen", nu 1-10 på tre matcher.



Dalkurd- Norrby på Domnarvsvallen Borlänge.4-1

Dalkurd gjorde slag i saken redan i första halvlek och befäste sin andra plats i serien.



Aftonbladets Superettanexpert Göran Bohlin sätter BP som absolut etta i serien och tippar Allsvenskan till 100%. Dalkurd bör kunna konsolidera andraplatsen utan större problem, menar han. Tredjeplatsen är däremot mera öppen. Degerfors får omdömet:

"Gjort det väldigt bra sett till förutsättningarna, spelartapp och knackig ekonomi".

Prognosen för hösten för Degerfors del blir: "Det enda man kan vara säker på när det gäller rödvitt är att man aldrig kan vara säker på nåt".

Han menar dessutom att hårdhet och stabilitet inte finns för topp-tre men normalt skall laget fixa kontraktet utan problem.

Vår kommentar blir att Göran Bohlin nog mer tänker på "gamla Degerfors" när han menar att stabilitet inte finns. för nog är det skillnad på årets lag och spel jämfört med tidigare. En viss stabilitet har absolut funnits under våromgången, en ganska hög-lägsta-nivå och jämnhet. Men en hel del rosor till Degerfors i alla fall från experten. Frej och Gefle placerar han i botten.



3.Sammanfattning- våromgången.

Mycket har fungerat bra denna vår men siffran 18 för insläppta mål är nog det som sticker ut mest, 1,28 i snitt. Jämfört med övriga lag i serien så är det bara BP och Dalkurd förstås i toppen och dessutom Trelleborg,som släppt in färre mål, så försvarsspelet sätter vi främst i slutbetyget. Och det är onekligen mycket glädjande att så är fallet. Det måste stärka vår nye tränare i hans övertygelse om "det rätta försvarsspelet". Stefans målsättning före serien med minskat antal insläppta mål har verkligen uppnåtts.



Det offensiva spelet kan kanske inte kan få lika högt betyg, 17 gjorda på 18 matcher är kanske inte som "det gamla Degerfors" men vi har i alla fall pålitliga målgörare främst i Sargon och Shpetim men även Marcus deB bör nämnas och kanske en "coming" Mayambela.

De båda wingspelarna fyller väl de krav man kan ställa både defensivt och offensivt men kanske den offensiva sidan är mest framträdande. Erik L vet vi vad han kan och han är den främste i laget på assistsidan och inte minst Shpetim vet vad som förväntas när Erik kommer där ute på högerkanten och förbereder ett inlägg.

På andra sidan har Marcus deB firat sina triumfer med 4 mål, högst anmärkningsvärt av en "ytterback".

På målvaktssidan är vi väl rustade. Först gör Oscar en kanoninsats i sina matcher innan skadan och då kommer Jesse in och fortsätter på samma säkra sätt som Oskar. Konkurrensen är nog bara nyttig.

På mittplanen huserar Sebastian med ackuratess och med sin teknik, sin spelskicklighethet och spelsinne dominerar han men har god hjälp av Nikola L.



4. Uppehåll.

Nu tar alla semester framtill 4 juli. Väl bekomme! Verkligen välförtjänt. Som någon sade "vi har hållit på sedan december" och dessutom gjort det mycket bra. Nu blir det lugna dagar för tränare, spelare och supporters. Nu kan vi pusta ut och må bra och tänka på alla fina matcher och resultat laget presterat under våromgången. Och vi kan också tänka oss att tränartrion under uppehållet ägnar en och annan tanke åt det som inte gick så bra, för att kunna förbättra laget.



Vad händer nu.?

Händer det något på spelarfronten. Blir det något mer lån? Blir det någon efterträdare till Mohanad J. Säsongen är lång och spelare behövs. 16 matcher återstår och skador dyker tyvärr alltid upp och så även avstängningar. Och hur blir det med de övriga lånen Erik Lindell från Norrköping och Mihlali Mayambela från Djurgården. Båda har kontrakt för 2017. Ryktet säger att man redan tagit kontakt med Norrköping i Erik Lindells fall och det vore verkligen fint om vår eminente högerspringare kunde bindas till Degerfors även för nästa 2018. För "Mayas" del vet vi inte riktigt vad som gäller. Enligt www.fotbolltransfers.com har "Maya" kontrakt även för 2019 men det stämmer väl knappast? Vi får väl leva på hoppet.



5.Statistik.

Den ende Degerforsare som hävdar sig i statistiktoppen är Oskar Klason som leder målvaktsligan med 85% räddningar

I övrigt är det mest "spridda" Degerforsare som Sargon , Shpetim och Marcus deB i skytteligan med 5, 5 och 4 mål.

I varningsligan finns Sebastian O och Marcus deB med bland de avstängda efter 3 varningar.

I passningsligan hävdar sig Erik L med 3 målgivande pass.



6. HOMMAGE / hyllning/ till Stefan Jacobsson:

Måste ta ett franskt ord till hjälp för att visa vilket stort värde vi sätter på Stefans insats.

Skrev för ganska exakt ett år sedan i Veckobrevet följande:

"Och strängt taget! Är det inte dags nu? Är det inte dags för en förändring? För nya idéer. För nya och högre mål! Nog har väl Degerfors IF ambitioner?

Vi måste komma vidare och därtill krävs förändringar. Vi kan inte hålla på och "mala och harva" med samma problem år efter år. Det är dags nu! Nog har väl styrelsen förslag och idéer? Degerfors är en anrik förening med historia, med anor och traditioner, med 29 säsonger i den högsta serien. Vi kan ju inte stanna upp! Vi måste väl vidare"! / slut citat/.



Skrev sedan i nästa brev angående försvarsspel:

"Nej lär av Jimmy Thelin i Jönköping och många andra. Och kanske Stefan Jacobsson är mannen som har lärt den läxan.

Nu vill vi inte se mer av detta "oskick". / slut citat/.



Skrev sedan i följande brev:

"Som ett brev på posten händer plötsligt något. Stora rubriker i lokalpressen. "Werner kliver av tränaruppdraget i Degerfors". / slut citat/.



Skrev den gången också: "Den nye tränaren visar sig vara Stefan Jacobsson, västgöte, 50 år gammal som visat upp sina färdigheter U-21-laget och där presterat bl a "ett extremt försvarsspel" Vi hälsar Stefan J varmt välkommen till en ny uppgift, en ny position". / slut citat/.



Det handlade alltså om ett tränarbyte i Degerfors IF och Patrik Werner hade i första hand tänkt på klubben och i andra hand på sig själv. Och med facit i hand är det tydligt att Patrik W sett sin efterträdares storhet och därmed gjorde det för Degerfors IF:s bästa.



Så kom han då Stefan Jacobsson med "nya idéer, med nya och högre mål, med förändring.

Hösten 2016 var en kärv tid för det rödvita laget som låg "där nere" i tabellen. Men Stefan startade "uppryckningen", främst med en imponerande seger över serieledarna Sirius på Stora Valla, nu i allsvenskan, och fortsatte med flera fina matcher bl a bortamatchen mot LSK som brukar vara en Akilleshäl för Degerfors men med Govend Haidar i spetsen vann laget en imponerande seger som lade grunden till det nya kontraktet.

Sedan fortsatte Stefan tillsammans med två nya "andretränare" i Tobias Solberg och Andreas Holmberg 2017 att föra laget framåt, med nytt spelsystem, med ny backlinje, med högre press och våromgången 2017 blev onekligen en framgång. Laget låg hela tiden på övre halvan och flera gånger med bland lagen i topp och detta med i första hand ett nytt försvarsspel och färre insläppta mål som ju var det primära i målsättningen inför 2017.

Vi gratulerar å det varmaste och hoppas nu på en likadan fortsättning inför höstomgången.



Hoppas nu alla tar vara på den välförtjänta och den välbehövliga vilan fram till 4 juli och sedan kommer igen med "full fart" och en "grym lagmoral" i första seriematchen den 22 juli hemma på Stora Valla mot Trelleborg..

Heja Rövitt!



Stefan H







Veckobrev 32.

Visst är Degerfors bra!



1. Kyrkoåret.

3:e söndagen efter trefaldighet har som huvudrubrik "förlorad och återvunnen" med evangelietexten "den förlorade sonen". Jesus vänder sig med denna liknelse och ett par andra till till fariséer och skriftlärde men även till den grupp idag som alltid har funnits och alltid kommer att finnas, nämligen moralister, människor som anser sig bättre än övriga. Detta trots att vi alla enligt skriften är förlorade men kan genom evangeliet, dopet och tron bli "återfunna" av Kristus.

Jesus upprättar alla slags "nedgångna" och "utfrusna" människor genom att äta tillsammans med dem.

Och precis som Lars Ahlin skriver "Guds ser inte på oss utifrån någon värdegrund".

"Vita religiosa" förlorar därmed med sin betydelse. Det gäller inte att bli barfotamunk utan att vara trogen i det profana kall man fått sig förelagt säger Lars Ahlin.



Kan vi då överföra "den förlorade sonen" till Degerfors? Har vi någon vi förlorat och sedan "återfunnit" i laget? Visst har vi väl det.

Vi har Christoffer Wiktorsson som vi förlorade till ÖSK men sedan återvände "hem" och vi har även Jonas Olsson. som vi förlorade till Gefle men som sedan återvände "hem". Båda två mottogs med öppna armar precis som "Fadern" i liknelsen gjorde då den "förlorade sonen" återkom hem. Och tack vare detta har vi dag tillsammans med Hampus, en av Superettans stabilaste 3-mittbackslinje.



2. Efterdyningar till eländet i Varberg.

Egentligen var det överraskande att det gick så illa. Trodde efter BP-borta och Gefle hemma att en viss stabilitet fanns, att en hög-lägsta-nivå fanns men ack! Det tar tydligen tid att bygga upp "det nya" så att det sitter, så att det går automatiskt, så att det sitter i ryggmärgen.

Men vi ger inte upp. "All vår början bliver svår, bättre går det år för år" är ett gammalt bekant rim.

Och visst tar det tid innan det sitter. Men med analys, med bandade upptag, med öppna sinnen och med ärlighet går det säkert att peka på vad som fortfarande brister och vad som brast i just denna match. Och det gäller för den enskilde spelaren att inse sina ev. brister och misstag och försöka lära något av dem.

Det mest klassiska som "brast" var en gång Einar Tambaskjalves båge i det berömda slaget vid Svolder. Den gången fick det ödesdigra konsekvenser för norske kungen Olav Tryggvasson. Men så illa ska det väl inte behöva bli i efter matchen i Varberg.

Och helt klart vet tränartrion vad det handlar om, speciellt mot Varberg. Stefan hade gjort en klockren analys men det räckte inte. Varbergs med sin starka sidor utnyttjade Degerfors svaga sidor.

Men nog borde det gå att kunna hantera det där med hörnor och fasta situationer bättre. Om det inte enbart handlar om individuella misstag får då hjälper ingen träning. Och sådana misstag får man tyvärr räkna med i alla sammanhang. Men de ska minimeras!"

Och nog finns det "mandom, mod och morske män" än i dagens Degerfors. Så det där med passivitet skall vi inte behöva läsa om mera. Det handlar ju inte om teknik, det ju inte om finesser utan det handlar rent ut sagt om att "göra sitt jobb". Att ha viljan! Alla kan vara aktiva och alerta och bidra. För inte handlar det väl om spelsystem, om "zon-markering" och sådant som brister.

Har vi egentligen någon som styr i det Degerforska försvaret. Har vi någon som manar på och ser till att alla ligger i? "En Mrdjanin-typ" med andra ord. Hoppas det för ofta är det nödvändigt.



Om det är någon tröst så är det inte bara Degerfors som förlorar med stora siffror. HIF for till Borlänge, mötte Dalkurd och fick stryk med 0-5. Och ÖIS mötte Norrby borta i Borås och förlorade med 1-5. Så det så!

Nu blir det ett riktigt revanschmöte för de båda förlorande lagen ÖIS och Degerfors. Och nu har P 0 Ljungs HIF 0-9 på två matcher och borde vara i gungning.



3. Inför ÖIS-Degerfors.

Analysen av Varbergsmatchen är gjord men "det är en svåranalyserad match, där väldigt mycket går fel", säger Stefan J, som ska försöka förändra både i försvarsspelet och där söka få till snabbare förflyttningar.

"Jag hoppas att killarna som nu får chansen mot ÖIS visar en revanschlust och att de vill avsluta våren på bästa sätt", säger tränaren.

Nu gör Emil sin första match från start efter skadan, då Marcus deB är avstängd. Hoppas nu att Emil håller! Och han får gärna göra som Marcus, alltså något mål. I övrigt förväntas den "normala" uppställningen med Shpetim på topp med Sargon och "Maya" bakom.

Jonas Olsson tyvärr knäskadad. Erik Sachs träder in istället.

Nu möter vi inget tillknäppt Wåhlemarkskt Varberg utan ett spelande ÖIS som vill ha boll och det kanske passar Degerfors bättre. "Det finns förutsättningar att vi ska lyckas i vårt presspel. När vi gör det är vi bra"! säger Stefan J



ÖIS hemmastatistik imponerar.

Varberg 2-1, Åtvidaberg 2-1, Öster 1-1, GAIS 0-0, FFF 2-1, Värnamo 2-0, Dalkurd 1-0. 7 hela matcher utan förlust.

Med andra ord blir det med all säkerhet en svår match för Degerfors. Trösten kan vara att Degerfors är bättre mot spelande lag.



4. ÖIS-Degerfors. 1-2.

Men vad betyder en sådan hemmastatistik när man möter ett motiverat Degerfors som innehåller bl a Shpetim Hasanis huvud och "Mayas" fötter

Mycket bra inledning av Degerfors och referenten påpekade detta med "stark öppning av Degerfors" som fick en hel del beröm.

Tidigt genom ett klassiskt inspel av Erik L fram till Shpetims huvud tog Degerfors ledningen.

Tyvärr hände det som hänt förut, nämligen ett baklängesmål i förlängning av första halvlek. Och sedan dominerade ÖIS i viss mån spelet i andra och vinner skottstatistiken med hela 15-7 totalt.

Men Maya var i form och satte dit 2-1 i 70:e efter att Sebastian försökt i 15:e, Shpetim på nytt i 29:e, "Maya" i 33:e, Erik L i 52:a, Shpetim nick i målställningen 63:e efter inspel av Sargon III.

"Mayas" mål föregicks av inspel från Erik L / vem annars / sedan nick ner av Emil till "Maya" som slog till direkt.

Byte Mohanad in i 85 i stället för Emil och Adrian in i 84:e i stället för "Maya". Bra taktiska byten!

Detta är matchens torra fakta.



Man måste beundra detta rödvita lag som efter endast en bortavinst under våren "tar sig samman" och besegrar obesegrade ÖIS. På hemmaplan har det ju blivit flera vinster för Degerfors. Men att avsluta en våromgång på detta vis säger allt om "det nya Degerfors", med stabilitet och en hög-lägsta-nivå. En spelare som kom i fokus i avslutningen var Erik Sachs som med en, som karlskogatidning skriver, "klassisk Glenn Hysén.brytning" avvärjde ett friläge 10 min från slutet

"En fantastisk brytning", säger Stefan J, oerhört starkt att komma ikapp och rädda.

För en gångs skull hade Degerfors marginalerna med sig och Jesse Ö kan nog ses som räddaren i andra halvlek.

Tränaren Stefan J menar att laget öppnade starkt och var mycket bra de första 35 minuterna. Sedan började man slarva individuellt, gjorde för svåra saker och tappade boll på fel ställe.

"Kvitteringen kändes fruktansvärt onödigt, en bjudning" menar Stefan J.



5. Våravslutning.

Så har då de 14 första matcherna spelats i årets Superettanserie och vi är halvvägs. Tabellen ser ut som den gör. Och vad ska vi säga om den? Sällan har vi väl sett en så trevlig serietabell efter våravslutet. Degerfors på en fjärde plats i en haltande tabell, och egentligen är den"ruggig". Så jämnt har det väl aldrig varit? Även detta talar för Degerfors styrka då de flesta lag är mer eller mindre bra.

Vi började våromgången med en seger och vi avslutar våromgången med en seger. Psykologiskt viktigt!

Degerfors har vunnit inalles 6 matcher varav 4 hemma. Mot Norrby, Dalkurd, GAIS och Gefle och två st bortavinster. Laget har hållit en jämn och stark kurva hela våren och aldrig legat under övre halvan. Med andra ord en hög-lägsta-nivå.

Trots skador inledningsvis och trots en hel del otur i avslutningen av vissa matcher så är vi fortfarande "där uppe". Starkt!

Och vi glömmer inte vad Stefan J tidigt sade "Vi blir bättre längre ut i serien".

Och med detta lag, med Jesse och Oskar i målet, med en mycket stabil mittbackslinje, med rörliga målfarliga passningssäkra wingspelare som Erik L, som Marcus deB, som en återställd Emil. Med Sebastian O och Nikola på mitten, med målgörarna Sargon III, Shpetim och "Maya" där framme, kan vi inte vara annat än optimister. Dessutom har vi en fullgod trupp med spelare, typ Erik Sachs som kan hoppa in och "rädda".



Avslutning.

Nu kan vi "dra oss tillbaka" och njuta i en hel månad av nuvarande läge. Nu kan uppehållet ge oss lugn och ro, harmoni och goda vibrationer inför fortsättningen. Men vi hoppas nu på ett långsiktigt arbete, en god planering inför fortsättningen så att detta nuvarande goda läge består och att vi med nuvarande besättning kan sikta vidare uppåt nu och inför nästa spelår.

För med "det nya Degerfors" som tränartrion skapat kan vi bara se framåt och uppåt och det som redan är bra kommer att förbli bra och det som kanske fortfarande brister kommer att rättas till bara laget och tränarna förblir intakt, får tid på sig och kan jobba vidare och gå mot en höst och ett nytt spelår med förtröstan.



Nu följer ett månadslångt uppehåll innan det är dags för rödvita Degerfors att starta om mot Trelleborg på Stora Valla den 22 juli klockan 16:00. Måtte vi gå en god höst till mötes och få uppleva härliga stunder med vårt favoritlag.

Trevlig sommar till alla läsare!

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 31.

"I sommarens soliga dagar".



1. Sommar

Vågar vi prata om sommar? I varje fall "sprängs nästan naturen där ute av växtlighetens livskraft, när varje hage är ett hav av blommor och försommaren ter sig som ett ymnighetshorn av obegränsade möjligheter", som någon skrev.

Sommarsolståndet och midsommar närmar sig. Årets längsta dag och ljusaste natt. Tiden står nästan "stilla". Allt är ljust och hoppfullt. Men ack så bedrägligt! Egentligen är detta vändpunkten till "mörkare tider" då vi har nått zenit och dygnet består av 18 timmar dagsljus och 6 "ljusa nattimmar".



I likhet med jul och påsk var midsommarnatten i gammal folktro fylld av mörka hotfulla andemakter. Häxorna drev sitt spel, skogsfrun, näcken och bäckahästen var särskilt farliga. Både Johanneseldar, Sankt Hansbål och midsommarbloss var medel att fördriva de onda makterna.

I Sverige flyttades i början av 1500-talet Johanneseldarna från midsommarafton till Valborgsmässoafton. Dansen kring majstången på Valborgsmässoafton flyttades däremot till midsommarafton.

Jesu födelse anknyter till vintersolståndet och Johannes Döparens födelse till sommarsolståndet.. De båda utgör två vändpunkter i naturens rytm.

Men i Degerforssammanhang vill vi inte ha någon vändpunkt. Vi vill inte ha nått zenit än och vi vill ha de ljusa dagarna kvar. Vi vill fortfarande stiga i tabellen. Vi vill fortfarande höra till den översta gruppen.



Gabriel Jönsson beskriver i dikten "Sommarsolstånd", "den kortaste natten".



Natten är ej natt och dina

tunga år är unga år,

unga utan svårmodspina,

fastän höets fina

doft och junis glans förgår,

-Sommarn i dig själv består.



Midsommarnatten var ljus. sinnet blev ungt även hos gamla. Varsel och förebud var genomgående av vänligt slag i kärlekens, glädjens och yrans tecken.



2. Efterdyningar till Degerfors-Gefle.

Så var han tillbaka. Tillbaka igen efter sitt långa skadeuppehåll, Hampus Z. Den stabile mittbacken spelade stabilt mot ett som han själv säger svagt motstånd. Hade lite att göra. Men nog känns det bra med den mittbackslinje vi normalt sett nu får i Hampus, Jonas och CW. Bör vara ett av Superettans stabilaste. Så kommer Hampus med en fin prognos inför hösten:

"Kan vi bara samla oss och slipa lite på anfallsspelet och fortsätta med det defensiva vi gjorde idag och borta mot BP, då tror jag att det kan bli en bra höst". Så ska det låta!



Stefan J hyllar Shpetim i hans nya roll som mittfältare. Och visst en fotbollsspelare är alltid en fotbollsspelare och Shpetim kan det mesta. Stefan menar också att Shpetim med sin långa karriär kan tända till i en ny position ungefär som en travhäst som får en ny kusk tänder till, om nu jämförelsen tillåts.

"Jag tycker att han och Nikola dominerade mittfältet". säger Stefan J och tillägger att tre poäng känns skönt inför de två stundande bortamatcherna innan uppehållet.



Marcus de Bruin förstås i fokus så här efter matchen. Det är tydligt att då han får spela på sin "normala" vänsterwingsplats och kan vara med mera i det offensiva spelet, då blir han målfarlig. Men Marcus överraskar lite då han menar att lagets insats kunde ha varit bättre.

"Vi kom inte riktigt in i pressen. Det kändes som om vi var ganska trötta från början", menar han.

Det är tydligt att Marcus har krav på sig och laget och det är aldrig fel.

"Vi hade ett hyfsat passningsspel vissa stunder" säger han, "men det blev många bolltapp".

Det är tydligt att det nog kan finnas mera att ta av i "det nya Degerfors" och det känns väldigt bra. Man ska aldrig vara nöjd i den här branschen.

Kan nu laget konservera den här formen och det här stabila spelet med den höga-lägsta-nivån så bör vi kunna få det trevligt framöver. Och visst bör det vara fullt möjligt med en Sebastian tillbaka, med en stabil tremittbackslinje, med nye målgöraren Marcus och med de vanliga måltjuvarna i Sargon och Shpetim. Och dessutom lurar väl Emil i vassen. Han vill nog vara med på ett hörn. Så nog ser det bra ut speciellt jämfört med inledningen på våromgången med diverse skador. Och visst behövs det en komplett trupp med 15 matcher kvar på höstprogrammet.



Hade kontakt med en supporter som ej sett nya Degerfors men som nu såg matchen mot Gefle och var storligen överraskad över det nya spelet. Berömde många i laget som "en ny" Jesse Öst, en helt annan Jonas Olsson än i den tidigare Degerforsperioden. Imponerades av Sargon, Hampus, Nikola m m. Helt klart har Stefan J lyckats med sin målsättning.



3. Allmänt.

Apropå nya tränare så gör Nanne Bergstrand comeback i Kalmar FF. Nyckeln till framgången ligger i som han säger

"att hitta vilket sätt vi ska spela på".

Och osökt tänker man på en annan ny tränare i ett annat sammanhang som verkligen hittade det nya sättet att spela på, nämligen Stefan Jacobsson i Degerfors. Det finns tränare och det finns tränare.



4. Inför Varberg-Degerfors.

Helt klart kan vi förvänta oss en jämn match i jämna siffror. I varje fall enligt "statistikens facit".

2014 Degerfors-Varberg 0-0 Varberg-Degerfors 0-0

2015 Degerfors-Varberg 1-1 Varberg-Degerfors 0-0

2016 Degerfors-Varberg 0-2 Varberg-Degerfors 2-1



Kan möjligen "nya Degerfors" ändra på detta? Kan vi möjligen få en Degerforsvinst? Den första på sedan 2013.

Och är det möjligen så att Stefan J håller på att "knappa in" på Jörgen Wåhlemarks roll som försvarsspecialist. Degerfors har nu siffrorna 15-13 i målskillnad och Varberg 20-18. Varberg gör alltså fler mål men släpper också in fler mål än dagens Degerfors.

Är det så att Degerfors nu spelar det kontrollerade, det behärskade, det systematiska försvarsspelet mer än det Wåhlemarkska Varberg gör? Svaret får vi kanske i matchen på lördag på Påskbergsvallen. Men som sagt jämnt har det varit och jämnt kanske det blir.



Tyvärr oroväckande knäskada för Jonas Olsson. Vätska i knät aldrig bra. Tveksam start. Stefan J förväntar sig ett tillknäppt spelande Varberg så det kan bli något av ett ställningskrig och då gäller det att ha snabba omställningar. Tvärr är Govend H fortfarande skadad, liksom Mohamad J

Stefan säger inför matchen att "Varberg står för en stark defensiv och snabba omställningar. De har inga problem med att låta motståndarna ha bollen för att sedan hugga på de misstag som uppstår".

Offensivt är de bra i inläggsspelet och fasta situationer.



5. Varberg-Degerfors 4-0

Bollen är rund sade Gunnar Gren och tänk så rätt han hade. Här har vi talat om alla jämna matcher mellan de två lagen och så slutar det med 4-0 till Varberg. Hur ska detta förklaras?

Tyvärr var det, det Wåhlemarkska försvarsspelet som segrade och segrarna på Påskbergsvallen är lätträknade.

Degerfors var dels tydligen "kvar i bussen" i inledningen av matchen och hade dels inte heller hade vaknat när andra halvlek började. I och för sig händer sådant i fotbollens värld men det är aldrig trevligt och det känns alltid fördj-kligt. Enda trösten är att man lär av misstagen och nu får Stefan J något att fundera på. Skall bli verkligen intressant att höra hans analys. Och en sådan här match får inte glömmas! Förhoppningsvis får ÖIS sota för det här på torsdag. Och om det finns något plustecken i detta så är det bra att revanschmöjligheten kommer snabbt. Och det är nog bra att uppehållet kommer så snabbt efter ett sådant debacle. Nu följer analys och skärpning och helst ser vi denna skärpning redan mot ÖIS.

Men ser vi på Stefans ord före matchen så stämde det ju helt. "en stark defensiv och snabba omställningar. Inga problem med att låta motståndarna ha bollen" /se första halvlek/ och sedan hugga på misstagen", det var Varbergs förmodade taktik



Här har vi lagt upp ett helt brev på det nya Degerfors och det stabila försvarsspelet och så händer detta. Man ska inte utmana ödet heter det och där fick vi oss en läxa. Fanns det då inget positivt i denna match?

Jo skottstatistiken i första halvlek var 5-4 till Degerfors och hörnor 5-5.

Och Sargon sköt i 22:a och 37:e, Erik L sköt i 40:e och Nikola i 40:e och 42 :a, men inga mål. Och i andra halvlek tog det "slut". Man trodde på ett revanschsuget rödvitt i andra men skottstastiken för hela matchen blev 10-7 i Varbergs favör och hörnor 9-6. Vad sades egentligen i paus. Man hade väl inte gett upp? Och vart tog stabiliteten från BP-matchen och från Geflematchen vägen eller var det Varberg som var bra?



Nej Degerfors hade inte gett upp. "Vi knöt näven i paus", säger CW.

Och så kommer det snabbt ett baklängesmål i andra halvlek. Och därmed gick luften ur Degerfors.

CW gör också analysen av matchen. "Vi var för dåliga på fasta situationer och för slarviga i passningsspelet", säger lagkaptenen. "Det måste vi jobba på".

Bra sagt och matchen och spelet får absolut inte glömmas bort om man ska lära något mer och nytt inför nästa match!



Men nog är det oroväckande att Degerfors fortfarande är "för dåliga" på fasta situationer. Skrev förra året just i samband med en förlust mot Varberg:

"Även om man som tränare har en försvarssmodell, en försvarsidé, så går det ju att utveckla, att förfina, att förbättra vissa spelmoment. Ska man släppa den där motståndaren ute på kanten? Hur stort svängrum ska han få? Hur tätt ska vi spela? Ska vi spela med hög press på egen planhalva? Hur ska uppställningen vara i straffområdet vid hörnor och fasta situationer? Skall målvakten styra spelet straffområdet? Ska vi spela med zon-markering? När ska vi spela med man-man-markering? Skall vi överhuvud spela med man-man-markering? Vet varje man i backlinjen sin uppgift? Vem kommunicerar med vem?

Frågorna är många men det viktiga är svaren! Alla måste veta svaren!"



Låt nu Stefan Jacobsson får tid på sig att förbättra, finslipa, utveckla, förfina försvarsmodellen. Ge honom tid med ett förlängt kontrakt så kommer snart förbättringen, utvecklingen o s v. Rom byggdes inte på en dag. Men för allt i världen ge honom tid. Det går inte att börja om med en ny tränare varje gång det spricker. Ge Stefan t i d!



Citat från Forum:

"Efter första halvlek var jag frustrerad över orättvist 0-2-

efter andra halvlek skäms jag mest".

Bra analys!



Avslutning.

ÖIS borta nästa! Kommer snabbt och lägligt. Alla knyter näven i byxfickan! Inget slarv i försvaret. Koll på fasta situationer. Varje man gör sitt så ska det väl kunna bli revansch och någon poäng.

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 30

"Färre insläppta mål"

.

1. Kyrkoåret.

Trefaldighetstidens tidsperiod är inne och från senvår till förvinter kan den sägas motsvara människans utveckling med födelse, mognad, blomning och eftertanke.

Och nu börjar Trefaldighetstidens texter tala om Guds rike och det är begreppet inför andra söndagen i Trefaldighet,

Vad menas med guds rike? Är det himmelriket? Och var finns guds rike?



Jesus naturligtvis frågan om var Guds Rike finns? Och han svarade "Gud rike finns inom er". "Guds rike finns mitt ibland er" Alltså ingen speciell plats. Inget bokstavligt rike någonstans på kartan eller i någon himmel. Utan Guds rike finns på jorden mitt ibland människor som tror.

Jesus säger också "Guds rike är nära". "Gören bättring" och "Tro evangelium".

En tydlig definition på ordet "Tro" är nödvändig. Vi har här det positiva ordet "Lita på" och Tro betyder just här "Lita på".

Lita på evangeliet= lita på det glada budskapet!

Hade en mycket skicklig religionslärare en gång som gjorde jämförelsen med ordet Tro=Tippa och ville markera att det definitivt inte handlade om något osäkert tippande. Jag tror att Degerfors vinner innebär för den övertygade att man "litar på detta".

Den vanlige "tipparen" som sitter framför sin tipskupong han bara tippar, han bara tror att Degerfors vinner och det är något helt annat. Nej vi skall "Lita på" budskapet.och inte handlar det om något "tips" från Jesus.



2.Efterdyningar till dramat på Grimsta.

"Degerfors är definitivt det lag som bjudit oss på bäst motstånd här hemma", säger ingen mindre än Olof Mellberg, BP:s tränare. Trevligt att höra men det ger inga poäng.

Dramatiken fortsätter. Nu visar det sig att fel person visades ut i slutet av matchen. Det erkänner nu domaren Jonas Krantz??

Och då förstår vi Alexander "Nutt" som inte begrep någonting. Domaren visste tydligen inte heller någonting.

Tydligen vare det Shpetim Hasani son var inblandad i något och så här i efterhand borde man ju annullera Alexanders röda kort som var felaktigt. Shpetim däremot kan ju inte i efterhand få något rött kort då domaren Krantz först nu har insett sitt misstag. Hoppas att Degerfors livligt protesterar om det ändå skulle bli något retroaktivt rött kort för Shpetim. Att man går in i efterhand och tilldömer en spelare rött kort har väl aldrig hänt och man kan ju inte döma en match i efterhand, efter att den är spelad. Då kan vi lika gärna spela utan domare och bara kolla på videon i efterhand.

"Vi gjorde en riktigt bra insats och stod upp väldigt starkt. Framför allt i andra halvlek", säger Alexander.

Synd bara att han hade en sån otursdag i denna match då han var nära målet ett par gånger men missade. Och som någon skrev "normalt missar inte DIF-anfallaren där".

Nu har Alexander varit nära i flera sammanhang och det handlar normalt sett bara om en sak "Matchträning", så kommer målen.



"Jag tycker vi var värda minst en poäng efter att vi stört BP fullständigt", säger Stefan J.

Det är i varje fall ingen tvekan om att Degerforslaget nu lyckats uppnå ett viktigt mål nämligen "den höga-lägsta-nivån". Nu spelar man bra i match efter match, oavsett motstånd. Det är bara poängen som i viss mån saknas. men i längden ser detta oerhört bra ut. Och när nu Jesse i målet verkligen funnit sin storform är det bara att vänta på att det lossnar för fler än Sargon och Shpetim. Och att Alexander kommer igång med målskyttet förr eller senare är helt klart.



Det måste vara grymt för Degerforslaget att behöva förlora en sådan match där allt avgjordes av en domare som tydligen inte såg så bra. För även BP:s straff var diskutabel och det protesterades vilt i Degerforsgänget. Och det vet vi ju sen tidigare hur lätt Brandeborn faller. Hoppas också att den inblandade Marcus deBruin nu kan ta det lite lugnare. Det här var andra straffen på kort tid han orsakar. Och domaren kan man aldrig lita på! Inland blir det si ibland blir det så. Och i bland ser han alldeles för dåligt.



3. Sammanfattning.

Som sagt Degerfors gör nu inga plattmatcher. Degerfors har nu en "hög-lägsta-nivå. Degerfors spelare bra och Degerfors hänger med. Men är det kanske så att laget inte är färdigt ? Är det kanske så att vi behöver få in de där med lite större rutin och erfarenhet? Är det kanske så, även om antalet insläppta mål hamnat på en mycket fin siffra, 13 mål på 11 matcher, att det görs individuella misstag som kan bli ödesdigra? Den känslan får man i varje fall efter BP-matchens referat och kommentarer.

Är det så att det är dags för Hampus och Emil? Är det så att laget första då blir som Stefan J vill ha det i det defensiva spelet?

Och är det kanske så att det dessutom skulle skapa ett stabilare underlag för ett förbättrat offensivt spel?

Stefan själv har skissat den kommande startelvan när alla är friska och placerar då in Hampus i mitten av trebackslinjen tillsammans med Jonas och CW. Han sätter också in en helt återställd Emil ute till vänster och speciellt då Mohanad J återvänder till Norrköping. Och nog ser det bra ut med denna besättning som präglas av rutin och erfarenhet, vilket bör innebära färre individuella misstag i det defensiva spelet.



Då har vi "löst" den biten och då återstår endast den offensiva avdelningen med ett ökat målgörande. Hur det än är så är det vissa spelare som gör mål medan andra har svårare för den biten. Undrar om inte Degerfors måste ha med och kunna ge plats åt Alexander framöver tillsammans med Sargon och Shpetim. Alla vet vilka goda sidor Alex har och just för att ge honom möjligheten att på nytt kunna komma ikapp med sitt målgörande måste han få matchträning. Han bör spela så mycket som möjligt i U-21 för att förbereda sig för A-laget. Om han nu får spela i U-21 med sin ålder vet vi ej, men ifall. Och med Sargon och Shpetim får vi en verkligt målfarlig trio. Dessutom har ju Alexander sin stora arbetskapacitet som ett extra plus. Kanske inte den snabbaste, kanske inte den mest tekniske men hans arbetsförmåga, hans möjligheter att störa motståndarnas uppspel i ett tidigt skede är oerhört viktig. Det kan inte vara någon slump att Alexander varit inblandad i så många målchanser trots den korta speltid han fått. Det gäller att ha näsa för situationerna och det har han.

Detta med hans arbetsförmåga och kapacitet att störa motståndarnas uppspel i ett tidigt skede påminner om när Mano Garcia under Milles tränarskap hösten 2007 redan långt nere i motståndarnas straffområde störde deras uppspel.



Men Maya" då säger någon! Vist har vi Maya också men han är ett lån. Han är ett lån från Djurgården detta spelår och kanske inget att bygga på, för nästa år vet vi inget om honom. Och "Maya" är ingen boxspelare, han kan så mycket annat, så på sikt och med god framförhållning bör Alexander vara "rätt häst" att satsa på .

Vet av egen erfarenhet att i botten på allt man kan prestera ligger en grundträning och i Alexanders fall kanske USA-sejouren har "förstört" en del. Är man vältränad kommer mycket av sig självt, det sitter i ryggmärgen och ger ett "avslappnat spel".

Alltså ge Alexander den tid han behöver och ge honom möjligheten att komma ikapp. Glöm inte att han egentligen en del säsonger procentuellt gjorde fler mål än Peter Samuelsson sett till speltiden. Nu är Peter borta och vi behöver helt klart den där spelaren med näsa för målet. Vi måste ha spelare i boxen.



Det finns många klassiska boxspelare. Inte minst Müller i Bayern men minns även dag Szepansky i MFF som vann allsvenska skytteligan och i regel gjorde sina mål en halvmeter från mållinjen. Peter S är ett annat exempel i modern tid och även "mål-Otto".hör hemma på den listan. Vi måste ha spelare i boxen.

Nu har vi Shpetims huvud men behöver även "ett par fötter" och uttrycker rätt man på rätt plats gäller verkligen här. Och glöm inte när Mille gjorde om Andreas Drugge och satte honom på topp. Andreas gjorde hösten 2007 en massa mål från nära håll. Det kommer säkert Shpetim ihåg för han var en av de som "låg bakom".



4. Färre insläppta mål.

"Färre mål är Degerfors melodi" löd en rubrik i VF i slutet av mars månad. Och så har det verkligen blivit. Han tog jobbet med bl a målsättningen att minska antalet insläppta mål för Degerfors.Och har sannerligen infriat alla egna och våra Värnamo, än GAIS för att inte tala om alla lag nere i bottenregionerna. Degerfors ligger på femte plats i den "ligan" med bara 4 lag före sig. Förra året var vi näst sämst vid seriens slut. Och räknar man bort BP på 6 mål och Dalkurd på 7 så är Degerfors med 13 tillsammans med Trelleborg med 11, HIF med 12 insläppta med i nästa grupp.

Vi gratulerar huvudtränaren Stefan Jacobsson i första hand men även "rådgivarna" Tobias Solberg och Andreas Holmberg och vi kan tänka oss att dessa två med all sin erfarenhet på planen har bidragit med en del. Motsvarande siffra efter 11 omgångar förra året vara 21 insläppta mål. så nu återstår bara att Sargon och Shpetim med sina 5 och 4 mål får sällskap av fler spelare i målgörandet och nog är Alexander den man närmast tänker på även om Marcus deB gjort 2.



5.Inför Degerfors-Gefle.

"Hasani mittfältare" blev rubriken inför matchen mot Gefle. Påtänkte Filip S blev sjuk och kunde ej. Degerfors gör fler ändringar i laget inför matchen. Mohanad J saknas p g a sjukdom, Marcus deB flyttas ut på kanten och Hampus gör sin första match från start efter skadan. Mohanad J sjuk. Alexander tar nu Shpeims plats på topp. Men det gör väl inte så mycket Degerfors har en stark trupp.

Förnuftet segrar! Det röda kortet dras tillbaka. Alexander "Nutt" blir inte avstängd och det ska han heller inte bli för han är ju oskyldig. Även byråkrater kan vara mänskliga.

"Väldigt skönt", säger Stefan. Nu kan man förbereda sig på bästa sätt inför Geflematchen. Och Shpetim kan som vi menat inte dömas. "Man kan inte dela ut röda kort i efterhand", säger Stefan. Och det betyder att han har fullt manskap så när som på Sebastian att bolla med mot Gefle. Och nu måste målskyttet lossna. Och med Saigon med Shpetim och Alexander bör det kunna bli ett och annat mål. Om inte annat så får någon annan ta på sig uppgiften.



6. Allmänt

Nu gör Janne Andersson i landslaget precis detsamma som Stefan i Degerfors. han visar inför Frankrikematchen positiva klipp för att stärka spelarnas självförtroende. rätt tänkt! Lär av Degerfors!



7. Degerfors.Gefle 2-0.

Laget med den höga-lägsta-nivån har åter visat upp sig. Komfortabel vinst mot Gefle och med en ovanlig tvåmålsskytt i Marcus deBruin. Det är precis som om han tjuvläst vårt brev.

Degerfors kontrollerade spelet. Segern var aldrig i fara. Fullt rättvist resultat.Ytterligare en hållen nolla och statistiken förbättras.

Skottstatistik 12-5 i Degerfors favör. Många i laget bidrog. Maya sköt i 5:e, Marcus gör mål i 11:e på pass från Jonas O, Nikola sköt i 23:e, Alexander i 29:e, Sargon i 34:e, "Maya" i 52:a, Sargon i 59:e, Marcus gör mål på pass från Shpetim, "Maya" sköt i 68:e och 75:e, Marcus i 84:e.

Byten- Govend in i 70 istället för Alexander och Emil in i 83 istället för "Maya".

Publiksiffran fullt godkänd. 1740 personer.



Avslutning.

Frågan är nu om inte "skutan Degerfors" håller på att segla iväg i rätt riktning. Vi blir bättre längre in i serien, säger Stefan.

Nu är det Varberg borta nästa gång och med vind i seglen bör det kunna gå åt rätt håll.

Heja Rövitt!



Stefan H



Veckobrev 29.

Nationaldags-dags



1. Kyrkoåret.

Ny tid. Ny period. Trefaldighetstiden med Treenigheten är inne.

Pingsten avklarad och nu kommer den långa Trefaldighetstiden med 22 söndagar efter Trefaldighetsdagen.. Perioden sträcker sig ända fram till söndagen efter sista omgången i Superettan. Ämnet för denna tid är självklart "Treenighetens mysterium" med Guds trefaldiga uppenbarelse som Fadern, Sonen och den Helige Ande.

En mässa till den heliga Treenigheten är känd ända från 700-talet.



Trefaldighetstiden: Därute står naturen i sin friskaste försommargrönska och även i kyrkorna kläds altaret grönt. Grönt är växandets färg. Och nu står människan andligen på tillväxt. Också denna kyrkoårets vilotid med sin långa rad av gröna söndagar har sin inre spänning och dramatik.

Kan vi nu få räkna in även Degerforslaget i denna tid med "växande, spänning och dramatik"?

Vi vet ju vad Stefan J brukar säga "Vi blir bättre längre ut i serien".



I mellersta Sverige gick man i gamla tider på Trefaldighetsdagen och drack vatten ur heliga källor till bot mot sjukdom eller för att försäkra sig om god hälsa.

I kulturorten Arvika finns dels en skidbacke vid ett berg som kallas "Falleberget" / Trefaldighetsberget/ och dels tidigare tre st trefaldighetskällor vi denna plats.

Trefaldighetsdagen är egentligen en ovanlig helgdag då den är nästan den enda bland de kyrkliga storhelgerna som inte har sitt ursprung i någon historisk händelse



2. Nationaldag.

Och mitt i allt Nationaldag och då det dags att plocka fram gamle "landsfadern" Gustav Vasa som inte alls var någon landsfaderl Och man kan undra vad vi egentligen firar. Om vi nu ska fira något? För vi har väl strängt taget inget att fira.

Men ska vi plocka fram något ur historieboken så ligger kanske Gustrav Vasa ändå bra till och då med 6 juni i Strängnäs 1523 då han valdes till svensk kung,

Nej vi vill hellre fira Degerfors, speciellt om det nu går bra borta mot BP på Grimsta den 3 juni.

Hoppas att Degerfors kan slå ned allt motstånd och besegra "fienden" precis som Gustav Vasa gjorde med danskar, "snapphanar " i Skåne, Nils Dacke i Småland och och dalkarlar i "Dalaupproret". Effektiv var han kungen och använde inte alltid "justa" metoder.

Måtte nu Degerfors visa upp samma effektivitet som kungen men med "de justa metoderna" och helt enligt regelboken. Det vill vi fira!



3 Efterdyningar till segermatchen mot GAIS.

Allt var bra! Vinst och 3 poäng. Vi klättrade i tabellen! Stor publiksiffra. Nu är vi kanske tillbaka till första halvan 2015 med bra matcher, bra resultat och stor publik

Måste få återvända till kung Sargon av Degerfors. Inte kung Sargon I ca 2350 f Kr som störtade det sumeriska väldet i Mesopotamien och inte heller kung Sargon II assyrisk kung 721-705 f Kr som förde framgångsrika krig i Palestina och mot Egypten. Nej kung Sargon III av Degerfors blir det nu. Och han är bäst! I alla fall i fotboll.



Mycket intressant spelare. En komplett spelare. En tänkande spelare. Det är tydligt att Stefan J förstått även frisparkarnas betydelse och möjlighet och utarbetat ett system för att effektivisera. Första gången vi såg något liknande var mot LSK borta i höstas. Då lägger CW en frispark strax utanför straffområdet något till höger. Muren radar upp sig, men längst ute till vänster i muren står en rödtröja. Vad ska han där och göra? Jo, tanken är klar,. Just som skottet går sticker han, tror det var Peter Samuelsson, bort från sin plats och lämnar en öppning. Den prickar CW och bollen smiter in nere till vänster i målvaktens ena hörn, 4-2 till Degerfors.

Nu hände det igen, men med en ny skytt och en ny "murbräcka". Den här gången Sargon och Nikola L. Samma skeende.

"Nu. när jag fick detta läge flyttade jag in Nikola i muren så han täckte hörnet. Sedan slog jag bara till." Nikolas roll i sammanhanget var t o m så tydlig att han "gjorde anspråk på målet", men bollen hade endast möjligen touchat Nikola enligt Sargons version.



Den andre målgöraren var ju "Maya" som verkligen gläds åt sitt mål

"Jag har väntat på det här målet, det känns fantastiskt", säger han och tillägger att det är fantastiskt i Degerfors och han trivs väldigt bra i laget.

Även till förspelet till Mayas mål har Sargon en kommentar som visar "det nya genomtänkta" Degerfors.

"Vi hade tränat på det där hela veckan. Upp med bollen på en felvänd forward, tillbaka till en offensiv mittfältare och sedan sätta den i djupled. Det fungerande perfekt", berättar Sargon.



En nöjd tränare finner vi i Stefan J:

"Jag är otroligt nöjd med tre poäng", Nu hakar vi på lite i toppen", säger han. Och han nämner just det där med tanken bakom "Mayas" fullträff. .

"Där fick vi genombrott centralt hela vägen, precis som vi hade snackat om och tränat på under veckan", menar Stefan.

"Jag stolt över killarna att de är uppe på den här prestationsnivån. I dag fick vi också utdelning på chanserna och det var en stor skillnad mot vad som hände i anfallsväg om man jämför med förra matchen mot Frej då det var stängt hela tiden" sammanfattar den effektive tränaren Stefan J.

Tilläggas ska att Hampus Z kom in i den 64:e minuten, kanske för att bidra till att trygga Degerfors ledning.



Vi har tidigare framhållit att Stefan med Tobias och Andreas hjälp fått ordning på försvarsspelet / "vi var mycket starka i boxen"/ och nu ser det ut som om även anfallsspelet börjar ta form. "Mayas" mål var helt enligt Degerfors "instruktionsbok". Sargons frispark helt enligt den "uträknade frisparksvarianten".

Skall vi månne tro att inkörningsperioden nu håller på att ta slut. Att "det nya Degerforslaget" lärt sig spelet, lärt sig den nya spelmodellen signerad Stefan J. I så fall kan vi kanske räkna med fler liknande matcher som den mot GAIS.

Och sett i ett längre perspektiv kommer självklart spelarna bli alltmer bekanta och säkra på sin roll i speluppläggningen. Och det går inte att komma ifrån Stefans "slagord". "Vi blir allt bättre längre in i serien".



Men då krävs förstås att vi får behålla stommen, grunden i laget. För att börja om på nytt igen med nya spelare går knappast och i varje fall tar det lång tid att spela ihop något nytt. Så se nu över läget! Se nu över kontraktet! Se nu långsiktigt med framförhållning och långsiktig planering. Detta är "den stora chansen". Detta är Degerforsklubbens stora chans att bygga för framtiden, att bygga upp något som håller i längden. Och att åter få en möjlighet att på nytt stiga upp till de där översta regionerna där vi varit i hela 29 säsonger tidigare.



Stefan skissar också hur laget kan komma att se ut när alla är friska och i form. Samtidigt som han säger att Mohanad Jeahze återvänder till Norrköping efter våromgången.

Då ser vi nog Hampus tillbaka i tremittbackslinjen tillsammans med Jonas och CW. Och Erik L och Emil ute på kanterna och Sebastian och Nikola förstås på mitten. Troligen har nu Shpetim funnit sin rätta plats på topp, speciellt efter den lyckade GAIS-matchen och med Sargon III och "Maya" "där bakom".

Men Alexander "Nutt" gjorde det mycket bra när han kom in senast och lurar nog i vassen och där finns även Marcus deB, Govend H mfl. Avbytare behövs alltid och skador dyker ofta upp och t o m avstängningar kan det ju bli tal om. Så visst behövs det en komplett trupp och konkurrenssituationen är bara nyttig och bra. Dessutom har vi ju Tobias S och Andreas H om det kniper. Och samtidigt säger Stefan att man får nog tänka lite olika inför olika matcher och se vad och vilka som passar bäst

och dessutom vilka spelare som är på G inför matcherna.



4. Inför BP-Degerfors

Det är inget blygsamt Degerfors som åker till Grimstamatchen utan det är ett Degerforslag med självförtroende.

"Vi går för att vinna matchen. Men samtidigt får man inte vara naiv. Vi har en matchplan så får vi se om den lyckas", säger Stefan J.

Det är detta som är så bra med det "nya Degerfors". Man vet hur man vill spela, man vet hur man ska spela och backar inte hem för serieledarna. Men som Stefan så riktigt säger "Man får inte vara naiv". Där har vi ett nytt "självständigt" Degerfors som,trots att det är serieledarna på bortaplan det gäller så vill man spela sitt spel utan att vara naiv. BRA!

"Mod" är ett av Degerforstränarens nyckelord inför denna match. Och den tuffa målsättningen är att vända hem med 3 poäng.

Ja. kunde vi slå nedflyttade allsvenskarna HBK borta förra året efter en bedrövlig inledning av säsongen så är inget omöjligt



Hampus och Emil troligen fortfarande utanför startelvan men dock på bänken. Stefan låter samma trio där spela i det offensiva anfallet men byter denna gång så att "Maya" och Shpetim byter plats. Och där har vi ett bra exempel på det som Stefan nämnt att "man får tänka lite olika inför olika matcher" och se vad och vilka som passar bäst.

Stefan vill nu utnyttja "Mayas"snabbhet som en styrka i omställningsspelet mot det bollskickliga BP.

"Det gäller att kunna hota bakom BP:s backlinje mycket. För de är otroligt bra på att pressa sönder felvända lag och ställa om snabbt", säger Stefan i Karlskoga-kuriren.

Degerfors hoppas kunna såra dem med "Mayas" snabbhet i djupet.

"Shpetim är också mycket bra som uppspelspunkt, han är stark felvänd. Jag tror det ligger en nyckel i att vår offensiva trea klarar av ett stenhårt jobb i försvarsspelet", fortsätter Stefan.

Där har vi den analytiska sidan igen av Degerforstränaren. Det är bra att han tänker för det är nödvändigt att tänka i "det gröna fältets schack".



Denna gång är det åter en bortamatch med konstgräs, precis som mot Syrianska och Frej och Degerfors är hittills obesegrat skriver Vf.

"Vi trivs rätt bra på konstgräs också", säger Stefan.

Lagmässigt är läget ljust. Degerfors kan ställa upp med fullt manskap och har som sagt med Emil i truppen.

"Han är ingen 90-minutersspelare men klarar säkert 45 om det så skulle vara", menar Stefan.

Samtidigt börjar ju Hampus och Govend närma sig och det är väldigt tufft om platserna och att ta ut rätt lag är enligt Stefan en utmaning. Det låter bra för så ska det va. Hård konkurrens i laget med den grymma lagmoralen!



5. BP-Degerfors. 1-0.

"DIF skakade BP" är rubriken i nwt.

Det måste till en straffspark för att fälla Degerfors. Illa! Marcus de Bruin "syndaren".

Som helhet en tuff match för rödvitt. Straff emot, Alexander utvisad i 91 och Sargon varnad tillsammans med Sebastian, som tyvärr blir avstängd i nästa match.

Tydligen en bra spurt av Degerfors med målchans för Sargon i 75:e, deBruin i 77:e, Erik L i 81:a, Alexander i 83:e, Shpetim i 84;e minuten. Alexander hade tydligen största chansen. Skottstatistik 15-10 till BP och hörnor 4-3 till Degerfors. Byten Alexander in i 71 istället för "Maya" och Emil in i 78:e istället för Mohanad J.

Det är tydligt att Jesse än en gång gör en stormatch vilket är väldigt glädjande.



Avslutning.

Vi ångar tydligen på. Synd på alla möjligheter men bra av Jesse. Gefle hemma nästa. Tyvärr ett bottenlag igen och risk för underskattning. Har ej glömt Åtvidaberg hemma.

Men Heja rövitt!



Stefan H





Veckobrev 28.

Nu handlar det om mod och kraft.



1. Kyrkoåret.

Pingsten snart här. Hänryckningens tid med nyutsprucket löv, vita pingstliljor, doften av kådiga knoppar, en jublande "här" av fåglar, vita moln bakom tunt ljusgrönt lövverk som någon beskriver det.

Pingsten blev en själständig fest i kyrkan redan på 200-talet och Pingsten går tillbaka till den dag, 50 dagar efter Påsk, då lärjungarna "uppfylldes av den Helige Ande", d v s fick mod och kraft att gå ut och förkunna evangeliet och "göra alla folk till lärjungar". Pingsten är kyrkans födelsedag! Ordet pingst kommer av det grekiska pentekoste som betyder just den 50:e.



Nu blir vi också påminda om den tredje delen av Guds treenighet, nämligen den Helige Ande.

Fadern, Sonen och Anden är inte tre gudar utan Gud är Fadern, Gud är Sonen och Gud är Anden. alltså en och samma gud i kristendomen. En och samma gud som uppenbarar sig på olika sätt.

"Gud den ende med tusen namn" säger man inom Hinduismen och inom kristendomen har vi alltså "Gud den ende" med tre namn.

Med Pingsten slutar den första delen av kyrkoåret. Kristus är kommen i världen och Anden är oss given. Gud har gjort sitt och nu begynner människans del av kyrkoåret, tillämpningens och tillväxtens tid.



Kan vi på något sätt överföra denna treenighet till Degerfors? Någon treenig Gud kan vi absolut inte tala om i detta världsliga sammanhang men ett slags "tretal " finner vi i alla fall. Det är ju ingen större konst att överföra en treenighet till Degerfors IF. Där handlar det självklart om tränartrojkan Stefan Jacobsson, Tobias Solberg och Andreas Holmberg men här gäller det förstås inte någon gud dock möjligen handlar det om tre olika "tränargudar". Men förhoppningsvis kan de tre i alla fall sprida mod och kraft åt sina spelare.



2. Efterdyningar till matchen mot Frej.

Att Sargon är vår farligaste spelare står helt klart. Denne spelare har egentligen allt. Teknik, speluppfattning, snabbhet och målsinne. Tyvärr gick det inte riktigt hans väg mot Frej och denna gång satt inte chipparna som mot Åtvidaberg och Sargon är självkritisk.

"Det var inte tillräckligt bra gjort av mig", säger han och grämer sig.

"Jag tycker att vi skapade några bra chanser och att vi spelade riktigt bra. Det kändes som att vi förde matchen, som att vi var det bättre laget", menar Sargon.

Ingen tvekan om att Sargon Abraham är den viktigaste värvning som Patrik och Stefan gjort. Han spelar visserligen med små marginaler men bör med tiden bli allt säkrare på sina finesser.

Stefan J var klart nöjd med spelet efter matchen med ett större bollinnehav, hållen nolla och tillräckligt med chanser för att vinna. Stefan summerar de tre täta matcherna tidsmässigt och säger att det är tre väldigt bra insatser spelmässigt och att de borde ha generera i sex eller kanske till och med sju poäng.

"Spelmässigt har vi höjt oss i de här tre matcherna. Hittills, efter nio omgångar tycker jag det känns som om vi har för lite poäng sett till vår prestation", menar Stefan.



Ett stort erkännande ger också Frejs tränare som säger att Degerfors är det bästa lag som varit på Vikingavallen hittills i år.

Stefan tycker också att Degerfors var det spelförande laget och att det är väldigt bra gjort mot Frej borta. Men han är även självkritisk och säger att hade Degerfors satt lite mer fart i första halvlek så hade det nog blivit ett eller ett par mål och menar att laget var lite trubbigast och då vinner man inte en sådan match.

"Men totalt sett spelade vi väldigt bra", avslutar Stefan.

Han menar också att laget har kvar att utveckla anfallsspelet med snabbare omställningar och tempoväxling när man "spelat bort" motståndarnas forwards och mittfält. Det är då det måste hända mer som snabbare löpningar och fler löpningar in i som han säger "Golden Zon" där 93 % av målen görs.

Stefan är dock nöjd med antalet insläppta mål men "vi borde ha gjort 4-5 mål till", tycker han och inte behövt tappat poäng på övertid. Det är bara två av de 9 matcherna som Stefan menar att motståndarna varit bättre och det är Värnamo och Helsingborg.



Totalt sett efter 9 omgångar ser vi en klar tendens , en klar profil i "det nya Degerfors" . Laget är nu än mer nu ett spelande lag, men laget har också spets och fastnar inte lika ofta i "det plottriga". Sedan har det tillkommit spetskompetens genom ett par nya spelare, speciellt Sargon förstås men även Erik L har visat "det där extra" och Shpetim har gjort 4 mål. Och som Stefan säger" vi blir bättre längre in i serien".

Och det bör betyda att den höga-lägsta-nivån skärps allt eftersom.

Flera matcher har nu handlat om övertag i spel, överläge i chanser men målen har ibland uteblivit och därmed även tappade poäng. Men laget är ju bra! Laget för ju spelet både mot topplag som Dalkurd och även mot mera försvarsinriktade bottenlag. Och glöm inte att den nya tränartrion bara har börjat! Får de lite mera tid på sig genom ett längre kontrakt och får behålla viktiga spelare kommer Degerforslaget att växa både i spel och i antalet mål och därmed även "stiga" i tabellen .



3. Visionen II

Vågar vi fortsätta med "Visionen"?.

Visst låter det härligt med Allsvenskan. Visst låter det spännande med Allsvenskan och inget är omöjligt för "nya Degerfors".

Men observera, det är inte bråttom. Det får inte bli under vilka omständigheter som helst. Det får inte bli som med Falkenberg, som gick upp 2013, hamnade på 13:e plats 2014, tvingades kvala 2015. Klarade visserligen kvalet men 2016 kom dråpslaget med blott 2 segrar på 30 matcher och en förkrossande målskillnad på 25-84. Dessutom många tappade spelare under perioden som t ex Viktor Sköld, Eliasson, och bröderna Wede. Ett sådant avancemang är det inte värt. Då blir bakslaget och rekylen bara "än värre". fler spelare försvinner och svårigheter att bygga upp det nya uppstår.



Vi tar istället Jönköpings Södra som ett bra exempel. Där tog Thelinbrodern över efter Mats Gren. Satsade på ett spel enligt Barcelonamodellen med dess 3-sekundersregel:

"Inom 3 sekunder skall motståndarna sättas under press".

Skapade ett starkare lag med den stomme som redan fanns med bl a Thelin, Smylie, Gojani och Fendrich. Och istället för att vid bolltapp i anfallszonen dra sig tillbaka till egen ´planhalva ville Tränar-Thelin snabbt vinna bollen tillbaka högt upp på planen. Med andra ord ett spel som vi känner igen "hemma hos" Stefan J i Degerfors. Inte utan att det finns stora likheter mellan "nya Södra" och "nya Degerfors".

Bortsett från alla detaljer i J-Södras uppspel blev det viktigaste i uppspelsfasen "tydlighet", alla spelarna skulle veta sin uppgift. J-Södra behåller fortfarande sin Allsvenska plats med trygghet.



Degerfors måste nu få behålla laget. Det inspelade laget. Laget som kan det nya spelsystemet Med andra ord "det nya Degerfors".

Men det kostar ju, säger någon. Visst kostar det! Inget är gratis. Men man kan vända på det hela. Man får ökade intäkter i framgången och uppgången. Man får minskade intäkter i motgången och nedgången. Investering är ett nyckelord i all produktion och det gäller även i "fotbollsproduktionen och i poängproduktionen." Det är bara att välja. Även ett icke-agerande kan kosta.

Framgång föder Framgång. Bra resultat gör att publiken kommer. Och kommer publiken blir det större intäkter. Vi kan ta den framgångsrika första halvan av säsongen 2015 som exempel:



Degerfors-GAIS 2661 åskådare.

Degerfors-Frej 2361 åskådare-

Degerfors-Assyriska 1964 åskådare-

Degerfors-Sirius 1910 åskådare.

Degerfors-Värnamo 3624 åskådare.

Degerfors-Athletic U 2565 åskådare.

Degerfors-Utsikten 2665 åskådare.

Degerfors-Östersund 2934 åskådare.

Degerfors-Jönköping 2687 åskådare.

Degerfors-BP 2285 åskådare.



Varför kom alla dessa? Jo, vi hade ett bra lag, Vi hade ett lag som länge låg med i toppen och vi hade bra spelare. I och för sig sprack det sedan av olika omständigheter men det kan vi här lämna därhän nu. Nu har vi ett bra lag igen. Nu har vi chansen att behålla det vi redan har. Ett bra lag med utvecklingsbara spelare. Och istället för att inför nästa år förlora spelare och tvingas börja om igen så måste det satsas på det vi redan har. Ett lag som lärt sig det "nya spelet" och normalt sett bara blir bättre och bättre med god framhållning och god planering.



Men det saknas pengar, säger någon annan. Visst, men då måste man försöka göra något åt det. Och där kommer det in andra personer i bilden. Där handlar det inte om tränare eller spelare utan där handlar det om ekonomi och om "experter" av ett helt annat slag. Men även sådana finns säkert i Degerfors närhet. Det finns krafter som är villiga att bidra. Det finns de som vill vara med och hjälpa till.

Slopa alla personliga motsättningar! Släng all prestige överbord! Satsa på ett "öppet Degerfors" där alla som har något att bidra med får möjligheten. Det finns sådana krafter. Det står personer i "kulissen" och väntar. Släpp in dem! Sitt inte still i båten!Agera! Allt för ett kommande Degerfors framtida framgång.



4. Degerfors IF.

Man måste bli imponerad av Degerfors IF:s organisation och resurser. I Veckoschemat, presenterat av Dan Prag på hemsidan läser vi om alla lagen och alla matcher. Det är inte bara A-laget som spelar utan "en drös" av lag under veckan. Där finns U-21 på tisdag med bl a Emil och Hampus mot Vasalund (vinst med hela 7-0 och serieledning för laget för övrigt).

Där finns U-16 med bortamatch mot J-Södra på torsdag och hemmamatch mot Norrköping på söndag, där finns U-17 med match mot AFC Eskilstuna och där finns U-19 med bortamatch mot Husqvarna.

Vilken organisation krävs det inte. Hur många funktionärer behövs det inte. Hur många matchställ går det inte åt. För inte tala om all tvätt som måste till och alla transporter som skall fungera. Och vi förstår att det i huvudsak handlar om frivilliga krafter. Leve det rödvita Degerfors i alla "skepnader".



5. Inför Degerfors-GAIS.

Mycket i laget har nu satt sig. Skadade spelare på väg tillbaka. Hampus och Emil nu på gång. Och som Stefan säger

"Vi kommer snart få en tuff konkurrens om startplatserna".

En sak som återstår att "fixa till" är dock konstellationen av "de tre musketörerna" framåt. Att det handlar om Sargon är klart och att det handlar om Spetim bör vara klart men "den tredje mannen vem blir det och var ska han spela?

Hittills har först Shpetim spelat på topp med Sargon och Mayambela bakom. Sedan har" Maya" spelat på topp med Sargon och Shpetim bakom. Dessutom har Alexander "Nutt" provat på positionen som "nia". Men ingen av lösningarna har slagit fullt ut. Ska man utgå från snabbheten i kontringsspelet och "kontringseffekten" så är "Maya" given, han är snabbast. Men det handlar också om att göra mål och det är nog där det brustit en del. Sargon och Shpetim har gjort 4 var medan "Maya" dock inget.



Eventuella utmanare till de tre som nu spelat mest är enligt Stefan J:

Alexander "Nutt" , Govend Haidar, Adrian Johansson och Kevin Gustafsson-Stolpe. Kanske är det ändå så att det kommer att handla om inhoppare och olika konsatellationer i en och samma match.

Kanske får man också anpassa efter motståndet som skett med Alexander mot Åtvidaberg och "Maya" mot Frej. Eller kan det till och med ibland handla om att bryta det offensiva spelsystemet.

Återväxten är tydligen god. 7-0 för U-21 mot Vasalund och serieledning. Hampus, Emil, Govend H deltog.



Nu handlar det om GAIS och en klassisk match. Stor publik att vänta med många Gaisare. Ett GAIS som nu kommer med eminente speluppläggaren Dusan Djuric, senast i Dalkurd tidigare HBK och utlandsproffs. Han behöver neutraliseras.

GAIS har efter 9 spelade matcher samma poäng som Degerfors, alltså 12 st och detta efter följande matcher:

Norrby-GAIS 0-0, GAIS-Dalkurd 0-1, Syrianska-GAIS 2-1, HIF-GAIS 0-0, FFF-GAIS 1-2, GAIS-Värnamo 2-1, ÖIS-GAIS 0-0, Varberg-GAIS 7-1!, GAIS -Gefle 1-0.



"Det är dags för en vinst nu ", säger Stefan J.

Stefan är missnöjd med poängutdelningen i de senaste matcherna men mera nöjd med spelet. Han vill dock ha en temposkärpning speciellt anfallsmässigt i avgörande lägen.

"När vi är framför deras backlinje måste vi vara mer distinkta i det vi gör, både när det gäller instick och inlägg.

I Truppen finns nu Emil med första gången sedan i vintras.

"Det är hård konkurrens om platserna nu, menar Stefan.

Men att återgå till fyrbackslinje är det inte tal om!

"Nej vi fortsätter. De får konkurrera om platserna". säger Stefan. som är nöjd med försvarsspelet hittills.

"Vi har nu klarat förändringen" menar han. Det synns ju på antalet insläppta mål.

"Nu är det bara sista delen som måste sitta bättre avslutar han.



Och ser vi på försvarslinjerna så ser vi nu Jonas O, Marcus deB, CW, Hampus Z, Erik S, Erik L, Mohanad J och Emil för första gången i årets serie. Det är hård konkurrens!

Framåt finns Sargon, Shpetim, "Maya", Alexander och Govend H att välja på. Sebastian och Nikola kan väl känna sig lite säkrare på mitten.

Nu hoppas vi att det lossnar för alla målgörare. För fler än Sargon och Shpetim som brukar göra mål utan även speciellt för "Maya", Alexander och Gowend.



6. Degerfors-GAIS. 2-1.

Nu har det lossnat. Nu gjorde han mål "Maya" Mayambela. .Det tackar vi för.

Men den som ska ha det största tacket är vår stjärna Sargon Abraham. Den bästa värvningen på år och dag.

Nu passade han först till "Maya" som gjorde mål. Sedan sätter han en frispark från ca 25 m i ett psykologiskt läge efter GAIS-kvitteringen.. Vilket betydde 2-1 till Degerfors.

Och det fina i kråksången var att GAIS aldrig var nära att kvittera.I stället var Degerfors nära 3-1. Alexander hade en stolpträff sedan han kommit in i 74:e minuten och stått för tre avslut på mål. Det säger en del! . Även Govend Haidar blev inbytt.

Dusan Djuric gjorde GAIS-målet ej överraskande, efter ett något passivt Degerfors försvar.



Skottstatistiken i matchen blev 16-13 och hörnor 3-2. Ganska jämnt Men 4 gula kort till GAIS talar sitt tydliga språk.

Publiksiffran var som väntat hög 2426. Vi får väl tacka en del Gaisare.



Avslutning.

Förhoppningsvis fick Degerforslaget lite mod och kraft redan så här före pingst och det tackar vi för. Och det behövs verkligen för i nästa match möter vi BP borta på Grimsta, kanske seriens svåraste match. Men allt att vinna och inget att förlora!

Heja "gamla goa" Rövitt!



Stefan H







Veckobrev 27

Hållen nolla!



1. Kyrkoåret

Påskliljorna har blommat ut. Påsken är definitivt slut. I 40 dagar firar kyrkan gemenskapen med den uppståndne Kristus. Därefter inträder Kristi Himmelsfärdsdag.

Kristi Himmelfärdsdag alltid en torsdag, tidigast 1 maj och senast 4 juni. 40 dagar efter Påsk och denna dag är en segerdag. och har firats ända sedan 300-talet. Enligt Lukasevangeliet är Oljeberget öster om Jerusalem den aktuella platsen.

Kyrkan sätter stort värde på denna dag och den har ännu ej rubbats av klåfingriga politiker.

Kristi verk är nu slut. Han vänder åter till sin himmel. Från och med denna dag väntar kyrkan på Kristi återkomst.



"Man brukar räkna vårveckorna till just de 40 dagarna då Mästaren efter sin uppståndelse vandrade bland lärjungarna och uppenbarade sig för dem", skriver biskop Bo Giertz.

Söndagen före Pingst är namnet på den söndag som infaller i samma vecka och denna söndag räknas som en förberedelse till och väntan inför nästa stora högtid och pekar fram emot Pingstdagen.



2. Efterdyningar till matchen mot Öster.

"Vi var det bättre laget och borde ha hållit undan, så det vare surt att Öster kunde kvittera. Vi tog ändå en poäng och är med i toppen", säger straffläggaren Nikola Ladan. Bra av Nikola att fokusera på det positiva.

"DIF är bättre än jag trott" är rubriken på Tomas Nilssons sammanfattning i nwt.

Han menar att Degerfors har ett eget spel, är trygga med bollen och försvarar sig på ett rejält sätt.

"Dessutom har Jesse Öst klivit fram på ett resolut och förtroendeingivande rejält sätt", skriver TN.

Det är tydligt att det är en "ny" och bättre Jesse vi nu ser.



3. Positiv energi.

Skrev för ett år sedan efter en förlorad match mot ÖIS följande och vill inte med detta "förbanna mörkret" utan bara visa "två sidor av samma sak", nämligen hur man kan hantera en förlust och istället "tända några ljus".

Citat 2016:

"Blir en aning förvånad när den som verkligen skall stötta sitt lag, istället med flera offentliga uttalanden bara pekar på att motståndarna var bättre och det egna laget dåligt. Vem ska då pusha på? Vem ska då ge positiv energi? Vem ska då skapa större självförtroende i gruppen om "den egna representanten" bara kritiserar? Nej bättre upp!

Bristerna kan påpekas av andra, av utomstående, av journalister och bör istället tas upp internt inom laget. Tränaren, ledaren skall alltid försvara och stötta sitt lag. Kritisera kan andra göra. Hur ska annars den enskilde spelaren känna att han har stöd, har det stöd han så innerligt väl behöver i motgångens stund. Opsykologiskt!" / slut Citat/.



Raka motsatsen till ovanstående har vi nu i årets ledning av truppen. Helsingborgsförlusten följdes upp, som vi skrev i förra brevet av en något annorlunda träning där fokus lades på de positiva bilder som tränaren plockat fram från förlustmatchen. Med andra ord "tända ljus" Psykologiskt Rätt!

Denna lilla jämförelse speglar väl den förändring som skett i laget, inom laget och kring laget i och med årets nya tränartrio.

Avslutade fjolårets exempel med orden:

"Vem är "ansvarig utgivare" för laget om inte tränarna? Spelarna och tränarna vinner och förlorar tillsammans. Då skall inte ena parten kritisera den andra utåt. Förlusten får de stå för tillsammans" /slut Citat/.



4. Inför Degerfors-Åtvidaberg.

"Vi har gjort två bra prestationer och tagit 4 poäng. Rent spelmässigt har det sett bättre ut och vi växer in i det mer och mer, säger Stefan J . Och som Stefan hela tiden sagt "vi blir bättre längre in på säsongen".

Hälsoläget i truppen är mycket bra, bara Oscar saknas nu. Alla är med och kör och det är med andra ord hård konkurrens om platserna i startelvan även om en del ännu ej är ikapp.

Försäsongsmötet vann ju Åtvidaberg komfortabelt med 3--0 men Degerfors gjorde tydligen ändå en bra match med många saknade spelare och kanske det nu är rödvitt som har formen efter en bra seriestart medan Åtvid ju ligger sist. Men "bollen är rund", sa Gunnar Gren.



En klar förändring blir det i startelvan då Alexander "Nutt" nu går in i stället Mayambela. Detta då Stefan J vill ha starka huvudspelare i anfallet Med ett lågt liggande Åtvid blir kantspelet väldigt viktigt. I övrigt samma elva som de två senaste matcherna.



5. Degerfors-Åtvidaberg 1-2.

"Bollen är rund", sa visst Gunnar Gren. Och sannerligen är den det!

Vad är det som händer? Nu igen!

Än en gång förlorade poäng i matchens sista minut!

Är det en slump? Var ligger felet? Vad är det som brister? Är det enbart individuella misstag? Handlar det om kondition? Eller vad ska vi tro?

"Bara tillfälligheter", säger målskytten Sargon.

Oavsett vad det handlar om hoppas vi nu att tränartrion gör sin analys. Både Tobias Solberg och Andreas Holmberg har varit med så länge att de nog känner igen problemet och kanske har en lösning för så här kan det inte fortsätta! Det har vi inte råd med. För då hjälper det ju inte hur bra Degerfors än spelar när vi ger bort poäng på detta vis.



Kan det vara systemfel? Har vi fel typ av markeringsspel inne i straffområdet? Krävs det kanske mer man-man-markering. I varje fall måste varje spelare veta sin uppgift inne i straffområdet Ofta är det tillfälligheter som gör att tillfällena uppstår och då har den som ligger närmaste störst chans att "hinna med". "Var och en tar sin".

I varje fall måste en "mall" utarbetas och framtas" så att Stabilitet uppstår inne i "röran i straffområdet". Det är förvisso inte lätt men det måste ju gå!

Den bandade versionen av varje match måste ju ge möjlighet till analys och klargörande av vad som brustit i det enskilda fallet och åtgärderna får ju göras utifrån det!

Nu senast var det tydligen Erik L som var "olyckfågeln". Annars Degerfors bäste spelare i matchen.

Det behöver ju inte gå så långt som i fallet bonden Paavo i Runebergs dikt "bonden Paavo", där citatet "Paavo, Paavo olycksfödde gubbe" blir en slags refräng.



Annars var det Degerfors som förde spelet och Stefan J säger att det känns nästan overkligt att förlora en sådan här fotbollsmatch.

"Vi hade några lägen vi borde förvaltat men vi spelade inte det spel vi hade kommit överens om", säger Stefan.

"Det är bara att försöka skaka av oss det här. Självklart är det bittert men man får tjura en stund och sedan gå vidare.

" I andra halvlek visade vi vad vi kan och det får vi ta med oss", fortsätter Stefan vilken som vanligt plockar fram det positiva mitt i eländet. Rätt så!

"Killarna visade bra moral och vi gjorde allting rätt förutom att vi gjorde för lite mål",

"Som matchen utspelade sig skall vi ha med oss tre poäng", avslutar Stefan J.

Nu tror vi att detta spelskickliga Degerfors, detta lag med grym lagmoral, trots "allt elände", snabbt kommer tillbaka, kanske redan mot Frej i nästa match.



6. Inför Frej -Degerfors.

Match på konstgräs i Täby. bör inte vara någon nackdel för tekniska Degerfors. Kan laget möjligen lösa "syndromet" med alla insläppta mål i slutminuterna? Ja det tror vi. Och som tidigare sagts kanske rutinerade duon Solberg-Holmberg kan komma med någon lösning. De har varit med förr och känner nog igen "fenomenet". Sedan har vi också den psykologiska biten.

"Vi måste vara mentalt förberedda och vi måste ta oss an Frej på rätt sätt i skallen", säger Stefan J. Helt rätt!

En sak är att ha botemedel mot det som brast senast och en annan sak är att rensa ut det negativa från de två senaste matcherna. Och någon form av "metodförändring" längst bak i försvarslinjerna kanske ändå är nödvändig. Om det var markeringen som brast så finns det ju alternativ, som vi tidigare antytt. Och det gäller att "vara på plats" och vara på rätt plats och det i rätt tid. Om sedan domaren blåser för straff som Anti Kanerva mot Öster då hjälper ju ingenting.



Frejs tidigare matcher har slutat enligt följande:

Gefle hemma 2-2, Åtvidaberg borta vinst 2-1, Öster hemma förlust 0-1, Varberg borta förlust 1-2, BP hemma förlust 1-3, ÖIS hemma oavgjort 2-2, HIF borta oavgjort 2-2! , Trelleborg borta förlust 1-2. Summa 1 vinst på 8 matcher , men det hade också Åtvrid.alltså ingen underskattning!



Som väntat är Mayambela tillbaka i startelvan mot Frej. Inte så att Alexander gjorde någon dålig insats utan nu passar Mayambela bättre in. Väldigt bra att Stefan J förklarat för Mayambela varför "Nutt" fick starta i förra matchen. Men det är Mayambelas snabbhet man vill utnyttja nu.

"Jag har en jättebra relation med tränaren, jag pratar med honom och han pratar med mig, säger Mayambela med det besvärliga förnamnet Mihlali

"Jag är alltid redo," säger han med ett skratt.

Tänk vad bra! Där har vi just en bit som kanske klickade någon gång förra året då bänkade spelare inte visste riktigt varför och hellre inte visste riktigt vad de måste bli bättre på.Exempelvis Salo och Solum, typ utvecklingssamtal.



Sedan säger Mayambela det där om målen.. "Men jag har inte gjort mål. När jag gör mål tror jag att det är historia sen, att allt kommer att ramla på plats". Och det tror även vi. Hoppas nu att han sätter en balja mot Frej!

Men det handlar om att kunna "slappna av" och inte spänna sig. Vet av egen erfarenhet att går man ut på planen och säger till sig själv "nu ska jag göra mål" då blir det inga mål, för då spänner man sig.

"Det skall gå lekande lätt", sade förre svenskamerikanske friidrottstränaren Ernie Hjertberg en gång i tiden och det gäller än i dag.

Tog till mig detta och gjorde också en hel del mål under min fotbollstid. Saknade kanske den stora tekniken men hade snabbheten och målfarligheten i vänsterfoten och på huvudet.



Tydligen kommer Shpetim åter vara spelaren på det offensiva mittfältet tillsammans med Sargon.

"Han är väldigt trygg med bollen och bra att spela upp bollen på som felvänd och han är väldigt stark där. Vi tycker att han är som bäst där", säger Stefan J. Även Shpetim själv är inne på samma linje. Helt klart är Shpetim en komplett spelare.

Stefan menar också att man får ut mer av Mayambela som anfallare än som "tia". Detta påminner lite grand om när Mille satte Shpetim och Mano Garcia "bakom" Andreas Drugge hösten 2007 med ett oerhört lyckat resultat.

"Ett revanschsuget Degerfors mot Frej" skriver VF och "Ett enormt revanschsug" säger Erik Lindell i karlskogatidning.

Emil kommer allt närmare. Provar 90 minuter tillsammans med Hampus i U-21 på tisdag.



7. Frej-Degerfors 0-0

Hållen nolla! Tydligen en jämn match. Skott 8-7 till till Frej. Hörnor 9-3 till Degerfors.

Sargon flitigaste skytten. Hade 4 avslut. Sebastian 2 och Shpetim 1. Men "Maya" inget enligt matchrapporten.Detta är siffrorna. så får vi se vad som ligger bakom.

Överraskande nog tog Degerfors befälet men målen uteblev. Största chansen hade Sargon efter framsspelning av passningssäkre Sebastian. Sargon chippade men Frejs målvakt klarade. Senare ännu en chipp av Sargon men denna gång över. Jesse räddade Degerforsnollan genom fin räddning.

En klar revansch för försvaret! Hållen nolla är bra betyg, speciellt efter de senaste missödena. Självförtroendet åter! Även om Marcus deB och Jonas O höll på att ställa till det.

Men framåt vill det sig inte "Maya" hade tydligen inte ett enda avslut så nu får nog Stefan ta sig ännu en funderare på den rätta konstellationen i anfallet. Kanske skall Goveend Haidar nu få sin chans. Där finns det i alla fall kvicka fötter! Och efter att än en gång ha sett hans två avslut borta mot LSK sent i höstas så vet vi vad han kan. "Så han skojar" skrek referenten när Govend vände ut och in på 4 grönklädda och satte dit bollen. Vi måste runt på kanterna och även spela raka bollar

Men nog har vi en känsla av att laget håller på att "sätta sig". Har nu försvaret lärt av misstagen och hållit sin första nolla få förstår vi att man är på marsch framåt.



Anfallet däremot är ännu ej helt färdigt. målen sitter inte även om båda Sargon och Shpetim har gjort 4 var. Men fler måste in i "målbilden". Och detta kanske inte kommer förrän anfallskonstellationen är klar. Vem skall spela på topp? Finns det plats för Gowend någonstans? Att Sebastian O är "kungen på mitten" vet vi, att Sargon är ovärderlig vet vi, att Shpetim kan det mesta vet vi, men det är nog samspelet som skall slipas till och kanske Alexander ändå är den givne 9:an. "Gamle Alexander i gammal målform kan det där med att göra mål. Men han måste nog få tid på sig. Amerikaäventyret var knappast någon formbefrämjande resa.

Och när Hampus och Emil nu är på väg så skall det nog försvaret kunna bli ännu stabilare. Och när Jessi målet nu är säkerheten själv kan vi nog räkna med fler hållna nollor. Med andra ord- det känns betryggande. Den höga lägsta nivån är nog på gång. Och samtidigt har nog Stefan J redan lyckats uppnå ett av målen nämligen "Att släppa in mindre antal mål" jämfört med fjolåret. Facit efter 9 matcher, nästan en tredjedel av serien, är 11 insläppta mål och nu senast en hållen nolla!

Dessutom är vi fortfarande på den övre halvan. Och "Degerfors blir bättre längre in i serien".



Avslutning.

GAIS hemma nästa! Förhoppningsvis många poäng och stor publik!

Heja Rövitt! Stefan H





Veckobrev 26.

"Den grymma lagmoralen".



1. Kyrkoåret.

Bönsöndagen närmast. Bönsöndagen infaller normalt 35 dagar efter Påsk och har underrubriken "Rogate". "Be" och ni skall få så er glädje blir fullkomlig" hämtat ur Joh 16:23.

Det finns ett samband mellan Bönsöndagen och Kristi Himmelfärdsdag- 40 dagar efter Påsk- och de tre dagarna däremellan kallas "rogationsdagarna" efter just latinets rogate=be.

Dessa dagar firades ursprungligen redan på 400-talet. Förr i tiden brukade man gå i procession ut på åker och äng och be om en god skörd. Vi för vår del , som vanligt lite hädiska, ber också om en god "skörd" fast kanske av en annan typ av skörd, nämligen poängskörd.

Det handlar förstås om vårta fotbollsfavoriter i den hårda tillvaron i Superettan. Vi vill vinna och inhösta dyra poäng redan i nästa match precis som i matchen på Stora Valla mot Dalkurd. Och vi hoppas verkligen att vi blir bönhörda. "Bedjen och I skolen få för att er glädje skall bliva fullkomlig".



2. Efterdyningar till den stora matchen mot Dalkurd.

"Jag är otroligt nöjd med insatsen. Väldigt skönt att studsa tillbaka med en trepoängare mot en seriefavorit efter två tunga förluster", säger Stefan J.

"Samtliga killar gjorde ett ett fantastiskt bra jobb", fortsätter han. Så tillägger Stefan:

"Vi hade en trio framåt som lade grunden i försvarsspelet- där vi var på tå överlag".

Och då menar Stefan den offensiva trion Sargon, Shpetim och Mayambela som verkligen "gav de andra förutsättningar att göra sitt". Väldigt bra att Mihlali Mayambela finns med i lagets "avgörande trio". Mayambela är som vi sett snabb med bollen, har driv i steget och får han bara sätta dit sitt första mål så¨lossnar säkert även den delen.



Har nu sett Facebooks- bilderna från omklädningsrummet efter matchen mot Dalkurd och då förstår man att den "grymma lagmoralen" nu har förstärkts ännu mer. Så otroligt positiva bilder har vi aldrig sett förut, bilder av gänget som "kan allt blott ej sin ära svika". "Degerfors spelar fotboll på skoj". Det kan inte blir mer positivt än så! En för alla och alla för en.



Nu är han åter i rampljuset vår finländske målvakt Jesse Öst. Jesse fick chansen i och med Oscars skada och Jesse tog chansen.

"Jag vill visa att jag håller på den här nivån och det vet jag att jag gör, säger Jesse.

Jesse har som tränaren säger "tagit petningen bra och tränat på bra och gjort bra insatser i U21".

Detta indikerar ett mycket bra karaktärsdrag och nu är det hans tur igen.



En annan som också är i rampljuset är Sargon Abraham.

Det är tydligt av Sargon A gjorde en kanonmatch.och han får stora rubriker efter matchen.

"Tränarstaben har gett mig klara och tydliga direktiv hur jag skall spela. Det har underlättat", säger Sargon som enligt pressen gjorde en lysande match mot Dalkurd.

Degerfors med Stefan J och PW har gjort en kanonvärvning denna gång. Sällan ser vi en avslutare och målgörare med ett sådant register. Inte bara teknisk, inte bara målfarlig utan även "en snabb, löpande spelare" med en väldigt god speluppfattning. Sargon A är med andra ord en komplett spelare och han skall helst stanna kvar i Degerfors hur länge som helst. Kompletterar man sedan bilden med Shpetim H, med Erik L och med Sebastian så har vi där en kvartett i det offensiva spelet som verkligen heter duga.



3. Att komma igen.

"Att komma igen" hette en novell i gamla Rekordmagasinet som gick hem hos oss ungdomar en gång i tiden. Kommer att tänka på denna rubrik i samband med "det nya Degerfors".

Det började borta mot LSK sent i höstas. Först gjorde rödvitt snabbt 2-0 men tappade denna ledning relativt snart och alla trodde på "hårdare tider" Men inte blev det så. "Nya Degerfors" kom igen! Gjorde först 3-2 och sedan 4-2 vann en för kontraktet avgörande seger. Sedan fortsatte det i årets första match borta mot Syrianska. Degerfors tog ledningen men Syrianska kvitterade och tog dessutom ledningen med 2-1. Även då trodde vi på "hårdare tider". Min icke i "nya Degerfors". Degerfors kom istället igen. Först kom Sargon in i spelet efter ett fint inlägg och gjorde behärskat 2-2. Sedan i förlängningens 3:e minut slår Erik L ett av sina patenterade inlägg och Shpetim sätter pannan till, 3-2!

Och nu senast upprepas ännu en gång i stort sett samma scenario. Degerfors tappar sin ledning och detta mot seriefavoriten Dalkurd. Alla trodde ånyo på "hårda tider". Men icke i "nya Degerfors". Degerfors kom igen! .Än en gång var det duon Shpetim och Sargon som trädde fram. "Med en klack, en helomvändning, några snabba steg och ett lågt pressat skott i bortre hörnet" gör Sargon 2-1. Och som avslutning ,för säkerhets skull, sätter Shpetim dit en straff. 3-1. Klang och Jubel. "Den grymma lagmoralen har segrat".



4. Visionen 1.

Vågar vi ta upp "Visionen" igen?

Visionen är "Allsvenskt spel " och målsättningen är "Top 22 i landet"

( hämtat ur Degerfors verksamhetsplan för 2017.).

Och "Top 22" har vi redan nått!

Skissade tidigare Degerfors möjligheter, krav och utsikter för att kunna börja "vandra" på den rätta vägen mot allsvenskan, ett allsvenskt spel igen.



Visst vågar vi väl det! "Det nya Degerfors" har nu i 7 matcher visat framfötterna, visat dels en grym lagmoral och dels en ny och högre lägsta-nivå. Så visst finns det anledning. Men det gäller att skynda långsamt, det gäller att har "fötterna kvar på jorden" hela tiden. Och det handlar om att spela ihop ett lag och inte behöva börja om varje år.

Och nu ska Degerfors spinna vidare på det positiva och med god framförhållning och långsiktig planering skapa ett hållbart ekonomiskt och spelarmässigt underlag för att kunna klara sig bra i en högre division. Alltså skyndar vi långsamt med Stabilitet på alla fronter och en hög-lägsta-nivå.

Först och främst måste vissa spelares lånekontrakt och vanliga kontrakt klaras av och lösas. Erik Lindell är nu en "Degerforsare och skall helst förbli en Degerforsare, har kontrakt t o m 2018. Dessutom skall de viktiga spelarna som utgör stommen som Sargon A, kontrakt t o m 2018, Shpetim H kontrakt t o m 2017 och Sebastian O kontrakt 2017, Nikola L 2018 och Jonas O kontrakt 2017 bindas till klubben med långsiktiga kontrakt, annars går det ju inte. Vi måste se allt långsiktigt för att kunna skapa de förutsättningar den stora visionen kräver. Och detta arbete bör påbörjas redan nu! Vi kan inte börja om på noll varje år.

Och med Jonas i backlinjen, med Erik L som wingback, med Sebastian på mitten, med Sargon i anfallet, med Spetim i anfallet har vi en oerhört stabil stomme som håller i all väder även i allsvenskt sådant. Och med den stommen kan vi sedan bygga på med Oscar/Jesse i målet, med Christoffer som mittback, med Nikola på mitten och de "skadade" Hampus, Govend, Emil när de blir helt spelklara.



Nu har vi chansen att behålla det lag som vi har. Ett mycket bra lag med flera utvecklingsbara spelare.Och i stället för att inför nästa år förlora spelare och tvingas att börja om från noll så måste det satsas på det vi redan har, det som bara blir bättre och bättre med framförhållning och god planering. Nu måste vi spänna bågen, men lagom hårt för annars kan det bli som för Einar Tambaskjalve i slaget vid Svolder, då bågen brast och Olav Tryggvasson förlorade Norge.

Vi kommer aldrig framåt och måste stå och stampa på samma fläck hela tiden och ständigt börja på nytt, om vi inte "satsar".



Och frågan är om inte Stefan J redan är på god väg. Får han nu med ovanstående förutsättningar tid på sig så är vi "snart framme". Snart framme vid den "allsvenska porten". Så se nu till att denne nye "ansvarige utgivare" av det nya lyckosamma Degerforslaget får all den tid han behöver för att fortsätta att bygga på den grund han redan lagt och gärna med de två medhjälpare han nu har i Tobias Solberg och Andreas Holmberg. Kunde Werner- Lindskog få nästan hela 8 år så kan väl även nuvarande lyckosamma tränartrio får all den tid de behöver och vill ha.

Rom byggdes inte på en dag och inte heller Degerfors nya skapelse kan bli färdig på "en dag" men likaväl som stormakten Rom kom att härska uti flera hundra år kan Degerfors tränartrio få fortsätta att bygga på sitt redan påbörjade "herravälde",och då kan vi nog till slut få se "den nya stormakten i fotboll", Degerfors IF vara en del av de 16 lagen i landets högsta division.

Visst kommer bakslagen, visst uppstår besvikelser men på lång sikt blir Degerfors allt stabilare och på lång sikt blir bakslagen allt färre och med tiden får vi allt större Stabilitet och allt en högre-lägsta-nivå.



5. Truppen inför Öster-Degerfors.

Emil på gång. Efter tre månaders rehab ställer han upp igen. Nu i U21-laget mot Gefle den 9 maj. Senast mot Husqvarna den 11 februari. Nu blir det konkurrens i lagets "nedre positioner". Hampus senast och nu Emil snart. Bra! Skador kommer och går.

"Jag vill bara gå in och ha kul, säger Emil inför "debuten". Och som Stefan säger "vi blir bättre längre ut i säsongen".

Men inför Östermatchen är det dock lite "skröpligt". Shpetim H har stått över, träningen men är tillbaka, Sebastian tränade inte på fredagen och Govend H fortfarande ett frågetecken och Emil behöver mer träning.

Dessutom en hel del småförkylningar på Christoffer W, Nikola L, Sargon.



Stefan J fortsätter att sprida det positiva och berömmer spelarna efter matchen mot Dalkurd.

"När vi fick grepp på Dalkurd och laget inte skapade någonting växte "kammen" på våra spelare", säger Stefan J. Och precis så är det där med självförtroende, säger vi.

"Det var den jämnaste prestationen som vi gjort hittills under säsongen. Det var så nära en toppinsats man kan komma", fortsätter huvudtränaren. Bra och nu vet laget hur det ska gå till. Och nu kanske en allt högre lägsta-nivå kommer successivt. O

Inför Östermatchen säger Stefan J att det handlar om att komma upp i samma prestationsnivå som mot Dalkurd. Och presspelet och djupledsspelet är viktiga moment som måste fungera.



Degerfors ställer upp med samma lyckosamma lag som mot Dalkurd och alla krämpor är tydligen förbi hos de tidigare tveksamma. Det låter verkligen bra. Ändra aldrig ett vinnande lag!

Åter alltså Jonas, Marcus och CW som mittbackslås. Erik L, Sebastian, Nikola och än en gång Mohanad J från start. Sargon och Mayambela bakom Shpetim H på topp.

Öster har tidigare raden- 2-0 borta mot FFF, 2-1 hemma mot Syrianska, 1-0 borta mot Frej, förlust hemma mot Dalkurd 1-2, 1-1 borta mot ÖIS och senast stor förlust borta mot BP 1-4.



6. Öster- Degerfors. 1-1.

Ett grymt slut på matchen för Degerfors del. Får en straff emot sig i 94:e minuten av domaren Anti Kanerva som aldrig varit någon "Degerforsanhängare". Ska man gå efter alla siffror så¨var Degerfors klart bäst. Skottstatistik 13-9, hörnor 6-1.Sargon sköt, Mayambela sköt, de Bruin sköt, alla ett flertal gånger, även Sebastian.

Mayamabela måste nog nu börja träna på sina skott, Nu sköt han utanför 3 gånger i bra lägen och får han bara ordning på "fötterna" bör det bli något mål framöver. Han har missat lite väl mycket.

Som helhet gör i alla fall Degerfors en bra match och även Jesse i målet visar goda takter. Och det är nu helt klart att Stefan Jacobssons skapelse har spelat in sig. Har skapat en högre lägsta nivå än Degerfors haft tidigare. Det känns väldigt stabilt och vi är kvar där upp i de högre regionerna i tabellen. Men visst är det försmädligt med en sådan tappad vinst även om Tony Gustavsson en gång sade att "det jämnar ut sig" men då var det bara 2 omgångar kvar.

Marcus de Bruin håller inte alls med om den av Kanerva dömda straffen och menar att det var Österspelaren som "sprang in i honom" då han skulle släppa ut bollen till inspark.

"Han sökte verkligen straff, säger Marcus om Österspelaren.

Men Kanerva är Kanerva och kanske var det en kompensation för Degerfors tidigare tilldömda straff. Det verkar också har varit en hård match med hela 5 varningar till Degerforsare: Govend, Erik L , Marcus, Nikola,och Jeahze.

Stefan J sammanfattar de tre olyckliga baklängesmålen först mot FFF, sedan mot Värnamo, och nu mot Öster med :

"Det här var nog värst!"

Hoppas nu att Degerfors kan lära något av dessa tre "missöden" som inneburit en massa förlorade poäng för laget. Men trots detta är vi med där uppe någonstans. Det säger en hel del om "det nya Degerfors".



Avslutning.

Ny match redan på onsdag. Hemma mot Åtvidaberg och förhoppningsvis håller nya Degerfors greppet och kör vidare med den höga- lägsta-nivån.

Heja Rövitt!



Stefan H.



Veckobrev 25.

Klang och Jubel.



1. Kyrkoåret.

5:e söndagen efter Påsk har som dagens namn "Cantate"= sjungen / till Herrens ära / och texten vill visa sambandet mellan Påsk med Jesu död och uppståndelse och den Helige Andes "mod och kraft" i den nära förestående Pingsten. Påsktidens lovsångsglädje riktar nu vår blick mot Pingsten.

De 50 dagarna mellan Påsk och Pingst hoppas vi i vårt fotbollssammanhang också kan fyllas med lovsångsglädje även om vi har ett mycket svårt spelprogram närmast framför oss.



2. Efterdyningar till matchen mot HIF.

Självklart kretsar allt nu kring Oscars skada. Och tyvärr är det illa. Han blir enligt Stefan J borta 3-4 månader. Och vem ska nu bli Jesses stand in?

"Vi tittar på olika alternativ" säger PW. Ett av dem är "gamle" Jonas Bohlin, tyvärr dock 41 år gammal vorden

Det troliga är just nu att en junior får ta steget till en början, alternativt Jonas B.

Det som oroar extra mycket är att i och med Oscars inträde i laget som förstemålvakt skapades en viss säkerhet, en viss stabilitet i försvarslinjerna och förtroendet för Oscars var stort. Detta medförde också framgångar, en positiv period för Degerfors. Måtte Oscar snart vara tillbaka! Oscar behövs!.



Men vi minns när Degerfors fick låna Östers tredje målvakt Robertino Kljajic hösten 2014 när Strömberg var ute ur bilden. Och vi fick där en kanonmålvakt Finns det någon mer sådan någonstans?

Beskrev Robertino i Veckobrev 39 2014 så här:

"Så har vi fått en ny målvakt också. Ett lån från Öster under höstomgången och Augusts skada. Robertino Kljajic 23 år, reslig 194 lång. Det bästa med Robertino verkar vara att han hörs, syns och tar plats på planen. En målvakt som styr och ställer som dirigerar försvaret och är dessutom bra på fötterna".

En strålande värvning av PW Tänk om PW kunde lyckas än en gång!



Att Degerfors i Stefan Jacobsson fått en kompetent tränare visste vi förut. Men nu får vi ännu ett bevis på hans förmåga.

Läser om Degerfors träning dagen efter Helsingborgsförlusten och förstår att laget nu har en tränare som tänker lite extra.

Förlusten mot HIF gav många dystra och negativa tankar inte minst efter Oscars skada. Men på något vis gäller det att minimera det negativa och återskapa den positiva känslan i laget och det har Stefan J tänkt på då träningen blev lite annorlunda med joggingtur och promenad och därefter styrketräning. Men inte nog med det utan dagen avslutas med "bildförevisning" , med några klipp från matchen mot HIF. Och det Stefan visar för spelarna är positiva bilder.

"Det är positiva bilder jag vill lyfta fram" förklarar han i karlskogatidning.

Stefan säger: "Det finns absolut saker att putsa på både offensivt och defensivt och vi är inne i en process som hela tiden håller på."

Men han vill betona för spelarna att det, som han uttrycker det "definitivt inte är någon ko på isen" även om det blivit två förluster i de senast matcherna efter två vinster och en oavgjord match.



Det är mycket glädjande att Degerfors IF har en tränare som tänker på detta sätt. Uttrycket "det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" är både slående och sant. Varje spelare vet redan om sina misstag. Varje spelare vet redan vad han skulle ha gjort bättre. Det behöver inte påpekas. Utan det som behöver framhållas är att hela laget fortfarande är samma lag som förut, samma lag som vann två raka inledningsmatcher i serien, samma lag med samma "grymma lagmoral" och detta lag är redan inne på ordet "revansch" utan att någon behöver påpeka det eller "tjata" om det utan det som hela laget nu behöver är "hjälp till självhjälp" och ett mobiliserande av de positiva krafterna inför nästa match.



Stefan J ger oss en mycket bra analys av matchen mot HIF och han menar att det är flera orsaker som avgör matchen till HIF:s fördel. Men i grunden är det väldigt små marginaler.

Först och främst har HIF en högre lägsta-nivå än tidigare. Dessutom har de ett bra presspel och lyckas komma in bakom Degerfors backlinje på ett bättre sätt än rödvitt lyckas med.

För det tredje menar Stefan att en del i laget inte kom upp till normal nivå och det straffar sig mot ett bra lag som HIF. (obesegrat hittills)

Sammanfattningsvis är Degerfors bra med fram till 0-2 underläget men där tappar laget nog "sugen" lite grand.

Och som en följd av detta kommer nu Stefans "bilder in i bilden". Just för att motverka en bestående negativ effekt tar han det psykologiska greppet och visar positiva bilder från matchen dagen efter. Mycket bra gjort!



Som helhet handlade det nog om en del individuella misstag parat med HIF:s effektivitet och det avgjorde matchen.

Och Stefan menar att alla HIF:s mål bör man klara av på ett bättre sätt.

Men nu tror vi att laget nu skakat av sig förlusten i Helsingborg och är istället beredda att satsa för fullt mot Dalkurd. Och man lär ju av misstagen heter det!



3. Truppen.

Mycket glädjande besked fick vi då Hampus Z kunde debutera efter ett halvårs skadefrånvaro. Hampus spelade en halvlek i U 21 laget och det utföll till belåtenhet.

"Om det inte kommer något bakslag kan han vara aktuell i truppen redan till lördagsmatchen mot Dalkurd", säger Stefan J.

Bra säger vi, Hampus behövs där bak.

Med rödvitt gips om högerfoten lämnade Oscar K sjukhuset.

"Nu blickar vi framåt" skriver han. Men tyvärr tar det minst 3 månader innan "framtiden är här" för hans del. I varje fall sex veckor med gips. Men Oscar är vid gott mod

"Jag kommer tillbaka och då är jag starkare", säger han och tillägger att det känns bra att fått bevisa vad han kan .

"Jag har spelat på min topp och visat vad jag går för" menar Oscar.

Vi instämmer. Med Oscar kom "den goda perioden" och nu hoppas vi att Jesse som tagit "petningen" bra och tränat på och gjort bra insatser i U-21 kan fortsätta den goda trenden.

"Och vi vet ju vilket bagage han har med sig", säger Stefan J.

Så är han då tillbaka igen i rödvitt "målvaktspolisen" arvikabördige Jonas Bohlin. Jonas skriver på måndag på ett korttidskontrakt med Degerfors som backup i och med Oscars skada. Hoppas nu att Jonas är tränad för fotbollsspel. Att han är "allmäntränad" vet vi sedan tidigare.

Sedan har vi ytterligare en spelare som är på väg tillbaka nämligen Emil från sin skada, Emil skall tydligen prova i U.21 nu närmast och det tackar vi för.



4. Inför Degerfors-Dalkurd.

Två möten förra säsongen mot Dalkurd. Båda slutade oavgjort, 2-2 och 0-0. Bortamatchen med ett mycket sent kvitteringsmål av Layoni i maj månad och oavgjort i oktober med "den nya besättningen" med Oscar i mål och Stefan J som tränare.

Men Dalkurd skall vara bättre i år, har värvat en massa nya spelare och förlorat en del, bl a Dusan Djuric som vi tyckte var bäst. Är tippade som seriesegrare och är obesegrade hittills. Dalkurd har inlett säsongen med 0-0 mot BP, bortavinst mot GAIS 1-0, 0-0 mot Varberg hemma, stark bortavinst mot Öster 2-1 och 3-0 hemma mot f d allsvenska Gefle.

Kan möjligen även Degerfors vara bättre i år? Förhoppningsvis ja!



Nu blir det ju Jesse i målet och hoppas att han verkligen "brinner till" och visar sin klass. Ännu en nygammal,spelare dyker upp i truppen och en efterlängtad sådan, nämligen Hampus Z som efter ca sju månader gör comeback. "Men vi måste matcha honom försiktigt", säger tränaren. Mycket spännande i alla fall. Och även Mohanad Jeahze är tillbaka.



Men som Stefan J säger "det krävs en topprestation av oss. Dalkurd är ett bolltryggt och spelskickligt lag. Men vi ska verkligen bjuda upp till kamp".

"Vi måste vara beredda på att underkasta oss ett stenhårt försvarsjobb. Samtidigt måste vi tro på oss själva när det gäller offensiven," fortsätter Stefan.

Inför fortsättningen kan tilläggas att Emil som sagt är på gång och med Hampus och Emil i full form känner vi oss ännu starkare. Och det behövs inför alla tuffa superettanmatcher som återstår. För denna serie är inte vilken serie som helst.



Startelvan mot Dalkurd blir lite annorlunda och som vi ser det förstärkt där bak. Marcus deBruin tar ett steg inåt och Mohanad Jeahze tar hans "gamla" plats och Erik S sitter på bänken. Jesse i mål förstås. I övrigt de vanliga kända namnen på mitten och offensivt.



5. Degerfors-Dalkurd.3-1



Vi såg ett lag som kunde allt,

blott ej sin ära svika.

Vi såg ett gäng stred för allt

och segrade tillika.

/"Gamle Runeberg" åter till heders som någon påpekade./



Inför mötet på Stora Valla fanns det tre lag i Superettan som var obesegrade. Nu finns det bara två!

Som VF skriver:"Seriefavoriten Dalkurd kom på besök Då passade Degerfors på att visa upp sig från sin bästa sida och vann mötet med 3-1".

Klyschan "Degerfors spelar bättre mot bättre lag håller"! 1870 åskådare kom det till Valla. Nu utgår vi ifrån alla dessa plus ett par hundra till kommer nästa gång. "Nya Degerfors" är värt att skåda.



Redan i 3:e höll det på att hända. Sargon dundrade på med en frispark och bollen i en perfekt bana över muren, tar i ribbans underkant och studsar ner på mållinjen. Tyvärr inget mål.

Men rödvitt kom igen och tog ledningen i 14:e minuten efter en lyckad kombination, Sebastian till Erik och sedan ett patenterat inlägg till Shpetim som gjorde som han brukar när det vankas sådana, 1-0 till Degerfors. 1-0 i paus.

Tyvärr kvittering av Dalkurd i trängsel från nära håll 1-1 redan i 50:e minuten. Men Sargon kom igen även han och sätter bollen i mål vid bortre gaveln.

Som VF skriver "en klack, en helomvändning, några snabba steg och ett lågt pressat skott i bortre hörnet". Och så var det 2-1!

I 85:e rivs Erik L ner inne i straffområdet och straff förstås. Då vet vi vem som träder fram vid elva-metern. Shpetim H förstås och sätter dit avgörande 3-1 till Degerfors. Klang och jubel!.

På stopptid visar sedan Jesse vad han går för och räddar ett farligt läge.



Det kan inte bättre bli Nu återsåg vi "det nygamla" Degerfors. Nu visade speciellt Shpetim och Sargon att vilka veritabla målgörare de är. Nu visade Erik L på nytt sina högerskruvade inlägg och nu visade Sebastian sin speluppfattning. Nu visade hela laget vad de kan.

Och just detta att komma igen, precis som mot Syrianska i första matchen. Ty en förlorad ledning kan lätt knäcka men Degerfors visar den där "grymma lagmoralen" och gör ytterligare 2 mål. Och detta på just Dalkurd hittills obesegrade och favoritlaget till seriesegern. Dalkurd har nu släppt in 4 mål på 6 matcher och Degerfors har gjort tre av de fyra! Klang och Jubel!

En stor sak i skymundan Hampus Z kom in i 60:e minten och visar att han håller.

Skottstatistik 8-6 och hörnor 7-2 indikerar ett rättvist resultat.



Avslutning.

Nu kan vi "dra oss tillbaka", nu kan vi ta det lugnt för nu vet vi vad "nya Degerfors" kan. Detta var något extra. Öster nästa!

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 24.

Växandet



1. Kyrkoåret.

"Växande i tro" är mottot för kommande söndag. Och självklart är växandet ett nyckelord i många sammanhang. Människan får aldrig sluta att växa . Vi skall helst växa, kanske inte i storlek utan mera invärtes som människor. Vi borde kanske träna mer på detta.

Ett fotbollslag som Degerfors tränar i stort sett hela veckan och blir därmed också bättre och bättre. Och det som inte växer fram så där på direkten kanske kommer så småningom.

Det vi i första hand tänker på är ju det som behöver förbättras och nu senast just den höga pressen, försvarsspelet och djupledsspelet. Men grunden till växandet bör finnas och denna grund tror vi att laget ändå har "tillgång till". Det handlar som i allt växandet om "rätt jordmån", om rätt miljö, om rätt ledning för att utveckla fotbollsspelet och utvecklas som fotbollsspelare. Och är det någonstans denna "jordmån" finnes och är det någonstans någon har inplanterat och skapat den rätta miljön så är det just i Degerfors, alltsedan Istvan Wampetits dagar och fram till i vår egen tid. Och med denna "jordmån och detta "klimat" och därtill en tränartrio med kompetens så bör nog i alla fall fotbollsväxandet kunna fortsätta.



2.Efterdyningar till matchen mot Värnamo..

Det var en mindre nöjd Stefan J efter matchen. Han menade att första halvtimmen var godkänd men sedan tappade Degerfors taget. Framför allt kvalitén i passningsspelet som fallerade. Värnamo fick greppet och Degerfors kom inte loss. I stället blev det mycket spel i sidled och bakåt blandat med långbollar upp till en mer eller mindre isolerad spelare.

Och varför var Värnamospelaren helt "ren" på inlägget i 93:e? Vem eller vilka saknades där? Handlar det om zon -eller man-man-markering? Hoppas det rättar till sig mot HIF.

Det var lite oroväckande att Värnamo kunde skapa så mycket, så många farligheter speciellt i andra halvlek och att Degerfors inte kunde varken förhindra eller begränsa dessa farligheter i tid. Var fanns den höga pressen?

Tack vare Oscar, ribban och stolpen hängde vi med in i det sista men i längden håller detta inte. Förspelet till Värnamos mål är ett skolexempel på ytterspel och där borde nog mer gjorts i tid, men en enda Degerforsare fanns i närheten när Värnamospelaren stormade fram på kanten och fick slå sitt inlägg mer eller mindre ostörd.

"Vad var det som brast" utropade en gång Olav Tryggvasson i slaget vid Svolder år 1000? Och samma fråga hoppas vi att tränartrion nu har ställt sig. Vad var det som brast? Men Analysen är tydligen gjord.



Stefan J säger på frågan vad man kunde ha gjort för att bryta Värnamos övertag:

"Det är väldigt viktigt med ett samordnat presspel så att vi kan vinna tillbaka bollen. Vi måste vara ännu mer noggranna i vårt passningsspel när vi vunnit bollen och hitta en tydlig uppspelspunkt för att få fast bollen på motståndarnas planhalva. De gånger vi lyckades tyckte jag ändå att vi skapade några hyfsade lägen".



Bra att Stefan har bilden klar framför sig. Vi för vår del skulle vilja tillägga att när passningsspelet blir för smått, för tråckligt och för ineffektivt är det lätt att det till slut går ut över noggrannheten och till slut tappar man bollen. Nej en blandning vill vi se! En mix med det snabba passningsspelet innehållande både korta pass och längre pass med längre bollar. På så sätt ska det ju kunna handla om att ta vara på ytorna och att skapa nya ytor och inte fastna "på stället" med bollen.

Som tidigare sagts vi har ju "löpare" i laget Vi har ju spelare som kan springa och tar man vara på hela planen, tar man vara på ytorna blir det lättare att både hitta luckor och slå de längre passen.

Bryt spelmönstret oftare! Spela inte tillbaka varifrån bollen kom för då blir det ännu grötigare, utan byt kant. Ytorna finns ofta på kanterna.

Visst har Degerforslaget speltekniska spelare som behärskar de små ytorna, men till sist kan det ändå bli "trångt" och för svårt. Andra halvlek mot Norrby är ett bra exempel på hur "de längre bollarna" kom in i spelet och därmed skapades "farligheter".



Stefan J återkommer efter att ha tittat på matchen flera gånger och efter att man gjort en gemensam analys och han menar att man inte är nöjda med prestationen. Det finns detaljer i både försvars- och anfallsspelet som måste bli bättre.

"Dels blev vi för låga och dels var vi alldeles för utspridda i presspelet", fortsätter Stefan.

Bra att det sägs för det var just det vi saknade när Värnamo fick en del fria ytor. "Vi var för låga i presspelet".



3. Vändpunkter.

Historien är full av Vändpunkter, inte minst i andra världskriget där man räknar slaget vid El Alamein och slaget ´vid Stalingrad som två avgörande sådana.

Nu stundar en bister tid i "fotbollskriget" och frågan är om inte nya Degerfors är framme vid en "Vändpunkt", framme vid ett avgörande läge. Nu stundar en trio hårda matcher mot Helsingborg, Dalkurd och Öster.

Nu avgörs det om vi håller. Nu sätts laget verkligen på prov och nu behövs den höga pressen och nu behövs det nya djupledsspelet och helst en snabb Gowend Haidar ute på en kant. Vi har ju löpande spelare som Gowend, vi har Sargon, som kan både det ena och det andra och vi har Erik L med sina patenterade skruvade inlägg ute till höger. Men det måste skapas ytor. Vi måste få igång ett kantspel med fart även om vi inte längre har någon Marcus Astvald.

Vi måste bort från det "plottriga" även om laget innehåller en massa spelare som kan hantera det spelet. Men effektiviteten som Värnamo visade upp med längre och rakare bollar uppblandat med "de korta" behöver vi och viktigt att Stefan J är inne på detta.



4. Inför Helsingborg-Degerfors.

Nu närmast gäller det obesegrade Helsingborg den 1 maj, svår match! Men vi vet ju hur det gick i Cupen. Det var en match som Degerfors behärskade, speciellt i första halvlek, så nu tar vi fram den förhoppningsvis bandade kopian och studerar.

Angående matchen mot HIF säger Stefan att laget måste bli mer resoluta i försvarsspelet jämfört med matchen mot Värnamo.

"Vi måste höja oss ett par snäpp både sett till försvarsspelet och helheten".

"När vi vinner boll är det viktigt att vi verkligen vågar anfalla, tar löpningar i djupled och sätter press mot deras backlinje", säger tränaren . Vi instämmer till fullo. Nu måste djupledsspelet in i bilden, nu måste löpningarna igång för vi har ju "löpare" och nu sätter vi press på motståndarnas backlinje.

"Vi har klart för oss hur vi vill möta Helsingborg. Vi ser fram emot den här uppgiften", säger Stefan..

Bra säger vi och nu tar vi fram Cupspelet igen. Måtte det gå bra !



Helsingborg har vunnit bara en match men är fortfarande obesegrade efter matcher mot Trelleborg 1-0, Varberg 3-3, Gefle 1-1, och GAIS 0-0. Inte direkt imponerande av ett nedflyttat allsvenskt lag men stabilitet finns där tydligen. Dessutom har laget stöd av en mäktig hemmapublik, 12 000 mot Trelleborg /derby/ och 6000 mot Gefle.



Skadeläget ljusnar. För första gången är samtliga tidigare skadade i träning och nu är Alexander, Gowend H och Oliver N aktuella för en plats i truppen medan Hampus gör ett försök i U 21. Så nu är det bara Emil kvar men han har fått klartecken från sjukgymnasten.. Därmed är truppen snart komplett igen och då stundar säkert goda tider.

Stefan är väldigt nöjd med att se de framstag som som skadekvartetten gör.

"Det gör att vi får en helt annan kvalitet på våra träningar. Och kan vi bara plocka våra poäng här i början och hålla oss kvar på övre halvan i väntan på att de här killarna kommer in kan det bli riktigt bra", säger huvudtränaren.

Oh vad trevligt att det nu talas om "övre halvan" och att det inte handlar om bottenregionerna.



Degerfors startar med samma elva som mot Värnamo. Skillnaden i truppen är dock att både Gowend Haidar och Alexander-Andersson finns med i truppen denna gång och det känns bra. Att kunna slänga Gowend H ute på en kant kan vara ett vapen och Alexander har gjort mål förut.

Inledningen av matchen blir viktig menar Stefan J som också säger att man har analyserat förra matchen och fortsatt att slipa på helheten



5. HIF-Degerfors. 3-0.

Eländes elände- En olycka kommer sällan ensam. Oscar tidigt skadad och klar förlust nu med Jesse i mål. Och så blir Erik Sachs inblandad i ett självmål efter en undanrensning där han blir däckad och måste byta. Ett självmål av den konstigare sorten tydligen. Stefan J grämer sig över förlusten men han ser även positiva bitar i spelet.

Första baklängesmålet är tydligen en missad undanrensning som ger HIF chansen istället. Stefan menar dock att första halvlek var relativt jämn och att Degerfors hade goda sekvenser även om HIF skapade mer. Stefan menar också att HIF hade det där som Degerfors ofta saknar nämligen den höga-lägsta-nivån och har man det blir det ofta vinst

Skottstatistiken för matchen slutade med 13-8 och hörnor 5-1 så helt utklassade blev vi ju inte.

Och fortfarande på övre halvan! Alltid något! Nu gäller det att samla leden. Nu gäller det att knyta ihop för nu stundar det stora allvaret. Men nog svider det. speciellt med Oscars skada som kan bli ödesdiger. Nu är det upp till Jesse att visa vad han kan.



6. Sammanfattning efter 5 omgångar

Tippade Dalkurd ångar på Klar seger över Gefle som får det allt svårare. F d allsvenska Falkenberg förlorar hemma mot GAIS. Illavarslande för FFF.

BP avfärdade enkelt Frej, vann med 3-1. Undrar om vi inte ser seriesegrarna där i Mellbergs BP.

Syrianska -Varberg 1-1 Ett typiskt resultat av två "anonyma lag".

Norrby mot Åtvid bottenmöte där Åtvidaberg är klart bäst, 3-0

Ö-lagen ÖIS mot Öster slutar 1-1 med var sin utvisad.

Fortfarande obesegrade är BP, Dalkurd och Helsingborg som vi dock slog i Cupen. Varför kunde vi det?



Toppen ser ut att handla om BP, Dalkurd, Öster och Värnamo och vi får väl se hur länge nya Värnamo håller. Kanske HIF är på gång. Degerfors möter både Dalkurd och Öster närmast. Tufft!

Botten. FFF får det nog svårt, likaså Åtvid? Och för Degerfors hoppas vi på övre halvan fram tills dess Hampus, Gowend, Emil och Alexander alla är spelklara. Sedan kanske vi kan börja att blicka uppåt igen. Det vore fint!

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 23.

Den rätta vägen



1. Kyrkoåret.

3:e söndagen efter Påsk har som Tema "Vägen till livet". Det påminner oss om att jordelivet har en fortsättning. Förra söndagens rubrik var ju "Herren vår herde" och nu följer fortsättningen med Jesus som den gode herden som visar vägen, "den sanna vägen till livet".

Målet för Jesus verksamhet på jorden är enligt kristendomen "att skapa Guds rike på jorden" och den "rätta vägen" till detta målet går genom "att bekämpa och besegra det onda". Dessa två punkter kan sägas vara en minikurs i kristendomens lära.



Tiden efter Påsk ända fram till Pingstdagen var i urkyrkan en enda lång festtid och veckorna efter Påsk är vårveckor. När scilla och snödroppar slagit hål i snötäcket och markerna torkar upp börjar en ny period i dubbel bemärkelse.

Från klagande moll springer nu alla melodier över till stormande segerjubel och detta stormande segerjubel och detta tema vill vi i vanlig ordning applicera på en annan väg, en väg som leder till ett helt annat mål och det är ju självklart vilket målet nu är i vårt fotbollssammanhang. Målet är Visionen och visionen är ju Allsvenskan.

"Från fjolårets klagande moll leder nu alla resultat fram till stormande segerjubel" för Degerforslaget med den nya glada uppsynen, med det nya stora leendet, med positiva nöjda tränare och spelare.

Och måste vi inte tro att det även för Degerfors kan handla om en "festtid", en tid mellan påsk och pingst, med fina matcher, en tid med goda resultat och många poäng!



2. Efterdyningar till matchen mot FFF.

"Degerfors obesegrat- nära tredje raka segern" var rubriken i NA. Så lägger man till:

"Det var en poäng med mersmak" och visst var det så. Vi tackar för en mycket positiv rubricering.

Sebastian O blir huvudperson i denna match En klok man som bl a säger om de sju poängen efter 3 matcher:

"Det är mer än vad vi själva och många andra trodde på förhand. Vi har motbevisat ganska många nu och jag hoppas att vi kan fortsätta". Så talar en klok man!

Om passningen till Sargon som satte 1-0 säger Sebastian att det var bra att Sargon skrek till "för jag såg inte att han sprang först". Så kan det också gå till i nya Degerforslaget.

Nye målgöraren Sargon Abraham med 2 mål på tre seriematcher, säger om sin nya klubb:

Det har känts bra så här långt. Jag har kommit in bra i laget och trivs jättebra".

Om skadan säger han att det bara är en stukning och att det inte skall vara så¨allvarligt. Gott att höra!

Det nya offensiva tandemparet är tydligen Sargon och Mayambela som båda har fått relativt fria roller av Stefan J.

"Nästan lite av en skräddarsydd roll för mig. Stefan Jacobsson vet vad jag är bra på och utnyttjar det", säger Sargon A. Så ska det låta!



3. Sammanfattning efter 3 omgångar.

Aldrig har väl Degerforslaget öppnat en säsong på detta viset. Otroligt bra. En fröjd att läsa tabellen där vi huserar i topp tillsammans med Öster och BP som nog blir de två topplagen i årets Superettanserie i konkurrensen med Dalkurd.

Olof Mellberg i BP vet vi ju vad han kan och större vinnarskalle finns nog inte i Superettan. Men lilla Degerfors kan kanske fortsätta på den rätta inslagna vägen. Det vore inte dumt!

Årets serie är nog en aning ojämn. Vi har efter 3 omgångar 5 obesegrade lag i Öster, BP, Degerfors, ÖIS och Helsingborg, samtidigt ser vi hela 7 lag utan vinst efter tre spelade matcher, Varberg, Trelleborg, Falkenberg, Norrby, Gefle, GAIS och Åtvidaberg. Men kanske det kommer att jämna ut sig allteftersom.

En aning överraskande är att nedflyttade Gefle tillhör denna grupp tillsammans med ett annat f d allsvenskt lag, FFF. Men Superettan är ingen "enkel" serie. Där får man slåss för livet och vi har tidigare sett f d allsvenska lag som direkt hamnat i division 1 efter ett år i Superettan.



4. Inför Degerfors-Värnamo.

Den bästa rapporten vi kunde få var att Sargon A är spelklar. Det betyder mycket. Han kan det mesta, inte minst göra mål. Men dessutom är det en slitstark och löpande målskytt. Vi tackar. Det är inte vem som helst som kan prestera 22 mål och 18 assist i ett lag som går upp i division 1. Sargon säger också något som vi tycker är symptomatiskt för nya Degerfors. Han har fått tydliga direktiv från tränarna hur man ska jobba på planen. Vi hämtar ett citat från Thelins J-Södra "Varje spelare ska veta sin uppgift".

Dan Prag på hemsidan har en lång intervju med Sebastian O och där blir vi än en gång påminda om Sebastians ursprung, nämligen Hova. Underligt med detta lilla Hova. Hur är det möjligt ? Första Andreas Andersson, sedan Johan Bertilsson och nu Sebastian som beskriver Degerfors i väldigt positiva ordalag.

"Det är en väldigt familjär stämning och man blir väl omhändertagen".

Årets trupp beskriver Seb minst sagt på samma sätt.

"Gruppen känns väldigt bra både på och utanför planen. Moralen är bättre och vi känns sammansvetsade, alla vet vad vi skall göra och drar åt samma håll", fortsätter Sebastian.

Där har vi det igen. Samma tongångar. Samma ordalag. Samma känsla i truppen kommer genomgående fram från olika håll. Det är helt klart att Stefan J lyckats med det kanske viktigaste även inom fotbollen, nämligen att svetsa ihop ett lag ett spelargäng och då kommer resultaten.

Om framgångarna både i cupen och hittills i serien säger Sebastian:

"Det är ingen slump utan beror som sagt på vår lagmoral".

Det känns så välgörande att höra detta, gång på gång och från olika nya spelare. De ansvariga i Degerfors har lyckats. Tränargruppen har lyckats, sportchefen har lyckats. Sällan har väl vi supporters mått så bra.



Stefan J är imponerad av årets Värnamospel och menar att Värnamo borde ha vunnit mot BP.

Glädjande nog närmar sig de skadade spelarna i Degerfors en comeback. Vi minns vad Stefan J tidigare sade

"Jag tror att vi kommer bli bättre längre in i säsongen".

Alexander och Govend H kommer att kunna köra på helt okej från och med måndag. Hampus kör redan så och Emil närmar sig.

Men Stefan J vill ha mer:

"Vi vill lägga i en växel till i vårt anfallsspel och få ett bättre djupledshot", säger han

Startelvan mot Värnamo ser ut att bli den "normala" alltså samma som förra matchen mot FFF. Allt enligt karlskogatidning.se.

Och nu gäller det att ta hand om Pär Cederkvist i Värnamo.



5. Degerfors -Värnamo 0-1.

Visst var Värnamo bättre men nog var det snöpligt och snopet att förlora i 3:e tilläggsminuten.

Första halvlek relativt jämn och Degerfors hade stor motvind och Oscar solen i ögonen Trodde det skulle bli bättre i andra, men icke!

Medan det Degerforska spelet ofta fastnade på mitten med en massa kortpassningar och man hade svårt att hitta ytor på kanterna och Värnamo försvarade sig bra, gjorde Värnamo ofta tvärtom om. Man "hoppade över mitten" och spelade gärna längre bollar upp till anfallet och även ut på kanterna. Förspelet till baklängesmålet var just ett anfall ut på vänsterkanten där Värnamospelaren hade farten uppe och kunde leverera ett inlägg som "hittade rätt!" och så var det "slut", 0-1..



Vi saknade andra halvlekens spel mot Norrby. Vi saknade de längre bollarna, vi saknade det varierade spelet. Vi saknade Eriks inlägg och vi tror att Stefan J saknade det djupledsspel han vill se. Och vi saknade även publiken. Dryga 1200 är inte bra för en "seriefinal", även om det var kallt.

Och även om inte Degerfors gjorde någon dålig match så var Värnamo nog bättre i det mesta. Spelade hårdare , spelade rakare, hade ett tätt försvarsspel mestadels. Men tack vare Oscar i målet blev det bara 1 mål i baken. Oscar fick också välförtjänt pris som bäste man.

Och det är nog så att döma av denna match att de skadade behövs. Hampus saknas i försvaret, Emil saknas i försvaret

Men enligt de positiva skaderapporterna så är de på väg. Även Gowend Haidar saknas ute på sin kant. Gowends snabba fötter Gowends irrationella spel skakar om, skapar möjligheter och nog är det som Stefan J säger att vi blir bättre längre in på säsongen.



Besökte före matchen den matchinformation som Degerfors ger oss och nu är det Andreas Holmberg, tidigare Jonas Lindskog som står för detta och vi måste säga att det var en mycket trevlig tillställning i mycket positiv anda med flera skratt. Helt klart är även detta en positiv bild på "nya Degerfors". På frågan vad som är nytt i Degerfors jämfört med ett år sedan säger Andreas H att mycket är nytt bl a spelsystemet och även i viss mån markeringsspelet på fasta situationer, och förstod vi Andreas rätt så är det också lite annorlunda i kontakten med spelarna i och med att han och Tobias Solberg kommer direkt ur spelarleden och just denna kontakt tror vi att en del spelare under fjolåret saknade. Spelare som i viss mån hamnade på bänken och ville får mera direktinformation från sin tränare på vad som brast och vad som kunde bli bättre.



Men förlusten får vi ta- Även obesegrade Öster förlorade hemma och jämnheten i serien består. Nu är det inte så många obesegrade lag kvar. Bara BP, Dalkurd och Helsingborg och där kanske vi skymtar den blivande tabelltoppen framöver. Men Degerfors slog HIF borta i Cupen så visst hänger vi med och "bygget" är förvisso inte färdigt än. Och kan tränartrion dra rätt lärdom av matchen mot Värnamo bör det bara bli bättre. Vi har ett grundspel, vi har en stomme och med tiden kan bristerna slipas till.



6.Valborgsmässoafton.

Månaden april avslutas med Valborgsmässoafton och får nu lämna plats till nya och andra tider. Valborgsmässoafton är kanske den främsta signalen vi har när det gäller den efterlängtade våren. Vi vill också tro att nu är det vår.och varmt och skönt. Men vi bedrar oss ofta nog. Men så kommer ju första maj med "Sköna maj" välkommen till vår bygd igen".

Första maj är ingen kyrklig högtid men på den katolska tiden långt före all politisk demonstration räknades dagen som en religiös helgdag.

I äldre tider räknades också denna dag på vissa håll som inledningen till sommarhalvåret. Förhoppningsvis kanske även vi kan räkna dagen som en inledning av det goda sommarhalvåret och vad vädret beträffar men även som en fortsättning på de goda fotbollsresultaten och kanske kan vi utbrista i "Oh hur härligt majsol ler".

Den tyske skalden Heinrich Heine formulerade orden i en dikt så här;



"I gudasköna månaden Maj,

när gökarna började gala,

begynte mitt hjärta fröjdas och

med kärlekens tungomål tala".



Och vi hoppas också att Degerfors spel på fotbollsplanen kan inspireras av detta, av Sköna maj, av våren och sommarhalvåret, av den härliga majsolen så att de goda resultaten även i fortsättning blir oss en "gudaskön" gåva.

Nästa match på själva 1 maj blir Helsingborg borta och då hoppas vi att laget är inspirerat av "Sköna maj".

Heja Rövitt!



Stefan H.







Veckobrev 22.

Den höga-lägsta-nivån!



1. Kyrkoåret

Andra söndagen efter Påsk har som firningsämne "Herren vår herde". Ordet Herre ses i regel som Gud själv. För judarna var det hebreiska namnet Jahve för gud så heligt att endast översteprästen kunde ta ordet i sin mun. Istället för Jahve användes just ordet Herre. Detta innebar att viss osäkerhet uppstod hur det hebreiska JHWH skulle uttalas då hebreiskan inte skrev ut några vokaler. JHWH står för "Jahve" judarnas namn på Gud men som bekant finns även hos vissa varianten Jehova, som hos Jehovas vittnen.



2. Efterdyningar Degerfors-Norrby

Första ska sägas det som glömdes bort i förra brevet. Domaren Jonas Karlsson från Målilla var bäst på plan, konsekvent och kompetent.

På frågan om hur det känns efter andra raka svarar Jonas Olsson:

"Det känns jäkligt skönt- Och det känns väntat också med det lag vi har. Vi har en jäkla bra moral och jag tycker att det är det som gjort att vi vunnit de här matcherna."

Där kom det igen det där med moralen i laget och det är så bra för det är så viktigt och betyder så mycket inte minst psykologiskt att Degerfors har fått ett "riktigt lag", ett homogent lag, där alla drar åt samma goda håll.

Jonas O får massor med beröm för sitt spel och det ska han också ha.

"Jag tycker försvarsspelet fungerar jäkligt bra. framför allt i trebackslinjen. Det känns som om vi lärde känna varandra väldigt bra på försäsongen, det går per automatik där nu" , säger Jonas.



Serietabellen ljuger inte. Där finns ett lag som heter Degerfors IF med i toppen. Och vi frågar oss varför just nu?

Svaren kan bli många men sammanfattningsvis handlar det om nyckeln till det nya effektiva spelet och då gäller det både det defensiva spelet och det offensiva spelet.



Enklast beskrivs det defensiva med orden:

1.Den höga pressen.

2 Det täta spelet.

3.De krympta ytorna.

Kanske i och för sig tre rubriker för en och samma sak och i så fall så mycket enklare, Kanske till och med ett par nyckelord täcker allt: Stabilitet och Kontroll.



Det offensiva spelet kanske är något svårare att kortfattat formulera men möjligen så här:

1.Det rörliga passningsspelet

2 Det tekniska spelet.

3 Det bollsäkra spelet.

4.De rakare bollarna.

Undrar om inte också spelarna har tagit till sig dessa nya "budord". Det märktes ganska klart hur de egentligen olika spelarna ändå var lika på sätt och vis. Det hade samma spelintentioner, de visade samma snabba fötter och detta såg vi i en homogen grupp.



Stefan J lyfter fram laget och helheten i spelet.

"Jag är oerhört nöjd med sättet killarna genomför matchen. Det var en riktig laginsats och försvarsarbetet var klockrent. I andra halvlek fick vi också lite mer djupledslöpningar och fick isär deras försvar. Då kom ju också målen".

En spelare som nu är i ropet är Marcus deBruin. En lojal spelare som flyttat runt på olika positioner menar Stefan J, som säger att deBruin egentligen är allt, både back, mittfältare och anfallare och en av våra vingar på mitten. Själv säger Marcus att han trivs allra bäst som yttermittfältare.

Serietabellen är en angenäm läsning. Där tronar Degerfors med i toppen med full poäng tillsammans med Värnamo och Öster. Och ser man på antal gjorda mål så ligger vi även där tvåa.

Men med spelare som Shpetim Hasani, Sargon Abraham, Erik Lindell och "gubben i lådan" Marcus deBruin så är det inte så konstigt att det kan bli en del mål. Pressen visar bilder på Shpetim Hasanis spänst. Han hoppar klart högst och gör mål med både huvud och fötter. Tag nu vara på Shpetim H! Han är guld värd. Sedan finns ju också Kevin Gustafsson-Stolpe i U-21 där han gör en massa mål. 4 st nu senast.



3. Degerfors och den allsvenska Visionen.

Det är kanske dags att plocka fram drömmarna igen. Det är så bra att klubben vågar skriva ut att den allsvenska Visionen finns "att klubben åter ska spela i Allsvenskan". Det handlar dock om en långsiktig målsättning som kräver ekonomisk och fotbollsmässig planering och framförhållning.

Degerfors är laget! Degerfors är folkets lag. Degerfors är hela Sveriges lag och Degerfors är ett lag som kan slå vilken motståndare som helst som t ex Djurgården och Helsingborg. Men varför finns då klubben bara i Superettan, visserligen en del av Svensk Elitfotboll men ändå?



Ser vi tillbaka så framstår egentligen sedan länge, en klar tendens. Det har funnits höga berg och djupa dalar. Det har saknats en hög-lägsta-nivå. Det har saknats Stabilitet.

Vi kan bara se på 2013 då vi slog Falkenberg borta med 4-2. Var hamnar FFF efter detta? Jo i Allsvenskan.

Vi kan bara se på 2014 då vi slog Sundsvall med 4-1 på Stora Valla och var hamnar Sundsvall efter detta? Jo, i allsvenskan och är där fortfarande.

Vi kan bara se på 2015 då vi slog Jönköpings Södra både borta och hemma. Var hamnar J-Södra efter detta? Jo, de vinner Superettan och går upp i allsvenskan och är där fortfarande.

Vi kan bara se på 2016 då vi först slog Halmstad BK på bortaplan med 1-0 och sedan på höstkanten slog Sirius hemma med 1-0 och var hamnar Sirius efter detta? Jo, de vinner Superettan och går upp i Allsvenskan.och var hamnar HBK, jo i Allsvenskan förstås.

Visserligen finns klyschan "Degerfors spelar bättre mot bättre lag" och nog ligger det något i den men det är nog inte hela sanningen.



Men varför går då inte även Degerfors IF upp i allsvenskan? Svaren kanske i och för sig är flera men ett huvudsvar finns det.

"Den låga-lägsta-nivån".

Bästa exemplet är 2015 med förlust både borta och hemma mot bottenlaget Utsikten som också åker ur Superettan.

Degerfors första halva det året var en mycket bra period och laget ligger med i topp. Men spelåret slutar bara snöpligt med bl a en förlust hemma mot bottenlaget Mjällby som åker ur serien.

Ett annat belysande exempel är 2016 matchen hemma mot Assyriska , förlust med 0-3, mot ett Assyriska som sedan åker ur Superettan.

Ett fenomen, ett ytterligare men positivt fenomen ser vi i resultatraden nämligen att när laget måste vinna, när det verkligen gäller så klarar man av det. 2016 är ett bra exempel. Vi slog Sirius på hemmaplan på höstkanten med 1-0 trots att det handlade om serieledarna som "gick som tåget". Vi slog Ljungskile borta vilket vi sällan gör men just då var det nödvändigt, vinst 4-2 i en sen höstmatch 2016. Vi vinner den nödvändiga poängen hemma mot Syrianska näst sista matchen och räddar kontraktet.

Sammanfattningsvis, vad göra? Hur skall det bli bättre mot just de sämre lagen och just när det kanske inte direkt är en på förhand svår motståndare och kanske inte en så viktig match.?



Men frågan är om inte Stefan Jacobsson redan har löst den "gordiska knuten". Stefan är säkert väl medveten om fenomenet. Han har säkert detta i sina tankar och med i den långsiktiga planeringen. Och Stefan J får bli mannen som fixar problemet genom att skapa en-hög-lägsta-nivå och han är som det verkar redan på god väg, genom att han har skapat som han säger en "grym lagmoral" i truppen.och ett spelsystem med "gardering". Och nu har vi slagit två lag som knappast kan räknas till de blivande topplagen och därmed kanske brutit "det gamla mönstret" och visat Stabilitet och en hög nivå även i sådana matcher.

Jonas Olsson är inne på något som vi tror bidrar till den-höga-lägsta-nivån. Han säger:

"Vi har en jäkla bra moral, jag tycker att det är det som gjort att vi vunnit de här matcherna".

Vi instämmer! För är inställningen den rätta, är lagmoralen hög då gör man inga dåliga matcher utan möjligen på sin höjd mindre bra och då kommer poängen även i "sådana fall".

Sedan kan man ju fråga sig varifrån den "höga moralen" kommer, vem som har skapat den och då är svaret givet. Med en ny tränare, med en ny mycket positiv inställning och attityd, har laget med alla nya spelare påverkats i helt rätt riktning. Och börjar det sedan att gå bra så "rullar det bara på" och så förstärks det positiva genom framgången. Och framgång föder framgång.



Nyckelordet i sammanhanget bör alltså vara "Stabilitet" och med det flexibla nya spelsystemet tror vi att laget är på god väg med ett spel som innebär att varje spelare dels vet sin plats i laget och dels vet hur han ska bete sig. Och har vi fått det "Wåhlemarkska systemet" där varje man i backlinjen vet "sin plats", plus det Stefan Jacobssonska systemet med dels ett "grundförsvarsspel" och dels ett flexibelt försvar med löpande "wingspelare" och den höga pressen och det täta spelet därtill, så är vi på mycket god väg.

Att det sedan ibland handlar om individuella misstag som "ställer till det" är än så länge kanske i och för sig inte så onaturligt, men det kan slipas bort allt eftersom.



4. Inför Falkenberg -Degerfors.

Forna allsvenska och tidigare superettanrivalen FFF står på programmet annandag Påsk och Stefan J är väl förberedd. Han har sett båda FFF:s matcher och är beredd på att möta ett passningsorienterat lag. Degerfors känner ju väl till FFF sedan tidigare i Superettan. Att det nedflyttade allsvenska laget inlett med endast 1 poäng på 2 matcher är inte ovanligt. Det brukar vara svårt för f d allsvenskar i starten på Superettan. Dessutom har FFF förlorat flera viktiga spelare jämfört med tidigare och det sista året i Allsvenskan blev en stor besvikelse för laget Möjligen kan detta tala för Degerfors.

Stefan J ser i alla fall fram emot matchen med stor tillförsikt och hoppas på fortsatt god form. Laget ser ut att bli detsamma som neutraliserade Norrby på Stora Valla.

Även vi hoppas givetvis på att "den nya looken" skall stå sig för Degerfors del, d v s det stabila försvaret med det täta spelet, med den höga pressen, med de krympta ytorna och det offensiva spelet med det snabba spelet, med det rörliga passningsspelet, med de raka bollarna och att "den grymma lagmoralen" består. Då kan det bli utdelning.



5. Falkenberg FF -Degerfors 1-1

Ännu en bra match av Stefan Jacobssons nya skapelse. Efter ledning i paus med 1-0 får Degerfors åka hem med en poäng.

Men skottstatistiken vann laget med 10-6 och hade ett antal chanser, främst Mayambela. Efter ett finurligt förarbete av Sebastian O och Shpetim H fick Mayambela "friläge" men bränner detta. Borde nog ha gjort mål.

Men serietabellen är fortfarande ett stort glädjeämne och "det nya Degerfors" håller stilen och har nu skapat just "Stabilitet".

Oroväckande dock med Sargons skada. Sparkade tydligen i gräset och stukade foten. Vi får hoppas att det inte är något allvarligt för denne Sargon Abraham är den bästa värvning Patrik Werner gjort på år och dag. Inte nog med att han är hur farlig som helst framför målet. Han har en mycket stor arbetskapacitet dessutom, något ovanligt hos målskyttar och assistspelare som Sargon verkligen är. Men pratar vi om lyckade värvningar så måste även Sebastian O nämnas. Där har Degerfors en verklig fotbollsspelare på mittfältet. Och vem var det som frispelade Sargon vid 1-0 målet om inte Sebastian

Men även Shpetim hade chanser, även deBruin även Mayambela ytterligare chans och Erik L skjuter utanför på volley, Sebastian skjuter utanför, Nikola L skjuter över. Så visst ger vi godkänt till Degerfors där försvaret med Oskar skötte sig bra.



Det är helt klart och tydligt att Stefan J skapat ett nytt Degerfors. Nu har vi ett lag med Stabilitet. Nu har vi ett lag med hög moral och nu har vi ett lag med en hög-lägsta-nivå, något som vi saknat tidigare.



Avslutning.

Nu blir det en tidig "seriefinal" mot Värnamo på Stora Valla. Tänk att vi är med i en tidig "seriefinal".

Nu finns det anledning att göra ett Stora Valla-besök för där spelar Degerfors IF i en "tidig seriefinal".

Heja Rövitt!



Stefan H



Veckobrev 21

"Toppen"!



1. Kyrkoåret.

Stilla Veckan fortsätter.

Inledning av denna för Kyrkoåret så oerhört stora vecka skedde ju i och med Palmsöndagen som vi beskrev i föregående brev och fortsättningen följer här med onsdagen i denna vecka. En speciell onsdag och ingen vanlig onsdag utan "Dymmelonsdagen"..

Begreppet Dymmelonsdag är väldigt speciellt. Stilla Veckan kallas också "Dymmelveckan"och för att markera påskfriden användes förr i många socknar en träkläpp en "dymbel" i kyrklockorna i stället för den vanliga järnkläppen och därmed dämpades klockljudet i ringningen och stillhet skapades. En annan variant som användes i många dalasocknar förr var att inlinda klockläppen med halm och på så vis dämpa ljudet i denna "stilla vecka".



Skärtorsdag.

Skärtorsdagen firades som helgdag fram till år 1772. Därefter blev Långfredagen påskens första helgdag. Enligt gammal folktro går kampen mellan gott och ont, mellan Gud och "fördärvningsmakterna" in i sitt slutskede på skärtorsdagen. Ordet "skär" i skärtorsdagen handlar om skära = rena, här ifrån det onda. Påskeldar tändes förr på kullarna för att hålla kringfarande häxor på väg till Blåkulla borta från bygden. Många olika skyddsmedel föreskrevs mot ondskans makter, alltifrån att rita korstecken på stalldörrar, ställa undan kvastar och grepar, till att smälla med piskor, skrika och tuta i horn, ett slags tidiga "påsksmällare".



Långfredagen.

Långfredagen kallades i gammal folktro för "Svarte fredagen" eller "Piskefredagen". Den dagen skulle man hålla klä sig i svart, hålla sig hemma i stillhet.

Långfredagen är ingen högtidsdag i Kyrkoåret. En högtidsdag är en festdag. Långfredagen är det svenska Kyrkoårets yngsta helgdag och började firas 1772. Men denna helgdag är unik. Det är kyrkans bittraste sorgedag. Psalmerna och den liturgiska sången går i moll. Och den liturgiska färgen är ensam i sitt slag. Den är svart. Gudstjänsten genomförs utan klockringning och orgelmusik.



Påskdagen

*Påskdagen, den stora dagen, den tredje dagen, uppståndelsedagen och kyrkans största helgdag infaller som tidigare sagts den första söndagen efter första fullmånen efter Vårdagjämningen.

Brytningen mellan passionstidens mörka allvar och påskens jublande segerbudskap är det mest dramatiska skeendet i kyrkans liv och Kyrkoåret. Uppståndelsen har alltid framstått som "högtidernas högtid", den största glädjefesten av alla.

Psalmen "Vad ljus över griften. Han lever o fröjd. Fullkomnad är skriften", förkunnar uppståndelse budskapet.



Vad berör nu oss allt detta? Ja, det är upp till var och en att närma sig och ta del av denna tid på sitt sätt. Men vi kommer egentligen inte "undan". Vi kan inte undgå att märka att något annorlunda gäller. Att dagarna har sina speciella namn och att allt går tillbaka till ett historiskt och religiöst ursprung i en helt annan tid och frågan är om man inte ändå känner att allt detta berör oss alla på något sätt. Påsken behöver ju inte handla om enbart påskägg, påskbrev, påskbomber och påskkärringar.



Och vi som läser detta har redan tagit ställning, men i ett helt annat ämne. Ett världsligt och kanske trivialt ämne, men icke desto mindre ett för oss viktigt ämne, nämligen det rödvita lagets fotbollsspel i Superettan. Den 2 april började kampen, inte mellan gott och ont utan kampen på den gröna rektangelns yta, en kamp mellan de olika lagen i den hårdaste av serier, nämligen Superettan och förhoppningsvis kanske vi kan få ta del av påskens jublande segerbudskap i seriens inledning.



Påskdagens symbol är Fågel Fenix som enligt legenden stiger upp ur sin egen aska till ett nytt liv.

Kan vi möjligen applicera detta även på Degerfors? Kan vi uppstå ur fjolårets "aska" med en ständig kamp i botten, dock med ett lyckligt slut? Kan Degerfors med Stefan J, Andreas Holmberg och Tobias Solberg återuppstå i en ny gestalt, till ett nytt "liv" med ett nytt spelsystem, med nya spelare, med nya bättre prestationer, med ett nytt försvarsspel, med nya tongivande signaler?



2. Efterdyningar till premiärmatchen.

Ännu har vi inte riktigt hämtat oss efter den stora matchen i Södertälje mot Syrianska. Tänk att det blev en vinst!

Vi gratulerar alla, Stefan Jacobsson, Patrik Werner, Tobias Solberg, Andreas Holmberg och samtliga spelare i hela truppen. Så ska en slipsten dras. Och det stämde detta att det låg något luften. Det var något på gång. Alla positiva ord stämde. Allt som olika spelare i olika sammanhang sagt, stämde!



"Jag är väldigt nöjd med hela laget. Vi får en bra start med ett snabbt mål och sedan vaskar vi fram lite halvchanser. Vi klarar av anstormningen mot slutet och sedan visar vi återigen vilken grym lagmoral vi har som kan vända matchen", säger en mycket nöjd Stefan Jacobsson. "Detta är ingen seger vi ber om ursäkt för", fortsättet Stefan.

Han framhåller också att han förutom 3 poäng är mycket nöjd med att Degerfors som han uttrycker det "kunde/försökte och vågade spela som vår spelidé".

"Vi lyckades väl inte fullt ut men en bra bit på väg", tillägger Stefan.

"Och nu laddar laget om mot Norrby", avslutar han..



Matchhjälten Shpetim Hasani säger:

"Jag tycker vi är det bättre laget fram till deras kvitteringsmål. Men det är vi som bjuder in dem i matchen, de skapar inga lägen själva utan det är våra misstag som de tar vara på", säger Shpetim H.

Just detta har vi sett i tidigare matcher att Degerfors försvarsspel är stabilt och motståndarna skapar inte så mycket på egen hand utan de utnyttjar individuella misstag i Degerfors.

"Jag har kunnat köra på ordentligt sista veckan men inte vågat nicka bollen. Detta var min första nick så det var extra skönt att det blev mål," skrattar vår matchhjälte.

"Shpetim säger i Na :

Så fort jag ser att han (Erik Lindell) får bollen försöker jag bara hitta en bra yta att attackera bollen på. Lindell slår en perfekt boll över första mittbacken och jag kommer in där med bra fart, inte så mycket mer än att bara sätta huvudet till."

Så talare en fotbollslirare och nickspecialist.



Där har Degerfors verkligen ett vapen och detta har vi sett i tidigare lag och matcher men undrar om inte Shpetim har utvecklat sitt huvudspel de senaste åren. Han har fått en underbar timing i sitt nickande.

Som redan sagts- se nu till att säkra kontrakt med dessa båda, Degerfors f n främsta vapen, till nästa säsong. Det kostar förstås men det får kosta. Kosta vad det kosta vill. Starta insamlingen nu. Det finns starka ekonomiska intressen som alltid när det gäller Degerfors. Sponsorer! Klubb 100 , "Supporterpengen" och allt vad de heter.

Nog ska vi räkna Shpetim som en nästan "ur- Degerforsare". Han har visserligen lämnat klubben i olika omgångar men alltid kommit tillbaka. Han kom tidigt till Degerfors med ett helt annat tempo i sig, ifrån Nanne B i Kalmar där han inledde 2005

Sedan blev det KFF igen, innan SH såldes till Degerfors och kom tillbaka. Det bedrövliga 2008 var han den siste av de stora som försvann och det förstår vi ju att en spelare som Shpetim inte kan husera i division 1 när han var van Allsvenskan. och hamnade nu i Sirius. Så blev det Norrköping 2009 i tre år och sedan ÖSK 2012. Därefter en period i Polen och sedan tillbaka till Allsvenskan, nu i Sundsvall. 2016 skedde sedan "hemkomsten" till Degerfors.



Vi tackar verkligen denne storspelare att han "bryr sig" om Degerfors och i år i synnerhet har han blivit vår matchvinnare, kosovoalbanen Shpetim Hasani. Frågan är om inte Shpetim på senare år blivit än mer målfarlig, speciellt i och med huvudspelet. Annars minns vi väl 2007 då Milenko Vukcevic satte rätt man på rätt plats och placerade Andreas Drugge på topp och Shpetim och Mano Garcia som framspelare. Ett verkligen lyckat schackdrag av Mille. På den tiden kunde man även se hur Shpetim gjorde ett och annat mål genom en lång dribblingsrush på motståndarnas planhalva. Men nu är han som sagt där han hör hemma och det är bara för Patrik Werner att skriva ett längre kontrakt med denne eminente fotbollsspelare med albanskt ursprung från Kosovo. Med Shpetims anknytning till Karlskoga förstår vi att han vill avsluta en lång karriär i Degerfors.

Shpetim Hasani uttrycker sin belåtenhet med nya Degerfors och säger:

Det känns som om vi har något bra även om det är mycket nytt på gång".



Sedan har vi nästa nyckelspelare i dagens och framtidens Degerfors och det handlar om Erik Lindell. Den "högerfoten" måste vi ta vara på och speciellt samarbetet med Shpetim H är verkligen ovärderligt och en "guldgruva". Nu måste operation insamling sättas igång så att Degerfors har råd att lösa Erik från Norrköpingskontraktet framöver. Det är klart att en sådan spelare som Erik vill spela i Allsvenskan och ska spela i Allsvenskan men vad hindrar att han kan göra det även med Degerfors. Vi har ju tidigare läst Sargon Abrahams och Eriks ord om ett framtida spel i "Allsvenska Degerfors".

Erik Lindell säger bl a:

"Vi är tajta bakåt nu. Även om vi i sekvenser blivit tillbakatryckta på försäsongen så har motståndarna haft svårt att skapa chanser på oss. Vi är för kompakta", menar Erik L



Johan Hedlund i Vf kommer med ett väsentligt påpekande och framhåller att det segrande Degerforslaget mot Syrianska skiljer sig på alla punkter utom två jämfört fjolårets premiärlag. Det är bara Christoffer W och Sebastian Ohlsson av årets spelare som var med i premiären 2016 som ju innebar en förlust.

Detta kan vara ett verkligt gott omen inför fortsättningen. Nya tränare och nya spelare. Borta är som Hampus uttryckte det, "skiten 2016".

VF framhåller att vikten av den här segern inte ska underskattas.och skriver:

"Efter den miserabla fjolårssäsongen tror jag att den här premiärsegern kan få nybygget att lyfta- även om alla bitar inte riktigt är på plats än".

Det enda negativa om denna match kan sägas vara två gula kort, det ena för Marcus deBruin och det andra för Sebastian O och det får inte bli för många sådana, vi behöver verkligen båda spelarna



3.Inför Degerfors-Norrby.

Glädjande rapporter kommer angående Shpetim Hasanis och Jonas Olssons status. Jonas är enligt Stefan i "full blom" inför hemmapremiären mot Norrby. Mycket bra! Jonas är inte vem som helst utan nu en mittback med allsvensk rutin och erfarenhet. Shpetim är också högaktuell för en plats i startelvan och "han är på "g" ordentligt" och mycket tyder på att han kan spela från start. Även detta mycket bra då Shpetim nog är Degerforslagets stora nyckelspelare med erkänd målfarlighet och med mycket stor rutin från en massa allsvenska lag och även som proffs. Med dessa båda i laget ser vi inget annat än en mycket klar förstärkning jämfört med laget mot Syrianska.



Övriga skadade får vi vänta på. Govend Haidar ligger tydligen närmast en comeback medan Hampus, Emil fortfarande dröjer. Men Stefan räknar med att om fem skall samtliga vara 100% och vi undrar om Degerfors inte då har ett mycket slagkraftigt lag på gång. Om vi nu inte redan har det? Och det är nog anledning att citera Stefans tidigare yttrande angående laget.

"Jag tror vi kommer att bli bättre och bättre ju längre säsongen lider".

Det enda negativa nya är att Alexander "Nutt" nu får ansluta till de skadades skara efter problem på träningen.

Och så avrundar vi med Stefan Jacobssons ord "Nu laddar vi om mot Norrby".



4.Degerfors-Norrby 2-0.

Nu har vi sett nya Degerfors. Ett nytt lag, ett ungt lag, ett tekniskt lag, ett speltekniskt lag och ett vinnande lag.

Det nya syntes ganska tydligt, kanske främst i det defensiva spelet där nyckelordet var tätt spel, kalla det gärna markering.

Det har vi inte sett så mycket av tidigare. och speciellt ytterbackarnas positioner skiljde sig rejält från det gamla, får vi kalla det "Sundgrensspelet". Nu kanske inte det så mycket vara Sundgrens "fel" och vi vet inte direkt hur spelordern från tränarduon såg ut på den tiden.Den enda förklaring vi fick "var att "det görs fler mål inne i straffområdet är ute på kanten och det kan ju ha sin riktighet.

Men Pontus Kåmark skulle har blivit nöjd om han hade sett Degerfors nya försvarsspel. Ingen låg 10 m från sin motståndare, ingen försvarare "sprang baklänges eller i sidled" in i eget straffområde. Vi tackar Stefan Jacobsson för att han skalat bort detta ineffektiva sätt att spela försvarsspel. Som vi har tjatat, men nu var det "frid och fröjd".

Överhuvudtaget präglades Degerfors nya defensiva spel av närkontakt. Borta var den tid då Abgar Barsom kunde husera totalt ensam på mittplanen, borta var den tid då Tobias Nilsson kunde göra sammalunda. För nu täckte man inte inåt och släppte spelet på kanten utan nu täckte man både "inåt och utåt" och på hela mittplanen.. Följaktligen skapade inte Norrby så mycket av farligheter och det lilla som fanns klarade Oscar enkelt av. Det måste känns bra, det måste kännas tryggt att spela i nya täta, stabila, markerande Degerfors.



De nya namnen i Degerfors som Sargon Abraham, Nikola Ladan, Erik Lindell, Mayambela, även Mohanad Jeahze det lilla vi såg när han kom in, verkar vara en homogen grupp och man anar Stefan Jacobssons spelidéer bakom rekryteringen.

Stefan J är nu historisk. Aldrig i Degerfors Supperettanhistoria har man inlett med 2 raka segrar och 6 poäng. Sällan ha man som supporter känt en sådan belåtenhet med mycket av det som visades upp, speciellt i andra halvlek.

Vi har tidigare efterlyst ordet Stabilitet men nu verkar det som om just detta kommit in i Degerforsspelet. Samtidigt såg vi hur laget "föll ner lite, samlade ihop sig efter 2-0-ledningen och bevakade sin klara ledning.



Nu är det en fröjd att läsa serietabellen med Degerfors på andra plats med full poäng, visserligen en haltande tabell men i alla fal

Visst kan man säga att första halvlek blev mycket med "småspel", teknisk spel på trånga ytor och kanske en aning ineffektivt spel därmed, men det som imponerade var att man kontrollerade detta svåra spel med väldigt fin bollkontroll och väldigt god teknik, så visst kan man spela på små ytor med sådana grundförutsättningar. I andra blev det bättre. I andra kom lite genomskärare, lite längre bollar som genast gav resultat. Farligheterna och målen kom.

Kort sagt Degerforslaget har nog funnit sin nya stil, har nog spelat in ett nytt system med grundorden Stabilitet och Kontroll.



Några enskilda spelare måste nämnas som t ex Sargon Abraham som till sin teknik och målfarlighet jobbade och låg i. Sällan ser man en målgörare och avslutare som är med så mycket i spelet och löper så mycket.. Och vilket lag har ett en mittfälttsduo som Sebastian Ohlsson och Nikola Ladan. Två spelskickliga, bollsäkra, passingssäkra och konstruktiva mittfältare. Precis det ett bra lag måste ha. Så har vi då han som gör målen Shpetim Hasani. Visserligen en straffspark denna gång men en straffspark där Shptetim på sitt oefterhärmliga sätt, håller inne näst sista steget och får målvakten att röra sig, Det lyckades verkligen den här gången. Tack för Shptetim Hasani. Och Töcksfors-Jonas spred lugn omkring sig i försvaret.

Erik Lindell förnekar sig inte. Nu var han inblandad i båda målen Dels upphovet till straffsparken och dels ett inspel till Hasani som träffade ribban och på returen dyker det upp en spelare som tydligen har näsa för vad som kan hända, nämligen Marcus deBruin som satte dit det avgörande 2-0-målet. Nu gjorde han alltså mål igen!

Många andra var också bra utan att direkt glänsa utan nyckelordet är nu nog Stabilitet.

Publiksiffran var klart bättre än fjolårets dryga 1800 och det kommer fler nästa gång! En annan pluspoäng är "den hållna nollan".



Falkenberg borta nästa gång och nu blir det nog svårare. Men med de nya intentioner som Stefan J skapat i spelet och med den nya given som helhet har vi i alla fall ett hopp om en bra match, Vi har slagit FFF borta förut.

Heja rövitt!



Stefan H.

.







Veckobrev 20

"Än leva gamla gudar!"



1.Kyrkoåret med Ingen vanlig vecka.

Ingen vanlig vecka väntar utan Stilla veckan med ingen vanlig söndag utan Palmsöndag, med ingen vanlig onsdag utan Dymmelonsdagen, med ingen vanlig torsdag utan Skärtorsdagen, med ingen vanlig fredag utan Långfredagen, med ingen vanlig lördag utan Påskafton, då vi byter ut de blålila fjädrarna mot de rödvita och gula och med ingen vanlig söndag utan Påskdagen, kyrkans största högtid med påskens jublande segerbudskap.

Men vi delar påsken och tar en bit i taget.



Palmsöndag.

Vi delar som sagt på Stilla Veckan och börjar förstås med Palmsöndag, en söndag med namn efter Jesu intåg i Jerusalem, den sista påsken, då Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och mottages som Messias av jublande människor som ropar Hosianna och "strör palmer och breder ut kläder" / mantlar/ framför honom, inleder Stilla Veckan. Det är denna jublande folkmassa som på Långfredagen ropar "korsfäst".

Det gamla hyllningsropet Hosianna står egentligen för "Hjälp oss"!

Hur ska man förklara denna vändning? Vi har här två symboliska handlingar som "krockar" med varandra. Palmkvisten har visserligen blivit ett kristet hyllnings- och segertecken men är ursprungligen att betrakta som ett palestinensiskt stridstecken och en symbol för triumf och segerglädje och många i den jublande folkmassan med palmkvistar i händerna ser Jesus som Gamla Testamentets Messias som skall komma och befria landet från den romerska makten. Jesus är väl medveten om detta och gör sin motdemonstration och kommer därför ridande på en åsna enligt profeten Sakarjas beskrivning på Messias "se din konung kommer rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ridande på en åsna på en åsninnas fåle. Och han skall tala frid till folket".



Jesus vill alltså markera att han inte är någon politisk Messias som står för "strid" utan den kommande Fridsfursten som omtalas även hos en annan profet nämligen Jesaja i kapitel 9.

"Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given och på hans skuldror skall herradömet vila och hans namn skall vara:

Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste".

Jesus står alltså i detta sammanhang icke för "strid" utan i stället för "frid".

Jesus visste också att Hosiannahyllningarna skulle förvandlas till förbannelser några dagar senare men han hade tagit på sig kampen. Hans stora uppgift gick nu mot sin fullbordan. Berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem är en berättelse om en man som visste vad han måste göra. Osökt ställer man sig frågan "Vad får det kosta att utföra det som man vet är sant och rätt"?

Mera om fortsättningen av Stilla Veckan i nästa brev.



2. Inför seriepremiären Syrianska-Degerfors.

Så är vi åter där! Framme vid en premiär. Inga lugna dagar längre.

Men vad kan ändå tala för att vi kan känna ett visst lugn i alla fall och att vi kanske kan få se en bättre inledning än de senaste åren?

1. Först och främst två strålande resultat i Svenska Cupen med bortasegrar mot Djurgården och Helsingborg. Där ser vi vilka resurser som ändå finns inom laget.

2. Stefan Jacobsson och de två spelmässigt rutinerade andretränarna som kan få en dubbel effekt på laget.

3. Stefan J har fått ännu mer tid på sig att inpränta och spela in sina idéer i laget och har byggt truppen efter dessa.

4. Att spelarna normalt sett nu ska och kan känna sig trygga i sin roll i laget

5. Att gemenskapen och lagandan nu bör vara den bästa med en inspelad, homogen grupp med nya hungriga motiverade spelare. .

6. Att vi har målgörare i den nya truppen. Målgörare som Shpetim Hasani, Sargon Abraham och inte minst inte minst "gamle" Alexander

7. Att Stefan J:s nya försvarsmodell med tremmannamittbackar och ett "totalförsvar" och spel med hög press ska kunna ge en hög-lägsta-nivå och ett stabilt försvarsspel.

8. Ett förhoppningsvis offensivare spel med en wingspelare ute på var sin kant och förträffliga inlägg från båda kanterna, inte minst från Erik Lindell.

9. Oscar Klassons aktiva, energiska, engagerade och hängivna målvaktsspel.

10. Att Degerfors IF alltid är Degerfors IF, en fotbollsklubb och ett brukslag med en mångårig kultur och ett lag som alltid kommer igen även om en massa yttre problem dyker upp, även om stora ekonomiska problem dyker upp och även om tongivande spelare försvinner ur truppen.



"Nederlagstippat Degerfors bjöd på flertalet skratt" är nwt:s och Dennis Pavlovics rubrik angående Superettanträffen inför seriestarten, Mycket trevligt! Positivt med en gång. Det handlar ju om laget som "spelar boll på skoj".

Stefan Jacobssons målsättning är tydlig. Degerfors släppte in 54 mål förra säsongen och det håller inte.

"Vi har pratat om att skala bort 14 insläppta mål. Max 40, helst färre, om vi ska nå en placering där vi vill vara och inte behöva ligga i skiten och kämpa", säger Degerforstränaren.



Förståndigt nog tas Jörgen Wåhlemark och Varberg som förebild och jämförelse för "bättringen". Varberg före Wåhlemark släppte in 64 mål och Varberg med Jörgen W hamnade till slut på 27 insläppta spelåret 2015. Då vet vi att det går att förändra bilden. Det skall bara till en försvarsanalytiker och det tror vi att Degerfors nu har fått.

Vi har tidigare pratat om förutom Wåhlemark, även om Conny Karlsson en gång i Trelleborg, vi har pratat om inte minst Lars Lagerbäck, vi har nämnt Pontus Kåmarks försvarsidéer och vi har varit inne på flera "försvarsrävar", inte minst han i Torsby som en gång sade "Försvaret är grunden i mina tankar" och bevisade vad han kunde hösten 2007.



"Det går inte att vara ett mittenlag eller topplag och släppa in 54 mål. Vi måste bli ett stabilare lag, baklängesmålen måste bort på något sätt. Vi måste bli ett lag som kan försvara oss på ett jäkla bra sätt. Det är min största bestämdhet att det skall bli så", säger Stefan. Jo men visst är det så, säger vi.



Stefan J är med andra ord helt rätt ute då hans målsättning främst handlar om just detta.

Det nya spelsättet med 3-4-2-1 skall vara grunden i "det nya".

"Vår grundläggande målsättning är att klara nytt kontrakt. Vi hoppas på en topp-tio placering" säger Stefan J i Joakims Strands artikel i VF, som precis som nwt:s bjuder på en mycket trevlig bild med två positiva Degerforsare, Stefan J och Christoffer Wiktorsson.



3. Truppen.

Stefan J är inte orlig över truppens grundkapcitet. Han tycker att spelarna har bevisat att det finns en hög sådan, inte minst i Svenska Cupen..

Men skadesituationen i laget oroar dock och den känner vi till -Emil, Hampus, Jonas O, Govend H och tidigare Shpetim H.

Men som den positive person han är säger Stefan J att det är ingen idé att gnälla över det, det är bara att gilla läget. Rätt så säger vi!.

"Jag tror att vi kommer att bli bättre och bättre ju längre säsongen lider", fortsätter han..



Skadeläget gör dock att det jobbas febrilt i klubben då förstärkning är nödvändig.och det är främst Govend Haidars skada som gör läget prekärt, alltså en yttermittfältare som behövs men kanske även en mittback då Hampus tidigare och Jonas O och dessutom Emil J har skador. Transferfönstret stänger den sista mars så tiden är knapp. Jonas deltar till viss del i veckans träning. Men visst kan Andreas H och Tobias S hoppa in om det kniper

Annars är återväxten god som alltid i Degerfors. U 21 -laget går bra med 7 poäng på tre matcher och nu senast vinst mot VSK med 2-0. Kevin G-S förnekar sig inte och gjorde ett av målen och där kanske Degerfors har en ny Peter Samuelsson på gång. Ett bekant namn stod för avgörande passningen nämligen Emil Portén med säkerligen västvärmländskt påbrå.



En mycket positiv rapport om skadeläget lämnar sedan Stefan J i VF.

Klart kortare skadetid för Gowend H

50/50 för Jonas O och Stefan J tror att konstgräs har slitit mer på Jonas rygg. Syrianska har konstgräs men sedan blir det 7 raka matcher på naturgräs så Jonas kanske skall "sparas"-

Hampus tränade kollektiv förra veckan

Äntligen en positiv skaderapport!



Nikola Ladan ger oss positiva vibrationer i Dan Prags intervju. På frågan hur känslan är inför premiären och resten av säsongen svarar Nikola:

-Jag tycker att känslan är väldigt bra och samspelet i laget sitter bättre och bättre. Så länge vi jobbar hårt som en enhet är jag övertygad om att vi kan se fram emot en rolig säsong.

Vad bra! Så ska det låta och det är tydligt att Stefan med Tobias S och Andreas H skapat just den där känslan som är ett måste i ett lag om det ska kunna gå bra. Fotboll är en lagsport med olika individer men även om individerna är olika måste de samarbeta då de spelar alla för ett och samma lag och det är det som gör att man "blir starka".

Även Stefan J är inne på samma tankar. Stefan vågar också vara lite optimist och menar att det finns mycket som talar för att hans lag ska ta med tre poäng hem till Degerfors. Vi hoppas verkligen att han har rätt.

"Vi har en grupp som jobbar hårt tillsammans och det måste man verkligen göra mot Syrianska. Dessutom har vi satt ett bra och tight försvarsspel utifrån den spelidén vi har", säger huvudtränaren



Nwt och Kenneth Olsson bjuder på ett fylligt reportage inför Superettanpremiären och skriver bl a att förväntningarna finns där alltid och att drömmen om allsvensk comeback aldrig dör. Degerfors visade på 1990-talet att det var möjligt.

Och att Degerfors är favoritlaget "sitter i alltsedan de unga tonåren" när han såg de första allsvenska matcherna på Stora Valla.

Och vi instämmer självklart! Att få se "Skjorta" Bergström ,att få se Olle Åhlund och de övriga storheterna gjorde ett outplånligt intryck på en 14-åring en gång i tiden. Och alltsedan dess är det bara ett lag som gäller för oss.



Mycket i reportaget handlar om Sargon Abraham och Erik Lindell. Bl a att de båda inte har något emot att vara med och skriva ytterligare ett stycke fotbollshistoria, för ordet Allsvenskan finns med i bilden.

Målet inför årets säsong handlar om övre halvan för båda två. Mycket bra! Positiva tankar måste man ha och vågar man inte uttala det stora målet når man aldrig dit.

Om framtiden, om ca tre år, hur ser det ut då är frågan båda får. Sargon A säger det bästa tänkbara svaret för en Degerforssupporter:

"Jag spelar i allsvenskan men fortfarande i Degerfors"!

Men även Erik L uttrycker samma framtidsoptimism och just i Degerfors.

Vi tackar båda för sådana uttalanden.



Sammanfattningsvis har väl sällan intresset för Degerfors i media varit så stort som i år. Det formligen "dräller" av intressant artiklar och reportage om och kring Degerfors. Det ligger liksom något i luften inför denna säsong.

Hampus Z bidrar på sitt sätt med kloka ord.

"Den galna bortamatchen mot Ljungskile tror jag fällde avgörandet säger Hampus om det jobbiga 2016. Hampus beskriver också målande glädjen efter förra säsongen, efter att kontraktet var klart och så var som han säger "skitsäsongen 2016" slut.

"Nu är det ny säsong, nytt lag, nytt spelsystem och nya tränare, säger Hampus vidare och så lägger han till att "lagmoralen är högre än någonsin och vi hoppas kunna bjuda på härligt spel och många vinster".

Orden kring lagmoralen är det viktigaste Hampus säger, tror vi. Det handlar om nyckeln till framgången för ett kollektiv. Utan gemenskap, utan sammanhållning, utan lagmoral går det inte. Och det för osökt tanken till genomklappningen hösten 2015 då tydligen viss oenighet och splittring fanns i truppen.



4. Försäsongssammanfattning.

Huvudpersonen i sammahanget är utan tvekan sportchefen Patrik Werner. Dennis Pavlovic ger en klar bild av hur hela försäsongen och "silly seasonperioden" varit för sportchefen. Det har handlat om att, trots en hårt nedskuren budget, se till att laget fått nya kompetenta ej alltför dyra spelare och det har tydligen PW helt klart lyckats med. Dennis P uttrycker sin "beundran" över resultatet och skriver att han "är väldigt imponerad över "soppan" sportchefen fick till".

"Rätt man på rätt plats" har vi tjatat om i spelarsammanhang men även här ser vi nu en lyckad konstellation med PW som sportchef och Stefan Jacobsson som tränare. Dessa båda har tillsammans byggt upp en trupp utifrån ett oerhört svårt utgångsläge där den ene skött "pengarna" och letat på marknaden och den andre uttryckt sina spelarönskemål för att kunna bygga upp en slagkraftig trupp allt enligt sina spelidéer..



5. Nya avtalet än en gång.

Några förhastade slutsatser drog vi i förra inlägget. Det visar sig nu att det är de till SEF anslutna klubbarna som själva bestämmer fördelningsprincipen av miljonerna i avtalet.

I Allsvenskan gäller redan i nuvarande avtal 2015-2019 en procentuell fördelning baserad på s k "historisk tabellplats" vilket innebär att de senaste 5 åren är underlag för lagens inbördes ordning och i nuvarande avtal gäller åren 2010 -2014 som underlag. Rangordning bland lagen är den att MFF toppar med Elfsborg på andra och AIK på tredje plats.

Men i Superettan är det fortfarande annorlunda och där gäller en procentuell fördelning baserad på endast ett spelår och det är klubbarna själva som fastställt fördelningsprincipen. Så vi får se hur de 16 Superttanlagen nu ställer sig när det gäller det nya avtalet som gäller 2020-2025 och om man kommer att tillämpa samma fördelningsprincip som de Allsvenska lagen, nämligen baserad på de 5 senaste spelåren. Den som lever får se. Och i alla fall är det bra om, Degerfors kan göra goda resultat åren 2017, 2018, 2019.



6. Syrianska -Degerfors 2-3.

Andra lag har Messi, och Ronaldo och Neymar men Degerfors har Shpetim Hasani.

Nickspecialister har det funnits i alla år i många lag. Ungerska Honved med Sandor Kocsic, Gais en gång med Karlalfred Jakobsson för att nämna några vi kommer ihåg på rak arm.

Nu trädde han fram igen Kosovoalbanen Shpetim Hasani efter att ha varit "utslagen länge och väl" efter båda nickmålen mot Djurgården i Cupen med hjärnskakning som följd. Nu kom han in i den 75:e minuten och vad gör denne eminente nickspecialist? Jo i matchens 3:e tilläggsminut sätter han dit segermålet med ytterligare en nick och Degerfors vinner sin första bortapremiär sedan 2011. Någon "där uppe" måste gilla Degerfors!

Vi har väl aldrig varit med om en sådan match. Ledningsmål redan i 3:e minuten och segermålet i :3:e tilläggsminuten. Och vem låg bakom detta inlägg till Shpetim om inte Erik Lindell.

Det är inte klokt. Men så kan det gå för ett lag som i Runebergs anda aldrig ger upp:



"Vi såg ett lag som kunde allt

blott ej sin ära svika.

vi såg ett gäng som stred för allt

och segrade tillika".



Många var bra i denna match även om Syrianska vann skottstatistiken med 10-8 och hörnor med 9-4

Men i Degerfors mål står nu för tiden en yngling vid namn Oscar Klasson och då är det inte lätt att "scora".,

VF skriver "Tack vare Klassons storspel var ställningen 1-1 i paus".

Och nwt skriver "21-åringen kan nog redan ha kvalificerat sig för säsongens räddning".

Liggande på mage fick Oscar upp vänsterhanden och stoppade ett Syrianskt skott med nära nog öppet mål. Publiken hade redan börjat jubla. Detta för tanken tillbaka till de stora i målet som spanjoren Rikardo Zamora och ryssen Jasjin en gång i tiden.

Sebastian Ohlsson låg bakom de Bruins ledningsmål med en frispark från vänster som Marcus deB perfekt nickade in och kvitteringsmålet till 2-2 började med att Shpetim H spelade ut bollen till Erik L som i sin tur slog ett av sina "berömda" inlägg som till slut hamnade hos Sargon A som välplacerat kvitterade. Tilläggas skall att Jonas Ohlsson kom in i 81:a minuten och sparades förståndigt nog till kommande duster.

Nwt avslutar sitt referat med orden "Degerfors fick med sig alla poängen från Södertälje" Vi gratulerar!



Avslutning:

Nu fick vi vara med om något sällsynt. Nu fick vi vara med om en Degerfors-seger på bortaplan i en Superettan-premiärmatch och detta om något är nog ett tecken på "de nya tiderna"" med det nya laget med som Hampus säger med en enorm sammanhållning. Om inte förr så stärktes nu alla självförtroenden hos tränare och spelare.

Hemmapremiär nästa gång mot nykomlingen Norrby och då hoppas vi att den stora publiken förstår vad det nu handlar om och kommer "mangrant".

Heja Rövitt!



Stefan H





Veckobrev 19

Starten går snart.



1.Efterdyningar till Forwardmatchen.

Bara ett fåtal kommentarer och det säger nog det mesta om matchen mot Forward. Ganska ointressant och inget att hetsa upp sig för. Det var tydligen en sådan där match där allt mer eller mindre bara "rullade på". Inget speciellt , ingen som glänste, bara en vanlig vardagsmatch som skulle spelas av. Nej det blir nog andra bullar mot Åtvidaberg i sista träningsmatchen.

Men förhoppningsvis dras vissa lärdomar ändå av det som skedde. Det var godkänt i 60 minuter men sedan "tog det slut".

Varför? Analys!

Var det motivationen som tog slut eller vad hände. Det krävs nog mera när allvaret kommer och visst kan vi förstå att ingen direkt "brydde sig" . Men som tidigare sagts, Sargon A gjorde två mål och han var bra, Marcus deBruin var bäst i försvaret och det ska han ha lovord för.



2. Inför Åtvidaberg-Degerfors.

Det ser illa ut inför Åtvidabergsmatchen. En hård försäsong har tagit på spelarna och nu har ytterligare avbräck tillkommit. Än en gång vad bra att cupen slutade som den gjorde.

"Det manskap vi ställer på benen får lösa uppgiften", säger Stefan J.

Tidigare Emil, Hampus och Oliver N har nu fått sällskap av Jonas Olsson som dras med sin onda rygg och det är verkligen illa. Dessutom saknas Erik Lindell och Marcus deBruin p g a sjukdom. Men Stefan J är realist och erfaren:

"Det är tunga namn som är borta och det blir en ny startelva, men så kan det bli även under seriens gång och det är ingenting som oroar", säger Stefan.

Men det verkligt positiva är att Shpetim Hasani är tillbaka i full träning.

"Han kommer att få spela 30 minuter mot Åtvidaberg och även Gowend Haidar gör comeback och spelar från start i andra halvleken.

Givetvis Oscar K i mål och vi får verkligen en rutinerad tremannamittbackslinje i denna match då båda andretränarna Andreas H och Tobias S ställer upp tillsammans med Christoffer W.

Ytterbackar och wingspelare- Erik Sachs och Mohanad Jeahze

Stabila Nikola Ladan och Sebastian O tar hand om det defensiva mittfältet. Sargon A och nye snabbe Mihlali Mayambela ser vi på den offensiva mitten och Alexander A på topp i spelsystemet 3-4-2-1.

Och med Shpetim H tillbaka och med Sargon och Alexander bör det ändå kunna bli ett och annat mål. Om inte annat så får Kevin G-S hoppa in och sätta dit ett par för det kan han ju. Och så hoppas vi att den rutinerade tremannamittbacklinjen håller tätt.



"Jag vill att vi sätter helheten med en bra prestation och ett bra resultat. Det känns nu att det är dags att börja säsongen på riktigt", säger huvudtränaren Stefan J.



Det blir tydligen en svår nöt att knäcka då Åtvid på bortaplan slog ett Norrköping utan bästa laget med 4-1. En viss Bellander får rödvitt se upp med då han gjorde 3 av Åtvids mål.



3. SEF och det kommande TV-avtalet.

SEF- svensk elitfotboll håller f n på att slutförhandla med en ny TV -operatör om det avtal som ska gälla från och med 2020. Några detaljer är inte officiella ännu men i ett pressmeddelande som SEF skickat ut skriver man:

"Föreningen Svensk elitfotboll tillkännager härmed att vi efter att ha utvärderat buden i den öppna anbudsprocess vi genomfört rörande mediarättigheter för Allsvenskan och Superettan för 2020 och framåt nu har valt att gå in i en exklusiv förhandling med en av anbudsgivarna".



Man räknar nu med att slutföra avtalet och presentera det för medlemsklubbarna / 32 st/ på ett medlemsmöte den 24 mars.

Ryktet säger att det är Discovery som vunnit rättighetskampen och att det nya avtalet kommer att röra sig om ca 500 miljoner kronor årligen, alltså en fördubbling,jämfört med dagens avtal med CMore på 240 miljoner. Detta borde rimligtvis även innebära bortåt en fördubbling i TV-intäkter för klubbarna.



Det gäller nu för Degerfors att verkligen hänga med och prestera de närmaste åren då fördelningen av TV-pengarna nu troligen kommer att baseras på de fem senaste årens tabellplacering, precis som redan i Allsvenskan. Alltså ännu mera prestationsbaserat än tidigare avtal.

Detta om inte annat borde bli en verklig motivationshöjande faktor för brukslaget Degerfors med ortens små resurser och ge en möjlighet att få chansen att närma sig "de stora klubbarna" rent ekonomiskt.



Tycker att vi kan ta Östersundslaget som förebild. En förening och ett lag som med "extra" resurser målmedvetet satsat uppåt och nu är där. Det var inte länge sedan Degerfors var minst lika bra som Östersund som nu ståtar med tre av våra bästa spelare, nämligen Johan Bertilsson, Ludvig Fritzon och August Strömberg.

Vi tar Östersund som ett tecken och en förebild och ett bevis på att "allt är möjligt". även för en liten ort med det sett stort fotbollslag. Och om huvudtränaren Stefan J redan har skapat lite extra motivation och lite extra sammanhållning i laget så finns här ännu mera "tändvätska" inför framtiden. Så nu gäller det att klara 2017, 2018 och 2019, tre säsonger innan vi är framme vid 2020 och "de stora pengarna". Detta är den stora chansen för den lilla föreningen. Heja på Degerfors!.



Så kom också bekräftelsen på ovanstående.

"Svensk Elitfotboll (SEF) har ett TV-avtal med med en ny samarbetspartner. Från och med 2020 kommer Allsvenskan och Superettan visas i Kanal 5, Eurosport och Eurosport Player. Avtalet mellan Discovery Networks Sweden och SEF gäller rättigheterna till Allsvenskan och Superettan från 2020 till 2025, skriver man på Svenskfotboll.se.

Enligt Aftonbladet landade prislappen nu på 540 miljoner kronor per år att fördela till de allsvenska lagen och lagen i Superettan.

Discovery har redan idag rättigheterna till VM-kvalet och U21-EM i sommar och det känns tryggt för en tittare och supporter då CMore inte varit det lättaste att hantera. Tyvärr återstår tre spelår med CMorekontrakt och extra kostnader och extra mottagningskrångel. Nu återstår att se hur mycket av kakan som Degerfors kan spela till sig framöver. Men då måste vi helst tillhöra Superettan i tre ytterligare år för att får största möjliga andel. Men det skall väl kunna gå!



4. Åtvidaberg -Degerfors 3-0.

Stora siffror kan tyckas men av Stefan Jacobssons kommentarer att döma verkar det ändå ha varit en godkänd match av Degerfors

Stefan är tydligen nöjd med första halvlek.

"Förutom deras två mål var det faktiskt vi som var det bättre laget. Vi förde spelet men skapade för få målchanser", säger Stefan.

Gowend Haidar kom in i andra och gjorde det "jäkligt bra" innan han drabbades av en bristning i baksidan av ena låret och troligen blir han borta i ca 8 veckor. Hårda bud för Degerfors.



"Självklart svider det att förlora med 3-0 men under långa stunder i matchen var vi bra. Vi åkte dit på individuella misstag och det har man inte råd med", säger Stefan J.

"Sett till spelet skulle vi haft ett oavgjort resultat" menar Stefan i VF

Första baklängesmålet var en för lös bakåtnick av någon i Degerforsförsvaret och vid andra målet var Degerfors för sena upp i pressen på målskytten.

"Det är bara att ta lärdom av det här", tillägger den förståndige tränaren.

Ja,just så skall det vara. Man lär av misstagen.



Och visst hade Degerfors chanser, speciellt Alexander och Sargon.

Det känns ändå ganska bra då Stefan J är klar över misstagen och säkert vet hur det ska rättas till framöver. Inte minst vet den enskilde försvarsspelaren var det brast. Och dessutom bra att bristerna blev tydliga i en sådan här träningsmatch.

"Den rutinerade backlinjen med Andreas Holmberg, Tobias Solberg och Christoffer Wiktorsson får beröm av DIF-tränaren, likaså de centrala mittfältarna Sebastian Ohlsson och Nikola Ladan," skriver Fredrik Narvelid i karlskogatidning i ett mycket fylligt referat av matchen. Vi tackar.

"Med tanke på vår sjukdoms. och skade situation har jag pratat med Patrik W om att förstärka truppen", säger Stefan J i Joakims Strands lika fylliga referat i VF. Det handlar främst om en mittback



AVSLUTNING AV FÖRSÄSONGEN..

Nu börjar SNART allvaret, det stora allvaret. Ännu en Superettansäsong smäller igång. Härligt! Superettan är inte vad som helst utan det är en del av Svensk Elitfotboll. OBS! Elit!

Där har vi varit med i 7 raka år, samtliga år avklarade med tränarduon Werner-Lindskog., bortsett från hösten 2016 då Stefan J kom in i bilden. En prestation i sig. Nu är vi inne på den 8:e. säsongen.

Många stora lag har spelat i just Superettan och många bra lag har åkt ur Superettan, så det handlar inte om någon "andraklassdivision", några "blåbärslag"i inte utan om en del av Svensk Elitfotboll. Och där skall ock Degerfors vara! Och där vill vi vara för att på sikt försöka nå upp till "Visionen" Allsvenskan.

Nedflyttade allsvenska lag har hamnat i Superettan och därefter åkt ur även denna illustra serie. Lag som Öster, BP, LBoIS, Ängelholm och Trelleborg.



Men hur ska det gå? Vad ska vi få? Kommer Stefan J med nya överraskningar som mot Djurgården och Helsingborg i Cupen?

Sällan har vi väl varit så spända, så nyfikna, så hoppfulla som inför denna den 8:e raka Superettansäsongen för brukslaget Degerfors IF.

Vi kommer ihåg Patrik Werners början 2010 och 2011 då allt flöt på åt rätt håll inledningsvis och vi ledde serien i slutet av juni månad båda åren. Vi kommer även ihåg 2013 med en strålande svit på 6 raka vunna matcher och en svit på 10 raka obesegrade matcher och en 4:e plats som avslutning.

Hoppas nu Johan Ludvig Runeberg får vara med på ett hörn även denna säsong för det brukar ju gå bra när "de runebergska takterna" finns med.



"Vi vill se ett lag som kan allt

blott ej sin ära svika.

Vi vill se ett gäng som strider för allt

och segrar tillika".

/ travestering från inledningsdikten i Fänrik Ståls sägner/



Och kanske även de klassiska raderna i inledningen till Fänriks Ståls sägner kan "uppfyllas":

"Till flydda tider återgår min tanke än så gärna".



Eller varför inte följande:

"Det var storm, det var brak, det var strid på den plan

där det Degerforska laget var ställt"

"travestering ur dikten Sandels"



Och så säger vi till trebackslinjen, som general Sandels till Sven Duva vid Virta bro:

"Släpp ingen djävul över bron"



Tyvärr är inte premiärer Degerfors starka sida. Endast en av 7 spelade matcher har vunnits, den borta mot Qviding 2011.

Nu är det åter en bortamatch, denna gång mot Syrianska och tänk om Stefan Jacobssons mannar nu kunde bryta den negativa trenden. Och med det "Helsingborgska första-halvleks-spelet" i bagaget kanske vi kan få se en lyckosam premiär.

Angående detta att ha "ett eget spel" säger Viktor Nilsson-Lindelöf som tog plats i årets lag i Portugal:

"Vi fokuserar på att ha ett eget spel. Det är väldigt utvecklande fotboll som gör att man blir trygg i sig själv och vågar göra mer med bollen". Undrar om inte Stefan J och laget är på god väg att skapa just detta "ett eget spel", där man känner sig trygg med bollen".



Men visst, Syrianska är inte bättre än Djurgården och Syrianska är inte bättre än Helsingborg men skillnaden är att nu är det seriespel och då behövs nog lite extra Runebergsska kämpatag. Men om laget ställer upp för Värmlands fotboll och visar vilken Värmlands i särklass genom tiderna bästa fotbollsklubb är, nämligen Degerfors IF, så kan det gå vägen. Nu kör vi "ända in i kaklet"!



Vi avslutar med en liten rank inför Supettansäsongen. Skall vi tro att följande lag hamnar på den övre halvan i årets serie- ordnade i bokstavsordning: BP, Dalkurd, Gefle. Helsingborg, Falkenberg och Åtvidaberg

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 18

Ljusare tider.



1. Vårdagjämning.

Nu är tiden inne! Vårdagjämning! Nu har vi avverkat den tunga perioden och kan andas vårluft. Mycket att att vara på i dessa tider. Nu är vi en bit in i den spännande månaden mars med många speciella dagar att tänka på. Och nu närmast Vårdagjämningen den 20:e, sedan Jungfru Marie Bebådelsedag eller Vårfrudagen med Våffeldagen och inte minst "den gamla "Tranafton" kvällen före. Och dessutom börjar snart Sommartiden gälla, den stora vändpunkten.



Vårdagjämningen är ingen kyrklig högtid men icke desto mindre en viktig dag som bådar ljus och värme.och dagen kanske ändå har en slags religiös prägel. Dag och natt lika långa.En psykologiskt viktig dag för många vintertrötta människor. En dag som markerar ett skifte av årstid. Samtidigt är vi fortfarande inne i Fastans tunga tid och under denna period var det enligt gammal folktro mörkrets makter som styrde och då tar vi gärna till oss mera ljus.

Gabriel Jönsson har tagit fasta på detta i sin dikt "Nytändning":



"Nu är det vårdagjämning och nytändning,

två löftestecken i vår almanack,

och nu vill vind och väder ta den vändning

som skeppar lärkor hit med första sändning

en lyximport som vi tar emot med tack".



Vårdagjämningen är en viktig dag också då den och månen styr Påskdagens infallande. Vi firar Påskdagen den första söndagen efter första fullmånen efter Vårdagjämningen.



2. Kyrkoåret.

Jungfru Marie Bebådelsedag är en dag att fira den "främsta bland jordens kvinnor", nämligen Jungfru Maria. Denna dag är verkligen en stor kyrklig dag, speciellt inom katolicismen . Mera allmänt började man fira dagen redan på 600-talet. Och på denna dag dyker "de där våfflorna" upp. "Våffeldagen" heter det ju. Men egentligen handlar det om en slags skröna och ett missförstånd. Jungfru Marie bebådelsedag kallas även VårFru-dagen och av "vårfrudagen" har det blivit "våffeldagen" med lite slarvigt uttal. Men det vore ju synd att ta bort en sådan trevlig sed och dag.

Och mitt i allt detta har vi det där med "tranorna". Det finns ytterligare ett gammalt namn för den 25 mars och det är Trandagen. Kvällen före,Tranafton, har i gamla tider varit en dag med allehanda "barnskrämselmetoder". Tranan har räknats som en magisk fågel och det har skrockfullt berättats att häxor och trollkarlar gärna tog den fågelns skepnad när de vill förvandla sig.

Ebbe Schön poängterar i sin bok "Folktrons år" att framför allt av pedagogiska skäl har de vuxna sagt till barnen att tranan blev arg om man inte gick och lade sig i dagsljus från och med tranekväll. Annars kom tranan och sket i sängen.

Uttrycket "Tranan bär ljus i säng" innebar att man nu inte längre skulle tända ljus om kvällen.



3. Grundspelet med "prototypspelet", den goda förebilden.

Även Degerforslaget bör nu ha avverkat "den tunga perioden" med en massa fysisk träning, hård grundträning, och laget har verkligen tagit till vara allt slit och nått lyckade resultat främst i Cupen.

Nu bör det handla om finslipning, finputsning och mycket bör handla om spelsystem, ett grundspel, taktiska finesser och inspelande av en startelva med rätt man på rätt plats.

Men vi tror nog att Stefan J vet vad han vill. Vet hur spelsystemet skall se ut. Vet vem som spelar var, bara vi nu får våra skadade spelare tillbaka.



Stefan kommer säkert att utgår från den "i det närmaste perfekta" första halvleken mot Helsingborg som var "förträfflig" och som Stefan sade:

"Vi är trygga i vårt försvarsspel och jag gillar att se hur vi kan erövra bollen högt upp i banan när vi tappat den. Det är något vi tränat på väldigt mycket".

Hoppas nu verkligen att denna match är bandad så att "prototypspelet" kan plockas fram vid behov

Med detta spel i ryggen bör nu laget kunna gå vidare och finputsa och finslipa inför fortsättningen och inte minst inför seriespelet. Det känns tryggt att ha ett grundspel som man vet, dels hur det ska se ut och dels att man kan och behärskar. Dessutom finns ju numera i laget en intränad extra "försvarsvariant" när det gäller att bevaka t ex en viktig ledning i matchens slutskede att ta till. Då ställer man om till en femmanna-mittbackslinje där varje man också skall veta och känna till sin roll.

Och skulle små "missöden" dyka upp så finns ännu tid att reparera.



4.Truppen.

Så kom kanske sista puzzelbiten. En 20-årig offensiv mittfältare vid namn Mihlali Mayambela. Han är snabb och gör en hel del mål, bra en mot en.

"Han har de egenskaper som vi letat efter", säger Stefan J och det låter väldigt bra.

Han är en offensivt bra spelare som kan spela forward eller i position precis bakom, skriver VF som har en innehållsrik artikel om den nye.



Stefan J beskriver på ett bra sätt Degerfors situation.

"Det är ett pussel hur vi ska använda de sista kronorna".

Sånt är livet för en liten klubb! Vi måste säga att Degerfors med sportchefen i spetsen helt klart har använt sina kronor på ett väldigt ekonomiskt sätt det här året. Det handlar tydligen om att göra en bra affär med ett bra ekonomiskt resultat och samtidigt få en bra fotbollsspelare. till klubben. Och är Stefan J nöjd då är vi också nöjda.

Nu har vi fått ännu en spelare med allsvensk erfarenhet till Degerforslaget. Det här verkar arta sig till något extra. Unga, snabba, utvecklingsbara, målfarliga och ändå erfarna spelare "strömmar in" i laget. Nu har vi 23 registrerade spelare och det kanske räcker.



Och sportchefen Patrik W bekräftar att så är fallet. Truppen är spikad.

"Just nu känns det så", säger PW.

"Och utifrån hur det ser ut så känns det som om vi har en slagkraftig trupp", tillägger PW.

Han sammanfattar läget för "de nya".

Nikola L, Sargon A och Jonas O har imponerat

"Det är spelare som vi ville ha och de har visat redan nu att de är att räkna med", säger PW i karlskogatidning.

Speciellt Erik Lindell har varit ett stort glädjeämne.

"Han har fått mycket beröm och har gjort det väldigt bra", säger PW

Nikola Ladan är mycket bolltrygg och passningsskicklig. Sargon Abraham, där hoppas man på en hel del poäng och Jonas O

håller väldigt hög kapacitet

"Vi tror mycket på honom och vill spela honom så mycket som möjligt säger PW i VF.

Visst minns vi när Jonas O dök upp i Degerfors på en backplats i en match i Kongsvinger för många år sedan och imponerade direkt

Degerfors genomför en föryngringsprocess och Erik Lindell, Mohanad Jeahze och nu senast Mihlali Mayambela är alla blott 20 år. Visserligen är det inlånade spelare men säkert beredda att ge allt för Degerfors och bevisa sin kapacitet för moderklubben

"Det känns väl som att det har varit läge för ett generationsskifte. Hittills tycker jag att alla har gjort det bra", menar sportchefen.

Truppen består nu av 2 målvakter, 9 backar , 10 mittfältare och 2 anfallare- totalt 23 spelare.



Skadeläget.

Shpetim är nu igång men utan att gå för fullt. Han känner fortfarande sviterna efter sin hjärnskakning, men det går sakta framåt och Stefan J är glädjande nog optimistisk inför seriestarten.

"Det går framåt hela tiden och mina förhoppningar är att han ska vara redo till premiären, säger Stefan J.

Jonas O har tyvärr fått bakslag och måste stå över mot Forward. Vilar gör även Gowend H. Hampus Z löptränar men förväntas vara borta från spel ännu en tid.och Emil. ligger förstås ännu sämre till men dock i takt med sin rehabiliteringsplan.

Än en gång betonar vi att det kanske ändå var det bästa att Cupäventyret tog slut. Men truppen fick ändå med sig en massa självföroende genom vinsterna not topplagen Djurgården och Helsingborg.



5. Inför Forward-Degerfors.

Det verkar som om Degerfors nu har ett extra utropstecken med i laget inför BK Forward. Djurgårdslånet Mihali Mayambela imponerar på träningen och ger förhoppningar om ett genombrott.

"Han har sett grymt het ut på träningarna, speciellt den här senaste inför Forwardmatchen. Det märks att han kommer att bidra i det offensiva spelet", säger Stefan J

Stefan J betonar nu och det gläder vi oss extra mycket åt, att det handlar om att göra rätt i det man tränat på.

"Vi har satt vår spelidé och den försöker vi gnugga på så mycket som möjligt. Jag vill att vi fortsätter med det som vi har åstadkommit under försäsongen och sedan förbättrar de sakerna som vi själva vet att vi behöver bli lite bättre p, "framhåller den nye tränaren.

"Framför allt handlar det om detaljer i vårt anfallsspel som vi finslipat och nu vill se hur det fungerar i match, fortsätter Stefan J



Just detta är det som ger oss nya förhoppningar. Nu finns en metodisk tanke och idé som man hela tiden försöker utveckla.

Kontinuitet är viktigt. Varje spelare ska känna igen sig, varje spelare ska veta vad han förväntas göra, varje spelare ska kunna sin roll. Och det bästa av allt är det presspel som Stefan J lanserat och som har varit ett utropstecken under försäsongen och Stefan J bekräftar att just den delen att fallit väl på plats.. Det är speciellt glädjande för oss som länge och väl saknat just den biten. Det är lite Svennis över det hela. "Press med understöd", sade Torsbysonen en gång i tiden. Nu kan laget säkert få ökad stabilitet och därmed en högre lägsta-nivå

.

Laget se ut att bli som följer.

Oskar K får givetvis fortsatt förtroende.

"Han har gjort det väldigt bra nu när han har fått förtroendet och så länge han sköter sig kommer han att fortsätta att stå, skrattar Stefan J enligt nwt.

Tremittbackslinjen Andreas Holmberg, Marcus deBruin och Christoffer Wiktorsson. "Wingbackar" Mohanad Jeahze och Erik Lindell,

Sebastian O och Nikola L mittfältare och offensiva Mihali Mayambela och Sargon Abraham och Alexander A på topp. 1-3-4-2-1



6 Forward-Degerfors 1-2.

Vinst är vinst om än med 2-1 mot Forward. Sargon gör det han är bäst på nämligen mål och dessutom två st.

Det första med en elegant lobb. Det andra efter fint samarbete mellan Mohanad J och Kevin G-S, den senare med inspel klassiskt snett bakåt till Sargon som gör sitt andra. Det är viktigt att han som skall göra mål också gör mål!

Baklängesmålet var väl Oskars första misstag i buren men bra att det skedde i en sådan här oviktig match. Man lär av misstagen.

Stefan J var inte nöjd med så mycket. bortsett från de första 60 minuterna. Menar att hela laget med undantag från Marcus deB kunde ha gjort det bättre. Men Sargon gjorde i alla fall 2 mål och det räckte.



Avslutning.

Endast en enda träningsmatch återstår. Åtvidaberg borta och kanske är det också den på sätt och vis viktigaste matchen inför seriepremiären. Det är nu allt skall vara klart. Det är nu spelet ska sitta. Det är nu varje spelare ska ha "tränat in" sin uppgift. Och det är nu vi möter en seriemotståndare. En match som kan ge en fingervisning inför seriespelet. Vi hade svårt mot Åtvidaberg förra året och matchen nu kan ge en fingervisning om Degerfors formmässiga läge detta år jämfört med förra året.

Truppen är klar men är spelet klart? I varje fall är spelidén klar och sedan tar det väl några matcher innan det hela sitter som det ska. Men Degerfors har i varje fall ett bonuskapital kvar och det är alla skadade spelare som förr eller senare är tillbaka och förstärker laget.

Måtte vi nu få en bra avslutning och måtte vi nu med gott mod och gott samvete kunna går till seriepremiären. Och skulle vissa brister ännu finnas så hoppas vi att den sista träningsmatchen, den mot kvalificerat motstånd, kan indikera var ev.brister sitter.

Heja rövitt!

Stefan H.



Veckobrev 17.

Det drar ihop sig.



1. Kyrkoåret.

Tredje söndagen i Fastan aktuell med sitt tema "kampen mot ondskan". Det onda i tillvaron är huvudtemat och det kommer vi inte förbi.Vi får vara hur bra som helst enligt egen uppfattning, men som en av de stora biskoparna sade:

"Det onda begäret kommer vi inte ifrån. Vi har det inom oss".

Trots det får vi aldrig ge upp. Värmlandspoeten Nils Johan Einar Ferlin, en gång fotbollsaktiv i Filipstad, har på sitt underfundiga, karaktäristiska sätt beskrivit människans situation i följande vers:



"Finns någon som vandrat

utan skuld i vår dal

då gick han ej på stövel,

inte ens på sandal".



Fastan är just en kampens tid med strid mot det onda som fördärvar gemenskapen. Jesus stred mot det onda i alla dess former.-från själviskhet och kärlekslöshet till hunger törst och lidande.

Jesu vapen mot det onda var hans förkunnelse om det onda som predikant och lärare , hans kamp mot ondskan i form av sjukdom och död som läkare, hans förlåtande verksamhet som själasörjare.

Det handlar alltså mycket om s k "mänskliga svagheter" och inte direkt om några stora "förbrytelser". Det handlar om den "grå vardagen" med dess medmänskliga situationer. Och i denna grå vardag har vi vår speciella fotbollskamp att utkämpa även om det inte direkt handlar om gott eller ont utan snarare om vinst eller förlust. Och självklart är kampen för de rödvitas seger också¨viktig i vår tillvaro.



2. Efterdyningar Cupen

Några funderingar så här i Cupens kölvatten.

Man får en känsla av att matchen mot BP blev något helt annat än de två föregående mot två i princip allsvenska lag, dessutom på bortaplan. Ställer vi dessa två allsvenska lag mot BP nyuppflyttat till Superettan från division 1 så är det något som inte direkt stämmer .

Att slutet blev som det blev är inget att säga om. Som Gowend H säger "luften gick ut oss" efter Brandeborns mål. Och självklart är Sebastians utvisning redan i första halvlek en avgörande faktor, men vi måste berömma Gowend Haidar som skickligt och elegant sätter dit 1-0 för Degerfors när han snappar upp en dålig passning av målvakten och sedan lätt chippar bollen över denne och med öppet mål gör 1-0. Då skulle det ha funnits "time out" i fotboll



Stefan J säger om matchen att "de första 25 är jag nöjd med och det är väl där BP tog över matchen och vi kom inte upp i presspelet".

Stefan har gjort analysen och finner en förklaring till varför. De sista 30 minuterna av första halvlek mot Helsingborg gjorde ju Degerfors det mesta rätt. Men icke nu!

Men analytiske Stefan J säger om orsaken till att man tappade presspelet att han tror att det berodde på att BP som Stefan säger "tappade ner" deras centrale mittfältare i "fickan" mellan deras mittback och ytterback och därmed skapade man ett "numerärt överläge" gentemot Sargon och Gowend H och BP kunde spela sig ur "vårt presspel".

"Och det vi föll på var att vi inte klarade av att etablera ett bättre anfallsspel. BP fick tryck på oss hela tiden", menar Stefan.

Men han säger också att BP var riktigt bra och att de "känns mer färdiga" än vad Degerfors är. Det är tydligt att Olof Mellberg inte bara kan spela fotboll utan även träna fotbollsspelare.

Men som, Stefan J även säger "träningen fortskrider enl., planerna" och att man "redan har identifierat som ett litet problem att det gick som det gick mot BP".

Och så citerar vi Pia Sundhage som tar med sig förlusten mot Holland och ser framåt och säger att

"det är läropengar" och "när det väl smäller är vi väl förberedda". Tror att Stefan J kan säga detsamma



Och med all säkerhet var det en kanske till och med nyttig lärdom inför seriespelet. Och bra att "problemet redan är identifierat" som Stefan säger. Degerfors skall absolut "inte glömma" denna matchutveckling då spelet/resultatet/ säger en hel del. Annars var det ju vissa som hellre ville glömma misstagen istället för att analysera och ta lärdom av dem. Vi tänker inte minst på matchen borta mot J-Södra spelåret 2013, då Degerfors ledde med l-0 i paus efter mål av Rennie men sedan släppte in 4 mål på ca 25 minuter i andra halvlek och förlorade med 1-4. Det skulle man glömma!



3. Truppen och skadorna.

Stefan J nämner även skadorna som en bidragande orsak till matchutvecklingen mot BP och säger att laget av olika anledningar fick klara sig utan Shpetim, Jonas O, CW, Hampus Z och Sebastian O och poängterar att Sebastian är "hyperviktig" för laget och spelet. Och visst är han det. En så duktig central mittfältare som Sebastian O ersätter man inte hur som helst.

Stefan J rapporterar om skadorna och att Shpetim H och Hampus Z är troligen tillbaka i träning i slutet av månaden. Emils skada kommer att ta tid. I Jonas fall handlade det snarare om en säkerhetsåtgärd inför seriestarten och CW hade tydligen "bara blivit sjuk".



Egentligen har Degerfors nästan "en allsvensk trebackslinje" med CW med fyra säsonger i allsvenska ÖSK och Jonas Olsson med allsvenska meriter från Gefle. Kompletterar man sedan denna duo med en fulltränad Hampus eller Marcus deB eller Erik S kan det bli en riktigt hög superettanklass där bak. Och med super-Oskar i mål och med, nye Mohanad J som har en kanon och senare en återställd rutinerad Emil, med ännu högre meriter, på ena "wingen" och Erik Lindell på den andra kan Degerfors när allt "är färdigt" ha "ett omutligt försvar" Och mittfältet tar Sebastian och Nikola L hand om

Sedan handlar det förstås det offensiva spelet och om målfabrikationen. Men med Shpetim H tillbaka, med Sargon, med Alexander med Gowend H skall väl en och annan boll ramla in i målet. 4 st senast mot FBK är en bra början.



4. Degerfors-FBK. 4-0

Och så blev det plötsligt träningsmatch mot division 2-laget Färjestad.

Stefan Jacobsson sammanfattar tydligen matchen bäst med orden i VF:

"Vi gjorde fyra mål och höll nollan bakåt."

Och då måste man vara nöjd även om väderförhållandena var usla.

Nye Mohanad Jeazhe har tydligen en kanon. Han dundrade in 2-0-målet från långt håll och Gowend H satte dit 4-0 också med ett långskott. Bra att Gowend har skjutit in sig. Tobias S och Kevin G-S gjorde de två övriga målen.

Det viktigaste med matchen var att Degerfors visade effektivitet både framåt och bakåt där Jesse Ö tydligen vill ha ett ord med i laget. Men eftersom Oskar Klason, som Na skriver "spelar sitt livs fotboll just nu" får nog Jesse svårt att återta förstemålvaktsplatsen. Men bra dock att ha två goda målvakter. 30 seriematcher ingår i spelprogrammet.

Men samtidigt sliter de och drar i Jesse. Han har nu nekat anbud från tre klubbar, men utesluter inte att han kan lämna Degerfors. "Men det är klart att det inte är roligt att sitta och titta på", säger Jesse.



5. TV-avtal SEF och CMore

Har nu försökt läsa vidare på det ersättnings-TV-avtal som gäller från och med 2016 och fram till och med 2019.

"Systemet fungerar så att TV-pengarna skickas ut enligt en särskild fördelningsnyckel där sportslig placering styr. Tabellettan i allsvenskan får 9.35 procent av den totala kakan medan jumbon får 5.4 procent. Övriga lag ligger på olika procentsatser däremellan. Det rör sig om cirka 17 miljoner resp. ca 10 miljoner.



Att det handlar om klart höjda ersättningsnivåer framgår av följande exempel:

Det tidigare avtalet medförde samlade intäkter på ungefär 180 miljoner varav 75 procent gick till allsvenska klubbar och övriga 25 procent till Superettan. I det nya avtalet från och med 2016 är det istället ca 240 miljoner kronor som skall fördelas enligt samma formel. Det innebär att de allsvenska lagen nu får dela på ungefär 180 miljoner istället för tidigare 135 miljoner.

Tyvärr har vi inga siffror för Superettan men har förgäves sökt efter detta. Men klart är att samma princip gäller där dock med skillnaden att det rör sig om lägre nivåer, men fördelningsprincipen är tydligen densamma. Och då rör det sig om 60 miljoner som skall fördelas. Fortsättning följer då ett nytt avtal från och med 2020 är på gång med helt andra beräkningsgrunder.



6.Det drar ihop sig!

Det drar ihop sig.. Bara två träningsmatcher återstår. Forward hemma den 18 mars och Åtvidaberg borta den 25/3.

Och sedan "smäller det" som Pia S säger och måtte vi då vara väl förberedda.

Heja Rövitt Stefan H





Veckobrev 16 | Vårmånaden mars.

1. Vårmånaden mars

Nu är vi inne i den gyllene månaden mars, vårmånaden mars med alla speciella dagar att tänka på . Mars månad, en månad med Fastan, med Vårdagjämningen, med Jungfru Marie bebådelsedag eller vårfrudagen och i folkmun Våffeldagen, med sommartidens inträde och alltmera fotboll. Den andra söndagen i Fastan är aktuell denna vecka. Söndagens motto är "den kämpande tron" och kampmotivet präglar denna tid. Förtröstan och tillit är två nyckelord i sammanhanget, två nyckelord vi kan ta till oss även i vårt vardagliga fotbollsliv. Vi måste ha tro på och tillit till våra rödvita favoriter. Och det är ju fotboll det handlar om. Vi är nu inne i slutspurten för den hittills så lyckosamma Cupen och möter nu BP med Olof Mellberg i avgörandet.



Men Cupspelet får inte bli en extra tyngd att bära, "en kvarnsten om halsen". Det handlar om nya matcher , extra matcher och svåra matcher och vi minns speciellt två lag som kom att lida av ett framgångsrikt Cupspel nämligen Enköping en gång och Åtvidaberg. Bägge två åkte ur sina serier just den framgångsrika Cupsäsongen. Flera matcher, bättre motstånd, större skaderisker o s v.



2. Fasteriset.

Vi hoppas att Fasteriset nu står där med sina blålila färger och påminner om "stundens allvar". Riset är inte enbart ett prydnadsföremål, utan främst hemmets egen symbol för fastetidens budskap. Riset har ingen grönska då det ju skall stå torrt. Det får stå där från Askonsdagens morgon och kastas ut på påskaftonen före helgmålsringningen.



3. Efterdyningar till den andra stora segern.

Degerfors första halvlek mot Helsingborg var nog i det närmaste perfekt om vi förstår kommentarerna rätt.

"Det är en fantastisk halvlek från vår sida. Det märks att vi är trygga i vårt försvarsspel och jag gillar att se hur vi kan erövra bollen högt upp i banan när vi tappar den. Det är något vi har tränat väldigt mycket på och det är kul att det ger resultat. Sista 30 minuterna av halvleken gjorde vi det mesta rätt och hotade Helsingborg hela tiden", säger Stefan J

Tänk att den gamla Akilleshälen nu har blivit vår styrka, säger vi. Nu finns ingen "ångest i spelet" och inget "spretigt försvarsspel". Äntligen har den höga pressen och det kompakta försvarsspelet blivit en realitet i Degerforsfotbollen.



En annan intränad taktisk variant är att Degerfors kunde ställa om till en mer defensiv uppställning när man försvarade 3-2- ledningen i slutet av matchen

"Återigen låg vi väldigt bra i försvarspositionerna och det är det som bärgar segern i kväll ", säger Stefan.

Roligt för Andreas Holmberg att få komma in på slutet och uppleva den "nya melodin". Andreas var annars den som en gång använde uttrycket ett "spretigt försvarsspel".



Många var bra i denna match har vi förstått. Oskar i målet, backlinjen, mittfältet, Sargon, Gowend H, Alexander N, Marcus de Bruin och inte minst Erik Lindell med ett nytt precisionsinlägg, denna gång till Marcus deB. Förra matchen var det till Shpetim H. Helt klart är att Degerfors nu uppträder som ett lag där alla vet sin position och tar sitt ansvar i sin "rollacceptans"

"Fantastiskt kul för laget och föreningen" säger tränare Stefan J. Mycket bra att betona även "föreningen".



4.Truppen.

Den tidigare aktuelle amerikanske målvakten är nu avskriven men fortfarande saknas en pusselbit i lagbygget.

"Det är först och främst "en tia" vi söker", säger Patrik Werner. Visst, nu har vi 20 man klara plus Andreas Holmberg och Tobias Solberg. Och PW vill inte ta några risker utan väntar in det rätta budet.

Hemsidan intervjuar Nikola Ladan och vi får veta en hel del om vår nye mittfältare "Jag är en bolltrygg, tvåvägsmittfältare, jobbar hårt i defensiven och sätter mina medspelare i spel i speluppbyggnaden", säger Nikola. Sedan säger han något extra bra: "Vi jobbar hårt för varandra i laget". BRA och det är då resultaten kommer, Tillsammans med Sebastian Ohlsson kommer nog Nikola behärska mittfältet i många matcher.

5.Svenska Cupen.

Final mot BP. 1 poäng räcker efter att BP-Djurgården spelat 1-1. "Spännande" som Kristian Luuk säger -även om det står 9-0.

"Härliga tider, strålande tider" som Thor Modén sade en gång. Sällan har väl det rödvita gänget skapat sådana möjligheter som i detta Cupspel. Lite extra krydda blir det nu när det är just Olof Mellberg som kommer tillbaka till Degerfors för att spela fotboll, även om han är tränare den här gången. Och vi vet ju vilken fighterinstinkt Olof M har. Det första han gjorde när han dök upp på träning med Degerfors en gång i tiden var att ge sig på Dusko Radinovic av alla.



Stefan J vet nog hur han skall lägga upp det och även om BP inte är något allsvenskt gäng som Djurgården och tidigare HIF så är nog Degerforscoachen beredd på en hård match. Men tänk vad trevligt, tänk vad roligt att Degerfors än en gång spelar en stor match.Och nog har gänget i laget fått råg i ryggen efter två kanoninsatser. Så självförtroende bör finnas där. Men även nyckelordet "ödmjukhet" och det förstår vi att laget har och förstår betydelsen av..

Nu hoppas vi också att Shpetim H snart är på gång för med målgörare som han, som Alexander Nutt och som Sargon A känner vi oss starka. Och hur det än går mot BP så har de rödvita redan gjort en strålande insats.



6. Årsmötet.

Dystra rapporter från Degerfors årsmöte tyvärr, men egentligen visste vi nog vartåt det lutade. Men nu har vi ny tränare. Nu har vi ett nytt lag! Nu har vi ett nytt spelsystem med nya spelidéer och nu har redan allt det nya satt sina spår. Presterar laget bra. Ger spelet resultat o s v så kommer snart publiken tillbaka. Den publik som fanns första halvan år 2015 som försvann under senare delen 2015 och under hela den miserabla sviten med 5 vunna matcher av 31 framtill "spurten 2016". Men nu har laget visat att de kan, nu har laget plockat fram "nya takter" med strålande facit i Cupen och då kan vi kanske förvänta oss att den stora publiken kommer tillbaka.



I budgetplanen för 2017 ligger bl a att man utgått från en 12:e plats och med det följer den ersättning från SEF:s TV- avtal - som platsen genererar. Låter i och för sig vettigt att "ligga lågt" för en budget är ju "bara" en plan över inkomster och utgifter och inte ska man i onödan skapa ett läge där risken för bakslag kan vara ekonomiskt stor. Och det handlar ju i och för sig om antaganden, förhoppningar och gissningar men man måste ändå försöka bygga på de "reella fakta" som kan finnas. Men som sagt presterar laget bra kommer publiken tillbaka och det var nog där vi hade "boven i dramat" då hösten 2015 blev som den blev och rubriken i en intressant artikel i na.se var just "Många ledsnade hösten 2015". Leif Rosén säger: "Vi spelade rätt dålig fotboll hösten 2015. Jag tror att många ledsnade där och slutade gå på matcherna. Sen fortsatte trenden in på 2016. Efter förändringarna i föreningen på hösten började publiksnittet öka igen".



Men nu skall vi inte dras med detta längre, "Nu tänder vi "nya ljus" istället för att förbanna mörkret".

Nu har vi nya tider, nu har vi ny tränare, nu har vi nya spelare som redan har presterat. Och skulle den 12:e platsen bli något ännu bättre, kanske mycket bättre så har vi detta bara tillgodo. Så bättre spel, med ett bättre lag, med en ny tränare med nya idéer och nytt spelsystem kommer kanske resultaten och därmed publiken tillbaka. De där 2661 vi hade hemma mot GAIS, de där 2229 vi hade hemma mot Athletic, de där 2565 vi hade hemma mot Utsikten, de där 2934 vi hade hemma mot Östersund, de där 2687 vi hade hemma mot J-Södra, de där 2285 vi hade hemma mot BP, för inte tala om de där 3624 vi hade hemma mot Värnamo, men då handlade det också om en viss Emil Johansson och hans återkomst. Alla siffror från 2015. Och som ordförande Leif Rosén säger i na:s artikel :

"Det är väldigt viktigt för vår publik att vi spelar bra fotboll".



7. Inför Degerfors-BP.

Inte begär vi vinst, vi är nöjda med oavgjort, men skulle det ändå bli vinst så har vi chans att bli en av de fyra bästa gruppettorna och därmed hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Men det räcker med som som Leif Rosén säger "skulle vi gå vidare till kvarten vore det en fin bonus". Degerfors, AIK, Göteborg, Sirius, Häcken, Östersund är de lag som hittills nått full poäng. "Vi ska försöka lägga en matchplan för att vinna, så får vi se hur långt det räcker", säger Stefan J. Och det är inspirerande att spela om gruppsegern tillägger den nye tränaren.



8. Degerfors-BP 1-4

Tyvärr, Tyvärr! Det gick inte. Det höll inte. Det rasade till slut. Lite oroväckande dock. 10 man. Sebastian O utvisad i första halvlek.

Men vad skall vi tycka? Var det kanske lika bra. Lika bra för en liten trupp. En sargad trupp! En viktig serieomgång på 30 matcher väntar Ett skadedrabbat Degerfors kanske inte skulle ha orkat med ytterligare en Cupmatch. Eller är detta bara "Surt sa räven"? Degerfors får som skomakaren "stanna vid sin läst". Det är nog bäst



Men trots allt, Degerfors har gjort det bra med sina knappa resurser. Och kanske tränare och spelare lärt sig en del och kan dra nytta av Cupäventyret. En försvarslärdom om inte annat. Men visst hade vi chansen. Sargon hade en ribbträff strax efter BP:s kvittering och kunde ha avgjort allt. Istället var det "gamle Brandeborn" som förstörde allt. Gowend Haidar har många kloka ord om matchen: "Luften gick ur oss och sedan rann de igenom två gånger till och det känns väldigt tungt". säger han. "Jag försöker att komma in i spelet mer och mer. Nu är jag mer centralt i mitten och det är bara att lyssna på vad Stefan säger och ta åt sig så mycket som möjligt. Här har vi ett ypperligt exempel på vad Stefan J säger om rollacceptans, där den förre kantspelaren Gowend H nu har fått en ny roll. Gowend säger mera kloka ord: "Nu vet vi att vi kan stå emot bra lag. Fortsätter vi att jobba som vi har gjort med inställningen på plats, kan vi ta många vinster i år", menar "förre kantspringaren" Gowend som också menar att resultaten i cupen "gett laget en boost" inför kommande seriespel. "Killarna jobbade och slet. Jag kan inte begära mer än vad vi fick ut idag", säger Stefan J. Här har vi ett ypperligt exempel på just "laganda" i ett lag som förstått vad den nye tränaren vill och ställer upp på detta.



Sammanfattning av Cupäventyret::

Vi ska inte gråta över missad Cupfortsättning. Vi ska hellre ta vara på allt det positiva detta Cupäventyr gett. Och laget ska inför fortsättningen känna att "vi kan" och med stort självförtroende "spela vidare" i de kommande mera vardagliga matcherna och senare i seriens inledning. Och som Stefan J säger: "Ska man summera de här tre matcherna har vi naturligtvis gjort väldigt bra ifrån oss".



Nu vill vi ha tillbaka alla skadade spelare i god tid före seriestarten, Hampus, Emil J, Jonas O, Christoffer W, Shpetim H.

Alltså hela 5 skadade spelare och det har en så liten trupp inte råd med i längden. Nu återgår vi till vardagen och ser med stor spänning framemot fortsättning med match mot BK Forward den 18 mars närmast.



Heja Rövitt!



Veckobrev 15 | Nu stundar allvaret.

1. Kyrkoåret.

Plötsligt byter Kyrkoåret kynne. Psalmerna går i moll. Det har hänt något.

Fastlagen med Carne Vale, karnevalerna, festivaltiderna med "köttsöndag, "fläskmåndag" och "fettisdag har passerat och Askonsdagen är aktuell och därmed Fastans inledning. "Nu stundar allvaret!" Egentligen är det Jesus som vänder sina steg upp mot Jerusalem, den sista påsken. Och nu är psalmen "Se vi gå upp till Jerusalem" bokstavligen aktuell. Nu börjar de "tunga och rika veckorna" i Fastan.

"Tjällossningens bottenlösa byavägar ger bilden av den tunga vägen upp mot Jerusalem" som en biskop en gång uttryckte det och ville därmed visa hur naturens skiftningar vävs samman med kyrkans budskap.

"Björkhagarna börjar skifta i violett och violett klär kyrkans altare".



Askonsdagen har sitt speciella namn och det handlar ursprungligen precis som det låter om aska och uttrycket ! "säcka och aska", för nu är det fråga om botgöringstid. Askonsdagens symbol är gisslet som symboliserar bot och bättring.. Men den tid är nog över då människan "gisslade sin kropp och strödde aska över huvudet". Vi söker nog idag befrielse från synd och skuld genom tron på förlåtelsens ord, men bön och fasta, meditation, försakelse och offer är kanske inte helt främmande för nutidsmänniskan.

Askan kan ses som en symbol för döden och vill i det här sammanhanget mana till eftertanke om hur vi lever våra liv.

Att göra bot och bättring handlar egentligen inte att i första hand bli "fullkomlig*" för det klarar ingen utan det handlar mera om att tänka efter. bli medveten och försöka sträva åt rätt håll. Märk väl försöka!

Men om nu ingen dels klarar "det fullkomliga" och det egentligen inte heller krävs att vara fullkomlig och man får del av nåden i alla fall, hur ska man då leva? Jo, som en elev i årskurs 7 en gång mycket förståndigt sade "en ska göre så gôtt en kan" och just där ligger svaret.

Författaren Lars Ahlin brottades länge med dessa frågor och kom fram till ett liknande svar men använde förstås helt andra ord:

"Vita religiosa" / det religiösa livet/ förlorar därmed sin betydelse. Det gäller inte att bli "barfotamunk" utan vara trogen i det profana kall man fått sig förelagt", säger Lars Ahlin. Man måste inte "prestera" en massa s k goda gärningar. Man får del an guds nåd i alla fall. Som Lars Ahlin också säger: "Gud ser inte på oss utifrån någon värdesynpunkt".



Tillvaron är ingen idyll. Den är tvärtom ett dualistiskt drama, en kamp mellan gott och ont, mellan sanning och lögn, mellan ljus och mörker, mellan Gud och "fördärvningsmakterna". och denna kamp pågår mitt ibland oss och vi är alla med i den.

Denna realitet kräver ett engagemang från människans sida. Fastan utgör ett tillfälle att ta ställning och välja sida.

Och även i fotbollsammanhang väljer vi sida. Nu stundar även där allvaret. Nu väntar snart nästa svåra match i Svenska Cupen, den mot Helsingsborg IF på bortaplan. Men som Stefan J så positivt säger "Vi ger aldrig upp" och Djurgårdsmatchen gick ju rätt bra!



Nu byter vi fjädrar i riset.. Fastlagsrisets färggranna fjädrar byts ut mot Fasterisets blålila ton för "nu stundar allvaret".

Nu är tid för bot och bättring. Nu är det dags att välja sida. Nu är det prövningens tid och den långa Fastans fasteris bör nog stå där och ge oss en liten påminnelse om vad det egentligen handlar om. Och några färggranna fjädrar är det inte fråga om längre utan "nu är det allvar". Nu är det den blålila tonen som gäller och nu skall riset stå torrt med sina lite "dystra färger". Men vi Degerforssupporters kan väl stoppa in något lite rött i alla fall.



2. Efterdyningar Djurgården-Degerfors.

Stefan J säger på frågan vad som fällde avgörandet i matchen:

"Vi var kompakta i vårt försvarsspel matchen igenom och fick även till att par väldigt fina anfall som vi lyckades utnyttja".

Mera kloka ord av Stefan J:

"Vi visste hur matchbilden skulle bli och då gäller det att alla spelare underkastar sig jobbet och har den rollaccceptans som krävs. Det hade vi idag", säger Stefan J.

Just ordet "rollacceptans" tycker vi är bra för det speglar just nödvändigheten av att alla spelar för laget och inser sin betydelse i det sammanhanget. Och vi undrar om inte Stefan just fått gruppen att inse och förstå att fotboll är en lagsport och det gäller att få alla spelare att passa in i bilden. Hur bra de än är annars!

Och ser vi sedan till kämpamatchen på Tele 2 Arena mot Djurgården så har vi där ett verkligt bevis.



"Vi gjorde en jäkla arbetsinsats. Vi fick slita i 96 minuter och självklart var det en häftig seger och det är bara att gratulera killarna och det är en enorm fjäder i hatten för hela laget att lyckas besegra Djurgården på deras hemmaplan. Vi jobbar extremt hårt för varandra och spelar ett imponerande försvarsspel", säger en lycklig tränare.

Det som imponerade på oss en gång i tiden och klargjorde vilken kapacitet Stefan J besitter var när han efter en U-21-match sade att laget hade spelat ett "perfekt försvarsspel". Nu har han överfört denna kunskap till A-laget och det tackar vi för.

"Försvaret är grunden i mina tankar". Den devisen håller nu på att bli verklighet på nytt i Degerfors. Och ingen kan bli gladare än vi! Conny Karlsson, Lars Lagerbäck. Pontus Kåmark, Milenko Vukcevic och Jörgen Wåhlemark har nu fått sällskap av ännu en Degerforsare! Vi tackar allra ödmjukast.

Självklart kommer det att dyka upp något bakslag förr eller senare men det ser vi snarare som undantaget som bekräftar regeln. Vi minns Åtvidabergsmatchen från i höstas med tre snabba baklängesmål och vi minns Athleric U med förlust 1-5 men sedan blev det mer eller mindre stabilt igen med 5 hållna nollor på 9 matcher.

Och nu har Stefan fått tid och möjlighet att drilla laget i detta så oerhört viktiga spel. Och nu kan den nye tränaren använda ord som "kompakt försvarsspel" i beskrivningen av en match.. Nu ståtar vi med 2 insläppta mål på 4 träningsmatcher och däribland med Djurgården som motståndare.



Fredrik Narvelid i karlskogatidning framhåller en poäng, en Degerforspoäng och påpekar att det de sista 20 minuterna fanns fyra Degerforsspelare på planen födda 1996 eller senare. Erik Sachs, Erik Lindell, Andreas Jansson och Oliver Nilsson. Plantskolan Degerfors förnekar sig aldrig!

"Det är jättebra, det är framför allt massor av lärdom och erfarenhet för de här spelarna. Det är killar som jobbar hårt. Vi är i en generationsväxling i Degerfors och det måste finnas en mix av både unga och äldre spelare. Vi jobbar med väldigt små medel så det är viktigt att ha en bra akademi och det har vi verkligen", säger Stefan.

Javisst- de gamle är på väg ut och de nya på väg in. Peter S, Tobias S och Andreas H har inlett "avgången" och kvar över 30-strecket är nu Alexander "Nutt" och inte minst Shpetim Hasani. Men en spelare som Shpetim är inte vilken nestor i laget som helst. Här går han ut vid 34 års ålder och sätter dit två "baljor" mot självaste Djurgården. Och en sådan lättränad spelare som han håller länge till, speciellt i just den position han nu har. Med den tekniken och med det huvudspelet kan vi förvänta oss mera, bara Shpetim blir återställd..



Erik Lindell säger på frågan hur han mår efter matchen:

"Det är en fantastisk känsla. Nu är det bara att jobba vidare. Idag var det en rejäl laginsats där samtliga gjorde ett riktigt bra jobb".

Och vi kan nog börja inse att Erik L är ett fynd som Degerfors gjort. Visserligen bara ett lån från Norrköping, men vi förstår att han är angelägen att göra bra ifrån sig och det gör han verkligen.



För vår del känns det väldigt stabilt det där med Degerfors "nya försvar". Stefan J använder ord som "kompakta i försvarsspelet" och detta är för en kritiker av Degerfors tidigare, som Andreas Holmberg en gång uttryckte det, "spretiga försvarsspel", oerhört glädjande. Som vi tjatat och nu kommer ordet "kompakt". Tack och Lov! Detta bådar gott inför fortsättningen. Nu är 4 matcher spelade och med totalt 2 insläppta mål. Oerhört bra! Och borta är ord som "ångest i spelet" och "spretigt försvarsspel". Men som redan sagts "bakslag kommer att dyka upp" men nu är laget berett på ett helt annat sätt och kan säkert rätta till tillfälliga brister.



3. Truppen

Det rör sig på målvaktsfronten. Det verkar nu som om Oskar K spelat till sig förstaplatsen i målet och Jesse ryktas på väg. Degerfors provar i U-21- match en amerikansk målvakt som gardering. Jesse har tydligen fått anbud av en norsk klubb men tackat nej men klart och tydligt är att Jesse nog inte vill acceptera rollen att vara andremålvakt. Amerikanen är alltså lite backup f n.

18 "små Degerforsare" vi hade men nu är de 19. Även 18-årige innermittfältaren Filip Stankovic från Karlskoga har nu fått ta steget upp i A-laget. Precis som med Kevin Gustavsson-Stolpe säger Stefan J att "de besitter fina kvalitéer". Truppen närmar sig nu "sitt fullbordande" men än återstår nog ett par spelare-eller?



Och så blev 19 "små Degerforsare" plötsligt 20 .Ännu ett lån från mästarlaget Norrköping är klart. En ny wingspelare till vänster i skadade Emils ställe. Mohanad Jeahze heter han 19 år gammal med meriter från U-17 och U-19- landslaget. Han lånas in till och med sommaren och är han lika bra som som kollegan Erik Lindell också från Norrköping så tackar vi verkligen. Man måste berömma Degerfors sätt att hantera en knepig ekonomisk situation och samtidigt skaffa nya spelare på ett smidigt sätt. Det är tydligt att Erik L talat gott om Degerfors och övertygat "den nye" om att komma till laget. Vi får tydligen en vänsterfot som vill ha mycket boll in i laget.



4. Inför HIF-DIF

"Vi gjorde en jättebra insats mot Djurgården och är mycket nöjda med försvarsspelet," säger Andreas Holmberg.

Skrällsegern har bidragit till en hög stämning i Degerforstruppen. Men det är ny match mot Helsingborg nu och "det blir nog en tuff match", säger Tobias Solberg. Men kan Degerfors upprepa det kompakta försvarsspelet som Stefan J var så nöjd med senast så kan det åtminstone bli en jämn match. Men eftersom HIF förlorade klart borta mot BP så vill de säkert ha ett ord med i laget denna gång. Så vi begär ingen seger men helst en bra match där spelet fungerar "både bakåt och framåt". Och helst inga nya skador. Det har vi inte råd med. Hampus, Emil, Adrian J och Shpetim H saknas denna gång.

"Det känns bra inför matchen och stämningen i truppen är såklart hög efter en bra insats senast", säger Stefan J.

"Vi har haft en bra träningsvecka och hoppas kunna stå för en lika bra prestation mot Helsingborg, inte minst när det gäller vårt försvarsspel", fortsätter Stefan J.

Samma trupp som senast men nyförvärvet från Norrköping kan ej spela än. Är inte spelklar.



5 Träningsmatcher- Superettanlag.

Degerfors-C United 3-0

Degerfors-Brage 0-1

Degerfors-Husqvarna 0-0

Värnamo-Trelleborg 1-3

Falkenberg-Tvååker 3-0

Syrianska-Enskede 0-6

ÖIS-Assyriska BK 8-0

Dalkurd-Västerås SK 5-1

GAIS-Norrby 2-0

Norrköping-Frej 6-1

Syrianska-Akropolis 0-2

Varberg-Ullared 3-0

Norrby-Falkenberg 1-1

Dalkurd-C United 3-2

Varberg-ÖIS 3-2

Norrby-Qviding 2-2

Öster- Husqvarna 1-3

Syrianska-Djurgården 1-2

BP-Sollentuna 0-2 !!



6. Helsingborg-Degerfors 2-3 (0-2)

Pigg start igen av Degerfors och Gowend H har två skott redan i 2 och 4:e minuten. Redan i 9:e minuten kommer första målet genom Sargon , Mål nummer två kommer i 33:e. Än en gång denne Erik Lindell som snart är assistkungen. Erik får en passning från "Nutt" och Erik spelar in i mitten där Marcus DeB tar emot och trycker in bollen från nära håll allt enligt Dan Prags utomordentliga referat. 0-2 i Paus.

I andra halvlek gör HIF snabbt ett mål men Alexander "Nutt" replikerar direkt med en "låg tåfjutt". Slutresultatet 2-3 fastställer HIF från nära håll.

Degerfors vinner alltså på nytt en bortamatcher mot i princip ännu ett allsvenskt lag. Vad är det Stefan Jacobsson håller på med? Det var fruktansvärt länge sedan vi upplevde något sådant. Degerfors har nu gjort fem mål på två matcher och utan Shpetim H i den andra. Nu har Stefan J fått ordning på även anfallsspelet. Det ska bli väldigt intressant att se hur baklängesmålen kom till. Ska vi börja tro på Allsvenskan igen?

Nej vi tar det lugnt men får han ytterligare något år på sig den nye analytiske, idéfulle, tänkande tränaren Stefan J, så vet man aldrig vad som kan hända framöver. Nu har vi chansen gå vidare i Svenska Cupen som Degerfors vann 1993. BP hemma blir sista matchen.



7. Svenska Cupen grupp 6

BP-Helsingborg 3-0

Djurgården-Degerfors 1-2

Helsingborg-Degerfors 2-3

BP-Djurgården 27/2

Degerfors-BP 4/3

Djurgården-Helsingborg 4/3.



Fullfart nu mot den avgörande Cupmatchen. 1 p mot BP bör kunna räcka.

Heja Rövitt!



Stefan H.







Veckobrev 14.

Än leva gamla gudar!.



1. Kyrkoåret.

Nu möter vi en period i Kyrkoåret som kallas Fastlagen och som inleds med Fastlagssöndagen. Och det ska sägas med en gång att Fastlagen är något helt annat än Fastan. Fastlagen som nu börjar är Fastetidens raka motsats. Enligt den gamla kyrkliga traditionen präglas denna tid av glädje och fest, karneval och maskerad.

Fastlagen består av tre dagar, nämligen Fastlagssöndagen, Blåmåndagen och Fettisdagen. Kanske, för att maskera vad det handlar om, nämligen festen och glädjen i denna tid, som föregår den egentliga Fastan, kallas Fastlagssöndagen även för "köttsöndagen", Blåmåndagen kallas även för "fläskmåndagen". Dessa dagar tillsammans med Fettisdagen har alltså en mycket speciell prägel och nu gäller det att "lägga in" inför den hårda Fastan på 40 dagar.



Alla dessa tre dagar i Fastlagen markerar alltså var och en på sitt sätt vad det handlar om, nämligen gamla tiders festliga avskedstagande till god mat och dryck och alla former av nöjen under 40 dagar, söndagarna ej inräknade.

Psalm 135 "Se vi gå upp till Jerusalem i heliga fastetider" ljuder i våra kyrkor på Fastlagssöndagen och kan ses som en introduktion till den annalkande fastetiden, som ju kommer i och med Askonsdagen i samma vecka, men den tar vi upp i nästa brev.



Seden att äta semlor hör egentligen inte till tisdagarna under Fastan utan strängt taget endast till just tisdagen i Fastlagen, alltså Fettisdagen. Fastlagsbullar heter det ju och seden kom egentligen från Tyskland tidigt på 1500-talet. Den är ett arv från den katolska fastlagstraditionen och "den bullen" lyckades inte Gustav Vasa "baka bort" som med så mycket annat katolskt.

Men idag äter vi ju dessa bullar lite hur som helst och vi har fått ett helt annat förhållningssätt till "bullen". Och det är nog mer än en som räknar "det moderna ätandet" som ett oskick. Äter man semlor vilken dag som helst i Fastan och dessutom långt före Fastlagstiden har man ju tappat bort själva poängen med semlan som en Fastlagsbulle.

Men urgamla seder! Vem bryr sig idag? Och visst, det är upp till var och en att "ta vara på våra gamla fina seder!". Men nog förgyller det tillvaron och den grå vardagen att delta i detta drama som tiden från Septuaginta, över Fastlagen, Fastan och ända fram till Påsk, utgör. Och som någon sade "Kyrkoåret skall upplevas".



Fastlagstidens tre dagar är de stora karnevalernas tid. Carne Vale betyder egentligen "farväl till köttet". Sedan stundar den 40 dagar långa Fastan med egentligen torkad fisk som huvudrätt. Men vem bryr sig idag om gamla katolska seder?'

Nu har vi väl inte så mycket till Carneval i våra trakter och vi har heller ingen "Copacabana", men lite feststämning kan vi väl unna oss och kanske Degerfors fotbollslag kan bidra till detta genom lyckade fotbollsmatcher, inte minst Cupmatchen mot Djurgården nu med Kim Källström i leden.



Sedan har vi också det där med Fastlagsris och Fasteris om nu någon skulle bry sig om de gamla traditionerna. Men det kan vi väl göra för det här är en trevlig tradition och ett enkelt sätt att följa Kyrkoåret med Fastlagen och Fastan.

Det börjar med Fastlagsriset i tre dagar. Björkris prytt med fjädrar i glada granna färger. Det riset skall stå i vatten under Fastlagens tre dagar och påminner om dessa dagars "glada innehåll". Men sedan är det slut. För då kommer Askonsdagen.

Askonsdagen markerar att nu är det allvar. Slut på den glada tiden för nu börjar Fastan med sitt allvar och sin tyngd. Nu är tid för bot och bättring och nu skall risets fjädrar påminna oss om "stundens allvar". Nu byter vi till blålila fjädrar och nu skall riset stå torrt i 40 dagar egentligen ända till Påskafton klockan 18:00. Men mer om detta i nästa brev.



2. Eterdyningar till matchen Degerfors-Husqvarna.

Om Stefan J var relativt nöjd med matchen mot Brage så var det tydligen klart sämre den här gången.

"Denna match är den klart sämsta av de tre vi spelat, spelmässigt med mycket tekniska fel i både passningar och mottagningar".

Angående "de uteblivna målen" säger huvudtränaren att Degerfors ändå skapat målchanser och borde ha gjort ett par mål både mot Brage och Husqvarna. Och speluppbyggnaden har varit bra och laget har lyckats etablera ett anfallsspel sista tredjedelen och skapat chanser. Samtidigt betonar Stefan J att när man möter division 1-lag så möter man lag som försvarar sig enormt starkt runt straffområdet.



Degerfors bytte ut flera spelare i matchen något som inte direkt framkommit i pressen men Shpetim Hasani, Erik Sachs, Andreas Jansson och Kevin Stolpe spelade alla ca 30 minuter. Däremot, som vi misstänkte, sågs aldrig Sargon A och Sebastian O på planen och det betydde nog en hel del. Nyckelspelaren Sargon Abraham vilade helt från matchen. Har problem med en tå, en blödning, men är troligen snart tillbaka, kanske missar han Djurgårdsmatchen men då av säkerhetsskäl, menar Stefan J. Förståndigt!



Positiva ord kommer från Stefan J när det gäller Djurgårdsmatchen i Cupen.

"En härlig utmaning" Degerfors kommer inte att lägga sig på försvar utan ska "försöka pressa dem i början av matchen lite högre upp" men samtidigt ändå ha en plan för ett lågt försvarsspel. Det låter förståndigt tycker vi. Den höga pressen har förstört för större lag än Djurgården.

Så spel med hög press och ett organiserat defensivt försvarsspel finns med i ritningarna men som Stefan säger "det svåra är att orka med anfallsspelet". Så avrundar han med de härliga orden:

"Men vi ger aldrig upp"! Tack och Lov, säger vi.



3. Truppen.

Det finns fortfarande ingen prognos för Emils skada. Magnetröntgen i veckan ger svaret. Patrik Werner kan "stå ut " med tre fyra veckors frånvaro för Emil men skulle det kräva längre rehabilitering så "måste vi göra något", säger PW .

Gentrit Citaku är ett avskrivet kapitel. Var tydligen ganska otränad och "låg för långt efter". Angående Karl Cunningham så är det "tystnad" och då får vi väl tro att även han är avskriven. Men nu börjar det väl "brinna i knutarna". Truppen är ju näst intill "minimal, 17 klara spelare plus Solberg och Holmberg. och var finns det lediga "stjärnor"? Men Andreas Jansson 17 år kommer väl att ta en plats efter sitt fina inhopp.

Angående provspelare säger PAW att det har varit ganska många på den senaste tiden men ingen som man fastnat för. PW tillägger också att det får inte bli så att det stör lagets försäsongsträning för mycket, det är en balansgång. Förståndigt sagt!

"Jag är nöjd med vad vi fått in hittills", säger PW. Men det krävs tydligen "två pusselbitar till".

"Vi vill ha färdiga spelare i det här läget", fortsätter PW.



Men nu måste PW "göra något".

Emil borta minst två månader. Det handlar om en läkningsprocess och om rehabträning och Emil har redan satt igång och han tar det hela på rätt sätt.

Lätt rörelseträning i början för att få igång blodcirkulationen och sedan tillkommer förstås styrketräning.

Två månader och då hamnar vi i serieinledningen så det kunde har varit sämre. Men med bara Erik Lindell, Marcus deBruin och Erik Sachs kvar så måste nog PW göra något. Extra synd på Emil just i Stefans nya offensiva "wingspel". Hampus är väl på gång så småningom men det dröjer nog för länge ändå. Men Jonas Ohlsson har spelat ytterback i Degerfors förut.

Men så har vi plötsligt "18 små Degerforsare". Kevin Gustafsson-Stolpe har fått ett A-lagskontrakt, en bra lösning i kärva ekonomiska tider. Vi gratulerar den 20-årige yttern och hoppas på fortsatt utveckling i rödvitt.



4. Inför Djurgården-Degerfors.

Positiva ord kommer från Stefan J när det gäller Djurgårdsmatchen i Svenska Cupen.

"En härlig utmaning", säger Stefan.

Degerfors kommer inte att lägga sig på försvar utan ska "försöka pressa dem i början av matchen lite högre upp", men samtidigt ändå ha en plan för ett lågt försvarsspel. Det låter mycket förståndigt tycker vi. Den höga pressen har förstört för större lag än Djurgården. Så spel med hög press och ett organiserat defensivt försvarsspel finns med i ritningarna, men som Stefan säger "det svåra är att orka med anfallsspelet", Så avrundar han med de härliga orden:

"Men vi ger aldrig upp". Tack och Lov, säger vi.



Tre viktiga matcher i Cupen stundar alltså med förutom allsvenska Djurgården även två Superettanlag som HIF och BP.

"Roligt och inspirerande", säger Stefan J som nu verkligen får all möjlighet att se vad som fungerar bra i laget och vad som kan vara mindre bra.

"Den stora utmaningen när man möter lag från en högre serie är hur vi klarar övergången från försvars- till anfallsspel", menar Stefan J.

Truppen innehåller de vanliga namnen bortsett från de skadade Emil, Hampus och Adrian J.

Ska vi tro på Oskar i målet, den vanliga tre-fem backlinjen med Erik S, Jonas O, Christoffer W med Marcus de B och Erik L som wingspelare. Sebastian O och Nikola L på defensiva mitten och Gowend H, Sargon A offensivt och så Shpetim H på topp.

Mycket viktigt att Sargon kan spela nu. På bänken Alexander A, Filip S, Oliver N, AndreasJ, Jesse Ö, Kevin G-S, Andreas H.



5. Diverse

I Degerfors grupp i Svenska Cupen besegrade BP- Helsingborgs IF med hela 3-0. Olof Mellberg har gjort och gör ett mycket gott jobb i BP. Undrar om inte laget blir "farliga" i Superettan. Olof Mellberg borde jobba för Degerfors i stället.

Har förstått att han har viss anknytning till kansliet och det är ju en bra början.

Nu är listan ute med Tv 4 Sports och C-Mores TV-sändningar av Superettanmatcher och det "dräller" av TV -sända Degerforsmatcher. Tack och Lov för oss långväga och "ensamstående" supporters. Dessutom en massa bortamatcher som vi annars aldrig skulle kunna se.



6.Djurgården-Degerfors 1-2.

Än leva gamla gudar. Det var ett skimmer från fornstora dagar över brukslaget från Degerfors i denna match. Stefan J hade bestämt att man inte skulle backa hem och det gjorde han helt rätt i. Nej istället satsade Degerfors framåt redan från start och klämmer in ledningsmålet redan i första minuten. Det var "gamle gode" Shepetim Hasani som satte dit bollen efter fint förarbete av Sargon eller Gowend H / olika uppgifter finns/ men i alla fall hamnade den hos Erik Lindell ute på kanten, som i sin tur spelar det klassiska snett inåt bakåt och där finns förstås Sheptim H.

"Jag såg att deras back gick djupt och drog mig inåt och fick bollen perfekt från Erik L . Jag fick en bra träff och bollen gick in mellan benen på målvakten / ingen mindre än Isaksson/", säger vår nygamle storspelare.

Andra målet, återigen Erik L ute till höger som avancerar framåt och slår ett perfekt innåtskruvat inlägg mot Shpetim H som med en "språngskalle"i bästa Henke Larssonstil sätter dit vinstmålet.



"Härföraren ensam vinner icke slaget, de djupa leden vinner det åt honom", bevingade ord av Esaias Tegner.

Och här har vi ett strålande exempel på hur härföraren Stefan J tillsammans med de djupa leden vinner slaget mot allsvenska Djurgården. Sällan har väl ett lag, så nederlagstippat, ställt upp och plockat fram både tränarens snillrika taktik och samtidigt det egna kämpandet och därmed avgått med segern.

Det nya Degerfors, ja det är sannerligen ett nytt Degerfors, visade i denna match upp "det kompakta försvarsspelet" och samtidigt det effektiva anfallsspelet och detta parat med tränarens väl genomtänkta spelmodell.

"Detta var en fantastisk vinst som man knappt vågat drömma om.. Det är bara att bocka och buga för insatsen som grabbarna gör", säger huvudtränaren Stefan J.



Vår matchrapportör sammanfattar lagets prestation med;

Mycket bra försvarsspel.

Mycket bra kämpatakter äver hela banan.

Extremt bra målvaktsspel / Oskar Klasson/.

Bra målskytte.



"Sorgen och glädjen de vandra tillsammans" står det i psalmen och smolken i denna fina bägare blev förstås Shpetim Hasanis otäcka skada. Det är bara att hoppas att han kan återhäma sig relativt snabbt för vi behöver denne Shpetim H. En sådan "äkta degerforsare" har vi väl sällan sett. Nu för tredje gången tillbaka i det lag han en gång för ca 10 dryga år sedan kom till från allsvenska Kalmar.

Nästa spelare som måste berömmas är Erik Lindell, lånet från Norrköping. Där har vi kanske den perfekte "wingsspelaren" och nye assistkungen i laget. Speciellt hans inlägg till Shpetim H vid andra målet imponerar. Man ser på reprisen hur Erik bemödar sig om att få till ett perfekt inlägg och det lyckas han med - det blir ett väl avvägt innåtskruvat inlägg som Shpetim sätter dit med akuratess.

Tredje spelare som plockas fram är ständigt imponerande Oskar Klasson. Vår rapportör menar att Oskar var lagets absolut främste spelare med ett flertal räddningar i värsta Djurgårdspressen. Oskar spelar med en intensitet och ett engagemang som vi sällan sett och bör nu ha erövrat platsen som förstemålvakt för gott.



Efter denna match pustar vi ut och samlar ihop oss till nästa drabbning, cupmatchen borta mot Helsingborg.

Heja Rövitt!

Stefan H.





Veckobrev 13.

Nu rullar det på.



1. Kyrkoåret.

Ännu en söndag med konstigt namn. Denna gång står Sexagesima inför dörren. Det innebär 60 dagar före Påsk och samtidigt den sista söndagen före Fastlagen. Vi närmar oss onekligen mera spännande tider både i Kyrkoåret och för Degerfors IF

För nu börjar Cupen. Nu börjar det stora allvaret. Snart möter vi Djurgårdens IF på bortaplan. Hur ska det gå?.



2. Efterdyningar till Bragematchen.

Två matcher avklarade. En vinst och en förlust men båda matcherna tydligen med bra spel men skillnaden tror vi var Sargon Abraham. Extra glädjande var 17-årige Andreas Janssons inhopp i andra halvlek.

"Väldigt kul att se hur han tar för sig", säger Stefan J, som ger ett extra plus till Christoffer W och Sebastian O och det är mycket bra för där handlar det om två mycket viktiga spelare i viktiga spelpositioner. Kan hända att CW i år kommer att göra en toppsäsong.



Stort bollinnehav, många målchanser men inget mål. Synd. Men helt godkänt spel enligt Stefan J ,

"En snöplig förlust då vi gjorde det mesta rätt.", säger huvudtränaren.

Han menar att laget hade ett högt tempo i speluppbyggnaden och detta är ofta mycket avgörande men man undrar hur Brages mål gick till? En fast situation, en hörna. Men vad var det som klickade? Var det markeringen i zonen eller vad var det?

Enligt tränaren var försvarsspelet i princip bra nästan till 100% , förutom vid 3 tillfällen under hela matchen och hörnan det blev baklängesmål på handlade om "en slarvig aktion vid markeringen".



3.Truppen

Ännu ej klart. Ännu ej fullt. Några platser kvar och kanske Emil B kan vara en lösning även om motstridiga känslor lever kvar i i Degerfors. Men vi hoppas på Emil B.

Och så är han på gång igen, Gentrit Citaku. Tränar med Degerfors i veckan och spelar med mot Husqvarna. Så får vi se vad han säger den här gången, men hans förra uttalande om Superettan var väl inte så lyckat. Men alla är välkomna till Degerfors bara de kan spela fotboll och det kan han väl? Det är en storväxt, "lurig spelare" det handlar om enligt PW.

För engelsmannen Karl Cunningham blir det inget mera Degerfors, står nu klart, enligt VF, men samtidigt kommer motsatt uppgift från nwt.se. Vi får väl se.



4. Inför Degerfors-Husqvarna.

Hoppas nu att denna match blir en urladdning av Degerfors med starka forwards som Shpetim Hasani, Sargon Abraham och Alexander Nutt. Visst kan och bör denna trio kunna åstadkomma ett och annat mål på smålänngarna.

Kan dessutom försvarsspelet fungera, näst intill 100 % som senast och kan dessutom passningsspelet i speluppbyggnaden fungera lika bra som mot Brage och kan man som Stefan J säger förflytta spelet snabbt från egen backlinje fram till mål och kan man komma rätt med med presspelet, när det skall sättas in och hur högt upp man" vågar gå", så bör det nog bli bra.

Men i och för sig väldigt bra med denna försäsongsmatchning av både lag och spelsystem, för förvisso tar det tid att trimma in så stora förändringar och samtidigt med nya spelare.

En något annorlunda uppställning nu, med nye Citaku och Alexander Nutt i startelvan. Dessutom ser vi Gowend Haidar för första gången från start, medan Hasani och Sargon sitter på bänken. Stefan J vill väl prova något nytt. Sebastian O finns inte alls med. skadad? Nikola Ladan och Filip Stankovic startar som centrala mittfältare, Alexander på topp, Haidar och Citaku som offensiva mittfältare. Oskar i mål denna gång.



5. Degerfors-Husqvarna 0-0.

Stefan J verkar ha lyckats med försvarsspelet men har en bit kvar i anfallsväg. Nu ett enda insläppt mål på tre matcher och det bådar gott. Borta med vinden är Degerfors "öppna sätt" att spela försvarsfotboll. Men hur ska han nu få ordning på offensiven?

I det säkra försvaret ingår definitivt Oskar Klasson som nu räddade både en straff och närskott men målvakten hör ju till laget.

Det känns i alla fall tryggt att veta att det nya försvarsspelet fungerar, "Försvaret är grunden i mina tankar", har vi hört förut.

"Men övergången till anfallsspel fungerade inte och vi var för trubbiga och slarviga med boll," säger Stefan J

"I andra halvlek kommer vi högre upp i press och successivt tar vi över matchen", tycker han

Men det stora samtalsämnet var Emil Johanssons skada. Oroväckande med tanke på den tunna truppen.

Även Gentrit Citaku fick utgå efter skada.



Intressant är att Degerfors medvetet skulle ligga lågt i sina utgångspositioner och detta gjorde ´ju att Husqvarna fick mera boll.

"Helt gratis" som Stefan säger. I andra halvlek ändrade Degerfors "på steken" och gick högre upp, pressade tuffare med wingspelarna Erik och Emil och ju längre matchen gick tog Degerfors över utan att egentligen spela bra.

"Vi började få lite mer struktur på speluppbyggnaden" säger huvudtränaren.

Men ändå är detta bra, nämligen att använda träningsmatcher för att just träna på olika spelsätt och spelmoment.

"Resultatet är inte mycket att säga om. Vi skapade för lite för att jag ska vara nöjd med anfallsspelet. Positivt är dock att vi håller nollan och ju längre matchen led desto bättre agerade vi," avslutar Stefan J.

Svårt att få en bild av vilka byten rödvitt gjord i paus. Var t ex Sargon med? Han som står för poängen!

Degerfors måste vara ganska bra i alla fall. Hårdsatsande Dalkurd slog C United med bara 3-2, Degerfors vann med hela 3-0.



Emils skada förbryllar tydligen. Vi får verkligen hoppas att det inte är så allvarligt. Degerfors behöver en Emil i form. Magnetröntgenbilderna får ge svaret. Gentrit Citaku spelade endast en halvlek, Fick problem med en vad och är ju helt otränad.

"Han visade ändå att han besitter fina offensiva kvalitéer" enligt tränare Stefan. Och då kan vi väl behålla honom. Men hur blir det egentligen med Karl C?



6. Djurgården nästa!

Stor Cupmatch och då gäller det på ett helt annat vis.

"Det gäller att samla ihop trupperna. Mot Djurgården är det skarpt läge", säger Stefan J..

Men bra att laget nu har provat lite olika spelsätt och bör därmed kunna starta på rätt sätt mot ett Djurgården som ju kommer med ett helt annat motstånd. Kim Källström kanske? Andreas Isaksson i mål kanske? I varje fall ett bra motstånd för att testa och avslöja bristerna i laget inför fortsättningen. Skulle tro att Stefan väljer att ligga lågt till en början och spela "tätt".

Heja Rövitt!



Stefan H







Veckobrev 12.

Bakslag.



En bit in i februari. Nu ser vi bara framåt. Nu tar vi till oss det gamla talesättet att när kylan viker en bit in i februari så har vi "brutit ryggen av vintern*" Dagarna blir längre och ljusare och Degerfors har "debuterat" med första träningsmatchen och mycket mer fotboll blir det ju.



1. Kyrkoåret.

Alla söndagarna har sina "kyrkliga namn" En del namn är "normala" och lättfattliga och en del andra är kanske svårbegripliga som t ex namnet på den kommande söndagen den 12 februari. I almanackan står det "Septuagesima" vilket egentligen betyder den 70:e och står för 70 dagar före påsk. Septuagesima markerar övergången från "Julens eftertid och Påskens förberedelsetid.

Tiden från Septuagesima fram till Askonsdagen kallas enligt svensk tradition för "Förfastan". Denna Förfasta är en kvarleva från 500-talet men i stora delar av kristenheten är Förfastan avskaffad och är numera unik för Sverige. Från och med Askonsdagen kommer den "egentliga Fastan" i 40 dagar även kallad "Långfastan".



Det handlar nu om en förberedelsernas tid. Vi börjar förbereda oss för Påskens firande.

På samma sätt har vi en annan "förberedelsernas tid", nämligen förberedelserna inför Superettanstarten "fotbollens Septuagesima".

Den långa förberedelsen inför Påsken består av olika traditioner som den långa Fastan 40 dagar, med Fastlagssöndagen, Blåmåndagen, Fettisdagen, Askonsdagen och Våffeldagen. Men förberedelserna inför Superettanstarten handlar främst om ett antal träningsmatcher.

Men nu börjar alltså de 70 dagarnas ljuva tid med olika förberedelser inför en stor Påskhögtid, vårens sakta nalkande och Superettanstarten. Vad mer kan vi begära!



2. Efterdyningar till första matchen.

Väldigt glädjande var att de nya utmärkte sig. Sargon Abraham stod för två assist

Erik Lindell, som han själv säger, "det kändes bra och det nya systemet kommer att passa mig som är en löpstark, offensiv ytterback och gillar upp följa med upp i anfallen". Dessutom stod Erik för ett mål. Nikola Ladan var en bra speluppläggare och låg bl a bakom Erik Lindells mål.

Så nog blir det ett bra Degerforslag vi får se i år och dessutom är det ju ännu inte färdigt.



3-. Truppen I

17 "små Degerforsare" har vi nu och mycket glädjande att Alexander "Nutt" kunde göra come-back. Så nu återstår normalt sett ett par-tre spelare sedan är saken "oscar".

Läget f n ser ut ungefär så här:

Målvakter Oskar Klasson, Jesse Öst

Försvarsspelare: Erik Lindell, Jonas Olsson, Erik Sachs, Christoffer Wiktorsson, Emil Johansson. Marcus deBruin samt rehabtränande Hampus Z= 7 st

Mittfältare: Sebastian Olsson, Gowend Haidar, Nikola Ladan, Oliver Nilsson, Adrian Johansson, =5

Forwards: Shpetim Hasani, Sargon Abraham, Alexander Andersson= 3



Det blir inget Degerfors för nye Rodriguez.

"Han gjorde det ganska bra, var pigg och sådär. Men vi behöver en annan spelartyp Vi kände att vi redan hade den spelartypen i laget," säger Patrik Werner.

Degerfors vill nu ha in två centrala mittfältare. Antingen två mer defensivt inriktade innermittfältare eller en central mittfältare och en "tia", en offensiv central mittfältare, skriver karlskogatidning. Och studerar vi uppställningen ovan så ser vi ganska klart att det nog behövs förstärkning där. Det är helt klart att StefanJ och PW bygger laget efter klara riktlinjer. Man vet vad man vill ha och ser vad som saknas. Men var finns nu dessa?

Men ryktet säger att Emil Berger i BK Forward är ett aktuellt namn och egentligen inte vilket namn som helst. Alla vet vad en Berger kan alltsedan Göran med 55 mål på 153 matcher och sedan Henrik hela ca 400 matcher i rödvitt. Och alla i Degerfors vet vem Emil B är och allt "det gamla" bör vara glömt nu.Så söker Stefan J en spelare bredvid Sebastian Ohlsson så finns han på nära håll. Det är bara att slå till! Emil är välkommen.



Men Emil får konkurrens. Internationellt i Degerfors så det förslår. Nu dyker det upp en engelsman, visserligen i Sverige sedan 2015. Karl Cunningham heter han och han tränar med Degerfors denna vecka och spelar samtidigt med i matchen mot Brage på lördag. Bra. Spännande!

Cunningham får enormt fina lovord, speciellt efter perioden i Ånge, division 2, 2015.

"Han är extremt målfarlig, har ett fruktansvärt bra avslut.det är helt extremt, de bara sitter där. Han ha ett brett register, bra passningsfot, jobbar hårt!" Han gjorde 16 mål och 9 assists som mittfältare.

Det är en central mittfältare precis som Stefan J vill ha. "Kan även spela som "tia" säger agenten Kallbäck.



Admir Catovic definitivt borta från Degerfors. Synd! Hamnar nu i ryskt divisiontvålag i Moskva. Förstod väl att han ville längre än till Degerfors, men att det var en kompetent spelare med stort register såg vi speciellt i den avgörande hemmamatchen mot Syrianska där Catovic spelade ut hela registret och låg bakom det mesta i Degerfors väg. Har en känsla av att han aldrig helt kom till sin rätt i Degerfors och han kände sig nog lite missnöjd med de chanser han fick efter vad vi förstår av hans kommentarer. Men en fotbollsspelare var det!



Christoffer Wiktorsson ny kapten i Degerfors. CW säger en del kloka ord om föregående säsong.

"Trots att det gick tungt höll vi ändå humöret uppe och jag tror ,i slutändan, att det var det som gjorde att vi lyckades vända på det hela. Man märkte inte att vi var nere i skiten", säger CW.

För vår del tror vi att CW har helt rätt i det han säger och att den positiva känslan som Stefan J tog med sig in i laget säkert var en avgörande ingrediens i det lyckade slutresultatet. Positiv energi betyder oerhört mycket. Och inte minst CW själv bidrog

mycket med en förhöjd formkurva i de sista matcherna.

Om premiärmatchen mot C United säger CW:

"Det kändes som att vi gjorde mycket av det som vi tränat på"

Och då handlade det säkert om det nya spelsystemet med 3 mittbackar för CW:s del.

"Självklart är det lite annorlunda i början men tror att det kan bli väldigt bra", menar CW. Och det tror även vi

"Försvaret är grunden i mina tankar", sade han som nu finns uppe i Torsby. Och därmed nära till Degerfors.



4. Inför Bragematchen.

Så får vi se hur det går i match nr 2, nu med en engelsman istället för en mexikansk amerikanare, Karl Cunningham låter intressant. och kan tydligen spela både som balansspelare längre bak och även i en mera offensiv roll som mittfältare och det är väl vad Stefan J söker nu..

"En tanke är att han får en halvlek på vardera platsen i match mot Brage", säger PW. Förståndigt och målmedvetet sagt.

Namnet Cunningham känner vi f ö till från silvermedaljören på 1500 m i Berlin-OS 1936, Glenn Cunningham, om vi minns rätt, men han var dock amerikan. Vann gjorde Nya Zeeländaren Jack Lovelock.

Annars blir det väl det gamla vanliga gardet och det nya spelsystemet med 3 mittbackar, troligen Jonas Olsson, Erik Sachs och CW. Måste säga att det känns extra spännande med ett nytänkande och ett helt nytt försvarsspel för det är onekligen där det har brustit mest de två sista åren, speciellt hösten 2015 och våren 2016.

Men som sagt det krävs nog ett antal matcher för att få det hela att fungera och det är ju just i matchsituationer brister och svagheter kommer fram. Sedan ställs ju laget inför allra svåraste motstånd i och med cupspelet mot Djurgården, Helsingborg och BP. Men känner vi Stefan Jacobsson rätt så är vi nog på rätt spår.



Vi tackar Dan Prag på hemsidan för info kring laget.

Tydligt är att Brage står för ett anat spelsystem och att Stefan J vill "se vad en match mot ett sådant motstånd kan ge oss för möjligheter och utmaningar".

Det nya glädjande presspelet som Stefan står för är tydligen det centrala för Degerfors och där ser vi nog lite Svennisinfluerat tänkande. Dessutom vill Stefan se att man agerar samlat i försvarsspelet.Bra stämning i truppen och man inleder med följande 3-4-2-1 uppställning. Denna gång Jesse i målet som tidigare sagts.

3: Mittbackar : Erik Sachs, Jonas Olsson, Christoffer W.

4: Erik Lindell och Emil som "wingspelare" + centrala mittfältare Sebastian O och Nikola Ladan

2: offensiva mittfältare Karl Cunningham och Oliver Nilsson

1: ensam på topp Shpetim Hasani.

Än en gång, detta nya spelsystem ger oss goda vibrationer och därtill goda förhoppningar. Visst tar det tid, men det är värt alla försök



5. Degerfors-Brage 0-1.

Degerfors föll med uddamålet efter sen hörna. Vad skall man nu tro?

Bra att förlusten kom tidigt, i och för sig, men aldrig trevligt med förluster,

Men när vi läser referatet efter match ser vi att Degerfors inte alls spelade dåligt.



"Jag tycker att vi i det stora hela gör en ganska bra match. Men vi skapade för lite heta målchanser utifrån spelövertaget," säger Stefan J. Kanske var det Sargon Abraham som saknades säger vi.

"Annars är jag nöjd med vår speluppbyggnad. Fram till det sista, att skapa målchanser var det riktigt bra", fortsätter han.

"Killarna gjorde allt rätt till 90 %," menar tränaren. Men stort bollinnehav räcker inte.

Sedan lägger han till något mycket viktigt:

"Det gäller att dra lärdom av hur matchbilden blev". Just det ! En förlust så här i inledningen av säsongen kan vara bra på sätt och vis.bara man lär av misstagen.

Nye Karl Cunningham gjorde väl inte direkt någon succé men han gjorde det okej och klart godkänt speciellt i andra halvlek när han fick lite mer boll. Om det blir något kontrakt eller inte säger Stefan J:

"Vi får ta en diskussion om vi ska gå vidare eller inte".

Lite oroväckande är att Brage gör sitt mål på en fast situation, en hörna. Då vet alla att det normalt sett brister i markering eller att målvakten är passiv.



Speciellt glädjande var 17-årige Andreas Janssons A-lagsdebut. Bidrog tillsammans med Filip Stankovic genom sitt inhopp till en stark Degerforsperiod i andra halvlek.

"Det var jäkligt kul . Vi ser att vi får till det här sättet vi vill spela på, vi får mycket boll. Det är positivt", säger Stefan J.

I Degerfors finns det alltid coming men det visste vi förut.



Husqvarna nästa helg. Ännu ett tillfälle att testa, prova, timma in det nya systemet och dra lärdom av "missen mot Brage".

Men då är nog Sargon Abraham tillbaka och det är tydligt att han är "tungan på vågen"!

Heja Rövitt



Stefan H







Veckobrev 11.

Seger direkt.



1. Första matchen.

Spännande premiär med nya namn, med nya spelare, med nytt spelsystem med ny uppställning och ett grundspel med

1-3-4-2-1 i speluppbyggnad och anfallssspel. En uppställning som dock kan se annorlunda ut i försvarsspel

Nu får vi se Jonas Olsson igen, nu får vi se Sargon Abraham för första gången, nu får vi se Erik Lindell på högerytterbackplatsen för första gången, nu får vi se Esteban "Stevie" Rodriguez, Mexico, USA och allt möjligt internationellt för första gången. Spännande minst sagt!

En del spelare dras med skavanker och spelar inte som Sebastian O, deBruin, G Haidar, Adrian J. Hampus Z går på rehab fortfarande.

Kommer nu Stefan J att lyckas med sina idéer, har Patrik Werner och Stefan J skakat fram rätta spelartyper för Stefans spelsystem? Sällan har väl en premiär fört med sig så många nya nästan revolutionerande spelidéer och spelartyper. Det kan inte bli mer spännande än så! Vi hoppas verkligen på en lyckad premiär.



"Det ska bli skönt och kul att komma igång. Vi är på god väg med vårt lagbygge men naturligtvis är det mycket kvar att slipa på. Det jag framför allt vill se är att vi hittar linjer i vårt spel utifrån det nya spelsystemet", säger Stefan J inför premiären.



2. Kyrkoåret rullar på.

Fjärde söndagen efter Trettondedagen har redan passerat. Men vi vill ta vara på den i alla fall.

Aktuell text handlar om hur Jesus stillar stormen och visar sin makt. Ankaret är symbolen för denna söndag och ankaret står för "Hoppet".

I våra hädiska sammanhang för vi över "stormen" till Superettan. Självklart hoppas vi att även Degerfors kan reda ut alla stormar som dyker upp i våra sammanhang. Ingen begär av Stefan J att han skall vara någon "undergörare" men "de jordiska stormarna" på fotbollsplanen kan han nog klara av.

Vem blir då den som står för hoppet? Vem blir ankaret i laget? Lagets ankare brukare oftast finnas ner i de nedre regionerna. Ofta talar man om försvarsklippan o s v. Frågan är om inte Degerforstruppen i år innehåller några presumtiva ankare?

Kanske Christopher W, kanske Jonas Olsson, kanske en återställd Hampus? Vi får väl se.



Men egentligen är det Kyndelsmässodagen den andra februari som står för dörren. En oerhört viktig dag på många sätt. En symbolisk dag med en symbol för de ljusare tiderna. I Kyrkoåret räknar man Kyndelsmässodagen som julens definitiva avslutning.

Någonstans i skarven mellan trettondedagen och fastan, när det är kallt och längtan efter vårvärmen växer möter vi ännu en ljushelg nämligen denna Kyndelsmässodag.

Vid Kyndelsmäss menade man förr att halva vintern hade gått. Precis som i Luciatidens mörker behöver människan en påfyllning av ljus för att orka fram till våren. Kyndel betyder "bloss" efter det isländska Kyndill och vi ser självklart detta ljus som en markering av slutet på den "mörka tiden".



Gabriel Jönssons dikt "Vid Kyndelsmässa" försvarar sin plats i detta sammanhang:



Nu ingår den korta men ljusnande månad

då Kyndelsmässoljuset drar upp emot nord

och kvällarna får den förtunnade blånad

som inte kan fångas i ord.

-----

Välkommen igen gamla ljusnande Göje!

Kom dagsmeja, snödropp och bondkarneval!



Med andra ord är hoppfulla februari här och med den rullar fotbollen igång på allvar och vintern är förhoppningsvis på retur. I Värmland hette det i gamla tider, att från och med Kyndelsmäss börjar solen att råda över kölden. Och i praktiken har dagen blivit en timme längre i varje ände jämfört med Vintersolståndet.

Vi ser alltså fram emot en ljusare och varmare tid, förhoppningsvis även för Degerfors IF och fotbollen. Och vi låter Kyndelsmässoljuset bli en symbol för en ljus och framgångsrik Supertettansäsong för det rödvita laget.



3. Mera Svennis.

"Det finns städer där fotboll är större än religion och det finns städer där fotboll är religion, sedan finns det Degerfors".

Svennis klassiska ord säger allt och kanske lite till om vad fotboll betyder i Degerfors och det är så glädjande att i nuvarande prekära ekonomiska läge Degerfors kommun ställer upp med sitt stora stöd till den lilla föreningen med den stora fotbollen.

Svennis framgångar berodde mycket på att han var före sin tid. Först skrev han en avhandling i steg-4 i tränarkursen och lanserade där i sin sina idéer om spel och spelsystem. "Press med understöd" handlade det om.

Sedan tränade han på detta som tränare i Degerfors och blev ett namn.

Även när det gäller den mentala träningen var han en föregångsman. Klassiskt är att när Degerfors för tredje gången vann sin serie och skulle kvala igen anlitade Svennis den mentale coachen Willi Railo från Oslo. Efter kvalmiss nummer 2 skriver Svennis att "det var som en kollektiv mental blockering". Och Willi Railo kom till Degerfors!



"Vi träffades i Folkets hus i Degerfors en söndagsmorgon i december", skriver Svennis. Det var egentligen spelarnas lediga dag och "extraträningen var inte populär och inte blev det bättre när spelarnas förstod att de skulle träffa en norsk psykolog och stämningen var negativ. Men det tog inte många minuter innan Willi hade allas koncentration" och så fortsatte det.

Svennis talade om för Railo vad han ville att spelarna skulle koncentrera sig på och Railo talade in detta på band.

Svennis berättar också hur han på bortamatcherna stannade bussen ett par timmar innan man var framme. Spelarna fick slappna av, fälla tillbaka ryggstödet eller lägga sig på golvet. Sedan spelades Railos band upp. Spelarna låg där "utslagna" och lyssnade på Railos rogivande röst "som trummade in vikten av press och understöd", som ju var Svennis nyckelpunkter i spelsystemet.



"Vi spelade bra fotboll hela säsongen 1978 och vann serien", skriver Svennis. Och för tredje gången stod nu laget inför ett kval

"Men den här gången använde vi Willi Railos metoder och vann alla tre matcherna". Degerfors var tillbaka i den tidens division 2, närmast allsvenskan.

Svennis avslutar med " jag skulle använda mig av Willis idéer resten av min karriär".

Klassiskt är också hur Torbjörn Nilsson genom Svennis försorg övervann sina problem med dåligt självförtroende tack vara Willie R och blev en av Europas absolut bästa spelare, kanske den bäste.



4. Diverse.

Läser i karlskogatidning en mycket trevlig och spännande text om Degerfors akademi.

"Vårt mål är att utbilda spelare till A-laget Det är den viktigaste uppgiften vi har", säger chefen Lars Ekman om U 19, U 17 och U 16.

Det handlar om hur Degerfors gör det de just har varit bra på i alla tider, nämligen försöker släppa fram de unga lovande fotbollsämnena. Och Degerfors har egentligen ett gyllene läge med fotbollsgymnasiet på hemmaplan.

Roger Werner chefstränare för U19-laget ser en tydlig trend i svensk elitfotboll. "Alla satsar på ungdomar och man måste utbilda och våga ge dem chansen", menar han.

Och där finns både Stefan J, Tobias S och Peter S som tränare.

"Det binder ihop det hela", säger Lars Ekman.

Tränare Petter Toivonen och Tobias Solberg planerar tillsammans så det blir en röd tråd genom allt. De får en väldigt bra uppfattning av spelarna", fortsätter Ekman. Plantskolan Degerfors förnekar sig inte.



De styrande i Degerfors kommun har helt klart insett Degerfors IF:s och fotbollens betydelse för kommunen även om viss "strid" uppstått kring hjälpen till fotbollen. Men Peter Pedersen, kommunstyrelsens ordförande, försvarar och förklarar beslutet med att "ett lån till Degerfors IF är till stor nytta för kommuninnevånarna, det bidrar tillkommunens attraktivitet." Helt rätt. Vi instämmer till fullo.



5.Truppen klar?

Det hetaste tipset f n är Alexander "Nutt".

"Vi har suttit och pratat med Werner vid ett antal tillfällen och det rör sig enbart om en ekonomisk fråga."Nutt" vill spela i Degerfors och de vill ha honom", säger hans agent

"Vi är ganska nära, det är ingen jätteskillnad. Jag tror att det kommer att lösa sig", fortsätter han .

Nästa träff blir på lördag i samband med matchen mot C United.



15 "små degerforsare" vi hade men så blev det 16. Nikola Ladan har skrivit på för Degerfors, ett tvåårskontrakt.

"Nikola är en bollsäker och passningsskicklig mittfältare" säger sportchefen PW.

Nikola har BK Häcken som moderklubb

Dessutom är det mera på gång. Ännu en Rodriguez i Degerfors. Storväxte Renato kommer vi ihåg. Nu ska Esteban Rodriguez provspela med Degerfors i matchen mot C United.

"Han är en sydamerikansk tia , en central mittfältare. Han har de kvalitéer som Degerfors har efterfrågat och som Stefan J och tränarteamet söker", säger agenten Kallbäck.

Det är Andronic-storlek på honom. Kompenserar sina 168 cm med bra spelförståelse, säger agenten Kallbäck.

Allt som kan påminna om Gheorghe Andronic tidigare i Värnamo och Degerfors är bra för Gheorghe var extra bra men ´fick aldrig sin rättmätiga chans i Degerfors. Hamnade sedan i Moldaviens landslag. Aldrig har vi sett en sådan one-touch-spelare i Degerfors, en spelare som skapade tempo, och nu kanske det kommer ännu en. BRA!

Så nu kanske 16 "små degerforsare" kan bli 17.

"Det går sakta men säkert framåt men det kommer att ta mer tid. Vi behöver ett par spelare till", säger PW. Det är en forward och en offensiv mittfältare.

Det är tydligt att Stefan J bygger sitt lag efter sina spelidéer, sina intentioner och sitt spelsystem.



5. Degerfors- C United 3-0.

Första matchen spelad. Degerfors mötte Carlstad United på träningsplanen vid Stora Valla och vann en komfortabel seger med 3-0. Det ser ut som om Stefan J fick som han vill. 3 mål framåt och hållen nolla bakåt. Tack!

Shpetim Hasani gjorde först det han är så bra på nämligen att göra mål. Den här gången redan efter 5 minuter. Förarbetet stod Sargon A för. Sedan har vi tydligen fått en offensiv högerback som gör mål. Erik Lindell nickar in 2-0 via ribban efter förarbete av Nikola Ladan och till slut Emil också på nick. Igen förarbete av Sargon A. Så Emil kan tydligen även den konsten. Grattis. Vilken lyckad premiär!

Stefan J är väldigt nöjd och säger att helheten var bra med starkt presspel försvarsmässigt, Offensivt bra speluppbyggnad med långa anfall. Dessutom hade Degerfors 2 stolpskott och ett par heta målchanser ytterligare. Stefan ger beröm till samtliga spelare och nyförvärven levererade.

"Alla levererade på bästa sätt. Lindell var riktigt bra, Jonas O säkerheten själv, Ladan bra speluppläggare och Abraham visade att han är den poängproducent vi hoppades att han skulle vara", säger en nöjd Stefan J. Vi tackar!



6 Truppen II

Bara 16 klara! Nu deltog en del U-spelare i första matchen som Filip Stankovic från start och med Oliver Nilsson, Joel Kyrksjö Beckman, Jonathan Sjökvist, Andreas Jansson och Alexander Karlsson Claesson på bänken men nog behöver vi bli fler än de 16 vi nu har. Så inte räcker det än.

Men vi har redan ett lag som slår CU med 3-0 och håller nollan.

Enligt Stefan J och PW behövs åtminstone ett par tre namn till. En forward och en offensiv mittfältare. Är kanske "Nutt" forwarden eller kommer det att handla om Esteban Rodriguez som nu provspelar?



16 "små degerforsare" vi hade och så blev det klart med Alexander "Nutt" och vi var 17.

Det blev på söndagen som agenten Kallbäck antydde. Alexander Nutt är klar för ännu en period i den klubb där han givetvis hör hemma, nämligen Degerfors IF. Bra jobbat!



Vi går nu vidare in i säsong 2017 efter en mycket god start som ger en hel del förhoppningar. Brage nästa på lördag.

Heja Rövitt!

Stefan H







Veckobrev 10.

Börjar det klarna?



1. Kyrkoåret.

I förordet till en nyutkommen bok beskrivs Kyrkoårets stora betydelse på ett intressant sätt. Vi citerar:

"Kyrkoåret är en uråldrig väg att följa genom det dagliga livet, genom nuet. Söndagarna fungerar som viloplatser och riktmärken även för nutidsmänniskan i hennes konkreta tillvaro". Någon skrev också "med färgsprakande ämnesrikedom, högstämt allvar och obeskrivlig glädje är kyrkoåret ett allmänkyrkligt arv".

Men vi gör ett tillägg. Genom att anknyta Degerfors väg genom Superettan till Kyrkoåret får vi anledning att på ett naturligt sätt ta del av denna "uråldriga sed".

En biskop skrev en gång "Kyrkoåret hör till livets "dolda rikedomar". Kyrkoåret skänker varje månads särskilda kynne en symbolisk betydelse och väver samman årstidernas växling med kyrkans högtider till en fast fogad rytm" och biskopen poängterar att Kyrkoåret skall upplevas!

Just detta med en symbolisk betydelse tar vi alltså i vårt Degerforssammanhang fasta på och överför Kyrkoårets alla växlingar och symboler till vårt favoritlag Degerfors IF i Superettan.



2. Truppen 2017.

"Pärlan" ur leken och kanske lika bra det. Han har inte lyckats på senare tid. Men Admir Catovic har lyckats på senare tid.

Och roligt för Johan W i Kongsvinger. Och så får vi hoppas på "gamle Nutt". Han är ju ledig och ställer säkert upp med hela sin kapacitet och det säger inte lite. En ovanlig "Striker", en slitstark, energisk målgörare som säkert vore värdefull för Degerfors. Tror inte att det finns många av den spelartypen som Alexander utgör. Han har ju länge haft en otacksam roll i Degerfors. Bara inhoppare, men ändå en massa mål, rent procentuellt kanske mer än Peter S sett till speltiden. Nu hoppas vi på Alexander "Nutt". Vi vet vad han går för och vad han kan.



Som ett brev på posten kommer sedan karlskogtidning med rubriken "Degerfors i samtal med "Nutt".

Och i och med att Pärlan gick till Kongsvinger ökar ju möjligheten.

"Hoppas att det löser sig lyder en annan rubrik och det pågår egentligen förhandlingar och förhoppningsvis ska det lösa sig", säger agenten Kallbäck. Alexander är välkommen, säger vi.



3. Ny tränare- ny träning?

Vi spinner vidare på temat kondition.

Ska vi våga tro att Degerfors nu får en fjärde tränare som på "konditionens väg" når fram till de goda resultaten.

För den som kan påverka mest är ju självklart tränaren och kan nu den nye tränaren Stefan J på sätt och vis gå i Istvan Wampetits fotspår, i Gunnar Nordahls fotspår och i Sören Cratz fotspår och satsa på "rätt häst", nämligen att ge laget en god grundkondition så kanske vi kan få ännu en "god årgång". Vi vet ju resultatet 1941, vi vet ju resultatet 1963 och vi vet ju resultatet 1992.

Många klassiska kommentarer har bevarats från dessa gyllene år. Wampetits körde så hårt med laget att en del spelare protesterade. En av dem var stjärnan Karl-Erik "Hambo" Jakobsson som efter alltför hårda, upprepade startövningar skulle ha protesterat och sagt att "den här träningen är ju livsfarlig".

"Inget lag var mer vältränat än vårt. Utan Wampetits hade vi aldrig nått så höga höjder som vi gjorde, sade ingen mindre än Olle Åhlund.

En annan som fick utstå sådan här "grundträning" var Tord Grip som beskrev läget så:

"Vi hade några magra år men sedan kom Gunnar Nordahl och körde skiten ur oss. Det dröjde ett tag innan vi förstod, men snart blev det ordning och 1963 Stora silver".

Sedan kom en tredje tränare som gjorde samma resa. Även han förstod vad som krävdes i grunden, nämligen kondition Han hette Sören Cratz och körde så att fler än Ulf Ottosson spydde. och så blev det allsvenskan igen.



Nu menar inte vi att Stefan J skall anamma just den typen av "roadwork" som dessa tre "gamla" tränare gjorde. De gjorde bara det enda som var möjligt utan konstgräs, utan inomhushall, nämligen bokstavligt fysiskt slit.

I det "moderna" samhället finns nu helt andra möjligheter, men fortfarande är grundkonditionen samma "förutsättning", fortfarande krävs det "slit" men på ett annat sätt.

Svennis säger i sin bok "Vi försökte använda boll så mycket som möjligt även i den fysiska träningen". Och där är vi idag. Nu handlar det om fotboll till nästan 100%. Men som sagt fortfarande är det samma grundkonditionskrav på ett lag som vill nå de stora resultaten.

Självklart måste vi nu ge Stefan J tid. Ingen kan begära att på en säsong kunna omvandla ett lag som kämpat för sitt liv i bottenregionerna till att plötsligt genomgå någon slags metamorfos och likt fågel Fenix stiga upp ur askan i ny gestalt och nå de höga höjderna. Men med målmedveten träning, med idogt arbete, med konsekvent tänkande och med ett nytt spelsystem ska mycket ändå på sikt vara möjligt.



4. Diverse.

Läser om MFF:s första värvning Lasse Nielsen från Danmark. Är tydligen en aggressiv och snabb mittback som blir viktig i speluppbyggnaden och när det gäller att vinna tillbaka boll. Just "snabb och aggressiv" tror vi är modellen för en modern mittback. Vi har väl bara haft "Bjärred" i landslaget med en sådan kapacitet på de senaste åren. "Snabb och aggressiv" var det.

Kanske Olof Mellberg platsade, i varje fall aggressiv.

I Östersund där finns de nu, två avgörande Degerforspsleare som Johan Bertilson och Ludvig Fritzon. Hur bra skall nu inte hårdsatsande Östersund bli ? Ett lag som redan förra säsongen slog MFF borta med 3-0



5. Totalfotboll.

Det är inte bara träningsmetoderna som förändrats genom tiderna.Utan även spelsystemen genomgår ständigt förnyelse.

Inte minst Johan Cruyff och Holland kom i VM 1974 mer ett nytt spel, totalfotboll. Nu handlade det inte längre om anfall och försvar utan om s k "totalfotboll. Alla hjälper till, alla deltar i försvaret som Stefan J säger. Och vice versa, ytterbackarna får ofta även en offensiv roll som redan Emil i Degerfors och förhoppningsvis även nye Erik L. Få spelare har nu en renodlad roll som enbart anfallare eller enbart försvarare. Men Shpetim Hasani kommer nog att finnas mest "där framme" och Hampus Z kommer nog att finns mest "där bak". Hur det blir med Sagon Abraham vet vi ej men det ska bli väldigt spännande att se hur Stefan J formerar laget och spelarna. Det ska bli intressant att se vilken ev. renodlad roll Jonas Olsson ny kommer att få i sin Degerforscomeback.

Men ett snabbt tekniskt och offensivt anfallsspel och ett tätt fysiskt och samtidigt ett mer eller mindre "markerande" försvarsspel bör visa vägen mot toppen. Men just anfallsspel har aldrig varit något problem i Degerfors. Och i själva uppbyggnadsperioden och i själva anfallsspelet finns ett nyckelord som är nödvändigt nämligen "tempo". Flera stora tränare som Åge Hareide, Nanne Bergstrand och Hasse Backe har poängterat vikten av just detta med "tempot, obs både i speluppbyggnaden och i själva anfallsspelet. Men vi får inte fastna i det där plotterspel som blev Degerfors signum en period men guskelov nu är borta. Och vi kan nog säga utan att nämna några namn att de spelare de mest handlade om i detta "spel" nu är borta ur laget. Och glädjande i sammanhanget är att Stefan J tidigt poängterade att bollhållandet i försvarslinjen och i speluppbyggnaden inte får gå till överdrift utan laget måste snabbt komma till anfall." Tempo" var det ju!



6. Vågar vi inte tro?

Vågar vi inte tro att nye tränaren blir en succé

Vågar vi inte tro att det nya spelsystemet kommer att slå`)

Vågar vi inte tro att det nya spelsystemet ger stadga i försvaret.

Vågar vi inte tro att Degerfors nu bokstavligen satsar på ett mera fysiskt spel?

Vågar vi inte tro att Degerfors kommer med ett snabbare och rakare spel?

Vågar vi inte tro att Sargon Abraham blir en fullträff?

Vågar vi inte tro att Jonas Olssons återkomst ger stadga åt spelet?



7. Match till helgen.

Äntligen är det dags. Kulan i luften "snart är det vår". Spännande att se hur laget kommer att se ut. Spännande att se vilka nya som kommer. Spänande att se hur Stefan J formerar sitt lag.

Heja Rövitt"

Stefan H





Veckobrev 9

Det ljusnar!



1. Första träningen och Truppen I

Vilka var med?

Alla var där förutom Hampus Z

Vilka nya kom?

Nu kom det en ny Falkmar! Inte Gösta den här gången utan sonsonen Johan Falkmar som tydligen går i farfars fotspår.

Johan F är en eftertraktad man. Kommer från Vasalund som vill ha honom kvar. Men inte nog med det. Carlstad U och KBK är också ute efter Johan F- Men denna vecka tränar han med Degerfors- Och då Stefan J redan tidigare har haft nye Falkmar i träning så förstår man nog vartåt det lutar.

"Jag ser honom som ytterback eller eventuellt en yttermittback. Johan är snabb med en bra passningsfot men framför allt är det en väldigt, väldigt bra kille, säger Stefan J.

"Vi känner oss väldigt inspirerade , det ska bli intressant att jobba med det nya spelsystemet och se vart det landar", fortsätter Stefan J. Och just där ligger den stora spänningen. Hur ska det bli? Hur ska det gå? Kommer Stefan att lyckas med sina nya intentioner i viss mån "hämtade" från Chelsea och Tottenham.



Mera bud. Nya provspelare i Degerfors under veckan

Det är tydligt att noggrannheten och säkerheten avgör. För hur många namn har det inte handlat om inför den nya säsongen och vi förstår att Degerfors nu verkligen vill göra "det rätta valet" av spelare som ska "passa in".

Nu är två nya på gång. Gentrit Citaku 20 år tidigare utlånad från Norrköping till Värnamo i Superettan.

"Det är en offensiv spelare som kan spela både som "tia" och på kanten", säger Stefan J i karlskogatidning.

Nästa man är Kenan Mechovic från Trollhättan. Även Kenan är en offensiv spelare.

"Det är två spelare vi vill titta på och de var sugna på att komma hit. Vi är i första hand på jakt efter centrala spelare och anfallare", menar Stefan J.

Patrik Werner tillägger dessutom i VF: "Vi letar även efter något mer etablerat" och i det sammanhanget antyder tidningen att Pär Eriksson kan vara aktuell. utan att få någon bekräftelse av PW.

Där ser vi att det verkligen handlar om att skaffa rätt typ av spelare inför det nya spelsystem och noggrannhet är tydligen ett måste. Spännande att se vem eller vilka det blir av "alla provtränande" i Degerfors.

.

2. Pengar.

Visst är det pengarna som styr och därför finns det i alla fall något positivt med Ludvigs övergång.

" Trots det sportsliga tappet kan Degerfors i alla fall glädjas åt pengarna som kommer in tack vare försäljningen", skriver VF.

Och visst är det så. Någon övergångssumma har vi inte sett men enligt "fotbollstransfers.com" står Ludvig i ett värde av 1.100 000 kr, klart högst i hela truppen, närmast finns Sebastian O, Hasani och Emil. Så några kronor bör det ju kunna bli och ett välbehövligt tillskott i den "magra kassan". Ska vi gissa på ca 500 000?



3. Truppen II

Men nu behövs det ersättare. Sargon kan ju inte ersätta både Ludvig och förmodat Admir C.

"Vi behöver mer", säger PW.

Vilken typ av spelare det sedan handlar om beror helt på spelsystemet som Stefan J tidigare klargjort.

"Det kan bli aktuellt med någon mer spelare senare i veckan", säger PW.

Spännande att se vad det blir, men det blir inte Admir C? Han går tydligen andra vägar. Stod mellan honom och Sargon och den lilla budgeten klarade tydligen inte av bägge.



Någon Citaku kom det aldrig till Degerforsträningen men väl en islänning uppvuxen i Göteborg vid namn Bragi Bergsson med förflutet i GAIS. Bergson är en central mittfältare och har spelat i högstaligan på Island och spelade 2015-2016 även i GAIS.

Det handlar tydligen om en central spelare med "gedigen kämpaglöd". Kanske vi här har vår "jordfrässpelare".

"Både han och Kenan gjorde ett väldigt bra intryck, speciellt Bragi. Vi gör en utvärdering efter lördag men det ser lovande ut," säger Stefan J.

Kanske ännu en "göteborgare" i Degerfors, känner Hampus Z sedan tidigare, kanske ett plus?

Degerfors siktar främst på förstärkning i centrallinjen. Försvaret är inte lika aktuellt, så kanske det inte finnes plats för Johan Falkmar.

Ihärdiga rykten bekräftas nu av PW. Samtal med Pär Eriksson pågår..

"Det finns ett ömsesidigt intresse ", säger PW. På frågan om Degerfors har råd med Pärlan svarar PW :

"Visst skulle vi fixa det"!

Ronny Sabo säger upp sig i Degerfors,.Det har inte gått som han hoppas varken för honom eller laget. Och när han förstår att Stefan J vill satsa på, som Ronny själv säger, "de vill spela 3-5-2 eller något i den stilen", så passar han nog inte riktigt in i bilden. Men Ronny S menar att "alla människor både de som jobbade ideellt och för klubben har varit snälla, trevliga och varma".

16 "små Degerforsare" vi hade men så försvann Ronny Sabo och det blev bara 15.

Hur ska detta sluta?



4. Våra visioner

Vi är nog framme vid ett avgörande vägskäl för lagets framtid, Nye tränaren Stefan J är ju full av idéer med spelsystem och grupperingar i olika sammanhang, i olika spelsekvenser och har tydligen en klar analytisk förmåga och vet vad han vill. Sedan blir ju spelarmaterialet klart viktigt för att kunna välja "rätt system" och "rätt man på rätt plats". Men visst är det positivt! Visst blir det spännande att se vart vi landar. I alla fall är det nog välbehövligt med ett nytänkande efter 8 år. Tror inte att det var någon slump att förra tränarduon nådde sitt bästa tidigt i "karriären". Först klar serievinst i div 1 och sedan Serieledning i Superettan första och andra året och en kanonsäsong fjärde året. Det behöver ju inte handla om en "Svennisrevolution" men i varje fall kan ett helt nytt sätt att spela överraska både en och annan motståndare.

Kanske också ett nytt spelsystem kan bidra till ett nytt och ökat speltempo! Yngre spelare besitter normalt sett en större snabbhet, här lika med snabbhet med bollen. Dessutom som vi tidigare flera gånger påpekat stod de två nya allsvenskarna 2015 J-Södra och Östersund inte bara för ett ökat speltempo utan också för ett mera fysiskt spel. Men märk väl Degerfors höll dem stången det året. Så det gäller bara att hitta den där Stabiliteten! Kanske också ett nytt spelsystem kan bidra till mer variation i spelet.



Vad vi förstår så blir det en avsevärt yngre trupp vi får se detta år. "De gamle" som Peter S, Tobias S och Andreas H är mer eller mindre borta ur bilden och nya klart yngre och utvecklingsbara spelare har kommit till. Det passar utomordentligt bra att Stefan J kommer in i bilden just nu. Nya, unga, "oförstörda" coming men har anslutit till truppen och ambitionsnivån har nog höjts en del i och med nya tränare och nya spelare.

Det gäller nu att skapa det som kanske brast tidigare nämligen "Stabiliteten", jämnheten. Att få till en hög-lägsta-nivå.

I sina bästa stunder har ju laget presterat resultat på toppnivå, tänk bara på dubbla segrar i dubbla möten mot serievinnarna och allsvenskarna J-Södra säsongen 2015. Så med dessa nya "möjligheter" kanske det kan bli "bättre och bättre dag-för-dag" som refrängen går. Investeringar i olika spelares speciella kompetens och förmåga bör kunna leda till ökad produktion och en bättre produkt. Så med ett nytt spelsystem, ett högre speltempo, mer variation i spelet och ett mera fysiskt spel bör Degerfors kunna nå ett klart bättre resultat jämfört med det "kämpiga 2016".

Och med ett bättre spel, med ett bättre resultat, med en högre tabellplacering ökar intresset och publiken kommer tillbaka och därmed ökade intäkter till klubben. Investering ger ökad produktion, en bättre produkt och därmed ökad vinst.



5. "Mille",

Aftonbladet presenterade måndagen den 9 januari en "tresidare" om Milenko Vukcevic och Degerfors, Rekommenderas verkligen! Sportjournalisten Erik K Lagnelius fick med allt. Det var en fröjd att läsa allt som vi redan visste men detta kan inte nog upprepas. Mille är en ikon. Mille är en levande legend. Sören C säger sitt, Hulån säger sitt. Allt kom med! Även Bosse Nilssons försvarsmisstag med Ottosson nere i straffområdet när Degerfors ledde med 2-1 och 10 minuter kvar mot Öster, även om B Nilssons namn aldrig nämns.



Så är första träningsveckan avklarad och nu rullar det på. Hoppas nu bara att truppen kan utökas med nödvändiga "ingredienser", så att vi får en konkurrenskraftig elva till seriestarten.

Heja Rövitt!



Stefan H.







Veckobrev 8.

Starten har gått.



1. Starten har gått.

Nu har vi börjat den långa marschen mot slutmålet. Nu börjar kampen om platserna i startelvan. Nu börjar tränarnas funderingar på spelsystem och vilka som skall spela var. "Rätt man på rätt plats" kan ta sin tid att klura ut men ger sig nog så småningom, Hoppas alla träningsmatcher med speciellt tre cupmatcher kan ge bra svar.

Men har väl inte alla kommit? Vilka återstår?



2. Kyrkoåret .

Bröllopet i Kana. Texten om Jesus underverk vid bröllopet i Kana ger andra söndagen efter trettondedagen dess karaktär

Det handlar om underverk. Om vatten som förvandlas till vin på ett bröllop i Kana i Galiléen

Kommer det ske några underverk i Degerfors, månne? Visst är det hädiskt att tänka så men ändå bara ett försök att spinna vidare på ett aktuellt tema och i det här sammanhanget är ju fotbollen viktigast.

Vad kan vi förvänta oss? Blir det det normala eller kan vi hoppas på något underverk? 2015 slog vi serievinnarna och de blivande allsvenskarna i dubbla möten men förlorade mot bottenlag i dubbla möten. Vi kräver dock inga underverk i fortsättningen, vi kräver bara lite Stabilitet, lite jämnhet så att när vi slår serieledarna så knäpper vi även bottenlagen på näsan för då hamnar vi "där uppe". Och då kanske det inte behöver handla om "direkta underverk".



Och så handlar veckan förstås om "Knut", Tjugondedag Knut och julens slut. Men vem var nu Knut?

Det är lätt att tro att det handlar om Knut den helige av Danmark men så enkelt är det inte. Men nära på. Det handlar om en annan Knut, en brorson till just Knut den helige. Vi befinner oss i Danmark på 1100-talet med typisk rivalitet mellan de kungliga och det är inte enda gången. Vi känner i Sverige till speciellt brödratrion Erik, Birger och Valdemar i Håtunaleken och Nyköpings gästabud och kampen om kungatronen.

Den danske Knut blev mördad av sin kusin Magnus, noga räknat den 7 januari 1131 och därmed fick dagen i gamla tider bära "Knutnamnet".

Men det stämmer ju inte. Knut har ju namnsdag den 13 januari! Fel datum? Inte riktigt men i gamla tider och fram till 1600-talet hade den 7 januari varit namnsdag för Knut, men någon gång på 1600-talet flyttades Knuts namnsdag till 13 januari ( det var inte Gustav Vasa den här gången) och plötsligt hade julen förlängts med en vecka.

"Tjugondedag Knut dansas julen ut. Tjugondedag Knut är är julen slut", heter det ju!



3. Det självklara försvarsspelet!

Såg storlaget Manchester U spela. Det som gladde mest förutom Zlatans spel var försvarsspelet och ytterbacksspelet. Ja just ytterbacksspelet! Vad var det då vi såg? Jo, detta självklara täta försvarsspel, där ingen lämnades ensam i lugn och romed bollen ute på en kant utan snabbt var försvararen framme, gick på, satte till, täckte upp. "Sökte inte bara boll utan även kropp" som Pia S säger. Ingen fick vara ifred med bollen. Ingen låg 10 m ifrån. "Detta självklara försvarsspel"!

Nu med Jonas Olsson i laget kanske även Degerfors kan prestera något liknande.



"Försvaret är grunden i mina tankar" sade han en gång, ni vet säkert vem! Undrar om vi inte även nu har en tränare som kan stå för samma paroll. En tränare som presterade 5 hållna nollor på 9 matcher i slutspurten i höstas. Och då har vi ju en tränare som kan! Som kan det där med försvarsspel. Och kan denne tränare sedan bygga på med ett offensivt spel av "samma kaliber" så är vi ju med "där uppe".

Men visst det är inte så lätt! Men vem har sagt att det ska vara lätt? Omöjligt är det dock icke!

Och så har vi ju klyschan "anfall är bästa försvar" och hur bra skall inte försvaret då bli om vår nye tränare fixar till även anfallet"! Ja då är vi ju med "där uppe", igen.

Veckans Kåmark:" Varför ska man vänta med att sätta press på bollhållaren tills den sista tredjedelen av planen"?



Läser f n Svennis bok "Min historia"- Det mest intressanta i sammanhanget är Svennis resonemang kring spelsystem och hans tydliga beskrivning av zonförsvarsspeket. Det är egentligen första gången någon enkelt och tydligt ger en bra bild av detta sätt att försvara sig och självklart är det Svennis själv, en av föregångsmännen, som står för "den enkla" beskrivningen.



"Ett zonspel där spelarna var ansvariga för en bestämd zon och markerade motståndarna som dök upp i just den zonen. Det var inte mer komplicerat än så", skriver Svennis.

Nej just det, så okomplicerat är det om det fungerar. Men det kanske är lättare sagt än gjort. För det handlar ju om att den enskilde spelaren i zonen vet sin roll, vem han skall markera i "sin zon", vem som gör vad när motståndaren dyker upp i zonen, Och i denna zon finns ju i regel mer än en försvarare. Och där är det som det oftast brister i denna "diffusa zon".

"Vem gör vad"? "Var tar sin" är enkelt i man-man-spel men i en zon med en helt annan rörlighet ställs spelarna inför helt andra krav. Krav på rörlighet, krav på blick för spelet, krav på "den enskilde att veta sin uppgift". Och detta är givetvis inte så enkelt som det låter. Vet att Jörgen Wåhlemark i Varberg lyckades då han förändrade Varbergs antal insläppta mål från 65 mål 2013 till 27 insläppta mål 2015.. På frågan hur han gjorde sade Jörgen W att varje spelare i backlinjen skulle veta sin uppgift även i ett mera "rörligt zonförsvar". Hoppas nu att Stefan J kan gå samma väg så att Degerfors 54 insläppta kan bantas ner i samma utsträckning.



Har en känsla av att vi i Degerfors och i många andra lag ofta sett osäkerhet med medföljande passivitet då man inte alla gånger riktigt vet sin uppgift, vet "vem som gör vad" och vem som ska ingripa i första hand. Lätt gjort att det blir "pojklagsspel flera på samma boll". Men som Svennis säger "det handlar om att markera den spelare som dyker upp i zonen".

Svennis berättar att han på träningen flera gånger gått ut och handgripligen flyttat på spelare till "rätt position". Och självklart är att det inte kan vara så enkelt att skapa "rätt struktur inne i zonen".



Svennis beskriver också hur tidigare väldigt effektiva försvarsspelare fått problem med det "nya spelet".

Sammanfattningsvis så kräver det moderna zonförsvarsspelet mycket mer av en spelare i backlinjen än det tidigare "enkla" man-man-spelet.Vi har i modern fotboll fått se en helt annan backtyp än "de gamla stenhårda ytterbackarna" som visste var de skulle vara, vem de skulle markera och hur de skulle agera. Men visst, fungerar det nya zonförsvarsspelet så har vi självklart fått ett helt annat, smidigare, effektivare, följsammare och kanske offensivare försvarsspel. Men oavsett system så är nyckelordet fortfarande "markering". För utan någon form av markering får motståndaren onödigt stort utrymme, får både tid och rum att skapa sina "farligheter".



Även Svennis insåg dock att som han skriver förändring och variationer ibland var nödvändigt:

"Jag hade börjat inse att uppställningar emellanåt måste underordnas det spelarmaterial man hade tillgång till"

. Och det betydde att Svennis även i vissa fall kunde tänka sig att använda en försvarsspelare som libero.

Just detta att anpassa spelsystemet efter de spelare man har tillgängliga har vi förstått att även Stefan J är inne på. Och vad vi förstår även Lasse Lagerbäck.



.4. Truppen.

Hur blir det med Tobias Nilsson, hur blir det med Erik Lindell, hur blir det med Ihab Naser, hur blir det med Loyola Nydén, hur blir det med Sargon Abraham, hur blir det med Nikola Ladan och först och främst hur blir det med Admir Catovic? Vi är ju bara 15 st +2 men Solberg-Holmberg skall ju "inte spela".Några ytterligare behövs ju. Men vilka blir det? Bara PW och Stefan J vet.



Men med Erik Lindell blir det bra! Han är klar för Degerfors på lån från Norrköping. Och detta med Norrköping borgar för att det blir bra för där kan man spela fotboll alltifrån Gunnar Nordahls, "Skinnet" Wigrens, Åby Ericssons, "Smälla" Carlboms, Knut Nordahls, "Mulle och Masses" dagar, för att inte tala om Torsten Lindbergs..

Erik beskriver sig själv som en" löpstark, offensiv ytterback som älskar att fylla på framåt". Han är även en bra passningsspelare

Samtidigt bekräftas förvärvet av Jonas Olsson, som vi ju redan visste om. Det vi inte visste var att Stefan J satsar på Jonas Olsson som mittback. Spännande. Jonas spelade som mittback i Carlstad United så han är "inne i rollen" och har hittat glädjen till fotbollen igen efter lång skada.

Dock inget kontrakt med Ihab Naser och Tobias Nilsson som satsar på en civil karriär.



14 "små degerforsare" det fanns. Så kom Jonas Olsson och så blev det 15. 15 "små degerforsare" vi hade men så dök Erik Lindell upp och så var det 16.

"Vi börjar närma oss", säger PW, "men det tar nog ett par veckor till innan truppen är helt klar".

Efter att Jonas O och Erik L tillkommit siktar nu PW och Stefan J in sig på innermittfält-spelare och anfallsspelare.

På frågan om hur många ytterligare spelare som behövs, svarar PW:

"Svårt att säga men ett par till". Det skulle innebära en trupp på 20 spelare i så fall. Låter lagom dyrt.



16 små degerforsare det var men så värvades skyttekungen Sargon Abraham och det blev 17.

Sargon Arbraham är spelaren som verkligen producerat i Skövde AIK, seriesegrare i norra Götaland i division 2. Sargon är en snabb spelare, skicklig framför mål och med bra spelförståelse Han säger att det viktigaste för honom är att komma till en bra förening som har en bra miljö där han kan utvecklas ytterligare. Sedan är det viktigt att han har en tränare som tror på honom..

Det är nog ingen slump att Stefan Jacobsson i Degerfors har ett förflutet i just Skövde AIK. Det handlar tydligen om ett 2-årskontrakt. Detta låter verkligen bra!

2016 gjorde Sargon 22 mål på 25 matcher och 18-19 assists för Skövde AIK..Ett kanonresultat!

"Han är en "late bloomer" som tagit stora steg de senaste två, tre åren", säger Stefan J.

"Sargon har alltid varit otroligt bolltrygg med ett bra tillslag. Har väldigt fin teknik och sinne för målet, kommer till mycket avslut och har en väldigt fin vänsterfot", säger Stefan J. Det låter sannerligen bra säger vi.



Namn som Sargon och Abraham står inte för vem som helst. Namnet Abraham är nog bekant för de flesta från de tre patriarkerna i Gamla Testamentet. Men Sargon kanske kräver sin "förklaring". Kung Sagon I var en mycket tidig stor konung omkring 2350 f Kr borta i Babylonien. Störtade ett av de äldsta riken vi känner till nämligen det sumeriska, ett rike som kanske var först med ett skrivspråk.

Kung Sargon II var en assyrisk konung i det stora assyriska världsväldet. Regerade på 700-talet f Kr. Så namnet Sargon Abraham står verkligen före något stort och förhoppningsvis även för något stort inom fotbollen och Degerfors.



Men så kommer dråpslaget: "Ludvig Fritzon till Östersund". Enda trösten är att han kostar, har ju kontrakt för 2017. Och kanske kan det öppna för Admir Catovic, som i dagens läge är lika bra om inte bättre- Förstod att just Östersund visste hur bra Ludvig kan bli när det såg hans genombrott i just Östersund 2015.

Men sånt är livet! Bollen är rund. Vi behöver ny en 10:a och vi har redan en 10:a inom räckhåll, nämligen Admir Catovic. honom tar vi för "Ludvigpengarna".

17 "små degerforsare" vi hade men så försvann Ludvig och så blev det bara 16.

Och så kommer det definitiva beslutet, men Patrik W är nöjd med uppgörelsen med Östersund vilker bör betyda att Degerfors fått sin ersättning och samtidigit på sätt och vis gjort en bra affär med en tidigare div. 2 spelare som nu blir allsvensk. I Degerfors finns det fotbollskultur! Spännande att se vem som övertar Ludvigs roll i laget. Skall Sargon kunna ersätta både Ludvig och Admir C? Knappast möjligt och mindre troligt.



Men Degerfors har ständigt något på gång, Nu pratas det om en central mittfältare från J-Södra, Liridon Silka 26 år.och ursprungligen från Kosovo. Det handlar om ett lån från Jönköpingsklubben.

"Silka gjorde ett positivt intryck. Jag ser honom som en central mittfältare men kan användas även som balansspelare!", säger Stefan J.

Även namnet Johan Falkmar dyker upp, kanske en ättling till "gamle" Gösta i Degerfors en gång i tiden. Johan senast i Vasalund men tidigare Karlstad BK..

Även Nyköpings offensive mittfältare Romain Gall, född i Paris som en gång Abder Kabous, tyvärr lite "misshandlad i Degerfors under Tony Gustavssons tid, finns med "i ropet". Romain G har spelat juniorlandslagsfotboll för USA enligt alltid alerta Vf.

Mera bud: Joel Enarsson med allsvenskt i Mjällby, Norrköping och Sundsvall, kanske på gång?

Vi får väl se på första träningen vilka som kommer. Kanske 3 nya? I varje fall skall Ludvig ersättas efter vad vi förstår. Och dessutom ska ett par juniorer flyttas upp i A-truppen. Så det ska nog bli bra till slut!. Spännande!

.

5. Spelsystem.

Väldigt intressant att läsa hur Stefan J tänker inför säsongen. Tydligt är att Jonas Olsson är tänkt som en av tre! mittbackar.

Degerfors bygger tydligen truppen efter önskvärt spelsystem. Påminner faktiskt liter om Svennis sätt att tänka.

"Vi bygger i alla fall efter en fembackslinje i försvarsläge", säger Stefan J.

"Med en fembackslinje och "något framför" hoppas vi att det blir svårt att göra mål på oss men systemet kräver vissa spelartyper, fortsätter Stefan J. Påminner igen om Svennis som gick till klubbägaren i Italien och klargjorde vilka spelare han ville ha. Och där fanns det förstås en massa pengar! Men Nya Degerfors har tydligen ambitioner och tränaren Stefan J har tydligen den analytiska förmågan att se vad som behövs.

"Vi är jättenöjda", säger Stefan J angående Emil J och Marcus deBruin till vänster och Jonas O och Erik Lindell till höger.

"Det känns som om vi hittat rätt, menar Stefan J.

"Det krävs bra fysisk kapacitet och bra en-mot-en- spel både defensivt och offensivt för att vara kantspelare när man spelar med tre mittbackar", säger den analytiske tränaren.

Vi måste säga att detta låter synnerligen intressant. Och försäsongen är lång och det kommer säkert att krävas ett antal matcher innan ett nytt försvarsspel sitter. De tre cupmatcherna kommer sannerligen bli "avslöjande".

Detta låter verkligen bra och kunde Varberg och Jörgen W så kan väl även Degerfors.



6. Träningen i gång.

Första träningsveckan har startat .Träning varje dag utom onsdag. Normalt sett på konstgräset, annars inne i Stora Halla. Allt klart inför fortsättingen? Första träningsmatchen den 28 januari närmar sig.

Heja Rövitt!

Stefan H





Veckobrev 7

Vise män i Degerfors?



1. Kyrkoåret.

Den 6 januari, Trettondedagen efter Jul handlar om "vise män från Österns länder". Antalet vet vi egentligen ej men det heliga tretalet har kommit att dominera.

Enligt legenden var de vise männen stjärntydare, som på 200-talet blev tre vise män. Tretalet kom in i den kristna traditionen på grund av de tre olika gåvor som de hade med sig, guld, rökelse och myrra. På 500-talet blev de också konungar varför högtiden också kallas "heliga tre konungars dag". Så småningom fick de också sina namn Caspar, Melchior och Balthazar.

Trettondedag jul blev en av kyrkans äldsta helgdagar och har firats alltsedan 300-talet. I gamla tider räknade man dagen efter trettondedagen som julens sista dag.



De vise männen hade sett "den nyfödde judakonungens stjärna i öster" och kom nu för att bringa honom sin hyllning.

Men vad kan de i verkligheten ha sett? Bibeln är ju ingen historiebok, men skildrar ändå historiska händelser, kanske inte alltid i exakt tidsordning. Bibeln är en religiös och litterär bok som behandlar historiska religiösa händelsers betydelse.

Den tyske professorn Ethelbert Stauffer har presenterat en mycket intressant och faktiskt vetenskaplig teori bakom "stjärnan över Betlehem" i boken "den historiske Jesus i ny belysning".

Vi vet att de visste. Borta i Babylonien, vid floden Eufrats strand var stjärntydarkonsten en stor vetenskap. Och vi vet genom funna planetkalendrar från både Baylonien och även Egypten att man kände till stjärnhimlens förändringar och planeternas gång,

Vad hade de då sett? Man var helt medveten om att år 7 f Kr. inträffade en mycket ovanlig konstellation på stjärnhimlen mellan planeterna Jupiter och Saturnus vars banor sammanföll i Fiskarnas stjärnbild. Detta sker blott vart 794:e år. Denna konstellation finns i förväg noterad inte mindre än fem gånger med exakta data. Men vad har detta med Jesu födelse att göra?

Jo, planeten Jupiter ansågs vara världshärskarens tecken och Fiskarnas stjärnbild stod för "den yttersta tiden". Planeten Saturnus i sin tur sades vara Palestinas tecken. Alltså hade "den yttersta tidens härskare fötts i Palestina". Detta har de vise männen registrerat på sin stjärnhimmel och detta inträffade år 7 före Kristus och sker blott vart 794:e år.



Men räknas inte Jesu födelse som "nollpunkten" i tideräkningen och därmed starten för den moderna tideräkningen.?( Romarna i sin tur räknade med en nollpunkt "ab urbe conditam" från stadens (Roms) grundläggning ca 750 f Kr).

Jo. men det där med att "börja om" och sätta en ny nollpunkt i tideräkningen var nog inte så lätt och det blev lite fel, minst 4 år fel. Vi vet nämligen att Herodes den store, härskaren över Palestina dog år 4 f Kr och han är ju huvudpersonen i berättelsen om "barnamorden i Betlehem". Alltså minst 4 år fel och skall vi gå efter de vise männens uppdykande bör det handla om ett "fel " på 7 år. Men att det skulle vara fel i tideräkningen ändrar ju egentligen inget. Förhållande och avståndet mellan olika historiska händelser rubbas ju inte av denna "felräkning".



2. Vise män i Degerfors?

I det praktiska livet är trettondedagen en tid då vi vilar ut efter helgerna och inför arbetet. Och samma sak gäller även Degerfors fotbollslag, för nu startar träningen igen, den 9 januari.

Dagen efter den 6 januari räknades ju förr som julens sista dag och Degerforsledningen följer det schemat och nu startar allvaret. Nu är det dags. De lugna dagarna är förbi och nu börjar det.

Hur det blir med "vise män" i Degerfors är ovisst. Några nya namn kan det dock handla om. Kanske inga konungar och inte frågar de efter någon nyfödd judakonung utan snarare efter Stora Valla och inte har de kommit från "Österns länder" utan snarare från orter som Töcksfors, Borås, Örebro och Jönköping. För den här gången handlar det inte om vise män utan om fotbollsspelare som ska förstärka Degerforslaget .Om dessa "vise män" har några gåvor med sig vet vi ej för det de ska bidra med är deras förmåga att spela bra fotboll. Och därmed kan de också bidra med poäng till det Degerforska.laget och det är ju "gåvor" minst lika bra som något annat. Men en vis man kan nog Degerfors sägas redan ha fått även om det var ett tag sedan han dök upp. En man som behärskar det svåra försvarsspelet. "Mannen med 5 hållna nollor på 9 matcher", Stefan Jacobsson. Och om sedan de andra två nya i tränarleden Tobias Solberg och Andreas Holmberg kan klassas som "vise män" så har vi då där "Tre vise män" och det vore väl fint.



Lite kuriosa kring de tre heliga männen kanske? Enligt legenden fann man på 300-talet kvarlevorna efter de vise männen och dessa hamnade till slut i Köln och där byggdes den stora Kölnerdomen över deras gravplats och makthavarna i staden placerade tre kungakronor i sitt vapen. Sedan kom de tre kronorna genom Albrecht av Mecklenburg, tysk men svensk konung 1364, att pryda vårt riksvapen, enligt teorin. I vår moderna tid är det bl a ishockeylandslaget Tre kronor som fört detta tecken vidare.

Med andra ord skulle tre kronorna på ishockeylandslagets dräkt, de tre kronorna på Stockholms stadshus och de tre kronorna i riksvapnet kunna vara en symbol för de "tre" vise männen.



3. Träningen börjar.

Nu börjar det på allvar igen. Träningen startar som sagt den 9 januari. och då är alle man förhoppningsvis på plats. Första träningsmatchen den 28 januari mot Carlstad United och nu handlar det om att spela ihop laget och finna rätt spelsystem och finna "rätt man på rätt plats". Men det tror vi nog att Stefan J klarar av. Och redan 20 februari startar första cupmatchen, borta mot Djurgården. Bra med en skarp början som "avslöjar bristerna".



4. "Rätt man på rätt plats".

Uttrycket "rätt man på rätt plats" må vara en klyscha men icke desto mindre en viktig sådan. Vi har flera exempel på detta.

Det mest talande i Degerforshistorien är följande:

"Jag skall göra honom till en stjärna", sade en gång Milenko Vukcevic efter att ha tillträtt som tränare sommaren 2007, studerat truppens utseende och sedan funnit en spelare som han skulle "placera om". Det handlade om Andreas Drugge.

"Jag skall göra honom till en stjärna", sade Mille och så blev det. Andreas Drugge placerades på topp medan Hasani och Garcia blev mera framspelare. Och vilken lyckad förändring det blev! I Milles vidunderliga avslutning hösten 2007 blev Andreas "tungan på vågen". Tidigare framspelaren Andreas Drugge gjorde totalt 13 mål denna säsong och hamnade bland de främsta i skyttteligan.

Bl.a. stod han för vinstresultatet 1-0 i Degerfors match borta mot Häcken. Sedan gjorde han samma sak borta mot Sundsvall, seger 1-0. Och i sista matchen hemma mot Norrköping klämde han in en "rökare" utifrån högerkanten med segerresultatet 2-1. Och vi märker vilka motståndare det handlar om, Sundsvall och Norrköping gick det året upp i allsvenskan och är nu tillsammans med Häcken allsvenska lag. Andreas värvades sedan av Tom Prahl till allsvenska Trelleborg och sedan blev det Göteborg.



Vi har fler exempel på degerforsspelare i det här sammanhanget fast åt "båda hållen". Bästa exemplet är Johan Bertilsson som till slut, säsongen 2013, definitivt hamnade på rätt plats. Inte ens Nanne Bergstrand i Kalmar FF förstod Johans begåvning fullt ut. Ute på en kant skulle han absolut inte spela. Då kunde det hända att han på Stora Valla gick och hängde med huvudet. Men Patrik Werner förstod att Johans plats var "mitt i spelet" 2010 och speciellt 2013. I matchen borta mot Brage som stod 0-0 sade PW till "Berra":

"Gå ut och avgör" och det gjorde han.

Vi har några tänkvärda ord av Johan i minnet, när han kommenterade tränareperioden Stahre år 2008.

"Då visste man inte om man skulle spela, sitta på bänken eller på läktaren", sade Johan den gången



Men andra gånger har det blivit "fel". Fysiske, mindre konstruktive Niklas Klingberg fick i en match spela som nr 10, speluppbyggare och speluppläggare och det gick inte så bra, Mittbacken och defensive Andreas Holmberg fick i en annan match samma roll och det gick inte heller så bra. Avslutaren och "straffområdesmålgöraren" Peter Samuelsson spelade en defensiv roll som mittback i de två första matcherna säsongen 2015 och det gick inte alls bra. Så visst är det där med "rätt man på rätt plats" inte alls så oviktigt. Och det begrep Mille!



5. Vinterträning då och nu.

Förr, före alla inomhuslokaler och uppvärmda konstgräsplaner i samband med fotbollsträning på vintern, var det en enahanda typ av träning som blev starten för året. Det handlade enbart om att skaffa sig kondition. Och likt en boxare inför den viktiga matchen var det "roadwork" det handlade om,. Vi sprang och vi sprang och vi sprang utomhus långa sträckor. Ett slags evigt malande. Trist, men nyttigt. Det handlade enbart om grundkondition och vi vet att två av de store tränarna i Degerfors fotbollshistoria bedrev detta i högsta grad.

Håkan Höglander och Ulf Ottosson har vittnat om hur först Gunnar Nordahl som slavdrivare drev laget ut på landsvägen och övervakade det hela per bil. Sedan kom Ulf Ottosson och berättade om hur "vi sprang så vi spydde" efter Sören Cratz "hårda tag".

Men observera! Det gav resultat. Gunnar förde laget till Stora Silver 1963 och Sören nådde "ända fram" till allsvenskan 1992. Hoppas nu nya tränartrion kan fortsätta denna trend så att "jubileumsåret" 2017 blir ett verkligt jubileumsår även om dagens träningsmöjligheter givetvis ser helt annorlunda ut med möjligheter till inomhusträning på vintern och uppvärmda konstgräsplaner dessutom. Men konditionen är grunden. Utan den "håller det inte". Så Fysisk träning bör vara huvudmomentet så här i inledningen.



Det ska inte vara för lätt. Det gör inget om det tar emot. Det får göra ont!

Föregångarna Gunnar Nordahl och Sören Cratz visste detta och de hade heller ingen möjlighet att spela kvadraten på små ytor inomhus. Inget fel på inomhus men en lagom blandning skall det vara. Bollen måste naturligtvis vara med i träningen så mycket som möjligt men för att klara av att utföra det som skall utföras med bollen krävs i längden, just kondition.



6. Truppen.

Jonas Olsson klar för Degerfors är glädjande nyheter enligt VF. Även om Jonas själv tydligen förnekar, men PW har varit i kontakt i alla fall. Vi hoppas på "Töcksfors"! Jonas är bara 26 och har mycket kvar att ge.

Senare kommer mer om Jonas O nu i nwt och saken skall vara klar enligt Stefan J. Man har muntligt kommit överens så inget är officiellt än, men i realiteten klart Vi gläder oss högeligen! Och så var vi 15 st..

Efter 4 år så kommer han tillbaka. Vi tackar. Nu har han allsvensk rutin med sig i bagaget och nu blir det Degerfors igen. Vad bra! Nu får Emil och Marcus slåss om platsen ute till vänster för på högersidan skall Jonas Olsson spela, så det så!

Hur blir det med Admir Catovic då? Ingen vet men i varje fall pågår samtal, så kanske ändå. "Man pratar i alla fall".



Avslutning.

"Nu blir dagarna längre. Nu viker de grå decemberdimmorna för januarikölden och snart kommer februari med sina vita snöveckor. Och solskenet glittrar i snöfältens iskristaller, röken stiger rakt mot himmelen", skriver biskop Giertz med sina hoppfulla ord i sin beskrivning av denna kommande allt ljusare tid.

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 6

Nyårstider.



1. Sista brevet.

Sista brevet för året. Nytt år aktuellt. Nya tider. Nya tränare. Kanske nya spelare? Nytt spel, kanske nytt spelsystem.

Nya förhoppningar inför en ny och extra spännande och löftesrik säsong. Vad bra! Nu kör vi på!



I våra tider är det självklart med ett nytt år den 1 januari, men så har det inte alltid varit. Gustav Vasa styrde och ställde lite som han ville och vi får nog "skylla" på honom när det gäller 1 januari som årets första dag. och därmed nyårsdag.

Tidigare gällde ganska logiskt den 25 december som årets första dag. Tideräkningen började med Kristi födelse varför det var naturligt att det nya årets första dag var dagen efter födelsen, alltså den 25 december. Detta gällde ända fram till 1529 då den enväldige kungen bestämde att årsskiftet skulle förläggas till den 1 januari och där är vi fortfarande och någon ny Gustav Vasa skall vi nog inte räkna med.



2. Vad skall vi då tro om det nya året?

Vad skall vi då tro om det nya Degerforsåret och Superettan-spelåret 2017? Har vi inte anledning att ha vissa förhoppningar.? Har vi inte anledning att förvänta oss ett bättre år än det senaste som ju blev väldigt jobbigt?

Med alla förändringar, med alla nyheter, med nya tränare, kanske nya spelare, må vi väl kunna tänka oss en annan och ny situation detta år, 2017. Detta i sig ganska unika på sätt och vis trefaldiga jubileumsår. 110 år fyller klubben. 25 -års jubileum har vi sedan den allsvenska comebacken 1992, och ett kanske mera tragiskt jubileum men som vi helst vänder till något positivt. Det blir 20 år sedan nedflyttningen ur allsvenskan, men det ska vi nu "sudda ut" och börja sträva uppåt igen.



Men ska vi kunna vara med lite högre upp i tabellen än 2016 så krävs nog en del förändringar. Kanske ett nytt spelsystem i botten, men det kommer att bli avhängigt av de spelare som Stefan J får till förfogande, för som han själv säger gäller det att skapa spelsystemet utifrån det spelarmaterial som finns att tillgå.

Men ett par faktorer blir nog avgörande. Stefan J har redan nämnt det där med bollinnehav i backlinjen som i och för sig inte är fel men bollinnehavet måste leda till anfall och ett offensivt spel på motståndarnas planhalva. Kanske genom ett snabbare, rörligare och rakare spel? Och i detta ligger också nyckelordet "tempo". Varför inte ta efter J-Södra och Östersund som 2015 var två lag som visade upp just detta tillsammans med ett mera fysiskt och hårdare spel.än "det vanliga" Superettanspelet. Och vi glömmer inte att Degerfors var minst sagt jämbördigt med dessa två seriesegrare och då blivande Allsvenska lag. Vi slog J-Södra dubbelt och spelade jämnt med Östersund hemma och borta.

Men som tidigare sagts handlar det mycket om den höga-lägsta-nivån när vi möter de andra lagen de "vanliga lagen", lag som Värnamo, som Varberg, som ÖIS, som Trelleborg, som GAIS och de övriga "vanliga lagen".



3. Det nya laget.

En gammal bekant på gång. En "gammal" mycket bra ytterback, speciellt första året han kom, Jonas Olsson, och fick spela sitt "eget" spel. Rejäl, resolut, effektiv och bollsäker. Men sedan kom han in i det där "plotterspelet" ute på högerkanten och då försvann en hel del effektivitet. Men vi ser gärna att Töcksfors-Jonas kommer tillbaka med allsvenska meriter från Gefle. Han är värd att satsa på. Skrev tidigare att en bättre högerback än Jonathan Azulay skulle vi inte få, men med Jonas är det nog frågan om om vi ändå inte kan ha en sådan på gång.

I övrigt är det tydligen ett noggrant arbete PW och Stefan J håller på med men man skyndar långsamt. Man vill absolut satsa pengarna på "rätta spelare". Men så mycket vet vi i alla fall att Jonas och en sån som Admir C är "rätta spelare" och kanske Tobias Nilsson också. Ännu inget klart med Emil och Marcus deBruin men det kommer nog. "Vi vill ha båda kvar" säger PW i VF. Men före jul skall det vara klappat och klart.



Inga provspelare tydligen avskrivna än. Loyola Nydén med det intressanta namnet Loyola är tydligen den ende provspelaren sista veckan före uppehållet. Bara namnet Loyola ger oss vissa vibrationer. Den store Loyla var ju Ignatius av Loyola jeusiternas grundare och ledare. på 1500-talet. Jesuiterna var reformationens farligaste motståndare och påvetrogna katoliker.Termen jesuit har än idag en negativ klang men det var nog så att jesuiterna medvetet svartmålades från protestantiskt håll och detta lever fortfarande kvar. Men vi hoppas förstås att "vår nye Loyola" skall framstå i verkligt positiv dager. Det handlar om en spelskicklig mittfältare med Elfsborg och Örebro som bakgrund.



Och så blev det "klappat och klart med Marcus deBruin. Spelar i rödvitt även 2017. Polisen deBruin har blivit en verklig trotjänare i Degerfors. En spelare som vi vet vad han kan och var han kan spela. Rutin betyder mycket. Nu är det bara Admir C och Emil kvar av "de gamle".



Tror att Marcus säger de förlösande orden:

"Efter att det blev klart med tränartrion har det känts väldigt bra. Där har jag stort förtroende och deras upplägg kommer att bli bra. Personligen känns det väldigt inspirerande att se vad vi kan åstadkomma".

Tror att många instämmer i Marcus polisord. Det känns inspirerande.

Och efter Marcus kom snabbt även Emil J. Nytt kontrakt klart för 2017. En revanschsugen Emil säger "det är bara Degerfors som gäller". Emil är också inne på samma linje som Marcus och ser positivt på nya tränartrion.

"Jag har en bra känsla. Stefan gjorde det bra i höstas när han kom in och är en väldigt duktig tränare. "Tobbe" och "Adde" känner jag sedan tidigare och vet vilket fotbollskunnande de har".

"Jag ser fram emot säsongen", avslutar Emil och vi instämmer.



Och så var det bara Admir Catovic kvar, den kanske bäste av dem alla. Och det måste ju även sportchefen och tränarna förstå. Det räcker med att plocka fram Admirs första halvlek mot Syrianska i den avgörande matchen på Stora Valla. Ganska typiskt för en klasspelare att plocka fram det bästa när det verkligen gäller. Förstår att han kanske blir dyr men ibland kostar det och ibland måste det få kosta. Det handlar ju om det där med investering och ökad produktion. Och med en Degerfors-offensiv bestående av Catovic, Hasani och Ludvig får nog de flesta försvar se upp. Dessutom finns det en viss Haidar ute till höger.

"Giv åt Admir Catovic en penning även", säger vi med Runebergsk formulering.

Och är det nu så att Stefan J har löst "den gordiska knuten" i försvarsspelet med 5 hållna nollor på 9 matcher så kan det här bli riktigt roligt.



Sista träningen före uppehållet avklarad. Sedan bör det ju vara klart med truppen, i stora drag i varje fall. Eller?

Blir det några nykomlingar? Blir det någon Admir Catovic? Truppen består ju av bara 14 spelare i dagens läge och då är förstås Adrian J och Oliver N inräknade. Dessutom finns tränarna Tobias Solberg och Andreas Holmberg tillgängliga men det är ju inte riktigt meningen om man ska förstå sportchefen rätt. Så vad kommer till? Spännande! Och några ytterligare krävs ju även om truppen bantas jämfört med förra året. Ska vi tro på Loyola Nydén? Ska vi tro på Tobias Nilsson, han behövs nog? Och visst vill vi tro på Admir C.

Den 9 januari återupptas träningen och sedan är det bara full fart som gäller. Och då måste de komma. Då måste de nya och de andra komma för 14 spelare räcker ju inte.

Men vilka fler kan komma? Vilka kan vi tänka oss? Men nog handlar det om de där som vi egentligen redan "har sett", redan vet om, redan nästan räknat med som Jonas Olsson, kanske till och med Alexander Andersson för han måste ju spela någonstans han med . Och vi får inte heller glömma alla de där provspelarna som varit här. Eller kommer det några helt nya namn? För bara 14 st räcker ju inte, även om PW säkert kommer att räkna in någon eller några juniorer.

Men när träningen återupptas igen den 9 januari borde det väl vara mer eller mindre klart. Spännande i alla fall.



4. Träningsmatcher.

Första matchen mot Carlstad United 28/1. Sedan Degerfors-Brage 4/2. Degerfors- Husqvarna 11/2, Degerfors-Forward 18/3,

Åtvidaberg-Degerfors 25/3. En lagom stegrad svårighetsgrad. Dessutom tre cupmatcher förstås, i februari-mars.



5. Allvaret!

Den 8 april klockan 14:00 smäller det på Stora Valla.

Första hemmamatchen går av stapeln mot nykomlingen Norrby. Normalt sett en bra chans för rödvitt och förhoppningsvis med någon poäng i ryggen efter bortamatchen mot Syrianska den 2 april. Tar man bara hand om Mathias Mete bör den kunna gå bra.

Sedan rullar det på med bortamatch mot Falkenberg, nedflyttade från allsvenskan. FFF slog vi med 4-2 på bortaplan 2013 med Bertilsson i högform. Och sedan ny hemmamatch, nu mot Värnamo, ett rimligt motstånd. Så med en gnutta flax kan det ju bli en bra öppning, Bättre än de senaste åren.

Läser annars om Ljungskile som tydligen får det svårt i division 1. 12 förlorade spelare hittills med bl.a. August Strömberg, dock ej klart vart han går. Vad skulle han i LSK och göra? Det gick ju så bra i Degerfors.



6. Svar på julenötter.

1. Istvan Wampetits, förstås. 2.Olle Åhlund och Tore Karlsson. 3 Gunnar Nordahl, förstås. 4.Svennis. förstås. 5.Sören Cratz förstås. 6.L-O Matsson från Köla. 7 Dave Mosson. 8. Patrik Werner och Jonas Lindskog. 9.Stefan Jacobsson, förstås. 10. Stefan J, Tobias Solberg och Andreas Holmberg.

.

Gott Nytt spännande Superettanår och Heja Rövitt!!





Stefan H.





Veckobrev 5

Vändpunkten

1. Vintersolståndet.

Äntligen kan vi se framåt igen. Vintersolståndet i år den 21 december är aktuellt. Denna dag markerar något psykologiskt viktigt och är för många en avslutning på en lång mörk och kanske dyster period och samtidigt inledningen på en ljusare och hoppfullare tid som människan går till mötes. Poeten Gabriel Jönsson har i dikten "Vintersolstånd" skildrat denna "vändning".



Nu vänder jordens halva klot

sig sakta mot vår sol igen.

Omärkligt ljusnar dagen mot

vår svala vår och sommaren.



Man kan inte annat än bli optimist av dessa rader. Tankarna om en ljusare tid måste vi ta till oss, oavsett om det handlar om Kyrkoår, Kalenderår eller Fotbollsår. Vi kan alltid hoppas på och önska oss ljusare tider.

Men hur är det med Degerforsoptimismen? Finns den? Har vi inte anledning till att vara optimister med tanke på den intressanta förändring som skett i tränarleden?



2. Nya Superettan.

Vad ska vi tro om den nya Superrettan? Egentligen ganska anonymt. Men vissa lag är nog kandidater till den övre avdelningen.

Nedflyttade Gefle, Falkenberg och Helsingborg borde hamna där även om en del tidigare nedflyttade lag som Mjällby, BP, Trelleborg, Öster och Enköping åkt direkt ned i division 1 och kanske är FFF ett sådant lag?. Det beror nog på vad de förlorat i och med nedflyttningen. Det brukar bli manfall. I övrigt är det svårt att sia om toppen. Men satsande Dalkurd får nog räknas dit.

Mellangruppen? Kanske Åtvidaberg, Trelleborg, Varberg och GAIS.

I botten är det lika ovisst. Men Syrianska normalt sett. Nya BP och Öster är garvade men Norrby ett oskrivet blad.



Degerfors då? Vill tro att de positiva förändringarna som skett uppifrån ska sprida sig "neråt" och ska kunna leda framåt. Tränargruppen väldigt spännande. Och kan Stefan J fortsätta att utveckla sin försvarsidé ska det inte behöva bli några 54 insläppta i alla fall. Och kan Stefan J finna tillbaka till det "passningsorienterade spelet" och kan Stefan J finna rätt spelsystem för "rätta spelare" och kan Stefan J hitta "den utvecklande vägen" han söker så kan kanske Degerforslaget bli en outsider i Superettan år 2017.

Får sedan Admir Catovic ett kontrakt och kan sedan Andreas Holmberg och Tobias Solberg bidra med sitt och laget finna Stabiliteten och den höga-lägsta-nivån så kan det bli riktigt roligt nästa år.



Många unga spelare i laget blir normalt sett ett snäpp bättre nästa år. Ludvig, Sebastian, Gowend, och inte minst Erik S, Oliver och Adrian som verkligen är unga. En som säkert blir ännu bättre är Oskar Klasson som med mer rutin, ännu större självförtroende nog blir förste målvakt nästa säsong.

Shpetim Hasani håller minst ett år till och så får vi se hur det kan bli med "de gamle" som Peter S, Marcus deB och Emil J. Nyutnämnda spelande tränarna Andreas H och Tobias S ska vi tydligen inte räkna så mycket med på planen.



3. Spelarkontrakt.

Sportchefen Patrik Werner beklagar verkligen att Jonathan Azulay inte kunde få "fortsatt förordnande" i Degerfors. Jonathan var verkligen besviken och det kan kanske sägas även om sportchefen, i varje fall låter det så och det är hedrande. PW säger att han gillar Azulay både som spelare och person.

"Vi hade räknat med att behålla honom", säger PW.

Vi får nu se vem som ska spela högerback och någon måste det ju vara och ingen är gratis! Men det är klart att en operation inte är någon "fördel", men en bättre högerback än Jonathan Azulay får vi nog inte tag på. Dessutom skall han enligt "säkra källor" vara ännu bättre som mittback.



Istället handlar det om nya namn. I sig en aning ologiskt men så är "spelet". Precis som vi trodde är hårdföre Tobias Nilsson en av Degerfors provtränande spelare. Tobias minns vi från matcher på Stora Valla i bl.a lag som ÖSK, FFF,främst som en robust och hårdför spelare. Kanske han kan bli den där "jordfrässpelaren" som drar de andra med sig. Tobias senast i J-Södra.

"Jag är en mittback som kan vara mittfältare. Jag är ganska bra på fötterna", säger Tobias N.

Frågan är om Degerfors haft en sådan spelare tidigare. En fysiskt stark, ganska "ful i spelet" och därmed effektiv, förut Tror nog att han kommer väl till pass vår "jordfrässpelare".

Två spelare från IFK Norrköping också på plats.Erik Lindell U-21 spelare tänkt som högerback och Ihab Naser mittfältare, även han från U-21 i Norrköping .

Fjärde mannen är Josef Ibrahim från Mariehamn men, tidigare i Forward, bor nu i Örebro, en tänkbar offensiv mittfältare. Kanske Stefan J nu satsar på de där tre centrala mittfältarna han "vill se". Kan det handla om 4-3-3 tro?

Senare i veckan ännu en Sebastian Loyola Nydén en central mittfältare från Elfsborg.

Det hela avgörs nog på tisdag och torsdag då "lägger vi mer krut på spel med elva mot elva", säger den analyserande tränaren Stefan J. Hoppas det blir bra, säger vi. Dessutom spelar samtliga med i helgens cup i Karlstad inomhus.

Det verkar vara en bra blandning som sportchefen fått ihop.

OBS! Enligt Vf så är "ryktena om Pär Pärlan Ericsson intensiva"

"Vi får se", säger PW. Han avfärdar med andra ord inte ryktet.



Så var det klart att han slutar, Peter Samuelsson, efter 201 matcher och 100 mål och visst bäddar det för en viss Ericsson.

Frågan är om det inte är Mr Degerfors som nu slutar. Peter har varit med länge. Visserligen en period i Norge och en i ÖSK men i alla fall.

Minns Peter som inhoppare 2004 i matchen hemma mot Forward. Matchen som säkrade seriesegern. Ulf Ottosson gör sina mål och Peter kommer in, en något tunnare Peter S den gången. Sedan blev det Norge av någon anledning men åter när Degerfors hamnar i div 1 2009 och sedan var det raka spåret. En massa mål varje säsong. 2011 dock till ÖSK av någon anledning men tillbaka 2012 och mera mål! Många stora matcher och Peter nämner själv Hammarby på Stora Valla med hattrick i seger 4-2 med bl a en bicykleta. En annan framgångsrik match var 2015 hemma mot Frej där rödvitt vann med 4-0 och Peter stod för ett äkta hat trick i första halvlek och kunde faktiskt gjort ännu fler.

Peter stod inte bara för en massa mål, han stod för något kanske t o m ännu viktigare i stort, nämligen en positiv inställning med positiv energi och ett sällsynt gott humör.

Ta nu vara på detta i Degerfors. Peter kunde få en roll som "inspiratör", som pådrivare, som energispridare i samband med varje match. Tror att skulle betyda mycket för hela laget. Peter har varit en sådan där spelare som Janne A i landslaget vill ha. De där som "ej gräver ner sig".

Vi tackar givetvis Peter S för allt i den rödvita dressen och hoppas på en fortsättning i någon form.

Nu återstår endast Emil J, Marcus deB och Admir Catovic. Och förhoppningsvis finns det plats för samtliga, speciellt Admir C!



"En skön tränare och ett skönt gäng". Vem säger så? Jo provtränande Sebastian Loyola Nydén. Så ska det låta! Den killen behåller vi! Vem är han då? Ännu en Örebroare och en hårt jobbande mittfältare som gillar att ha mycket boll och har bra blick för spelet. Bra! Då passar han i Degerfors. Stefan J är nöjd och då är vi också nöjda.

"Som helhet har det sett bra ut. Det är en trupp som vill ge allt och visa upp sig. Jag är nöjd med samtliga, de som redan finns i laget och de som är här och provtränar. Det är en lång väg att vandra med truppbygget och sedan framför allt spelidén beroende på vilka spelare som vi får tillgängliga".

Dessa kloka ord säger den analyserande nye huvudtränaren Stefan J och det låter ju fruktansvärt förståndigt. Klart att man bygger laget och spelidén efter vilka spelare man har. Detta gjorde även Lasse "Lager" med Island. Men nog låter det som om vi har flera mittfältare på gång plus en "jordfrässpelare" något som Degerfors länge har saknat och nu behöver för att komma lite längre och för att undvika den alltför låga-lägsta-nivån. Kan det bli 4-3-3?



Ryktet går! I Skövde finns en spelare som gjort 22 mål på 26 matcher för Skövde AIK seriesegrare i division 2 Norra Götaland. Sargon Abrahmam heter han och Stefan J känner denne spelare från Skövdetiden-

"Det är en spelare som vi har haft koll på under de två senaste åren. Han har haft en jättebra utveckling i Skövde", säger Stefan J. I Degerforsleden finns redan tidigare Skövdespelaren Sebastian Ohlsson.

Vi hoppas på det bästa. 22 mål!



Blir det några nya besked före jul? Spännande i varje fall att se om Lucia kommer med ljuset och tänk om vi kunde får en riktig "ljus- och glädjespridare in i truppen nu när Peter S slutat.

"Samtliga nya spelare har visat kvalitéer och presterat bra", säger Stefan J. och tillägger att "efter matcherna i cupen i Karlstad kommer vi att göra en snabb utvädering för att sedan kontakta spelarna".



4.Träningen och Träningsmatcher.

Första matchen i vanlig ordning mot Carlstad U sista helgen i januari.

Men innan dess en något annorlunda turnering inomhus i Karlstad mot lag som FBK, Hertzöga, Norrstrand, Ölme och Karlstad BK. Korta 25 minuters matcher som inleds med straffsparkar!. Degerfors möter Hetzöga och FBK före en ev final.

Men någon Degerforssuccé blev det inte. Förlust i båda matcherna och väldigt knapphändig info kring dessa. Skall tydligen helst glömmas bort. Enda förklaringen är väl att det handlade om ett orutinerat lag och att motståndarna tog ledningen på straffar innan matchen ens hade börjat och sedan fanns det bara 25 minuter att ta i kapp på. Minst sagt originellt.

"Absolut inte godkänt. Vi såg sega ut och skapade alldeles för få målchanser. Bara två mål på 50 minuters spel, nej det var för dåligt säger", Stefan J



5 Seriestart.

"Snart" smäller det! Nu är Superettans preliminära matchprogram ute. Omgång 1 med huvuddatum 2 april startar för Degerfors del med bortamatch mot Syrianska. Sedan följer första hemmamatch- mot nykomlingen Norrby. Tack och Lov att vi är med! "Eja vore vi där" som det står i psalm 606 vers 4 i 1937-års psalmbok.



5. Julenötter.

Nya tränare i Degerfors inspirerar till några frågor kring stora Degerforstränare. Vi väljer tränare i samband med klubbens stora framgångar.



1. Vem var "den store" tränaren som har satt som prägel på Degerforslaget ända in i vårt tid? Vann Stora Silver 1941



........................................................................................................................



2. Vilka två kända Degerforstränare ledde laget till nytt Allsvenskt kontrakt 1959? Båda en gång försvarsspelare. De ene en ytterback och den andre en ikon Degerfors.



..............................................................................................................................................................................

3. Vem var den store, kanske den störste inom svensk fotboll och speciellt i Milan i Italien, som tränade laget till Stora Silver 1963?



..................................................................................................................................

4. Vem förde upp Degerfors igen till division 2 ( långt före Superettan) 1978? Det internationellt sett största tränarnamn Degerfors någonsin haft.



..........................................................................................................................................................

5.Vilken östgöte ledde Degerforslaget i två framgångsrika perioder och gjorde Degerfors till ett allsvenskt lag igen 1992?



...................................................................................................................................................................

.6.. Vilken tränare ledde 1993 laget fram till den enda Cupvinsten i klubbens historia, även om han inte direkt fick äran av denna bedrift?



..............................................................................................................................................................

7. Vilken tränare startade återkomsten och förde upp laget till Elitfotbollen igen år 2004? Verkar fortfarande som tränare.



..............................................................................................................................................................................

8 Vilka "långvariga tränare" ledde laget i Superettan till serieledning juni 2010 och juni 2011?



...........................................................................................................................................................................

9. Vilken tränaren trädde in sommaren 2016 och ledde laget till nytt Superettankontrakt denna säsong?



............................................................................................................................................................................

10 Vilken tränartrio har nu fått förtroendet att leda Degerfors öden och äventyr säsongen 2017?



.....................................................................................................................................................................................



Avslutar med förhoppningen om att åter få uppleva "ett stort år" för Degerfors IF. Det skulle passa utomordentligt bra med tanke på att klubben år 2017 upplever på sätt och vis ett trefaldigt jubileum, först med Degerfors 110 år, dessutom blir det 25 år sedan Sören Cratz fixade det allsvenska kontraktet. Sedan ett slags "jubileum", har 20 år gått efter vad som hände 1997. Nu har vi chansen att efter 20 år "sudda ut" eländet från 1997 och börja sträva uppåt igen..



God Jul önskas alla läsare, och alla spelare, tränare och ledare, ordförande och hela styrelsen, alla på kansliet, alla matchfunktionärer och alla som jobbar i och med Degerfors IF, den bästa av fotbollsklubbar.



Midvinternattens köld är hård,

stjärnornas gnistra och glimma.

Alla sova i enslig gård,

djupt under midnattstimma.

Månen vandrar sin tysta ban,

snön lyser vit på fur och gran,

snön lyser vit på taken,

endast tomten är vaken.

/Viktor Rydberg/



Heja Rövitt!



Veckobrev 4

Vägröjaren.



1. Kyrkoåret.

Vi är framme vid tredje söndagen i Advent som har som "Firningsämne": Vägröjaren.

Det är Johannes Döparen det handlar om. Han som går före och visar vägen, förkunnar profetiornas uppfyllelse och förberedelse till Messias-konungens ankomst till jorden.



Vem blir nu Degerfors vägröjare? Vem går före i Degerfors och visar vägen och då menar vi vägen till framgång genom det rakare och snabbare spelet. Får vi in en vägröjare i laget? Eller har vi redan en sådan. Vem skulle det i så fall kunna vara.

Ja det skulle kunna vara någon i trion Sebastian O, Ludvig F eller Admir C..

Men vi skulle inte säga nej till den där tidigare påtalade spelaren som på sätt och vis kan kallas "vägröjaren". Den där rivige, slitstarke mittfältaren som går,i spetsen och "drar de andra med sig" och skapar en hög-lägsta-nivå. En dröm att stilla bedja om!



2. Lucia.

I nästa vecka som handlar om Luciatider med "Ljusdrottningens" firande. Lucia som kommer med hopp om ljus och värme. Positiva tider med andra ord. Men nog är det lite bedrägligt. För egentligen handlade det ursprungligen om mörker och "den längsta natten". Men det stämmer ju inte för den längsta natten inträffar i år den 21 december i och med med vintersolståndet.

Har man räknat fel? Nej egentligen inte, för det handlar om en gammal och en ny kalender. Det handlar ursprungligen om den Julianska kalendern som styrde i gamla tider och våra förfäder hade rätt då de räknade lucianatten som den längsta natten. Men den Julianska kalendern ersattes 1753 av den den Gregorianska som fortfarande styr vårt kalenderår och då flyttades den längsta och mörkaste natten mellan 12 och 13 december till 21-22 december.

Folk hade förr ganska dimmiga begrepp om vem kristendomens Lucia egentligen var. Genom ljudlikheten kom hon att jämföras med Lucifer-Fan själv och det kunde bli Lucia-Lusse -Lucifer och då handlade det mera om mörkrets makter, om årets mörkaste, kanske farligaste natt än om ljusets drottning.



Att sedan en italiensk flickmartyr från Surakusa på Sicilien och 300-talet, i våra dagar mer eller mindre blivit omgestaltad till en sorts modern "skönhetsdrottning" och att en gammal venetiansk sjömanssång blivit en känd Luciamelodi kan kanske vara svårare att förklara. Klart är dock att dagens Luciafirande egentligen är en sammansmältning av gamla folkseder med moderna påhitt och lite religiöst innehåll med ett katolskt helgonfirande av flickmartyren Lucia.

Och den stora spridningen av Luciaseden är en modern företeelse där kanske rädslan för ondskan och mörkrets makter har bytts ut mot ljusdrottningens glädjebudskap i den mörka vinternatten. "Lussebruden" med ljuskrans i håret kan nog också symbolisera den annalkande ljusare tiden.

Att Luciafirandet idag till stor del består av hopplockade delar från olika kulturer gör förstås inte sedan sämre. Den tillfredsställer vårt behov av ljus, skönhet och värme under vinterns dystraste och mörkaste tid.



3. "Degerforsljuset".

Ställde i tidigare Veckobrev frågan Vem kommer i Adventstider och markerade att första Advent handlar om Jesus Kristus som ånyo rider in i Jerusalem, andra söndagen i Advent om Riket som kommer och nu tredje söndagen med Johannes döparen i centrum och sedan kommer Jesusbarnet som ju blir julens höjdpunkt. Ställer nu frågan. Vem kommer med Degerforsljuset i dessa tider?

Kommer det någon med ljuset och lyser upp de rödvita färgerna? Blir det en ny stjärna eller får vi lita på de gamla? Men eftersom tredje Adventssöndagen handlar om "Vägröjaren", han som går före och visar vägen kanske vi även i Degerforssammanhang kan få någon eller några som går före, röjer vägen, lyser upp och visar den rätta riktningen mot målet precis som en gång Johannes Döparen, fast i ett helt annat sammanhang. Men någon Lucifer vill vi absolut inte se. Nej vi vill se ljusa glada optimistiska skrattande Degerfors som på fullt allvar "spelar fotboll på skoj" med samma tränare som räddade laget kvar. Den belöningen bör han få.



4. Nya tränare.

Och den belöningen fick han STEFAN JACOBSSON som tillsammans med assisterande Tobias Solberg och Andreas Holmberg kommer att ingå i Degerfors IF:s nya tränarstab.

Nu är Istvan tillbaka, fast inte Wampetits utan Jacobsson, för namnet Istvan i Ungern är detsamma som det svenska Stefan

Och nu tror vi fullt och fast att det blir den nya tränartrion Stefan J, Tobias Solberg och Andreas Holmberg som kommer att sprida sitt varma ljus över Degerforslaget nu när tränarfrågan äntligen är löst. Och viktigt är att det är just förstahandsvalet det handlar om. Vi måste tacka den eller de som har tänkt, planerat och konstruerat denna till synes smidiga lösning. Givetvis har sportchefen tillika nye kanslichefen Patrik Werner stått bakom det mesta. Och nu kan han använda kraft och tid till det han är bäst på, sportchefens jobb med att skaffa bra spelare till klubben.



Och kanske de nya tränarna samtidigt blir "vägröjarna" för den "nya vägen", en väg med tempo, en väg med speed, en rakare väg med ett snabbare spel och med det täta försvaret. Nog känns det som om Degerforsklubben tagit ett nytt och avgörande steg mot det långsiktiga målet.

Mycket spännande med Tobias S och Andreas Holmberg som spelande tränare. Säkert en ekonomisk, praktisk men samtidigt psykologisk och pedagogisk lösning. Dessutom är det nyckelordet "kontinuitet i fokus. Som Janne Andersson i landslaget säger:

"Att utveckla spelet i laget är en process som måste få ta den tid det tar.

Den gamle lagkaptenen och gamle mittbacken blir nu även nya tränare med alla möjligheter att tillsammans med Stefan J få hela truppen med sig.Helt klart räknar man med att Solberg-Holmberg i första hand ska vara tränare och spelare endast undantagsvis.

"Målet är att hjälpa de andra spelarna", säger Tobias Solberg

"Jag hoppas att vi slipper se dem på planen", säger Patrik Werner.

Det blåser nu nya friska vindar över Degerfors IF. Nytt friskt kapital till ekonomin och nya friska idéer till spelet på planen och kanske sportchefen sedan hittar den där spelaren vi vill ha, vägröjaren, den rivige, slitstarke, "medryckande" kraften på mittfältet. Han som "väcker de andra till liv", han som drar de andra med sig, han som står för den höga lägsta-nivån.



5. Rosor och positiva tongångar.

"Ett ärligt alternativ i en värld som präglas av pengar, arenakrav och tv-rättigheter. Då är det skönt att Degerfors finns"," skriver VF.

"En klubb med något så ovanligt som lojala fotbollsspelare som faktiskt spelar för´klubbmärket och för vännerna på Stora Vallas läktare, mera VF.

"Degerfors är helt enkelt ett speciellt lag med en speciellt stämning", skriver karlskogatidning.

Och angående Tobias Solberg och Andreas Holmberg: "Vilka lär upp den nya stommen bättre än den gamla"?

"--- kanske Degerfors också är supersympatiske och perfekt analyserande Stefan Jacobsson i framtiden", allt enligt karlskogatidning.



Degerfors ordförande Leif Rosén har gott hopp om att Degerfors skall bli en välmående förening på sikt.

"Vi har fått energi på slutet, saker och ting börjar trilla på plats. Nu är det bara att publiken kommer tillbaka. Jag tror att vi gått stärkta ur det här", menar Rosén.

"Vi ska försöka flytta fram positionerna och bli ett bättre fotbollslag", säger nye huvudtränaren Stefan Jacobsson.

Och lyckas han med detta så är vi säkra på satt publiken kommer tillbaka, kanske inte riktigt till vårens 2015 siffror men ändå en bit på väg.



Och visst känns det bra! Ärligt talat har vi sällan känt hur det positiva strålar ut från Degerfors ledarstab som i "dagens läge". Kan inte tänka annat än att detta kommer att bli bra. En ny trio som ger energi. En trio "i gänget". De "tre musketörerna".

"Alla bitar föll på plats", sade Leif Rosén och vi undrar om inte det här med nya pengar och nya tränare och ev. nya sponsorer kommer att innebära ett lyft för "den lilla klubben på den lilla orten" med det stora laget och de stora möjligheterna.



6.Träningen

Träningen startade på nytt den 1 december med "alla nya tränare".

"Kosläpp"! Det var det bästa ordet i Dennis Pavlovic artikel om första Degerforsträningen. Det säger allt.

"Det var en väldig intensitet i spelet och en bra kvalité också," säger Stefan J om den första träningen.

Stefan J har många synpunkter på Degerforsspelet framöver. Han vill först och främst utveckla offensiven.

Det måste vara stimulerande för både spelare och tränare att stampa igång på nytt. Att börja på noll och sikta mot en positiv fortsättning i rödvita färger. December månad handlar dock mest om att få en så bra fysisk status som möjligt inför fortsättningen. Stefan har sina funderingar.



Stefan har sina funderingar om varför det blev ett så tungt år 2016. Och han träffar nog rätt när han säger att "det mentala spelade oss ett spratt". Som Marcus deBruin uttryckte det tidigare "det är ångest över vårt spel" efter den olyckliga inledningen. Stefan J har som vi tycker flera vettiga synpunkter på det offensiva spelet.

"Bollinnehav handlar inte bara om att hålla bollen i egen backlinje. Det gäller att förflytta bollen från egen backlinje fram till mål. Där måste vi bli bättre", menar han.

Äntligen! Precis säger vi. Dessa ord gläder en supporter. Det var i många matcher ett "evigt" bollande framåt, snett bakåt, i sidled, ofta med passningar bakom den mottagande spelaren. Detta förhöjde definitivt inte tempot. Detta skapar inga luckor, snarare tvärtom. Och "det förflyttade inte spelet från egen backlinje fram till mål".

"Vi måste få en slutprodukt med vårt passningsspel, vi måste få en målchans", säger den analyserande nye tränaren som också tror att "ett större djupledshot är en viktig del i ambitionen att bli spetsigare framåt".

Stefan menar också att lagen med bäst ekonomi får enklare den bästa kvalitén på spelarna, spelare som kan göra det lite på egen hand. Men så säger han även att ¨"de spelarna finns här också". "Jag tror att vi kan en hel del vi också".



Undrar om inte det här är början till något "nytt", kanske något stort för nu kan Stefan J fortsätta att bygga på det han skapade i höstas. Nu får han tid på sig och med två verkligen initierade medhjälpare kan laget bara sikta framåt. Och med ljusbärare och vägröjare i spetsen kan det bara gå åt rätt håll.

Och Stefan J vet redan vad han vill. Precis som nye MFF-tränaren som säger;

"Det är viktigt att ha en tydlig idé för sitt spel. En offensiv fotboll med bra balans och en bra defensiv".

"Jag har en egen filosofi om hur jag vill spela och den skiljer sig inte så mycket från den Patrik och Jonas har haft", säger Stefan J



"I Degerfors vill man vara ett passningsorienterat lag men det klarade vi inte av i år", säger Stefan J

Han menar att Degerfors nästa år får utgå från den spelartrupp laget kommer att ha och därifrån lägga upp en spelidé. Han vill här se tre centrala mittfältare men det beror förstås på det spelarmaterial klubben kommer att få.

Stefan pratar om 3-5-2, 5-3-2 eller 4-3-3 och detta låter ju hur spännande som helst. Det är tydligt att Degerfors fått en tränare med idéer och det tackar vi för.

"Vi ska försöka hitta en utvecklande väg. Jag vill att Degerfors hittar tillbaka till ett anfallsspel där man måste skapa fler målchanser än i år. Vi måste även skala bort antalet insläppta mål, det går inte att släppa in 54 mål och tro att vi ska klara oss kvar. Där måste det bort 10-12 mål för att komma på säker nivå. Vill vi vara ett topplag måste 20 mål bort och så måste vi producera 10-15 mål ytterligare", säger Stefan J på ständigt alerta VF-sporten.

Vi instämmer och känner igen en del av våra käpphästar. Nu kanske vi kan ta det där steget? Nu kanske vi kan nå den där höga lägsta-nivån. Nu kanske Rödvitt kan bli ett stabilt lag igen. Vi drömmer om 2013 med Johan Bertilsson i spetsen. Men då hade vi en Johan. Men tror ändå att vi idag med Admir Catovic i den form han visade i avgörande hemmamatchen mot Syrianska också kan nå väldigt långt.



7. Kontrakt.

Tobias Solberg och Andreas Holmberg nu är klara. Återstår Peter S, Emil J, Marcus deBruin och förhoppningsvis den viktigaste av dem alla Admir Catovic. Och nog finns det väl "någon krona" även till honom. "Giv åt Admir en penning även" känner vi igen sedan tidigare. Och hur blir det med Alexander Andersson?

I varje fall är det nu klart att Magnus Solum inte återvänder till Degerfors trots ett år kvar på kontraktet. Solum och Degerfors är överens om att bryta. Läser om Solum att han blev besviken på Degerfors. Tyckte det gick bra på träningen men fick ingen speltid. och ingen förklaring.I Norge helt annorlunda



Sportchefen Patrik W sätter nu igång samtalet med de spelare som har utgående kontrakt och säger också att det kommer att bjudas in spelare till provträning och samtidigt letar han efter spelare som är så bra att de inte behöver provträna.

En spelare som Pär Eriksson är "ständigt aktuell".

PW menar också att Degerfors behöver fler spetsspelare i truppen men gör sig ingen direkt brådska med lagbygget. Som helhet kommer truppen dock att bantas jämfört med tidigare år mycket beroende på det kärva ekonomiska läget

Marcus deBruin tveksam till sin fortsättning. Har ej hört från Degerfors men har möte spikat med klubben och har KB Karlskoga som reträttlag, men vill nog fortsätta i Degerfors.

Men i och med nyheten att Jonathan Azulay får gå, hade tydligen ej kontrakt över 2017 som tidigare uppgivits är det ganska troligt att deBruin får fortsätta. Vi måste ju ha några backar kvar. Vi beklagar att Jonathan får gå, han var egentligen vår defensivt bäste ytterback. Jonathan är verkligen besviken. Skall opereras nu i december för höftskadeproblem han haft hela säsongen.

Men får nu ingen hjälp från Degerfors i dessa kärva ekonomiska tider. Förstår verkligen hans besvikelse.

"Jag har liksom ingen klubb som hjälper mig. Det blir en konstig tid framöver", säger han.

"Skadan har begränsat mig extremt mycket på alla sätt", fortsätter Jonathan och då förstår man hur bra han kan bli den dagen han är fulltränad. Verkligen synd att Degerfors inte hade möjlighet att behålla en sådan spelare som Jonathan Azulay.

Troligen får vi nu behålla både Emil och Marcus men båda spelar helst till vänster. Är det Erik Sachs som hamnar på högerkanten?



Nu inväntar vi sportchefens rapporter om ev förstärkningar och nya spelare, schemat för träningsmatcherna och ser framtiden an med stora förhoppningar.

Heja Rövitt!



Stefan H.





Veckobrev 3.

Det glada budskapet.



1. Kyrkoåret.

Andra söndagen i Advent har som tema "Riket som kommer" och självklart är det Guds rike eller Himmelriket det handlar om.

Söndagens evangelietext handlar just om detta som är grunden i Jesu förkunnelse. Denna förkunnelse kan enklast sammanfattas i fyra punkter:



Tiden är fullbordad.

Guds rike är nära.

Gör bättring!

Tro evangelium!.



Som säkert många vet betyder ordet "evangelium" glatt budskap och Jesus säger att vi ska Tro=Lita på det glada budskapet som är att det onda ska besegras och att Guds rike ska komma och att Gud ska förlåta synder.

Hur ska det då gå med vårt eget "rödvita Himmelrike", Degerfors i Superettans rike? Får vi något glatt budskap?



Tyvärr är inte tiderna så goda. Små klubbar som Degerfors IF som ska försöka vara en del i stora sammanhang där stora krav ställs har det inte lätt och inte minst handlar det om ekonomi.

Vi har i tidigare brev försökt beskriva hur en bra fotboll är beroende av en bra ekonomi och att en dålig ekonomi ofta renderar en sämre fotboll där man lätt hamnar i bottenstriden och riskerar nedflyttning och få en ännu sämre ekonomi.

Det uppstår lätt en ond spiral med snöbollseffekt.

Men i år gick det bra! I år lyckade Degerfors lägga om kursen i grevens tid och föra in fotbollsskutan på säkert vatten vad det gäller det sportsliga.

Och nu hoppas vi inför fortsättningen på ett "glatt budskap" som kan trygga ekonomin. Och detta glada budskap kanske inte kommer i något himmelskt sammanhang utan är nog så jordnära det tänkas kan.

Men inför fortsättningen måste vi har visioner. Vi får aldrig ge upp.Vi kan inte "lägga oss ner och dö". Och hur det än är måste vi satsa, måste vi se framåt! Vi måste ha visioner!



2. Vi måste ha visioner.

Degerfors, en liten ort med med en stor fotbollsklubb med stora anor . Degerforslaget har i långa tider varit en del av svensk elitfotboll, alltsedan Istvan Wampetits dagar. Från 1938 har det anrika laget i den anrika klubben på den lilla orten funnits med i fotbollsveriges finrum. 29 allsvenska säsonger. Stora Silver 1941 och 1963, Cupvinst 1993 och ett superettanlag från i princip 2005 fram till nu, med ett enda olyckligt undantag men det glömmer vi. Detta är unikt!



De goda och de sämre åren har kommit och gått under denna långa tid. Men den långa Superettantiden är i sig en prestation. Men vi supporters är aldrig nöjda. Nu vill vi har något mer! Och det vi vill ha är präglat av nyckelordet Stabilitet eller kalla det för "en hög-lägsta-nivå", som ger Framgång och en möjlighet att slippa de ojämna, osäkra tiderna. Vi vill sikta framåt i första hand men kanske även uppåt. I varje fall vill vi ha lite nya visioner, lite större framgång och medgång och slippa det regelbundet återkommande "lindanseriet" i botten. Men hur ska det gå till?



Vi gör ett försök:

a. Vad vill vi kortsiktigt och långsiktigt?

b. Vad krävs för att möjliggöra detta bortsett från god ekonomi förstås?

c. Vad har vi?

d. Vad behöver vi?



a). Det kortsiktiga målet är självklart, nämligen att vara ett stabilt Superettanlag och successivt försöka skapa en bättre trupp och ett stabilare lag med ett bättre spel. Vi har nu chansen att börja om. Vi har nu chansen att skapa något nytt och något mer.

Men till detta krävs kontinuitet. Det krävs att en och samma kraft får stabila möjligheter att börja bygga upp "det nya". Och som landslagstränaren Janne Andersson säger:

"Att utveckla spelet är en process som måste få ta den tid det tar".

Där är vi idag. Där är vi dag med en ny blivande tränarkonstellation, sedan den gamla trätt åt sidan efter 8 års helt klart godkänt arbete.

Men vi är som sagt inte nöjda. Vi vill ha mer. Och därmed är vi inne på det långsiktiga målet.



En klar och tydlig inledning har vi sett. Och den indikerar helt klart mot en långsiktig förbättring. Men då måste den som har påbörjat processen få en chans att både fortsätta och avsluta denna. Och vi kan inte annat än tro att även Degerfors IF inser och förstår vad som krävs i det långa loppet. Om nu Degerfors är en liten ort med den lilla ortens begränsade möjligheter är det nödvändigt att ta alla till buds stående medel, både innanför och utanför kommungränserna, till hjälp.

Och där ligger antagligen "knuten eller spärren" eller vad vi ska kalla det?



b. Vad krävs alltså för att möjliggöra förbättringen och nå det ökade målet. Något som vi inte klarat av tidigare. Alla Superettanår har präglats av bra prestationer men även ojämna prestationer. Vi har klarat av uppgiften. Vi har klarat nytt Superettankontrakt genom åren. Men för att nå ännu längre behövs något mer!

Då handlar det om att förstärka på alla plan. Inte bara spelare och tränare utan att även ta vara på de "resurser" som finns runt omkring laget och föreningen. Och just detta har Degerfors IF "runt omkring sig". Klubben har ett antal personer och krafter som dels säkert är villiga att ställa upp och dels har kunskap, engagemang, möjligheter, kontakter för att förstärka på spelarsidan.



Vem glömmer Rade Micic som med sina kontakter fixade de stora namnen som Dusko Radinovic, Milenko Vukcevic och Vujadin Stanoikovic på 1990-talets inledning, något som snabbt ledde till Cupvinst 1993 och förstärkning till det nyblivna Allsvenska laget från 1992.

Vi kanske inte ska begära av Rade Micic att han även nu ska kunna bidra men det finns idag andra namn och andra personer med andra kontakter och möjligheter, Vi har tidigare tjatat om Milenko Vukcevic med serbiska kontakter, vi har tidigare nämnt både Tord Grip med engelska kontakter och Börje Andersson med inhemska kontakter som tänkbara resurser för Degerfors IFs del. Vi har Östersund som ett klart exempel på en klubb som utnyttjat just precis sådana möjligheter och därmed också raskt avancerat upp i seriesystemet.

Men säger någon Pengarna då? Ekonomin! Hur ska detta bli möjligt? Visst! Men det är egentligen en helt annan fråga. I det här sammanhanget handlar det om visioner. Det gäller att veta vad man vill. Det gäller att ha en målsättning. Något att sträva emot. Och har man inte det då blir kanske pengarna i grunden inte direkt "ointressanta" men kanske näst intill.. Kanske lite av hönan och ägget. Det gäller att veta vad man vill med pengarna den dagen man har dem.



Men skulle det vara så att vi nu får ett glatt budskap inte direkt från något himmelskt rike utan snarare från det "kommunala riket" så finns det anledning att försöka förvalta detta! En bekant liknelse av Jesus är "Skatten i åkern". Det handlar om att det gäller att förvalta sitt pund. och "ej gräva ner det". Och det är kanske där visionerna kan komma in. .Det kanske gäller lite att" våga" satsa.

Degerfors IF har egentligen ett stort kapital och kapitalet i det här sammanhanget är varumärket Degerfors. I fotbollssammanhang är fotbollslaget Degerfors ett namn med mycket god klang och egentligen med ett stort marknadsvärde och ett mycket känt varumärke. Degerfors står för positiv fotboll. Degerfors står för teknisk fotboll. Degerfors står publikvänlig fotboll. Degerfors står för tradition och kultur och namnet Degerfors har i sig ett stort marknadsvärde. Och det gäller att utnyttja och använda detta positiva varumärke i alla sammanhang och försöka dra till sig ytterligare sponsorer.

Men vi får inte glömma visionerna. eller att Goda resultat ger Goda intäkter. Så det gäller att försöka förvalta pundet.



c. Vad har vi då i dagens läge.

Vi har ett utvecklingsbart Superettanlag med låg medelålder. Vi har ett lag med tekniskt skickliga spelare. Och vi citerar Andreas Holmberg med 9 år i klubben:

"Kommer den här gruppen få det att studsa rätt nästa säsong kan det bli riktigt bra".

Vi har en trupp, en stomme med kontrakt inför 2017 bestående av Christoffer Wiktorsson, Hampus Z, Jonathan Azulay, Erik Sachs i backlinjen. Vi har mittfältare som Sebastian Ohlsson, Ludvig Fritzon i "mellanrummet". Vi har anfallare som Shpetim Hasani, Gowend Haidar, Ronny Sabo och vi har två målvakter som Oskar Klasson och Jesse Öst redan klara.Inalles 11 spelare.

Och så har vi ju de gamle förstås- Peter Samuelsson, Andreas Holmberg och Marcus deBruin och Emil Johansson även om de två senare inte är direkt gamla, bara 30 år, som säkert vill vara med ännu ett tag. Det gör ytterligare 4 st. Men det räcker ju inte!

Men vi har också spelare från de yngre leden som Oliver Nilsson och Adrian Johansson som flyttats upp i A-gruppen med kontrakt över 2018 och därmed är vi uppe i 17 st.

Tobias Solberg räknar vi bort i detta sammanhang. Han skall ju bli tränare. Även Amor Layouni räknar vi bort då han är ryktets man på annat håll.



d. Vad behöver vi ytterligare?

Självklart behöver vi den bäste av dem alla Admir Catovic och han finns ju redan "på plats" dock med utgående kontrakt. Men se nu för allt i världen till att denne spetsspelare "får som han vill". Vi upprepar återigen vad vi hela tiden framhållit- Admir Catovic är ett måste. Han skulle därmed bli nummer 18. Dessutom har vi ju Alexander Andersson tillbaka i Sverige och hur blir det med Magnus Solum som ju är utlånad till Norge?



Men 18 räcker ju inte!

Vad skulle vi behöva mer?Jo, vi har tidigare flera gånger varit inne på den där pådrivande kraften, den där spelaren som drar de andra med, den där spelaren som kan vara en garant mot den låga-lägsta-nivån. "Rolf Zetterlundtypen". Ett sådant komplement behöver Degerfors absolut! I det tekniska Degerfors måste "rätt mix till". En eller flera spelare av denna lite annorlunda ( i just Degerfors) spelartyp behöver vi . En sådan mix måste till även i Degerfors. Och den kan vara skillnaden mellan ett topplag och ett bottenlag.

Sådana spelare kan få de andra att "vakna till" och dra med sig laget. Ibland kallas sådana spelare för karaktärs- eller attitydspelare. Man kan också kalla dem för grovjobbare eller "jordfrässpelare" utan att mena något illa, snare tvärtom.

Med andra ord- en rivig, slitstark, konditionsstark spelare som komplement till Sebastian O.

Inte minst Janne Andersson, tränare för landslaget hyllar den här spelartypen.

Men var finns de? Är möjligen hårdföre Tobias Nilsson, ledig från J-Södra, ett alternativ? Tydligen hoppas sportchefen "få hit ett par provspelare som diskuterats".

Hoppas sportchefen vet och att ekonomin tillåter. Men enligt ovanstående genomgång är det ju inte så mycket nytt som behövs. Vi har det mesta redan!



3.Tränarfrågan.

Varför är det så tyst kring tränarfrågan? Vi har ju redan en tränare! Vi har ju redan en kompetent tränare som redan bevisat sin skicklighet och förmåga. Vad funderar sportchefen på? Nyckelordet är ju kontinuitet! Och nu vill vi inte se ett da-capo på vad som skedde med den effektive tränaren, räddaren i nöden, som bevisade sin storhet 2007 men ändå måste gå.

Men så publicerar VF rubriken "Degerfors nära en tränarlösning". Och enligt sportchefen är det nog klart efter helgen. Men allt han säger handlar om ekonomi och då förstår vi att "billigast vinner". Sportchefen har som VF skriver länge suttit med bakbundna händer p g a Degerfors ekonomiska läge".

Sportchefen har m a o varit ursäktad.

Sportchefen vill i skrivande stund inte säga varken ja eller nej även om det låter som om han vet vad han vill, vilken målsättning han har och vad det ska bli.

"Tränarfrågan går framåt. Det kan vända hit eller dit", säger sportchefen och det påminner nog lite om orakelsvaren i templet i Delfi i det gamla Grekland, där "pytian" gav sina grumliga svar, orakelsvar, som sedan uttyddes av prästerna.

Men oavsett tränare instämmer vi i den nye MFF-tränarens paroll:

"Det är viktigt att ha en tydlig idé för sitt spel. En offensiv fotboll med bra balans och även en bra defensiv.



I elfte timmen presenterar så VF-sporten "det glada budskapet" att "Stefan Jacobsson och Tobias Solberg är Degerfors tränarlösning". Dessutom får Tobias Solberg en roll som spelande tränare.

Vi tackar Degerfors IF för ett bra beslut och därmed blir nyckelordet som hoppats "kontinuitet".



4. Att se fram emot.

Nu ser vi fram emot att "vinterträningen" börjar.

Nu ser vi fram emot spelprogrammet för träningsmatcherna.

Nu ser vi fram emot spelprogrammet för Superettan och nu ser vi fram emot de tre cupmatcherna i februari-mars.

Tack och Lov finns vi med i skaran av Elitfotbollslagen i Superettan även nästa år.

Superettans mesta lag Assyriska åkte i år ur serien och nu har andra lag chansen att gå ikapp. Assyriska nådde upp till 14 säsonger innan det blev division 1. Degerfors har för närvarande 11 säsonger i Superettan och kan nog nå upp till ytterligare. Men i och för sig skall vi väl inte stanna i Superettan hur länge som helst? Förr eller senare är det väl dags för avancemang till den högsta av serier. Och nedflyttning skall vi inte tala om- Påminner om det franska uttrycket efter förlusten av landskapen Alsace och Lorraine som blivit de tyska Elsass-Lothringen.. "Vi skall aldrig tala därom, men alltid tänka därpå", sade man i Frankrike om den förlusten. Och så säger vi om ev. nedflytting till division 1. Vi skall aldrig prata om det, men vi ska ha en ständig beredskap mot det.

Så avrundar vi och inväntar med stor spänning kommunfullmäktiges oerhört viktiga beslut inför 2017.

Heja Rövitt!



Stefan H





Veckobrev 2

Ett rakare, snabbare spel!



1. Nytt Kyrkoår.

"När vintermörkret kring oss står

då gryr på nytt vårt kyrkoår".



Den gamla adventspsalmen är en naturlig inledning på det nya Kyrkoåret som nu nalkas.

Vi har ju olika år. Vi har Kyrkoår med start 1 advent. Vi har kalenderår med start 1 januari. Vi har kanske Väderår och vi har Bondepraktikans gamla "jordbruksår", men frågan är om inte Fotbollsåret känns som det viktigaste. Men nog vore det bättre med det gamla fotbollsåret höst-vår i dessa tider med de viktiga kvalmatcherna. Varför ska de viktigaste matcherna spelas under de sämsta förhållandena?



Första Advent inleder som bekant Kyrkoåret och ordet Advent betyder ju ankomst.och ger med allt ljus en föraning om vad det handlar om. Första Advent är inte bara kyrkans nyårsdag utan även en dag som ger förhoppningar inför det kommande året både i kyrkligt och i världsligt sammanhang och kanske även i Degerforssammanhang. Vi hänger upp våra Adventsstjärnor, tar fram adventsljusstaken och ser fram emot ett nytt förhoppningsfullt Kyrkoår. Mitt i mörkret tänder vi hoppets ljus som sedan brinner allt klarare genom adventshelgerna . Med full kraft strålar sedan ljusen i julens glädje.



"Ett kyrkoår begynner

vi tänder väntans vita ljus.

Nu ljuder åter glädjesånger

i helgat rum till orgelbrus".



Men vem kommer? På första söndagen i Advent hyllas Jesus Kristus som konungen av Davids hus som rider in i Jerusalem. Det är konungen i Guds rike som kommer. Adventus Domini betyder Herrens ankomst. Det är kyrkans stora jubeldag. Traditionen har här tagit en av påskens texter, Palmsöndagens berättelse om Jesu intåg i Jerusalem och ställt den här vid kyrkoårets början.

Meningen förstår vi. Han som red in i Jerusalem kommer på nytt. Herren drar in i sin Kyrka såsom han en gång drog in i Jerusalem Det som skedde vid Jesu intåg i Jerusalem sker igen. Här kommer Kristus själv för att begynna sitt verk på nytt.

"Kristus drar fram genom decembermörkret, fram över de höstblanka isarna och de svarta åkrarna och möts av församlingens lovsång, Hosianna, Davids son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn", skriver biskop Giertz.

På Kyrkoårets första dag första dag får Jesus Kristus den hyllning som är honom värdig.



2. NYA SUPERETTAN.

Nedflyttade från allsvenskan:

GEFLE

FALKENBERG

KvaL.

HALMSTAD-HELSINGBORG 1-1

Helsingborg-HBK 1-2

Halmstad överraskande tillbaka i allsvenskan.

Helsinborg flyttas ner i Superettan.

Kvar från 2016:

DALKURD

VARBERG

ÅTVIDABERG

TRELLEBORG

GAIS

ÖIS

FREJ

VÄRNAMO

DEGERFORS

Upp från div. 1

ÖSTER

BP

kval i botten:

NORRBY-ASSYRISKA 2-0 + 2-2- Norrby till Superettan.

VASALUND-SYRIANSKA 0-2+ 1-3 Syrianska kvar i Superettan.

Som synes inga avskräckande lag i synnerhet som Gefle nog förlorar Johan Bertilsson.



3. Svenska Cupen.

Guskelov att vi är med i Cupens avslutning så vi får lite spänning och trevliga matcher på vårvintern före seriestartern.

Basgrupperingen är klar med de 16 främsta lagen i 8 grupper enligt rangordninen med 13 lag från Allsvenskan och de 3 bästa från Superrettan.

Sedan lottas ytterligare 16 lag ut i de olika grupperna. Ett av dem är ju Degerfors IF. Dels lottas de 8 Superettanlagen in i de 8 grupperna och dels lottas de 8 lagen från lägre serier in i de 8 grupperna.

Och då gäller det att ha lite tur i lottningen och hamna i en bra grupp, helst med något av outsiderlagen som Nyköping,Ytterhogdal, Arameiska-Syriansk, Norrtälje Kristiansstad och Vänersborg. Och definivt inte BP eller LBoIS.

Gärna en grupp med Östersund,.Hammarby, Degerfors och t ex Ytterhogdal.

Och vi slipper MFF den här gången då de redan är utslagna.

Lottningen sker den 20 november.



4. Blandat.

Röst från Assyriska:

"Sista livlinan är att Degerfors inte klarar det ekonomiska".

Men det har ju Degerfors redan gjort!

Janne Andersson:

"Att utveckla spelet i landslaget är en process som måste ta den tid det tar"

Förståndig man. Kontinuitet är nyckelordet även i Degerfors.

Och Stefan J har redan börjat processen.

Nanne B går i Hammarby.

Motivering:

"Ny röst, ny energi behövs i klubben".

Helt rätt tänkt. Förr eller senare blir det dags.

Hammarbyröst:

"Hade önskat ett snabbare rakare spel".

Något för Degerfors att tänka på!

Försvarsspel i HIF:

Såg det effektiva försvarspelet i HIF mot HBK:

"Två man gick direkt på bollhållaren ute på kanten!.

Något för Degerfors att tänka på!

Påminner om Conny Karlssons Trelleborg 2006, då Trelle släppte in 13 mål på 30 matcher och vann Superettan äverlägset.



5.Cupen igen.

Och så lotttades Svenska Cupen och Degerfors hade ingen tur alls.

Två i princip Allsvenska lag Djurgården och Helsingborg och kanske bästa laget av de övriga, BP

En enda hemmamatch- den mot BP som inte drar speciellt med folk.

Matcherna spelas 18-19 februari Djurgården borta och 25-26 Helsingborg borta. Hemmamatch mot BP den 4-5 mars.

Men det är ju serien som är viktigast!



6. Önskelista inför Advent och Jul:

Vi vill ha Stefan Jacobsson som tränare

Vi vill se ett nytt kontrakt till Admir Catovic.

Hoppas jultomten kommer med dessa besked.



7. Vågar vi inte tro?

Vågar vi inte tro att Degerfors får en allt bättre ekonomi som leder till ett bättre lag?

Vågar vi inte tro att Degerfors försvarsspel blir ännu stabilare nästa säsong?

Vågar vi inte tro att flera spelare tar ett kliv framåt nästa säsong?

Vågar vi inte tro att konstellationen Hasani-Catovic blir tungan på vågen nästa säsong?

Vågar vi inte tro att Degerfors höjer speltempot nästa år?

Vågar vi inte tro att Degerfors spelar med ett tätt försvarsspel med hög press och ett rakare snabbare spel nästa år?

Vågar vi inte tro att Sebastian och Ludvig dominerar mittfältet nästa år?

Vågar vi inte tro att Hampus och "Wiktor" finner rätta melodin i mittbacksspelet nästa år?

Vågar vi inte tro att Degerfors har lyckats skapa en hög-lägsta-nivå rill nästa år.

Vågar vi inte tro att Degerfors har utvecklat en mental beredskap och ett positivt tänkande mot svackor nästa år?

Visst vågar vi det!



Nu sparkar vi igång inför nästa spelår. Kyrkoåret har startat och fotbollsåret börjar, med nya lag, med nya spännande lag och med förväntningar och drömmar inför en ny säsong.

Heja Rövitt!



Stefan H.







Veckobrev 1

Nystart med Förväntningar och Drömmar.



1. Cirkeln sluten.

Sommartiden slut. Superettan slut. Trefaldighetstiden slut. Allhelgonahelgen har passerat. Våra gravljus har vi tänt. Gustav Adolfbakelsen har vi "satt i oss". Fars dag har vi snart firat och Kyrkoåret snart till ända.

Novembermörkret sänker sig och Domsöndagen närmar sig.



Sedan kommer nya tider. Nytt Kyrkoår. Ny säsong. Nya lag.Nya spännande lag. Nya spelare. Och lugna dagar med förväntan och drömmar inför en ny kommande säsong.



2.Jubileum.

Men först vårt jubileum, vårt 10 års-jubileum. Starten med Veckobreven skedde i blygsam skala i november 2006 med tankar inför säsongen 2007. Sedan har det vuxit en del genom åren.

Vi citerar några rader i det första brevet från november 2006:

"Som helhet måste man säga att laget innehåller flera spelare med extra kvalitéer som Abder Kabous med förhoppningsvis mera speltid. Han kan nog bli säsongens stora plustecken med rätt matchning och rätt tränare. Dessutom har vi ju kvar Hasani, Mano Garcia och Andreas Drugge. Kan den nye tränaren sy ihop de olika komponenterna till ett lag och få ut det bästa av varje enskild spelare, vilket Tony G ej klarade av, kan det bli en riktigt trevlig säsong". Slut citat.



Den som till slut klarade av att sy ihop dessa utomordentligt duktiga spelare till ett lag var ingen mindre än Milenko Mille Vukcevic som hösten 2007 presterade M M M = Milles Mäktiga Mirakel, myntat av Arvikasonen Bo Hylander. Vilket lag vi hade!

Det var då det men än hänger vi med! Superettan 2017! Det åttonde raka året. Heja Degerfors!



3.Kyrkoåret med "programförklaring".

.I vanlig ordning för vi över Kyrkoårets helger, högtider och traditioner och lite historiskt perspektiv till våra rödvita favoriter. I det sammanhanget kan inte en del av kristendomens grunder, historiens vingslag och en och annan poetisk dikt undvikas, men det kan väl inte göra så stor skada.



Domsöndagen.

Den långa Trefaldighetstiden är slut. Kyrkoåret går mot sin avslutning och den sista söndagen i Kyrkoåret är aktuell.

Denna dag har sitt speciella tema. Det handlar om Domen, om den yttersta domen med Människosonen som domare, men det handlar också om Hopp och Seger och Kristi Återkomst med den slutliga segern över det onda. Domsöndagen är den sista söndagen i kyrkoåret och följdriktigt handlar det om tidens slut då Jesus ska återkomma.

Denna kombination med den yttersta domens till synes hårda innebörd med domens allvar och samtidigt med samma dags firande av Kristi återkomst och segerns glädje, kan sägas återspegla kristendomens förlåtande huvudtema.

Söndagen vid Kyrkoårets slut, Domsöndagen, binds temamässigt ihop med söndagarna vid kyrkoårets början- Advent.

På Kyrkoårets sista söndag, Domsöndagen, kommer han tillbaka "på himmelens skyar" för att återupprätta sitt rike.



Psalm 314 vers 4 med orden "Den ljusaste dag som i världen har grytt", markerar Domsöndagens betydelse och framhäver att det är Ljuset och Hoppet och kärlekens seger det handlar om mera än om domen.

På något vis är det harmoni i indelningen av vårt Kyrkoår. Året som inleddes med den förväntansfulla Adventstiden med ljus och värme och förhoppningar får nu sin naturliga avslutning genom höstens tid för vila och återhämtning. Människa har gjort ännu ett "varv" och kan förhoppningsvis se tillbaka på det gångna med tacksamhet, men är samtidigt beredd på det nya som skall komma.



Degerfors har också gjort ett varv fast då handlar det om 30 hårda matcher i Superettan och även där kan vi se tillbaka på den gångna tiden med tacksamhet och viss positiv känsla. Vi sammanfattar det gångna spelåret och tar till oss Domsöndagens nyckelord Hopp och Seger inför det nya året och nästa säsong.



4. Inför nästa säsong.

Tomas Nilsson levererar i karlskogatidning ett "stalltips" angående nästa säsongs tränarpar i Degerfors Superettanfotboll.

"Vilka ska då träna Degerfors IF nästa säsong"?, skriver han. Svaret är för Tomas N och många av oss andra helt självklart och det har för Tomas N varit självklart under en lång tid.

"Stefan Jacobsson och Tobias Solberg" är svaret.

"Hösten har understrukit att Stefan J med mycket lång erfarenhet som tränare bl a sex år i division 1, klarar den här uppgiften på ett mycket bra sätt" framhåller Tomas N.

Vi instämmer fullt och fast och hoppas nu att Degerfors IF inte gör samma ödesdigra misstag som skedde 1997 och inför 2008. Först 1997 då Sören Cratz efter två lyckade säsonger i Allsvenskan ersattes av Bosse Nilsson och sedan ännu olyckligare då framgångsrike Milenko V efter den formidabla hösten 2007 petades till förmån av en viss Stahre från huvudstaden. I båda fallen blev det katastrofala följder av dessa, i och för sig horribla och dessutom onödiga misstag.

Förde själv en förtvivlad kamp i pressen 2007 men utan framgång.



Se nu till att ge Stefan Jacobsson ett kontraktsförslag för en lång period. Det behöver inte vara 8 år men erfarenheten säger att när det gäller Degerfors framgångar handlar det om en och samma tränare för en längre period och inte tillfälliga "dagsländor".

Studerar vi översikten över Degerfors tränare Ifrån Istvan Wampetits och fram till idag ser vi att de stora framgångarna har kommit i samband med samma tränare under en längre tid. Några exempel:



Istvan Wampetits 1937-1944- bl a Stora Silver 1941 och 4:e plats 1942-1943.

Olle Åhlund/ Tore Karlsson 1957-1959- Allsvenskt kontrakt åter.

Gunnar Nordahl 1961-1964- Stora silver 1963.

Sven-Göran Eriksson (Tord Grip) 1976-1978- division II-kontrakt igen.

Sören Cratz 1990-1992- Allsvenskan igen.

Sören Cratz 1995-1996 -2 fina allsvenska placeringar.

Dave Mosson 2002-2004- Superettankontrakt för första gången.

Patrik Werner-Jonas Lindskog 2009-2016- serieseger div 1+ 7 raka Superettankontrakt.

Ingen av alla övriga "tillfälliga ett-års-tränare" har förmått att ge avtryck i historien bortsett från Milenko Vukcevic.



Dessa siffror talar för sig själv. Nyckelordet är kontinuitet! Så se nu till att Stefan J får tid på sig. Tid att börja bygga upp det nya, tid att skapa ett nytt Degerforslag med en stabil Superettangrund, kanske med allsvenska ambitioner och enligt egna intentioner. Men ingen tränare förmår detta på något enstaka år utan behöver som sagt tid! Heja Stefan och kanske Tobias Solberg



"ALLT FOKUS PÅ TRÄNARFÅRGAN", skriver VF.

"Hur nära är ni en tränarlösning", blir VF:s fråga till Patrik Werner?

"Vi vet vad vi vill och jobbar med att hitta en lösning med de alternativ som vi vill ha", svarar PW.

Ett något dunkelt svar i sig. Behövs det alternativ?

"Får Stefan Jacobsson fortsatt förtroende", är nästa fråga?

PW svarar varken ja eller nej. "Men, säger han, det är klart att Stefan har gjort det bra under hösten, han var med och bidrog till att det gick vägen", blir svaret denna gång.

Ännu ett dunkelt svar! "Var med och bidrog"? Var det inte Stefan J som såg till att det gick vägen?



Tyvärr osar det katt! Och ryktena surrar! Dett påminner lite om de svar som Andreas Andersson gav Mille angående tränarskapet inför 2008 och vi vet mycket väl hur det gick! Mille petades och det gick käpprätt åt skogen.

Snälla Degerfors IF, gör nu inte om samma misstag än en gång!



5. Erfarenheter från den första nya tränarperioden hösten 2016:

Stefan Jakobssons inträde innebar som helhet ett nytt Superettankontrakt och det var ju det stora målet som uppnåddes.

Ser vi över hela Stefans tränarperiod hösten 2016 med 14 spelade matcher så finner vi en klar tendens med nyckelordet "ojämnhet". Det började mycket bra med en svit på 4 matcher. Sedan bakslag i en svit på fem matcher med en enda poäng.

Därefter obesegrade i 4 matcher. Avslutning förlust borta mot Frej

Den ojämna kurvan kan nog ses som ett tecken på att Stefan J behövt tid på sig för att sätta sin prägel på spelet och få Stabiliteten in i spelet.. Bakslagen med flera insläppta mål får nog tillskrivas att en del av de gamla svagheterna fortfarande fanns kvar och så snabbt kan ingen begära att det hela skall vända. Men avslutningens svit på fyra raka matcher med bra resultat säger att man närmade sig målet. Slutmatchens förlust kan nog ses som tillfälligheter efter matchrapporten att döma.



Det som imponerar mest är självklart sviten med 5 hållna nollor på 9 matcher även om det bland dessa 9 matcher fanns svackor. Den dagen försvarsspelet sitter där blir "stabiliteten bara stabilare". Den dagen de olika spelarna känner sin defensiva position, har den i ryggmärgen, agerar mer eller mindre utan att behöva tveka eller "tänka", den dagen finns laget med avsevärt högre upp i tabellen. Och den dagen kommer förr eller senare för med samma tränare, med kontinuitet, där den enskilde försvarsspelaren känner och kan sin uppgift. Men Rom byggdes inte på en dag.



Ge Stefan J som sagt tid, ge laget och spelarna förtroende och tålamod så kommer ett strikt och tätt försvarssystem att sitta där en vacker dag. För försvarsspelet är som Mille säger "grunden i mina tankar". Och då skall de 54 insläppta målen på 30 matcher i årets säsong vara ett minne blott. För klarar man 5 hållna nollor på 9 så finns där en viktig grund att bygga vidare på.

Bakslag kommer alltid men de skall begränsas till undantagen. Serieledande MFF förlorade hemma mot nykomlingen Östersund med 3-0. Enstaka bakslag kommer alltid.



6. Nya Superettan.

Nedflyttade från allsvenskan: Falkenberg och Gefle.

Uppflyttade från div. 1: BP och Öster.

Kvalar: Norrby- Assyriska

Vasalund-Syianska.

Halmstad-Helsingborg.

Nedflyttade LSK och Ängelholm.



7. Kontrakt

Kontraktsläget ser i stort bra ut. Vi har en gedigen stomme klar redan som tidigare nämnts. Men huvuduppgiften för sportchefen är att nu försöka binda upp en nyckelspelare som Admir Catovic till truppen. Han är ett "måste" för att kunna skapa den framtida stabiliteten. Vi måste ha spetsspelare. Vi måste ha spelare som kan avgöra och dessa får emellanåt "misslyckas" men vi måste ha dem i leden. Det går flera gedigna spelare på en sådan kraft och de måste få kosta!

I övrigt som sagt ett mycket gynnsamt läge speciellt jämfört med fjolåret då alltför många försvann.

Christoffer Wiktorsson, Hampus Zackrisson, Jonathan Azulay, Erik Sachs, Sebastian Ohlsson räknat "nedifrån" är klara. Gowend Haidar, Ludvig Fritzon, Amor Layoni ?, Shpetim Hasani, Ronny Sabo "där framme " är klara. Dessa tillsammans med Oskar Klason och Jesse Öst utgör en betydande del av laget.



Per Pärlan Ericsson lös och ledig. Det gick nog inte så bra i J-Södra som löser honom från ett 2-årskontrakt. Bör betyda att han inte blir så dyr. Degerfors tydligen ett alternativ. Men vilken klass håller Pärlan idag? Har blivit något av en hoppjerka.



Avslutning.

Så har vi inlett ett nytt Fotbollsår före både Kyrkoåret och Kalenderåret. Ett nytt fotbollsår som förhoppningsvis ger oss positiva vibrationer med bra tränare och bra spelare för 2017.

Heja rövitt!



Stefan H.