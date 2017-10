André Calisir om att möta Djurgården: ”Blir alltid lite speciellt”

Forum 1891 ringde upp Jönköpings Södras mittback André Calisir inför mötet med Djurgården på söndag.

27-årige André Calisir är uppfostrad i Djurgården och har spelat sju matcher för A-laget. Under tiden i Djurgården lånades Calisir ut till dåvarande samarbetsklubben Skellefteå samt Jönköpings Södra för att sedan gå till jönköpingsklubben permanent 2012. Nu möter han Djurgården på söndag på Tele2 Arena. Ett möte som alltid är lite speciellt för André Calisir.

– Det är alltid lite annorlunda att möta sitt gamla lag. Blir alltid lite speciellt. Lite extra liksom, säger André Calisir till Forum 1891.



Triggar det dig?

– Svårt att säga, man är alltid lika taggad. Men det är klart att familj och vänner kommer och kollar. Det är mer roligare på det sättet.



Finns det några kvar i laget som du känner?

– Tommi Vaiho och sedan spelade jag även med Elliot Käck under juniortiden. Sedan är det nog inte så många kvar.



Jönköpings Södra klarade sig kvar i Allsvenska i fjol med god marginal, men i år har det gått tyngre. Med två omgångar kvar slåss J-Södra med Sundsvall om att undvika kvalplatsen.

– Vi hade ju siktat på att komma lite högre upp. Man vill ju aldrig vara i den här sitsen som vi är i nu. Men vi fokuserar mer på nästa match nu.



Vad för typ av fotboll spelar ni?

– Vi spelar lite annorlunda. Vi försöker spela med kombinationer, anfallsmässigt. Vi försöker komma bakom motståndaren så mycket som möjligt. Försvarsmässigt jobbar vi mycket med att motståndaren inte ska kunna vända och komma rättvända mot oss.



Vad blir nycklarna mot Djurgården?

– De är ju farliga, de har bra inläggsspel och är bra på fasta situationer. De är bra på omställningar. Vi kommer gå igenom det mer i morgon lördag.



Ditt kontrakt går ut i år. Hur ser du på framtiden?

– Man kan inte säga så mycket. Jag fokuserar på Jönköpings Södra just nu. Vi får ta det efter säsongen.



Tror du att du kanske kan hamna i Djurgården igen?

– Det blir lite samma svar där. Jag fokuserar på J-Södra nu.



Har du några extra känslor för Djurgården som klubb med tanke på att du är fostrad där?

– Det är jättesvårt att säga. Det laget man tillhört och spelat för har man en förkärlek för. Man får ju en gemenskap för klubben. Men det är svårt att säga just så.



Djurgården - Jönköpings Södra möts på söndag med avspark 17:30.

0 KOMMENTARER 540 VISNINGAR

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-10-27 14:25:00

