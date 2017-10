Blårandig utlandskoll – Amartey kapten för det ghananska landslaget

Lagom till landslagsuppehållet är Blårandiga proffskollen tillbaka med status om hur det gått för våra gamla spelare utomlands i världen.

BelgienOmar Colley är fortsatt ordinarie hos den belgiska ligatian. 24-åringen har spelat samtliga minuter den här säsongen.CypernVarit in och ut i startelvan den här säsongen för Aris som ligger tredje sist i ligan sex omgångar in på säsongen. Youssef har startat tre matcher. En lång intervju med 29-åringen kommer efter att den allsvenska säsongen är över.DanmarkTrots en flygande start, där han hoppade in och avgjorde Köpenhamnsderbyt i slutet, har det enbart blivit en match från start och bara 218 minuters speltid totalt.England (Premier League)I Ghanas landslag är Amartey en viktig kugge och i den senaste matchen mot Uganda i VM-kvalet fick han äran att bära kaptensbindeln. Den matchen slutade dock 0-0 och Ghana kommer missa VM för första gången sedan 2006. I England och i Leicester går det tungt. Amartey har enbart spelat 18 minuter den här säsongen för Leicester, och dessa kom mot Arsenal i premiären.FinlandLagkaptenen och 34-åringen har tappat sin plats i Mariehams startelva som ligger på en femteplats i finska ligan. Lyyski har startat 16 av 29 matcher den här säsongen."Sparris" är en startspelare i Mariehamns startelva. 23 matcher från start har det blivit den här säsongen för 24-åringen.Span är en given startman för Mariehamn och har startat 28 matcher den här säsongen. Totalt har det blivit fyra mål för mittfältaren.SchweizTio omgångar är spelade i den Schweiziska ligan och Bergström har spelat samtliga minuter den här säsongen. Dessutom har han slagit till med två fullträffar. Ett av målen finns på länk nedan. Och Emil verkar trivas i sin klubb.– Jag trivs rätt bra. Livet utanför fotbollen är jättebra, Zürich är en väldigt härlig stad. Fotbollsmässigt har vi kommit igång. Vi började säsongen dåligt med bara en poäng på fyra matcher. Men vi borde ha haft sex poäng. Nu har vi tagit åtta poäng senaste fyra. Ligan är otroligt jämn, men vi är på uppåtgång. Hade vi vunnit i går hade vi haft en fjärdeplats, nu är vi sjua. Det är två vinster så är man i topp liksom, sa han i en intervju till Fotbollskanalen i slutet av september.Kina (Andraligan)Den gamla målkungen i Blåränderna levererar även i Kina. För drygt en vecka sedan var Nyasha på besök i Stockholm, men en eventuell comeback i DIF är inte aktuell just nu när han i DIFTV berättade om livet i Kina.Rykternas man i somras, då framförallt Göteborg var ute efter anfallaren. Blev dock kvar i Kina och har det fortsatt tufft med speltid.Grekland (Super League)I förrgår blev Serbien klart för VM efter att Alexandar Prijovic frälste laget och landet med matchens enda mål mot Georgien (länk till målet) . Han har även fått en bra start på säsongen i klubblaget PAOK där han stått för tre mål på sex matcher.Två starter har det blivit för Milic sedan flytten till Olympiacos. Den grekiska storklubben har dock stått för en knackig start på säsongen och ligger efter sex omgångar åtta, fem poäng upp till serieledaren AEK Athen.Norge (Tippeligan)Toivio har haft en sönderryckt säsong, både i landslaget och klubblaget, och det mycket på grund av skador. Totalt har det bara blivit elva starter för den finska landslagsmannen.Christian har det fortsatt tungt med speltid i Norge. Endast startat en match den här säsongen och totalt har det bara blivit 218 minuter hos den norska ligasexan.Spanien (La Liga)Efter att ha misslyckats i den kinesiska andraligan blev han under Deadline Day utlånad till La Liga-nykomlingen Girona. Efter sju spelade omgångar ligger Girona på en 16:e plats och Olunga har startat en match, blivit inbytt två gånger och totalt har han spelat 80 minuter.Polen (Ekstraklasa)Hoppade in i den 60:e minuten för sitt Finland i 2-2-matchen mot Turkiet i måndags. I klubblaget Legia Warzawa har speltiden under säsongsinledningen varierat. 31-åringen har startat sju matcher, blivit inbytt i en och suttit på bänken tre gånger. Ett mål har han noterats för.USA (MLS)Vytas har börjat på bänken de tre senaste matcherna men har fått hoppa in i två. Hans bästa insats på senare tid var i slutet av augusti då han gjorde två assists när Portland hemmabesegrade Colorado med 2-1.Solignac har kommit ur en poängmässig formsvacka och gjort två mål och en assist på de senaste tre matcerna. Hans chanser till att regelbundet få starta blev också bättre i och med att den nederländske anfallaren/mittfältaren Michael de Leeuw drog ett korsband häromveckan och blir borta resten av säsongen.