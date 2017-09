Elfsborg - Djurgården 2-2: Surt men rättvist kryss i Borås

Blåränderna reste ned till Borås i hopp om att sätta press på Malmö i guldstriden och öka avståndet till lagen som jagar bakom. Man lyckades inte med det utan fick endast med sig en poäng från Borås Arena i en händelserik och fartfylld tillställning.





Özcan och ledarteamet valde att mönstra följande elva:



Andreas Isaksson



Engvall med kostsam miss

Hemmalaget inledde de första minuterna piggt och Blåränderna fick jaga boll. Man skulle, likt ett topplag, trots allt ta ledningen efter en tilldömd hörna i den 8:e minuten. Kim Källströms serve nådde Jonas Olsson som med hjälp av sin arm fick bollen att studsa fram till Magnus Eriksson. "Mange" gjorde inga misstag utan tryckte in 0-1 bakom





Målet blev starten på en kortare, men bra, period för bortalaget och redan några minuter senare borde Gustav Engvall gjort 0-2. Blåränderna vann bollen på mittfältet och startade en omställning där Othman El Kabir snabbt spelades fram. El Kabir drev bollen framåt och drog till med ett tungt skott som Ellegaard inte kunde hålla, och returen gav Engvall ett öppet mål. Engvall saknade tyvärr känslan i vänsterfoten och avslutet gick en meter över ribban, en chans som ska resultera i ett mål.



DIF skulle fortsätta föra spelet en stund, men Elfsborg skulle sakta men säkert äta sig in i matchen. Hemmalaget visade upp ett imponerande passningsspel, och man var i stora delar bollförande. Andreas Isaksson sattes dock inte på några större prov innan den 42:a minuten, då "Ellos" tilldömdes en hörna. Inlägget nådde mittbacken



Fram och tillbaka i andra halvlek

Andreas Isaksson försökte att köra vidare i andra halvlek, men målvaktsveteranen kastade tidigt in handduken. I den 51:a minuten byttes "Isak" ut till förmån för



Kvitteringen skulle dock väcka DIF, och man skulle börja spela med den fart och frenesi som saknats under stora delar av kvällen. I den 74:e minuten skulle man återta ledningen, och det genom lagkaptenen Kim Källström. Källström vann bollen när "Ellos" slarvade i backlinjen, och bollen gick snabbt till Gustav Engvall. Anfallaren drev bollen framåt innan han frispelade Källström som iskallt chippade bollen över en utrusande Ellegaard, och bortalaget var i förarsätet inför den sista kvarten. Glädjen skulle tyvärr bli kortvarig, då domaren Glenn Nyberg gav straffen han missade i första halvlek retroaktivt.



I den 76:e minuten, endast två minuter efter Källströms 1-2, fick Lundevall återigen bollen på kanten. Yttern slog ett inlägg som tog på Beijmos arm, och Glenn Nyberg pekade på straffpunkten. Ingen feldömd straff men definitivt billig, och säkert en kompensation för missen i första halvlek. Djurgården skulle trycka på och forcera för ett avgörande mål, men man kom inte närmare än



Nu väntar ett tufft derby mot



Elfsborg - Djurgården

Slutresultat: 2-2 (0-1)

Målskyttar DIF: Magnus Eriksson, Kim Källström

Varningar DIF: Jonas Olsson

Publik: 7 423

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge



Djurgårdens lag och byten: Andreas Isaksson (Tommi Vaiho, 51) - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson, Jonas Olsson, Elliot Käck - Magnus Eriksson, Jesper Karlström, Kim Källström, Othman El Kabir (



2017-09-19 22:30:07

