GIF Sundsvall - Djurgården 0-5: Blåränderna krossade Giffarna i Norrland

Trots en skakig inledning kunde Stockholms Stolthet köra över Sundsvall på Norrporten Arena, ett lag som var i god form med fem raka matcher utan förlust. De tre poängen innebär att man sticker ifrån Häcken på fjärdeplatsen och nu är man ett steg närmare Europa.

Det var två formstarka lag som drabbade samman på Norrporten under söndagseftermiddagen, då DIF hade sju raka utan förlust samtidigt som hemmalaget hade fem. Antagonisten ute i Solna hade problem uppe mot Sundsvall för någon vecka sedan då man spelade 0-0, så det var en tuff match som väntade i jakten på Europaplatserna. De fanns även stora frågetecken i anfallet då Kerim Mrabti har lämnat ett stort tomrum efter sig. Özcan valde tillslut att starta med Tino Kadewere i Mrabtis roll, ett beslut som skulle löna sig.Özcan Melkemichel och tränarteamet valde att mönstra följande elva:Andreas Isaksson Jacob Une Larsson - Jonas Olsson - Elliot Käck Magnus Eriksson - Jesper Karlström - Kim Källström - Othman El Kabir Gustav Engvall - Tino KadewereHemmalaget inledde matchen starkast och Djurgården såg till en början passiva ut, något som kunde straffat sig direkt. I den tredje minuten hittade norrlänningarnas David Batanero frispelade anfallaren Peter Wilson . Wilson kom till ett bra läge och hade öppet mål, men lyckades endast träffa utsidan av stolpen. "Giffarna" skulle vinna mycket boll och etablerade många långa anfall den första kvarten, där den tidigare nämnde Batanero var närmast ett mål i den 17:e minuten då han testade Andreas Isaksson med ett tungt långskott.Ologiskt nog skulle Blåränderna ta ledning, och det genom zimbabwiern Tino Kadewere. Gustav Engvalls misslyckade avslut resulterade i en misslyckad rensning från Sundsvallsförsvaret. Bollen landade hos Kadewere utanför straffområdet, som drog till med ett skott som målvakten Tommy Naurin inte orkade styra undan från målet. Bollen gick istället in i nätet och 0-1 till bortalaget i den 21:a minuten.Kadeweres fullträff skulle ge energi, och Djurgården vaknade till liv! Redan tre minuter efter ledningsmålet skulle Magnus Eriksson utöka ledningen och passa på att kliva upp i ensam skytteligaledning. Felix Beijmo rusade fram i en omställning och spelade fram till Gustav Engvall, som i sin tur frispelade "Mange" med Tommy Naurin. Eriksson gjorde inga misstag utan placerade säkert in 0-2. "Giffarna" skulle sticka upp med en bra chans till en reducering då ex-bajaren Linus Hallenius var nära att styra en boll mot Djurgårdsmålet i den 38:e minuten, men bortaledningen skulle stå sig halvleken ut.– Vi kan växla upp några nivåer men vi leder med 2-0 så det är bra. Men vi släpper igenom dem lite väl enkelt så att de får vända och vrida på oss så det gäller att steppa upp lite i försvarsspelet så kommer det gå bra det här, sa Magnus Eriksson till CMore under halvtidsvilan.DIF rivstartade den andra halvleken och matchens lirare Felix Beijmo inledde en riktigt sprint med bollen mot Sundsvallsmålet i den 47:e minuten. När högerbacken kom in i straffområdet väggspelade han med Gustav Engvall innan han distinkt sköt in 0-3 från nära håll. Ett riktigt fint mål och matchen var avgjord, men man var inte nöjda med det. I den 50:e minuten spelades Magnus Eriksson fram i Sundsvalls straffområde. Eriksson drev bollen åt sidan men blev fälld av högerbacken Eric Larsson och domaren Magnus Lindgren pekade på straffpunkten. Eriksson själv tog hand om straffen och rullade säkert in 0-4.Djurgården dominerade den andra halvleken fullständigt, och inbytte Haris Radetinac var tydligt sugen på att producera sina första poäng för säsongen 2017. Det skulle tillslut bli Jesper Karlström som slog den sista spiken i norrlänningarnas kista, då Felix Bejmo hittade mittfältaren strax utanför hemmalagets straffområde i den 77:e minuten. Karlström vek lite åt sidan för att komma till ett bättre skottläge och dundrade in 0-5 bakom en chanslös Tommy Naurin.Gustav Engvall rullade även in 0-6 efter ett mönsteranfall några minuter efter Karlströms kanon, men vinkades då av för offside. Matchen slutade 0-5 och Blåränderna tar tre tunga poäng i jakten på Europaplatserna. Häcken spelade oavgjort mot Östersund, vilket innebär att man drar ifrån tabellfyran med två poäng. Nu väntar ett landslagsuppehåll innan Djurgården reser till Uppsala för att gästa IK Sirius på Studenternas IP den 15:e oktober. Se till att stödja DIF på plats i jakten på Europa!Slutresultat: 0-5 (0-2)Målskyttar: Tino Kadewere, Magnus Eriksson x2, Felix Beijmo, Jesper KarlströmPublik: 5280Domare: Magnus LindgrenAndreas Isaksson - Felix Beijmo, Jacob Une Larsson ( Niklas Gunnarsson , 38), Jonas Olsson ( Marcus Hansson , 79), Elliot Käck - Magnus Eriksson, Jesper Karlström, Kim Källström, Othman El Kabir (Haris Radetinac, 63) - Gustav Engvall, Tino KadewereEj inbytta spelare: Tommi Vaiho Jonathan Augustinsson , Kevin Walker, Aliou Badji