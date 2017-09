Tele2 Arena, 2017-09-24 15:00

Inför Djurgården - Hammarby: Allt står på spel i säsongens sista Stockholmsderby

I morgon spelas det sista derbyt för säsongen. Djurgården tar emot Hammarby på Stockholmsarenan. En match där lagen kliver in med olika ingångsvärden.

Den 19 september 2011 var senaste gången Djurgården vann ett derby. Då sprang Kennedy Igboananike igenom ett helt AIK-försvar och sköt vinstmålet för Djurgården. För att hitta den senaste derbysegern mot Hammarby får vi backa ytterligare fyra år. Då avgjorde Mikael Dahlberg på Råsunda med matchens enda mål. Sedan dess har det spelats tio derbyn mot Hammarby där Hammarby har gått segrande ur striden hela nio gånger.



I våras var det nog många som på förhand trodde att derbyspöket i allmänhet och hammarbyspöket i synnerhet en gång för alla skulle förintas. Hammarby kom till matchen med en skadeskjuten trupp och Djurgården ledde med 1-0 i paus. Blåränderna sjönk dock ihop som ett korthus i den andra halvleken och Hammarby vände och vann matchen med 3-1.



Läget i Djurgården

Djurgården är idag ett mer ihopspelat lag än vid derbyt i våras, vilket märks både spelmässigt som resultatmässigt. Startelvan är flera klasser bättre än Hammarbys. Dock ger Kerim Mrabtis frånvaro och frågetecken kring Andreas Isakssons spel huvudbry inför morgondagen. Mrabtis kvaliteter offensivt och defensivt kommer vara saknade, och nu vill många se Aliou Badji som ersättare då Tino Kadewere inte tog chansen i tisdags mot Elfsborg. Oron kring Andreas Isakssons eventuella frånvaro behöver inte utvecklas. Med rutin som saknar motstycke är det få spelare som är så svåra att ersätta som allsvenskans bäste målvakt.



Potentiell startelva DIF (4-4-2): Isaksson/Vahio - Beijmo - Une Larsson - Olsson - Käck - Källström - Karlström - Eriksson - El Kabir - Engvall - Aliou Badji



Motståndarlaget

Hammarby står redan med blicken mot 2018. Jacob Michelsen första år i klubben har profilerats som ett ombyggnadsår med flera nya spelare och även ny sportchef. Spelet som under säsongen präglats av primitivitet hänförda av Björn Paulsen har efter alla sommarvärvningar tvingat tränare Michelsen att byta ut spelidén till det mer kreativa. Senaste matchen mot Göteborg som Hammarby vann med 2-1 var ett embryo till något som kan lyfta nästa år, men det finns fortfarande en rad frågetecken. Hur bra är egentligen Muamer Tankovic? Jiloan Hamad skiftar i nivå och Mads Fenger missar resten av säsongen på grund av skada.



Matchen

Lagen kliver in med helt olika ingångsvärden till matchen. Blåränderna med vittring på europaspel, där nu varje match är som en final, mot ett Hammarby som resultatmässigt inte har någonting att spela om, mer än att slå sin högsta tabellplacering sedan 2008 då man slutade nia. Inför matchen ligger Djurgården tvåa och Hammarby sjua och elva poäng skiljer lagen åt. För Djurgården skulle en seger naturligtvis innebära att man tar död på ”derbyspöket”, och ett ryck i topp 3-striden då Häcken och AIK, som skuggar DIF i tabellen, möts på Hisingen.



Var? Stockholmsarenan

När? Söndag 15:00

Domare? Bojan Pandzic

