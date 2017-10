Inför Sirius - Djurgården: Magnus Eriksson hoppfull

Studenternas IP 1, 2017-10-15 17:30

Efter ett måttligt intressant landslagsuppehåll är det dags för en rafflande avslutning av årets allsvenska. Djurgården reser sju mil norrut för att möta det sjunkande skeppet Sirius – ett lag man har revansch att utkräva av efter debaclet i premiären.

Motståndarlaget - ett lag i kris

Med hjälp av en underhållande fotboll och en Kingsley Sarfo som tog allsvenskan med storm var Sirius allsvenskans största överraskning i våras, och för några månader sedan utmålades den här matchen till en potentiell avgörande drabbning i kampen om Europa. Men efter att laget förlorade mot IFK Norrköping den 20:e augusti har Uppsala-laget sjunkit som en sten i tabellen och har förlorat sju raka matcher och ligger nu tia med fyra matcher kvar att spela. Till matchen mot Djurgården får laget klara sig utan den gamla djurgårdaren Jesper Arvidsson som missar matchen på grund av avstängning samt Moses Ogbu, Daniel Jarl, Johan Eiswohld och Karvan Ahmadi som alla är skadade.



Revanschsuget DIF med jakt på Europa

Medan Sirius har rasat samman som lag har Djurgården gått motsatt riktning och växlat upp till att bli allsvenskans självklaraste lag. Topparna är både ofta och väldigt höga, och framförallt är spelet jämnare än tidigare. Senaste matchen mot GIF Sundsvall på bortaplan slutade med hela 5-0 till Blåränderna, en match där effektiviteten, som saknades i matcherna mot Elfsborg och Hammarby, blev ett signum. Det finns många spelare att plocka fram som tongivande just nu. Kim Källström vann, med all rätt, månadens spelare i september i allsvenskan, Jesper Karlström har växlat upp till en av allsvenskans mest konstruktiva innermittfältare och Felix Beijmo visar match efter match hur bra han är.



En annan spelare i väldigt bra form är Magnus Eriksson. Skytteligaledaren har stor chans att bli den första djurgårdaren att vinna skytteligan sedan 1978 då Tommy "Baloo" Berggren tog hem den ärofyllda titeln med 19 gjorda mål. Två mål blev det senast för Eriksson i segern mot Sundsvall och Forum 1891 var nere på torsdagens träning för att ta ett snack med "Mange" efter att han nött extra avslut efter träningens slut.

– Det var lite dåliga avslut generellt från min sida under träningen så då får man helt enkelt gnugga lite extra efter istället, säger skytteligaledaren till Forum 1891.



Är du den i laget som nöter mest avslut efter träningarna?

– Ja, så är det. Det brukar vara jag, Othman (El Kabir) och "Gurra" (Gustav Engvall) som nöter mest avslut efter träningarna. Det är något man behöver ha in till matchen så det är skönt att kunna ta några bollar och känna på tillslaget.



En stor anledning till varför du leder skytteligan?

– Jo men så är det ju. Någonstans så är det så. Man tränar på de sakerna man vill utveckla. I år har det varit en bra målskörd så det är positivt.



Hur har landslagsuppehållet varit?

– Vi gick på landslagsuppehåll med en 5-0-vinst uppe i Sundsvall så det är klart att å ena sidan hade man velat fortsätta men å andra sidan är det kul att man drar ut på säsongen ytterligare en vecka. Det ska bli kul med avslutningen.



Hur är känslan i gruppen?

– Väldigt bra. Det är lite grinigt, mycket vinnarskallar och mycket kamp på träningarna så det bådar gott.



Sirius på söndag. Revansch att utkräva.

– Stor revansch att utkräva. Det är ju tyvärr några lag som har plusstatistik mot oss sett till två möten men Sirius ska inte vara ett av de lagen när vi summerar säsongen.



Matchen spelas på naturgräs. Hur skiljer det sig kontra konstgräs?

– Det är ganska stor skillnad. Jag tycker att på konstgräs kommer man inte tillräckligt nära varandra, flyttar man bollen snabbt på konstgräs blir det svårt för motståndaren att komma in på en. På naturgräs blir det mer dueller, mer närkampsspel och hela den biten. Men det känns som vi är väl rustade så det är ingenting som man ska vara orolig för.



Fyra matcher kvar. Fixar vi Europa?

– Absolut, det ska vi göra. Om vi i Djurgården tror att vi kan gå in till matcherna och bara ställa ut skorna mot lite sämre lag på pappret så kommer vi få det tufft. Vi ska fortsätta göra det vi gjort så bra, typ den prestationen vi genomförde i Sundsvall där det var klasskillnad. Det handlar om att vara noggranna i det vi gör.



Hur stort vore det att vinna skytteligan?

– Det är klart att det är jättekul att göra mål, absolut, men det är ingenting som jag ligger sömnlös över fram till sista omgången är spelad. Men det är roligt att göra mål och hjälpa laget att vinna fotbollsmatcher.



Magnus Eriksson gästade 08 Fotboll i onsdags och fick då lära sig vem som var Djurgårdens senaste skyttekung i allsvenskan. När Forum 1891 bollade över frågan dagen efter visade det sig att "Manges" minne var kort.

– Äh, det var jävligt längesen. 1978 var det väl?......



Tommy "Baloo" Berggren.

– "Baloo"! Så var det ja, avslutar Eriksson.



