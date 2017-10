Idrottsparken, 2017-10-01 15:00

Inför Sundsvall - Djurgården: Ny anfallsuppsättning i jakten på seger?

Blåränderna reser till Norrporten Arena för att ta sig an ett formstarkt GIF Sundsvall.

Det är två lag med två raka kryssmatcher i bagaget som ställs mot varandra på Norrporten Arena denna söndag. Men det är också två lag i olika delar av tabellen. Hemmalaget Sundsvall ligger strax ovanför kvalstrecket med två poäng mer än Jönköpings Södra. Sundsvall, som lider av stora ekonomiska problem, är inne i en bra trend och har inte förlorat på de fem senaste omgångarna.



Djurgården är som bekant också inne i en stark period även om de två senaste matcherna har slutat oavgjort. Blåränderna har faktiskt inte förlorat sedan 7 augusti då man snöpligt kammade hem noll mot Malmö FF. Det är nio omgångar sedan.



Andraplatsen är fortfarande Djurgårdens men konkurrenterna börjar knappa in. AIK är endast en poäng bakom medan Häcken är fyra poäng bakom. När det gäller skadeläget är det bara Kerim Mrabti som saknas. Mittfältaren skadade sig mot Örebro och kommer inte spela mer den här säsongen. I Sundsvall är Lars Krogh Gerson osäker till spel.

– Vi känner att vi har gjort bra matcher och har inte haft några dippar. Även om vi kryssat två matcher nu så är det ändå med lite mersmak. Mot Elfsborg borde vi dödat matchen och mot Hammarby tycker jag att vi har 60 minuter av den matchen och de har 30. Men vår skärpa var inte den bästa, annars hade vi nog gjort fler än ett mål. Så det är det vi har tränat på under veckan, att sätta våra offensiva spelare i situationer där de får öva på att göra mål och sedan ska vi självklart förbereda oss defensivt också, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel till Djurgårdens hemsida.



Med Kerim Mrabtis skada funderar nog många på hur Djurgården ska ställa upp i offensiven. Mot Hammarby startade Kevin Walker som släpande anfallare/nummer 10 bakom Gustav Engvall och även om Walker stod för ett hårt jobb gav det inte Djurgården samma spets framåt som tidigare. Man kan ana att Özcan Melkemichel kommer ställa upp annorlunda. Mycket talar för att Aliou Badji får chansen från start tillsammans med Gustav Engvall.



Trolig startelva



Isaksson

Beijmo, Une Larsson, Olsson, Käck

Eriksson, Karlström, Källström, El Kabir

Engvall, Badji



Sundsvall - Djurgården

När? Söndag 1 oktober 15:00

Var? Norrporten Arena

Domare? Magnus Lindgren

