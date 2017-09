Jacob Une Larsson: ”Det är verkligen otroligt stort”

Forum 1891 ringde upp Djurgårdens succéback Jacob Une Larsson inför lördagens möte med Örebro.





Efter 22 omgångar ligger Djurgården tvåa i tabellen och de senaste presationerna har imponerat, inte minst senast borta mot IFK Göteborg. Jacob Une Larsson menar att det är svårt att sätta fingret på exakt vad som ligger bakom framgångarna, men menar att ju längre laget svetsats samman, desto bättre har det blivit.

– Svårt att peka ut något specifikt. Tiden har nog talat för oss. I början av säsongen var vi ojämna, men nu har vi hittat jämnheten under 90 minuter och det är en styrka.



Du har ju varit väldigt bra under säsongen. Vad ligger bakom dina framgångar?

– Hittills har det känts bra. Det har nog mycket med förtroende att göra. Jag får mycket ansvar från tränarna. Mycket handlar också om lagkamraterna. Mitt första år blev lite av en anpassningsperiod och en inlärningsprocess. Nu ligger jag på den nivån jag vill ligga på.



Har du hört något om intresse från utländska klubbar?

– Jag har väl känt så här, att det kan vara bra att göra mer än en bra vår i Allsvenskan. Det är otroligt kul att spela i Djurgården och slåss om europaplatserna.



Hur skulle du beskriva Özcan Melkemichel som tränare?

– Han är väldigt passionerad och det smittar såklart av sig på oss spelare. Man får höra när man är dålig och man får höra när man är bra. Men det är alltid med en kärleksfull ton. Han bryr sig verkligen om oss spelare.







På lördag väntar Örebro hemma på Tele2 Arena. Ett lag med blandade insatser under säsongen och som har en ny tränare i form av Axel Kjell som besegrade Malmö FF senast med 2-1.

– De har nog fått ny energi efter tränarbytet. Man kan ta deras match mot Malmö senast som exempel. I sina bästa dagar är de ett passningsskickligt lag. Men vi vet om att vi har en stark offensivt, menar Jacob Une Larsson.



Vad måste ni göra för att lyckas vinna?

– Jag tror det är viktigt att vi kommer ut med stort fokus och drar nytta av att vi spelar på hemmaplan och tar tag i taktpinnen direkt.



Hur ser du på jakten på Malmö FF?

– Jag tänker nog att man inte ska se för långt fram. Det som är viktigast nu är Örebro i morgon. Vi måste ta match för match och försöka ta så mycket poäng som möjligt.



Över 14 500 sålda till matchen mot ÖSK, kan du beskriva hur det är att stå där nere med publiken i ryggen?

– Det är helt obeskrivligt. Det är en speciell känsla som jag inte upplevt någon annan stans i livet. Det är verkligen otroligt stort att få vara med om. Det är väldigt få förunnat. Han värvades in inför säsongen 2016 och smögs in i startelvan för att under 2017 utvecklas till en grundpelare i Djurgårdens försvar. Jacob Une Larsson har varit en stor del i Djurgårdens framgångar och blivit enormt uppskattad bland djurgårdspubliken. Forum 1891 ringde upp den 23-årige mittbacken för att prata om succén, utlandsintresse och jakten på Malmö FF.Efter 22 omgångar ligger Djurgården tvåa i tabellen och de senaste presationerna har imponerat, inte minst senast borta mot IFK Göteborg. Jacob Une Larsson menar att det är svårt att sätta fingret på exakt vad som ligger bakom framgångarna, men menar att ju längre laget svetsats samman, desto bättre har det blivit.– Svårt att peka ut något specifikt. Tiden har nog talat för oss. I början av säsongen var vi ojämna, men nu har vi hittat jämnheten under 90 minuter och det är en styrka.– Hittills har det känts bra. Det har nog mycket med förtroende att göra. Jag får mycket ansvar från tränarna. Mycket handlar också om lagkamraterna. Mitt första år blev lite av en anpassningsperiod och en inlärningsprocess. Nu ligger jag på den nivån jag vill ligga på.– Jag har väl känt så här, att det kan vara bra att göra mer än en bra vår i Allsvenskan. Det är otroligt kul att spela i Djurgården och slåss om europaplatserna.– Han är väldigt passionerad och det smittar såklart av sig på oss spelare. Man får höra när man är dålig och man får höra när man är bra. Men det är alltid med en kärleksfull ton. Han bryr sig verkligen om oss spelare.På lördag väntar Örebro hemma på Tele2 Arena. Ett lag med blandade insatser under säsongen och som har en ny tränare i form av Axel Kjell som besegrade Malmö FF senast med 2-1.– De har nog fått ny energi efter tränarbytet. Man kan ta deras match mot Malmö senast som exempel. I sina bästa dagar är de ett passningsskickligt lag. Men vi vet om att vi har en stark offensivt, menar Jacob Une Larsson.– Jag tror det är viktigt att vi kommer ut med stort fokus och drar nytta av att vi spelar på hemmaplan och tar tag i taktpinnen direkt.– Jag tänker nog att man inte ska se för långt fram. Det som är viktigast nu är Örebro i morgon. Vi måste ta match för match och försöka ta så mycket poäng som möjligt.– Det är helt obeskrivligt. Det är en speciell känsla som jag inte upplevt någon annan stans i livet. Det är verkligen otroligt stort att få vara med om. Det är väldigt få förunnat.

0 KOMMENTARER 692 VISNINGAR 0 KOMMENTARER692 VISNINGAR BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-09-15 15:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-09-15 15:15:00

Djurgården

2017-09-12 09:51:00

Djurgården

2017-09-11 21:02:00

Djurgården

2017-09-11 11:55:00

Djurgården

2017-09-10 14:12:00

Djurgården

2017-09-07 14:20:00

Djurgården

2017-08-29 12:22:00

Djurgården

2017-08-27 22:08:53

Djurgården

2017-08-27 21:43:00

Djurgården

2017-08-26 20:38:00

ANNONS:

Forum 1891 ringde upp Djurgårdens succéback Jacob Une Larsson inför lördagens möte med Örebro.På förhand en av säsongens absolut svåraste matcher. Dessutom i ett läge där en förlust hade lämnat oss kvar i getingboet under medan en vinst hade givit, åtminstone tillfälligt, andrum och fortsatt slagläge i europaracet. Då går Djurgården ut och gör en av säsongens bästa insatser mot ett Göteborg som aldrig ens gavs chansen.Djurgården vann borta mot IFK Göteborg med 1-3 under måndagskvällen. Målskyttar för kvällen var Kerim Mrbati och Jesper Karlström.Djurgårdens succélån Gustav Engvall tror inte det blir någon fortsättning i blåränderna efter säsongen. – Jag skulle tro att det inte är en jättestor chans säger Gustav Engvall till podcasten FD 60 minuter.Det långa och tristessfyllda landslagsuppehållet är över och nu är det äntligen dags för allsvenskan igen. Och det med en riktig klassiker – huvudstadsmötet, Göteborg – Djurgården. Avspark måndag 19:00 på Gamla Ullevi.Djurgårdens anfallstalang Aliou Badji stängs av i Allsvenskan efter en utvisning i U21-slutspelet.Lagom till landslagsuppehållet är Blårandiga proffskollen tillbaka med status om hur det gått för våra gamla spelare utomlands i världen.Blåränderna lämnade Stockholm för att gästa AIK Solna på Friends Arena under söndagseftermiddagen. 33 157 åskådare fick ett chansfattigt derby där fasta situationer krävdes för att spräcka målnollorna. Djurgården skapade de flesta målchanserna och var i slutändan närmast segern, men man lyckades inte döda derbyspöket denna gång heller.AIK och Djurgården delade på poängen i dagens drabbning på Friends Arena. 1-1 slutade matchen efter sen kvittering av Aliou Badji. Här kommer spelarbetygen.Djurgården är ett lag i harmoni. Djurgården är enligt många Sveriges bästa lag just nu. Djurgården har ett förbannat derbyspöke att ta kål på. AIK är i osäker form. AIK har ett svagt hemmafacit. AIK har en av seriens osäkraste målvakter. Det är ett axplock av tusentals förutsättningar inför matchen i morgon.