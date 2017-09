Kerim Mrabti missar resten av säsongen

Det var inga roliga nyheter när Djurgården släppte startelvan inför matchen mot Elfsborg. Kerim Mrabti saknades på grund av en skada, och nu bekräftar Blårändernas läkarteam att Mrabtis säsong är över.





Även veteranmålvakten Andreas Isaksson finns det en del frågetecken kring, då "Isak" tvingades bryta matchen mot Elfsborg i den 51:a minuten. Se DIFTV:s intervju med Christian Andersson Det var nog många Djurgårdare som chockades över att Kerim Mrabti saknades i truppen mot Elfsborg , och farhågorna om en ny skada visade sig stämma. Naprapaten Christian Andersson berättade för dif.se att Mrabti utgick i slutet av matchen mot Örebro med en befarad lårskada. Den efterföljande röntgenundersökningen gav inga positiva besked, och det står nu klart att Mrabtis säsong är över.Även veteranmålvakten Andreas Isaksson finns det en del frågetecken kring, då "Isak" tvingades bryta matchen mot Elfsborg i den 51:a minuten. Se DIFTV:s intervju med Christian Andersson här

0 KOMMENTARER 312 VISNINGAR 0 KOMMENTARER312 VISNINGAR JOHN AVESKÄR

2017-09-19 22:40:35

