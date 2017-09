Melkemichel öppen för förändringar mot Sundsvall.

Özcan Melkemichel: ”Då kanske vi måste tänka lite annorlunda”

Efter onsdagens träning på Kaknäs tog Forum 1891 ett snack med huvudtränaren Özcan Melkemichel om bland annat derbyt mot Hammarby, Sundsvallsmatchen på söndag och den rafflande avslutningen av årets allsvenska.

Trots att Djurgården var det bättre laget fick man bara 1-1 i säsongens sista derby mot Hammarby, och därmed ytterligare ett år utan derbyseger.

– Vi har lagt derbyt bakom oss, men det finns mycket vi kan lära oss av den matchen. Vi gick igenom videon idag och tittade på vad vi gjorde bra och vad vi kan göra bättre. Nu blickar vi framåt mot Sundsvall, säger Melkemichel.



Är det något speciellt som du reflekterat över?

– Vi gick ut väldigt hårt och det var med meningen första 15-20 minuterna. Dels för att få igång oss, att få känslan att detta blir jobbigt för Hammarby och sen att få med oss publiken. Dessvärre fick vi ingen effekt av det. Hade vi fått ett mål i det läget hade vi fått ytterligare energi och kanske kunnat göra ytterligare ett mål. Nu blev det dock inte så. Istället fick Pa Dibba ett bra läge för Hammarby och då svängde matchen. Hammarby fick upp självförtroendet genom snabba anfall och några målchanser. Till skillnad från oss träffade de mål och sedan tog de över matchen och även ledningen. Det är min reflektion av den första halvleken. Sedan i andra tycker jag vi kommer ut bra och tar tag i saker och ting. Vi får 1-1, men vi har inte det där lilla extra. Jag tycker vi kunde skapat ännu mer än vad vi gjorde.



Hur ser du på anfallskonstellationerna som du prövat efter skadan på Kerim Mrabti?

– Egentligen var det inte så mycket en anfallskonstellation mot Hammarby, utan vi ville ha Kevin (Walker) där uppe som en extramittfältare. Vi visste att Hammarby hade ett väldigt spelskickligt mittfält och att de ville hitta bollar mellan våra lagdelar. Jag tycker vi lyckades väldigt bra med att låsa dem, förutom sista 15 av första halvlek. Då fick vi problem och blev väldigt långa, och när man blir långa mot ett så spelskickligt lag som Hammarby så får man problem. Jag tycker vi korrigerade det bra till den andra halvleken då de aldrig hittade in med bollar i dessa ytor.

– Tanken var annars att vi så småningom i den andra halvleken skulle byta in en anfallare. Syftet med att ha Kevin där var att vi inte skulle bjuda på någonting för att sedan byta in en anfallare och gå för segern. Men strax innan avspark känd Kim sig risig och det var tveksamt om han skulle kunna spela hela matchen. Det blev en delimma för mig. Skulle jag byta ut Kevin samtdigt som det var osäkert kring Kim. Vem skulle jag i så fall ersätta Kim med? När det var en kvart kvar gjorde Kim klartecken att han kunde spela klart matchen och då bestämde jag mig för att byta in Aliou Badji. Tyvärr fick han för lite tid på sig. Mot Sundsvall kanske vi måste tänka lite annorlunda från start.



Trots att Sundsvall ligger långt ner i tabellen så visar man gryende form. Laget har inte förlorat på de fem senaste matcherna och förra torsdagen kryssade man mot AIK på hemmaplan.

– En svår match. De har gjort det bra. Jag har sett deras matcher och det är ett väldigt kompakt lag. Samtidigt är de väldigt passningsskickliga när de väl får tag i bollen så det kommer krävas mycket utav oss för att vinna. Framförallt offensivt för att luckra upp deras försvarsspel och vara vaksamma på deras kontringsspel och bollskicklighet, konstaterar Melkemichel.



En spelare som fått lite kritik på sistone är Gustav Engvall, som gått mållös i de fem senaste matcherna.

– Han kommer till många bra lägen, men han har inte skärpan i avsluten som man skulle önska och det kanske har lite med självförtroendet att göra. Vi har pratat lite om det här och vi kommer köra mycket avslut så att de får känna på hur det är att göra mål igen. Det är viktigt att man sätter de i sådana situationer så att det kommer per automatik. Vi kommer till många bra lägen senast, men vi träffade inte ens mål. Då blir det omöjligt att göra mål så det är något vi bär med oss till nästa match.



Hur är känslan i gruppen med fem matcher kvar att spela?

– Känslan är bra, tycker jag. Du vet, de här derbymatcherna kan få en att fundera mycket, men det är ändå två derbyn där vi ligger under men visar stark karaktär och moral att hämta tillbaka och gör det med mersmak. Egentligen i båda derbyna har vi de klaraste målchanserna och med lite skärpa hade vi kanske kunnat vinna de båda matcherna. Det gjorde vi dock inte men känslan är ändå bra, det är gott mod i grabbarna och vi har gjort det bra. Vi vet att det kommer vara tuffa matcher här framöver oavsett vilket lag vi möter.



En spelare som varit med och tränat ett tag nu är Edward Chilufya. För drygt tre veckor sedan fick han chansen att visa upp sig i den årliga Stadionmatchen mot Molde och i måndags debuterade han för U21-laget i segermatchen mot Halmstad med 5-1. Edward stod dessutom för ett mål och Özcan ser kvaliteter i 18-åringen.

– Det var första gången vi fick ett helhetsintryck av honom i match och jag tycker det finns mycket intressanta egenskaper i honom. Han är snabb, kvick och teknisk. Sedan behöver han kanske tuffa till sig litegrann i det fysiska spelet. Han är ung och det är en spelare vi ska utveckla här under vintern, avslutar Melkemichel.

På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-09-27 15:56:00

