Özcan Melkemichel: "Jesper har varit fantastiskt"

Forum 1891 tog efter torsdagens träning ett snack med Özcan Melkemichel.

Fyra omgångar återstår. Djurgården placerar sig som tvåa i tabellen och har fem poäng ner till Norrköping som skuggar Djurgården och AIK om Europaplatserna. Ett formstarkt Djurgården åker på söndag till Uppsala för att ta sig an hela seriens formsvagaste lag, Sirius. Och med en intakt djurgårdstrupp ser Özcan positivt på uppgiften och träningarna som varit under landslagsuppehållet.

– Nu var Gustav Engvall iväg med U21, Kim Källström har tränat på egen hand när han varit borta på på jobb i samband med landskamperna och Jacob Une Larsson har kört rehab under en tid men kommer köra för fullt i morgon (igår). Vi testade Jacob i två dagar och det är inga problem. Jonas tog det lugnt första dagarna men nu har han tränat för fullt i två dagar. Alla är friska och krya så det har varit bra faktiskt.

– Det är en oerhört viktig match på söndag. Det är fyra omgångar kvar. Vi ligger i den positionen som är bra för oss och den vill vi behålla. Det kommer bli en tuff match men vi tror på det vi gör, vi är inne i en bra form och jag hoppas vi kan fortsätta prestera i de kvarstående matcherna, säger Melkemichel.



Ni har tränat nu uteslutande på naturgräs men vi kan väl inte förvänta oss samma kvalité i Uppsala som här på Kaknäs?

– Nej, det tror jag inte. Ingen matta är så fin som den vi har här på Kaknäs. Vad jag har hört och sett så är det en sämre matta men vad ska vi göra. Vi får hantera det, det är likadant för bägge lagen. Sirius är också ett spelande lag så mattan är inget vi ska lägga stort fokus på utan fokuset ska ligga på det vi är bra på och vår prestation. Står vi för en tillräckligt bra prestation så vinner vi matchen.



Kommer du skruva på några taktiska direktiv just för att det är naturgräs?

– Nej, men man måste ha i beräkningen att bollen kan studsa lite konstigt, den kommer inte rulla lika bra på en konstgräsmatta så det är något vi måste ha beräkningarna. I vissa fall när det inte finns lägen att spela sig ur så kanske man kan göra det lite enklare för sig men i grund och botten ska vi inte ändra på vårt spel bara för att vi spelar på gräs.



Vad talar för att Djurgården tar en Europaplats?

– Det är mycket som talar för det. Dels för att vi har ett väldigt bra lag, vi har fått ihop bitarna på ett bra sätt, vi är bättre nu än vad vi var innan sommaruppehållet och vi är formstarka nu. Vi har fått vila både skallarna och fysiskt, vilket har varit välbehövligt med tanke på det tajta spelschemat som var innan uppehållet.



Du nämnde form och det är väldigt många spelare som är inne i bra form. Vad är förklaringen till att nästan alla spelare är inne i sånt gott slag?

– Jag tror att när det går bra för laget så höjs den individuella nivån. Så är det ju för alla lag. Jag tycker att Jesper har varit fantastiskt i de här matcherna. Först när han fick chansen mot Göteborg tog han den väldigt bra och sedan har han bara fortsatt. Det är så man vill se sina spelare som varit lite utanför att när de får chansen så tar de den. Samtidigt har Kevin (Walker) gjort en väldigt bra träningsvecka så konkurrenssituationen finns där och det tror jag också bidrar till att spelare höjer sig. Sedan så spelar vi en fotboll som passar de här killarna.



Efter torsdagens träning blev det grinigt mellan framförallt Jonas Olsson och Aliou Badji. Özcan vill dock inte måla upp något dramaturgiskt över det som skedde.

– Det var inget speciellt som hände, utan de ställs krav och så ska det vara om man vill vara med i toppen. I detta fall var det Jonas som blev lite besviken på Badji och det tycker jag bara är bra och sunt, menar Özcan.



Märker du någon skillnad på kravnivån från när du kom kontra nu?

– Det tycker jag. Kravnivån har höjts och framförallt när man får in vinnarskallar som Jonas och flera andra så blir det krav och det höjer varenda spelare.

2017-10-14 15:00:00

