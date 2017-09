Panel: ”Hoppas Djurgården slår till med en klassanfallare”

Forum 1891:s panel svarar på frågor om europajakten, vilka positioner Djurgården behöver förstärka och hur man ska luckra upp Sundsvall på söndag.

Veckans panel består av Gustaf Nilsson, Fabian Ahlstrand, Mikael Udén Berglund och John Aveskär.75-procentiga. Även om fina formen har fått sig en törn de två senaste matcherna. Förutom AIK har även lagen som hotar också tappat fart och Östersund har nog med sitt nuvarande europaspel för att kunna hota.Väldigt stora! Den största farhågan är hur vi klarar oss utan Mrabti. Jag tror ändå vi löser det. Häcken har varit ruskigt svaga i två raka matcher och möter Östersund nu medan vi har ett lättare schema samt råd att tappa några poäng.Ett gynnsamt utgångsläge helt klart. Krävs en mindre genomklappning för att missa, det ska inte hända om DIF fortsätter prestera som man gjort.En god chans, vi har allt i egna händer! Matchen mot Häcken kan bli avgörande och vi har inte råd med onödiga poängtapp, känslan är väldigt positiv.Vi ska inte glömma att Sundsvall är i en ruskig form och toppar tabellen i Allsvenskan för de fem senaste matcherna. Med det sagt får vi defensivt se upp för instick längs marken in till Linus Hallenius. Framåt måste vi få igång kantspelet och vara heta inne i boxen.Özcan var rätt tydlig att han inte kommer starta med samma anfallsuppställning som senast i alla fall. Badji eller Kadewere lär göra upp om platsen bredvid Engvall. Poängmässigt har Sundsvall ryckt upp sig rejält och framförallt spelmässigt där man både är bättre defensivt och offensivt. Lär bli en tight historia.Genom att fortsätta spela det spelet som varit så framgångsrikt och inte vara alltför rädda vare sig för Sundsvall eller om poängen. De har varit starka på slutet men vi är ett bättre lag över 90 min om vi vill vara det.Vi ska nog inte ändra allt för mycket, utan fortsätta med vårt presspel och possession. Giffarna är bra och är i en ganska fin trend, det blir en tuff match.In med Badji. Känns nästan populistiskt att tycka det, men vi får ett annat hot offensivt med honom där framme. Jag vill få in Radetinac i elvan, men får inte in honom utan att bryta något som redan fungerar bra.Enda skillnaden från senast är att jag vill se Badji från start istället för Kevin. Eventuellt Haris in till höger och Eriksson på topp eller som tia. Där är jag lite besviken att Haris inte fått mer speltid, även fast det naturligtvis är svårt att klaga när det gått så bra.Standarduppsättningen i försvar och på mittfält och sen Badji in bredvid Engvall.Jag skulle sätta upp ”Mange” på Kerims position och låta Haris ta högeryttern. Badji får dessutom ersätta Engvall, som varit iskall på sistone.Aliou Badji.Anfallet, såklart. Engvall, Garba och Jawo kommer försvinna. Det ger utrymme att tidigt ta in en klassanfallare med vinnarinstinkt. Även ett till alternativ på vänsterbacken. Övrigt hänger på vilka med kontrakt som försvinner ut i Europa.Vänsterback och anfallare. Vi sitter på väldigt många anfallare just nu. Engvall kommer lämna och det hoppas jag även att Garba och Jawo gör. Där hoppas jag Djurgården slår till med en klassanfallare som ersättare till ”Gurra”.Svårt innan man vet vilka som lämnar. Men Engvall måste såklart ersättas. Sen känns väl vänsterbacken mest svajig just nu, även om Käck gjort det bra. Men generellt bör alla eventuella startspelare som lämnar ersättas.Förutom ersätta potentiella försäljningar så skulle jag vilja se en uppgradering på vänsterbacken och en anfallare, då Engvall lär kosta för mycket. Har inget namn på vänsterbacken på toppen av tungan men Sam Johnson på forwardssidan skulle sitta som handen i handsken för oss.Vi har varit bra på att snabbt studsa tillbaka i år. Jag tror på en ganska tillknäppt tillställning som DIF vinner med 2-0 efter mål av Engvall och Eriksson.DIF vinner, 2-0.Vi tar dem med 3-1!Vi vinner med 0-2.