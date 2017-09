Spelarbetyg Elfsborg - Djurgården

Matchen på Borås Arena mellan Elfsborg och Djurgården slutade oavgjort, 2-2. Blårändernas mål gjordes av Magnus Eriksson och Kim Källström. Här kommer spelarbetygen.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3 (Ut 51)

Lämnar inga returer, plockar det han ska och var oerhört stabil innan han tvingades slänga in handduken. Hoppas verkligen inte det är något allvarligt med Isaksson.



Felix Beijmo 3

Möter kanske allsvenskans bästa ytter i Simon Lundevall och sköter den uppgiften med bravur. Orkar även vara delaktig i offensiven och var kanske den i slutet som ville vinna matchen mest. Oturlig på straffen.



Jonas Olsson 1

Okej, betyget är väldigt hårt, men Olsson gör sin klart sämsta insats i djurgårdströjan. Ser man till Olssons förmåga kan man kräva betydligt mer. Slarvade en del i passningsspelet, låg fel i försvarsspelet (inte minst på målet) och snackar återigen till sig ett gult kort.



Jacob Une Larsson 3

Överglänste sin mittbackskollega ikväll. Une går från klarhet till klarhet och var kanske Djurgårdens bästa spelare mot Elfsborg. Hade bud på två mål dessutom.



Elliot Käck 2

Har höjt sig till en stabilare nivå på sistone även om han i början hade det lite svårt mot Daniel Gustavsson.



Jesper Karlström 3

Ser rapp ut, är bra i närkampsspelet och ger Djurgården en ytterligare dimension i offensiven med sin förmåga att fylla på i det offensiva straffområdet. Kommer med stor sannolikhet starta derbyt.



Kim Källström 3

Är i storform igen efter att ha varit ganska svag under sommaren. Väldigt vårdad i passningsspelet, precisa hörnor och frisparkar och målskytt för andra matchen i rad. Lär krävas att han bibehåller formen under hösten.



Othman El Kabir 2 (Ut 81)

Ständigt ett hot utan att skapa de klara målchanserna.



Magnus Eriksson 2

Nyttig utan att glänsa men målskytt igen. Det är inga tillfälligheter att det just är "Mange" som håller sig framme vid 1-0. Tolv mål i allsvenskan i år, ett nytt rekord för hans del.



Tino Kadewere 1 (Ut 57)

Nej, Tino fick chansen men tog den inte. Ibland blir man inte riktigt klok på Kadewere. Man ser embryon till stordåd men det vill sig bara inte.



Gustav Engvall 1

Har en jobbig måltorka just nu. Nyttig i spelet men måste bli effektivare. Hans missade läge efter tio minuter kostade Djurgården segern.



Inbytta spelare: Tommi Vaiho 2 (51) Aliou Badji 2 (57) Haris Radetinac (81)





På Twitter: @FabianAhlstrand

2017-09-20 07:36:01

Efter den övertygande segern mot Örebro i lördags väntar nu en tuff bortamatch i Borås. Djurgården behöver tre nya poäng ifall man ska ha något hopp om att komma ifatt Malmö och ta kampen om guldet in i kaklet. Jakten fortsätter!DIF jagar Malmö och tar upp kampen om guldet. Under lördagseftermiddagen körde Blåränderna över ÖSK med 4-1 då 14 039 åskådare fick se Kim Källström, Felix Beijmo och Magnus Eriksson (tvåmålsskytt) näta, och med tre nya inkasserade poäng börjar Djurgården att flåsa Malmö i nacken på allvar.Inför matchen mot Örebro har Djurgården drivit kampanjen jakten på Malmö FF. Då är tre poäng ett måste mot Örebro.Forum 1891 ringde upp Djurgårdens succéback Jacob Une Larsson inför lördagens möte med Örebro.På förhand en av säsongens absolut svåraste matcher. Dessutom i ett läge där en förlust hade lämnat oss kvar i getingboet under medan en vinst hade givit, åtminstone tillfälligt, andrum och fortsatt slagläge i europaracet. Då går Djurgården ut och gör en av säsongens bästa insatser mot ett Göteborg som aldrig ens gavs chansen.Djurgården vann borta mot IFK Göteborg med 1-3 under måndagskvällen. Målskyttar för kvällen var Kerim Mrbati och Jesper Karlström.Djurgårdens succélån Gustav Engvall tror inte det blir någon fortsättning i blåränderna efter säsongen. – Jag skulle tro att det inte är en jättestor chans säger Gustav Engvall till podcasten FD 60 minuter.