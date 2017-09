Glädjescener från Gamla Ullevi efter att Djurgården säkrat segern mot IFK Göteborg.

Spelarbetyg: IFK Göteborg-Djurgården

Djurgården vann borta mot IFK Göteborg med 1-3 under måndagskvällen. Målskyttar för kvällen var Kerim Mrbati och Jesper Karlström.

.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 2

Var stabil som vanligt. Han gjorde några fina räddningar och utrusningen i början av matchen när han räddade bollen med bröstet är hög klass. Men släppte in ett mål, så en tvåa är ett rättvist betyg för Sveriges bästa målvakt.



Elliot Käck 2

Var som vanligt bra offensivt. Käck hade även ett par bra offensiva passningar. Men som alltid blir defensiven lite lidande, dock helt klart godkänd.



Niklas Gunnarsson 3

Får åter igen spela mittback. Gunnarsson gjorde det bra i matchen mot IFK, faktum är att är en riktigt försvarsklippa som förtjänar att hyllas, fungerar otroligt bra med både Olsson och Une-Larsson.



Jacob Une-Larsson 3

En riktig försvarsklippa, vinner oerhört mycket boll både i luften och längs med backen. Han och Gunnarsson fungerar väldigt bra ihop. Bröt även bollen på offensiv planhalva som låg bakom ena målet i den andra halvleken. Under matchen jämförde den gamle mittfältaren Abgar Barsom honom med Fabio Cannavaro, det säger en del.



Felix Beijmo 2

Offensivt väldigt bra idag. Men det märktes att han hade varit borta en månad, kom lite fel i det defensiva arbetet stundtals under matchen men en stark tvåa.



Othman El-Kabir 2 (utbytt)

Inte riktigt så bra som han har varit tidigare under säsongen men fortfarande godkänd. Jag tycker att han hade för många touch på bollen i matchen mot IFK.



Kim Källström 3

En riktigt bra insats av Källström. Hans långa bollar samtidigt som våra forwards hela tiden löpte i djupled. Visade även prov på ledaregenskaper i slutet av matchen som jag saknat lite under säsongen, en fin match av Kim.



Jesper Karlström 4

Ikväll var kvällen då Karlström skulle ta chansen och det gjorde han. Han fastställde matchresultatet med 1–3-målet. Han vann väldigt mycket boll, löpte fint i djupled, slog ett par riktigt fina crossbollar (Kim har nog givit honom ett par tips). Han var helt enkelt riktigt bra, en angenäm position för Özcan.



Magnus Eriksson 2

Eriksson hade en tyngre dag på jobbet. Han kämpade och slet men fick inte till det riktigt idag. Ska vara lite bättre och framförallt vill jag ha någon poäng ifrån Eriksson för att han ska komma upp i en trea.



Gustav Engvall 2,5

Inget mål mot den gamla klubben för Engvall. Men han är ett hot i djupet och är jobbig att möte, låg bakom matchens första mål, när han bröt sig loss och spelade in bollen snett inåt bakåt till Kerim.



Kerim Mrabti 3 (utbytt)

Avgör matchen med sina två mål. Var ett ständigt hot med sina löpningar och IFK:s försvarare hade svårt att få grepp om Kerim. En av matchens bästa spelare.



Inbytte spelare men ej betygsatta: Haris Radetinac och Tino Kadewere.

0 KOMMENTARER 812 VISNINGAR 0 KOMMENTARER812 VISNINGAR ANDREAS EKSTRÖM

2017-09-11 21:02:00

ANNONS:

Fler artiklar om Djurgården

Djurgården

2017-09-11 21:02:00

Djurgården

2017-09-11 11:55:00

Djurgården

2017-09-10 14:12:00

Djurgården

2017-09-07 14:20:00

Djurgården

2017-08-29 12:22:00

Djurgården

2017-08-27 22:08:53

Djurgården

2017-08-27 21:43:00

Djurgården

2017-08-26 20:38:00

Djurgården

2017-08-26 18:39:52

Djurgården

2017-08-26 12:39:00

ANNONS:

Djurgården vann borta mot IFK Göteborg med 1-3 under måndagskvällen. Målskyttar för kvällen var Kerim Mrbati och Jesper Karlström.Djurgårdens succélån Gustav Engvall tror inte det blir någon fortsättning i blåränderna efter säsongen. – Jag skulle tro att det inte är en jättestor chans säger Gustav Engvall till podcasten FD 60 minuter.Det långa och tristessfyllda landslagsuppehållet är över och nu är det äntligen dags för allsvenskan igen. Och det med en riktig klassiker – huvudstadsmötet, Göteborg – Djurgården. Avspark måndag 19:00 på Gamla Ullevi.Djurgårdens anfallstalang Aliou Badji stängs av i Allsvenskan efter en utvisning i U21-slutspelet.Lagom till landslagsuppehållet är Blårandiga proffskollen tillbaka med status om hur det gått för våra gamla spelare utomlands i världen.Blåränderna lämnade Stockholm för att gästa AIK Solna på Friends Arena under söndagseftermiddagen. 33 157 åskådare fick ett chansfattigt derby där fasta situationer krävdes för att spräcka målnollorna. Djurgården skapade de flesta målchanserna och var i slutändan närmast segern, men man lyckades inte döda derbyspöket denna gång heller.AIK och Djurgården delade på poängen i dagens drabbning på Friends Arena. 1-1 slutade matchen efter sen kvittering av Aliou Badji. Här kommer spelarbetygen.Djurgården är ett lag i harmoni. Djurgården är enligt många Sveriges bästa lag just nu. Djurgården har ett förbannat derbyspöke att ta kål på. AIK är i osäker form. AIK har ett svagt hemmafacit. AIK har en av seriens osäkraste målvakter. Det är ett axplock av tusentals förutsättningar inför matchen i morgon.Forum 1891 tog under fredagen ett snack med Magnus Eriksson inför morgondagens stekheta derby.DIF-bloggen är tillbaka inför morgondagens heta derby, den största matchen på hela säsongen.