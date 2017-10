Felix Beijmo, matchens gigant.

Spelarbetyg Sundsvall - Djurgården

Djurgården stod för en imponerande 5-0-seger mot Sundsvall i jakten på de åtråvärda europaplatserna.

Betygsskala

5 = Mästerlig

4 = Mycket Bra

3 = Bra

2 = Godkänd

1 = Dålig



Andreas Isaksson 3

Råkade ut för en svettig situation nästan direkt när Peter Wilson kom fri, men Isaksson lyckades störa tillräckligt för att bollen inte skulle gå in i mål. Stabil och säker som vanligt.



Felix Beijmo 4

Ligger bakom fyra av fem mål (målskytt på ett av dem) och är bäst på plan den här dagen.



Jacob Une Larsson 2 (ut 39 min)

Byttes ut pga ljumskproblem. Hade innan dess en ganska lugn dag på jobbet. Tappade dock Wilson i läget tidigt i matchen.



Jonas Olsson 3 (ut 79 min)

Stark i närkampsspelet och en stor trygghet som vanligt.



Elliot Käck 2

Utsattes för ganska mycket press i början, men klarade av det bra. Har efter mitten på första halvlek en ganska lugn eftermiddag.



Magnus Eriksson 4

Svårt att sätta något annat än högt betyg när Eriksson smäller in två mål även om ett av dem är på straff. 13 mål hittills den här säsongen och Magnus Eriksson visar återigen vilken klasspelare han är.



Jesper Karlström 4

Bolltrygg och gör även ett bra jobb defensivt. Fick kröna insatsen med ett mycket vackert 5-0-mål. Bland de bästa på plan.



Kim Källström 3

Som vanligt väldigt skicklig med boll. Trivsam dag på jobbet!



Othman El Kabir 2 (ut 65 min)

Kommer inte riktigt in i det i dag och byttes logiskt ut efter 65 minuter.



Tino Kadewere 3

Gör det förlösande 1-0-målet när matchen stod och vägde lite. Visade att han, trots en del skepsis från utomstående, att han var värd en plats i startelvan.



Gustav Engvall 3

Gjorde det mesta rätt i dag förutom mål. Står för två assist och visar upp läckert samspel med Magnus Eriksson och Felix Beijmo flera gånger.



Niklas Gunnarsson 2 (in 39 min)

Får hoppa in för Jacob Une Larsson och gör återigen en stabil insats. En underbar bänkspelare att ha som alltid gör jobbet.



Haris Radetinac (in 65 min) och Marcus Hansson (in 79 min) spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 1193 VISNINGAR BJÖRN JOHNSON

bjorn.johnson@svenskafans.com

På Twitter: @JohnsonBjorn

2017-10-01 17:00:00

