Swedbank Stadion, 2017-09-25 19:00

Malmö FF - Elfsborg

6-0



Anton Tinnerholm rann igenom Elfsborgs försvar flertalet gånger under måndagskvällen.

Det blev en katastrofmatch

Under måndagen åkte Elfsborg på storstryk mot Malmö FF.





Malmö ägde andra halvlek

I paus gjorde Elfsborg matchens första byte. Joakim Nilsson byttes ut mot



Det är skrämmande dåligt

Det är katastrof. Jag förstår inte hur Elfsborg kan vara så sjukt dåliga just nu. 6-0 i baken mot ett lag i Under måndagen var det dags för match igen. Denna gången åkte IFE till Swedbank Stadion och Malmö FF. I minut 6 kom det första skottet på mål. Anders Christiansen vek in i straffområdet och sköt, men Kevin Stuhr Ellegaard stod på rätt plats. Malmö FF gjorde 1-0 efter 9 spelade minuter. Anton Tinnerholm slog ett inlägg som Jörgen Horn oturligt styrde in i mål. Efter 20 minuter spelade sköt Anders Christiansen ifrån distans, men Elfsborg målvakt Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen. 12 minuter senare sköt norrmannen Jo Inge Berget ett skott ifrån vänsterkanten, men bollen gick några centimeter över Malmös mål. I den 35:e minuten tilldelades Elfsborgs mittback Joakim Nilsson ett gult kort när han tryckte till Markus Rosenberg för hårt. 2 minuter senare fick dansken Anders Christiansen ett jätteläge precis utanför Elfsborgs straffområde. Han sköt bollen lågt, och tätt, tätt utanför mål. I minut 39 tryckte Jörgen Horn till Markus Rosenberg och fick en varning. Minuten efter gjorde MFF 2-0. Anton Tinnerholm slog ett inlägg ifrån högerkanten som Jon Jönsson fick på sin fot och sedan in i mål. Det var Elfsborgs andra självmål för dagen.I paus gjorde Elfsborg matchens första byte. Joakim Nilsson byttes ut mot Alex Dyer . I den 50:e minuten fick MFF en bra chans när Markus Rosenberg passar Carlos Strandberg som kommer fri med Kevin Stuhr Ellegaard. Strandberg rundade målvakten och sköt, men Adam Lundqvist rensade bollen på mållinjen. 1 minut senare nickade Jo Inge Berget bollen precis över Elfsborgs mål. I minut 52 kom Carlos Strandberg återigen inne i straffområdet, han drog iväg ett skott, men Kevin Stuhr Ellegaard tog bollen, men släppte en retur. När Anders Christiansen skulle på på bollen rev Adam Lundqvist ner honom och Malmö fick en straff. Markus Rosenberg sköt straffen säkert i mål. Elfsborgs första skott i matchen var i minut 55. Simon Olsson drog till, men bollen gick utanför. I den 57:e minuten fick Jörgen Horn sin andra varning i matchen och visades därmed ut. Han drog Anders Christiansen i tröjan. Markus Rosenberg slog frispark, men bollen gick tätt utanför mål. I minut 59 fick dansken Anders Christiansen ett gult kort när han rev ner Issam Jebali. Efter en timmas spel gjorde Elfsborg sitt andra byte i matchen. Emir Bajrami ersattes av Ibrahim Dresevic. Erdal Rakip sköt in 4-0 till Malmö FF i minut 62 efter ett vackert förarbete av Anton Tinnerholm. 7 minuter senare sköt Erdal Rakip ett skott som Kevin Stuhr Ellegaard räddade, men dansken gav retur, då nickade Markus Rosenberg bollen precis utanför. 5-0 kom i minut 72 . Erdal Rakip sköt, men Kevin Stuhr Ellegaard räddade bollen men släppte en retur som Anton Tinnerholm tog vara på, han sköt direkt på volley och bollen gick in bakom Elfsborgs målvaktens stolpar. 1 minut senare sköt Anders Christiansen, men Ellegaard räddade bollen efter en benparad. I minut 75 gjorde Malmö FF sitt första byte i matchen. Bonke Innocent gjorde sin debut i den blåvita tröjan när Oscar Lewicki gick av. 1 minut senare slog Malmö till igen och det blev 6-0. Anton Tinnerholm dribblade sig igenom Elfsborgs försvar och sedan rullade han in bollen i mål. Efter 80 minuters spel gjorde MFF sitt andra byte i matchen när Rasmus Bengtsson ersattes av Franz Brorsson . 2 minuter senare byttes Markus Rosenberg ut. In kom Alexander Jeremejeff . Ytterligare 1 minut senare gjorde Elfsborg sista bytet i matchen. Daniel Gustavsson ersatte Simon Lundevall Det är katastrof. Jag förstår inte hur Elfsborg kan vara så sjukt dåliga just nu. 6-0 i baken mot ett lag i Allsvenskan . Det är skrämmande dåligt. Det kan vara en av dem sämsta matcher jag någonsin ett Elfsborg spela.

Malmö FF-Elfsborg Johan Dahlin

Anton Tinnerholm

Lasse Nielsen

Rasmus Bengtsson

Behrang Safari

Erdal Rakip

Anders Christiansen

Oscar Lewicki

Jo Inge Berget

Markus Rosenberg

Carlos Strandberg



Avbytare

Fredrik Andersson

Franz Brorsson

Bonke Innocent

Alexander Jeremejeff

Kingsley Sarfo

Mattias Svanberg

Andreas Vindheim

Kevin Stuhr Ellegaard

Jon Jonsson

Jorgen Horn

Joakim Nilsson

Adam Lundqvist

Emir Bajrami

Anders Randrup

Simon Olsson

Simon Lundevall

Issam Jebali

Per Frick



Avbytare

Ibrahim Dresevic

Alex Dyer

Daniel Gustavsson

Rami Kaib

Jesper Karlsson

David Olsson

Viktor Prodell



2017-09-25 20:49:00

