”Det ger ju motivation”

Första steget mot U21-EM 2019 i Italien är avklarat. Sverige slog Cypern med 4-1.

Simon Olsson var uttagen men fick inte spela.

– Det är ju såklart motivation lite motivation. Att man krigar mer nu för att ta den där startplatsen, säger Simon Olsson till Svenska Fans.





Matchen spelades den 5 september på Falkenberg Arena. Roland Nilsson valde satsa på ett mittfält bestående av



Simon Olsson beskriver den första halvleken som lekstuga. I den andra så kom cyprioterna in mer i matchen men utan att närma sig målmässigt. Istället utökade Erdal Rakip ledningen till 4-0 i den 90:e minuten och Marios Ilias reducering till 4-1 på tilläggstid blev närmast av akademisk betydelse. Sverige är därmed ett steg närmare U21-EM i Italien 2019. Kvalet fortsätter i oktober när de först möter Belgien på Den Dreef Stadion i Leuven och sedan Malta på Olympia i

– Skitkul att vara med, kommenterar Simon Olsson dagarna i Falkenberg. Lite tråkigt att jag inte fick hoppa in.

Det faktum att Roland Nilsson valde att spela med Isak Ssewankambo och Anton Jönsson Salétros tar han som extra bränsle.

– Det är ju såklart lite motivation också. Att man krigar på mer nu för att ta den där startplatsen. Eran Håkan Ericson är avslutad och i månadsskiftet augusti/september 2017 samlade den nye förbundskaptenen för U21-landslaget Roland Nilsson sin första trupp till EM-kvalmatchen mot Cypern i Falkenberg . I truppen fanns elfsborg aren Simon Olsson . Laget inkvarterades på Falkenberg Strandhotell och Simon Olsson fick bo ihop med Filip Dagerstål. Han umgicks även killarna från BK Häcken, Joel Andersson och Daleho Irandust. Fritiden mellan träningarna spenderades på minigolfbanan, på promenaden vid hotellet och hotellets spaavdelning. Roland Nilsson beskriver han som en riktigt bra tränare som är bestämd till sin karaktär och som alla lyssnar på.Matchen spelades den 5 september på Falkenberg Arena. Roland Nilsson valde satsa på ett mittfält bestående av Erdal Rakip , Isak Ssewankambo, Anton Jönsson Salétros och Mattias Svanberg Sverige fick en drömöppning med två mål av Carlos Strandberg innan matchen var fem minuter gammal. Joel Andersson, för dagen vänsterback, noterades för en assist till det första målet och Anton Jönsson Salétros till det andra. Carlos Strandberg hann, innan första halvlek blåstes av, fullfölja sitt målskytte med ett hattrick. Anfallskollegan Gustav Engvall stod för assisten.Simon Olsson beskriver den första halvleken som lekstuga. I den andra så kom cyprioterna in mer i matchen men utan att närma sig målmässigt. Istället utökade Erdal Rakip ledningen till 4-0 i den 90:e minuten och Marios Ilias reducering till 4-1 på tilläggstid blev närmast av akademisk betydelse. Sverige är därmed ett steg närmare U21-EM i Italien 2019. Kvalet fortsätter i oktober när de först möter Belgien på Den Dreef Stadion i Leuven och sedan Malta på Olympia i Helsingborg – Skitkul att vara med, kommenterar Simon Olsson dagarna i Falkenberg. Lite tråkigt att jag inte fick hoppa in.Det faktum att Roland Nilsson valde att spela med Isak Ssewankambo och Anton Jönsson Salétros tar han som extra bränsle.– Det är ju såklart lite motivation också. Att man krigar på mer nu för att ta den där startplatsen.

0 KOMMENTARER 58 VISNINGAR 0 KOMMENTARER58 VISNINGAR ROBERT HYLTSKOG

2017-09-09 17:36:28

ANNONS:

Fler artiklar om Elfsborg

Elfsborg

2017-09-09 17:41:29

Elfsborg

2017-09-09 17:36:28

Elfsborg

2017-08-28 10:40:00

Elfsborg

2017-08-27 21:15:00

Elfsborg

2017-08-26 15:38:01

Elfsborg

2017-08-24 11:23:39

Elfsborg

2017-08-23 22:49:00

Elfsborg

2017-08-22 20:17:00

Elfsborg

2017-08-19 11:34:17

Elfsborg

2017-08-18 19:55:00

ANNONS:

Landslagsuppehållet över och ny match i allsvenskan väntar för IF Elfsborg. Imorgon möter de Kalmar FF på Borås Arena. – Vi möter ett formstarkt Kalmar, säger Magnus Haglund till Svenska Fans.Första steget mot U21-EM 2019 i Italien är avklarat. Sverige slog Cypern med 4-1. Simon Olsson var uttagen men fick inte spela. – Det är ju såklart motivation lite motivation. Att man krigar mer nu för att ta den där startplatsen, säger Simon Olsson till Svenska Fans."Vi har egentligen en oerhört stark trupp med allt från ungdomlig vilja till erfaren elegans och borde ligga bättre till än vi gör."Elfsborg tog tre poäng när Halmstads BK gästade Borås Arena.IF Elfsborg och Halmstads Bolllklubb tog sig båda vidare till vinterns gruppspel i Svenska Cupen 2017/2018. Imorgon möts de på Borås Arena. – Vi skall bara vinna, säger Simon Olsson till Svenska Fans."Att vara pinsamt frånvarande mot en annan Allsvensk klubb är illa nog. Att vara det mot en klubb som spelare i division 1 södra är en ren skam."1598 personer såg Elfsborg vinna en högdramatisk mot Landskrona BoIS i omgång 2 av Svenska Cupen.Elfsborg går in i den andra omgången av Svenska Cupen under onsdagen mot Landskrona BoIS på Landskrona IP.Hur länge skall det här få pågå innan makten inom föreningen reagerar?3773 personer såg Elfsborg spela lika mot Jönköpings Södra IF på Stadsparksvallen.