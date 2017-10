Ännu en förlust för Elfsborg

Nicolás Stefanelli blev hjälte när Elfsborg åkte på en tung förlust.

Efter debaclet i Malmö så var det match igen för Elfsborg . Denna gången på Friends Arena mot AIK. I den 5:e minuten sköt Simon Thern bollen ifrån distans, men precis utanför mål. 1 minut senare var Elfsborg nära att ta ledningen när dansken Anders Randrup sköt ifrån distans, men AIK:s målvakt boxade ut bollen till en resultatlös hörna. I minut 9 fick AIK en hörna, och på hörnan nickade Nicolás Stefanelli bollen till Haukur Hauksson som nickade bollen i ribban. På returen sköt Per Karlsson bollen över mål. Där var AIK väldigt nära att spräcka nollan i matchen. 1-0 till hemmalaget kom i minut 15. AIK fick en hörna som först nickades bort, men rakt på Johan Blomberg som drog till på ett volleyskott och bollen gick in i krysset. 1 minut senare var Per Frick nära att kvittera när han fick bollen i AIK:s straffområde, men Oscar Linnér plockade bollen. Efter 26 minuter spelade så var AIK otroligt nära att göra 2-0. Daniel Sundgren avancerade uppåt in i straffområdet ifrån sin kant, han passade sedan bollen vidare till Henok Goitom som var helt fri framför Elfsborgs mål. Goitom avslutade bollen några centimeter över mål. Någon minut senare fick AIK en straff när Henok Goitom revs ner av Jon Jönsson . Jönsson fick även en varning. Daniel Sundgren slog straffen, men rakt på Kevin Stuhr Ellegaard , men målvakten gav retur. Daniel Sundgren kom först på returen, och sköt, men den danska målvakten plockade bollen liggandes. 2-0 kom istället i minut 31. Nils-Eric Johansson slog in en boll i straffområdet som Henok Goitom passade vidare till Nicolás Stefanelli som chippade in bollen i mål. 3 minuter senare fick Elfsborg en frispark. Simon Lundevall slog in bollen i straffområdet. Per Frick tajmade den perfekt och nickade in 2-1. I minut 40 vek Nicolás Stefanelli sig in i straffområdet och drog iväg ett skott, men Kevin Stuhr Ellegaard plockade enkelt bollen. På övertid i den första halvleken så gjorde AIK 3-1. Kristoffer Olsson slog en hörna som islänningen Haukur Hauksson nådde högst på och nickade bollen in i mål.Elfsborg reducerade till 3-2 3 minuter in i den andra halvleken. På en hörna blev det rörigt i AIK:s straffområdet och tills slut fick Daniel Gustavsson bollen och han slog till på ett volleyskott och sedan seglade bollen in i mål. Alex Dyer varnas i minut 53 när han gick in för hårt i en närkamp med Henok Goitom. Efter 55 minuter spelade gjorde AIK 4-2. Nicolás Stefanelli snodde bollen ifrån en Elfsborgsspelare. Han passade snabbt bollen vidare till Rasmus Lindkvist som höll i bollen lite och sedan passade han tillbaka till Stefanelli som drog till och bollen rullade in i mål. I minut 58 nickade Issam Jebali bollen rakt på Oscar Linnér. I minut 62 gjorde Elfsborg ett dubbelbyte. Issam Jebali och Jesper Manns klev av och Lasse Nilsson och Emir Bajrami kom in på planen. I den 63:e minuten gjorde Elfsborg mål när Simon Lundevall drog till, men målet blev bortdömt för offside. AIK gjorde 5-2 i minut 64. Henok Goitom passade in till Nicolás Stefanelli som stod i straffområdet. Argentinaren slog till på volley och bollen seglade in i mål. Hattrick av Nicolás Stefanelli. I 69:e minuten sköt Lasse Nilsson bollen några centimeter utanför mål. Efter 75 minuter gjorde AIK sitt första byte i matchen. Amin Affane ersatte Simon Thern. Tremålsskytten Nicolás Stefanelli ersattes av Chinedu Obasi i minut 77. 2 minuter senare sköt Amin Affane ett skott som gick tätt intill den vänstra stolpen, men Elfsborgs målvakt var med på det skottet och plockade bollen. Christopher McVey gjorde sin allsvenska debut i den 81:a minuten när han ersatte Alex Dyer. I minut 87 sköt Anders Randrup ifrån distans, men Oscar Linnér tog bollen. 3 minuter senare avancerade Simon Lundevall sig upp och sköt, men bollen gick någon meter utanför mål. Ytterligare någon minut senare sköt Chinedu Obasi på mål, men Kevin Stuhr Ellegaard räddade.Elfsborg räcker inte till i år helt enkelt. Nu är det bara att åka hem och komma igen. Vi har sagt det för många gånger det här året känns det som. Det är skönt att det bara är 4 matcher kvar i Allsvenskan för året så vi slipper detta lidande. Elfsborgs bästa spelare var Per Frick, han försökte verkligen skapa något under söndagens drabbning.