Elfsborg förlorade i den sista bortamatchen för året

5081 personer såg Östersund krossa Elfsborg.

Under lördagseftermiddagen spelade Östersunds FK mot IF Elfsborg på Jämtkraft Arena. Det var Elfsborgs sista hemmamatch för året. Redan i den 2:a minuten kom sprang sig Daniel Gustavsson sig fri ifrån mittplanen. Han avancerade uppåt och drog till ifrån straffområdetslinjen, men Östersunds målvakt Andreas Andersson tog bollen. 10 minuter senare drog Alhaji Gero ifrån distans, men Kevin Stuhr Ellegaard stoppade bollen. I samma minut sköt Simon Lundevall ifrån högerkanten, men precis utanför Östersunds målvakt. Efter 23 minuters spel fick Alhaji Gero ett drömläge att göra 1-0 när han stod fri mitt i straffområdet, men bollen gick precis utanför. 2 minuter senare avslutade Ken Sema bollen rakt på Kevin Stuhr Ellegaard. Östersund tog ledningen i minut 29. ÖFK fick en hörna som Saman Ghoddos slog. Bollen gick till Sotirios Papagiannopoulos som drog till på ett avslut, men Stuhr Ellegaard plockade bollen, men släppte retur. Sotirios Papagiannopoulos plockade upp returen och slog till och bollen dunkades in i mål. 2-0 kom minuten efter. Issam Jebali slarvade med bollen på Elfsborgs planhalva, och Fouad Bachirou tog bollen. Han avancerade uppåt i planen och när han var vid straffpunkten så drog han till med ett bra skott som var svårt för Kevin Stuhr Ellegaard att rädda. I minut 37 var Östersund nära att slå in 3-0 efter att Gabriel Somi slog ett fint inlägg som Ken Sema nickade över mål. Efter 41 minuters spel gjorde Elfsborg första bytet i matchen när Lasse Nilsson hade ont och gick ut. Emir Bajrami kom in. 3-0 till Östersund kom i den 42:a minuten. Dennis Widgren slog en djupledspassning till Saman Ghoddos som kom fri med Kevin Stuhr Ellegaard. Anfallaren rundade målvakten och slog enkelt in bollen i mål.4-0 kom nästan direkt i den andra halvleken. Jesper Manns rev ner Gabriel Somi. Brwa Nouri var den som tog straffen och han dunkade in bollen i mål. I den 54:e minuten gjordes Elfsborgs andra byte. Issam Jebali ersattes av Jesper Karlsson . 4 minuter senare drog Curtis Edwards till, men bollen gick rakt på Kevin Stuhr Ellegaard. Simon Lundevall sprang sig fri och fick bollen i straffområdet, men han sköt bollen precis utanför mål. 3 minuter senare drog Emir Bajrami ifrån distans, men bollen gick några centimeter utanför mål. ÖFK gjorde ett dubbelbyte i den 64:e minuten. Sam Mensiro och Ludvig Fritzson byttes in mot Sotirios Papagiannopoulos och Brwa Nouri. Efter 70 minuters spel testade Curtis Edwards Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard, men målvakten tog bollen. I minut 72 fick Jörgen Horn en varning när han gick in för hårt mot Ludvig Fritzson. Ken Sema tog frisparken och drog till, men Ellegaard tog bollen. 3 minuter senare sköt Simon Lundevall bollen precis utanför ÖFK:s mål. I minut 77 gjorde Östersund sitt sista byte i matchen. Bobo Sollander byttes in mot Alhaji Gero. 2 minuter senare provade Viktor Prodell en klack, men bollen gick rakt på Andreas Andersson. Saman Ghoddos kom helt fri i Elfsborgs straffområde i minut 85, men anfallare sköt bollen någon meter över mål. På en frispark 4 minuter senare skruvade Simon Lundevall bollen över mål. I den 91:a minuten drog Jesper Manns på ett skott ifrån distans, målvakten tog bollen, men släppte en retur som Jesper Karlsson passade in till Viktor Prodell som stod fri i straffområdet. Prodell gjorde inget misstag och bollen gick in i mål. I de sista sekunderna fick Dennis Widgren ett gult kort när han drog ner Jesper Karlsson för hårt.Elfsborg förlorade alltså med 4-1 mot Östersund. Det är aldrig okej att förlora med så stora siffror, men Östersund dominerade fullständigt. Elfsborgs bästa spelare var Jesper Manns. Han krigade på.