Elfsborg räddades av Issam Jebali

Elfsborg och Djurgården delade på poängen i en spännande match under måndagen.

Redan i den 2:a minuten fick Jon Jönsson till ett skott, men rakt på Djurgårdens målvakt Andreas Isaksson. 4 minuter senare sprang Othman El Kabir igenom Elfsborg s försvar och avslutade, men Kevin Stuhr Ellegaard boxade bollen ut till en resultatlös hörna. I den 8:e minuten gjorde Djurgården 0-1. Kim Källström slog en hörna som Jonas Olsson fick på sig och han skarvade den mot Magnus Eriksson som stod på andra sidan av Elfsborgs mål och slog in bollen. 3 minuter var DIF nära att göra 0-2 när Othman El Kabir sköt, men Kevin Stuhr Ellegaard räddade, men han släppte retur och Gustav Engvall hade öppet mål, men han brände det genom att skjuta bollen över mål. I minut 13 slog Othman El Kabir ett inlägg som Jacob Une Larsson nickade rätt på mål. Några minuter senare sköt Daniel Gustavsson bollen, men Andreas Isaksson tog bollen enkelt. I den 21:a minuten vill Elfsborg ha straff när Jonas Olsson fick bollen på handen, men domaren friade. 5 minuter senare tryckte Magnus Eriksson iväg ett skott, men bollen gick utanför. Efter 28 minuter spelade minuter gjorde Elfsborg matchens första byte när Daniel Gustavsson hade känning i baksidan och gick ut. Viktor Prodell kom in. I minut 38 fick Issam Jebali ett fint läge när han avancerade uppåt i straffområdet och drog till, men Isaksson lyckades att plocka bollen. 4 minuter senare var det nära 1-1 när Jon Jönsson nickade bollen i ribban efter en hörna av Simon Lundevall Nästan direkt i den andra halvleken fick Viktor Prodell ett bra läge ifrån straffområdetskanten, men han sköt bollen tätt utanför mål. I minut 51 bytte DIF ut sin målvakt Andreas Isaksson efter att han hade sträckt sig tidigare i matchen och Tommy Vaiho kom in. Efter 55 minuter spelade vek Issam Jebali sig in från kanten in till straffområdet och drog till, men bollen gick tätt, tätt utanför. I minut 56 bytte DIF ut Tinotenda Kadewere och in kom Aliou Badji . Strax därefter fick Issam Jebali ytterligare en chans, men denna gång sköt han lite för högt och bollen gick över ribban. I minut 64 drog Jesper Manns på sig en varning när han rev ner Gustav Engvall. Någon minut senare sköt Felix Beijmo ifrån distans, men Kevin Stuhr Ellegaard plockade bollen. IFE kvitterade i minut 67 efter att Simon Lundevall fick bollen i ytterkanten av straffområdet efter ett inlägg av Jesper Manns. Lundevall sköt, men han fick inte riktigt någon bra träff på bollen och istället gick bollen till Viktor Prodell som stod mitt inne i straffområdet och han kunde enkelt trycka in 1-1. Två minuter senare nickade Jonas Olsson bollen precis utanför Elfsborgs mål. I den 74:e minuten tog DIF ledningen återigen. Jörgen Horn tappade bollen till Kim Källström på Elfsborgs sida av planen. Källström passade snabbt bollen vidare till Gustav Engvall. Engvall avancerade lite uppåt och sedan såg han att Källström hade sprungit sig fri och passade honom. Källström kom ensam mot Kevin Stuhr Ellegaard och chippade in bollen i mål. 3 minuter senare fick Elfsborg en straff när Felix Beijmo fick bollen på handen. Issam Jebali tog straffen och dunkade säkert in 2-2. Direkt efter Elfsborg gjorde mål gjordes ett byte av IFE. Alex Dyer ersatte Simon Olsson . Efter 80 spelade minuten var Issam Jebali nära att skruva in bollen i mål, men den gick istället tätt utanför mål. 1 minut senare gjorde Djurgården sitt sista byte i matchen när Othman El Kabir ersattes av Haris Radetinac . I den 83:e minuten drog Alex Dyer till på ett skott som räddades av Tommy Vaiho. Någon minut senare fick Jonas Olsson en varning för snack. I minut 86 sköt Gustav Engvall ett skott som gick strax över Elfsborgs mål. I den 89:e minuten vände Aliou Badji bort flera Elfsborgsspelare och drog till, men tätt utanför mål. I minut 90 gjorde Elfsborg sista bytet i matchen. Jesper Karlsson ersatte Emir Bajrami.Jag är nöjd med ett poäng mot Djurgården, men jag vet att Elfsborg kan så mycket bättre än vad dem visade under matchen. Den bästa spelaren för dagen i Elfsborg är Issam Jebali. Efter flera matcher han har varit sådär är han äntligen igång igen.