Elfsborg tappade segern sent

Kalmar FF kvitterade sent mot Elfsborg under söndagens match.



Då Elfsborg s målivakt Kevin Stuhr Ellegaard var avstängd så fick David Olsson göra sin debut i den gulsvarta tröjan i ett kallt Borås. Den första chansen i matchen var till Kalmar s fördel och det var i minut 7. Erton Fejzullahu vände och vred, och sköt rakt i famnen på David Olsson. IFE gjorde 1-0 i minut 14. Mikael Dyrestam i Kalmar hade bollen i KFF:s straffområde när Jon Jönsson kom och snodde den, han passade till Issam Jebali som stod utanför straffområdet. Jebali avancerade uppåt, han sköt, men bollen gick på flera Kalmar-spelare och ut till Viktor Prodell som slog till med ett välplacerat skott som gick in i mål. Minuten efter sköt Viktor Agardius ett skott som David Olsson plockade. I den 17:e minuten sköt Romario ifrån distans, men målvakten i IFE plockade bollen i famnen. I minut 23 fick Kalmar en frispark precis utanför mål. KFF gjorde någon sorts av variant när dem passade sig fram istället. Tills sist fick Erton Fejzullahu bollen, och drog till, men David Olsson stod i vägen. I minut 35 fick Elfsborg en hörna. På hörnan nickade Joakim Nilsson mot mål, men Lucas Hägg-Johansson plockade ner bollen. Tre minuter senare så ramlade Adam Lundqvist ihop efter en hörna, han såg ut att ha mycket ont i låret. Elfsborg gjorde sitt första byte i matchen. Rami Kaib ersatte honom.I minut 49 fick Romario bollen i Kalmars straffområde och drog till, men David Olsson stod återigen ivägen. Viktor Elm tjafsade sig till en varning i minut 56. I den 63:e minuten fick Kalmar en straff när Rami Kaib drog ner Erton Fejzullahu. Romario tog straffen och dunkade in den i mål. I samma sitaution blev Jon Jönsson förbannad och sa några ord för mycket till domaren och fick en varning. Därmed är han avstängd i Elfsborgs nästa match. I minut 67 var Kalmar nära att göra 1-2 när Erton Fejzullahu fick bollen i IFE:s straffområde och drog till, men David Olsson slog ut bollen till en hörna. Tre minuter senare gjorde Per Frick comeback ifrån sin skada när han byttes in istället för Viktor Prodell. I 73:e minuten gjorde Kalmar sitt första byte. Papa Diouf ersattes av Philip Hellquist . Sex minuter senare gjordes deras andra byte. Melker Hallberg byttes ut. Filip Sachpekidis kom in. I minut 80 sköt Romario ett skott som gick precis utanför mål. Tre minuter senare nickade Mikael Dyrestam högst på en hörna, men bollen gick över Elfsborgs mål. Simon Lundevall ersattes av Jesper Karlsson i minut 86. En minut senare så gjorde comebackande Per Frick 2-1. Issam Jebali hade bollen precis utanför Elfsborgs straffområde, han passade bollen till Jesper Karlsson som passade snabbt bollen tillbaka till Issam Jebali. Jebali drog till på ett skott, bollen träffade ribban och sedan studsar bollen på Lucas Hägg-Johanssons rygg och sedan till Per Frick som bröstade in bollen i mål. I minut 88 byttes Herman Hallberg ut. Harmeet Singh kom in. I den 90:e minuten kvitterade Kalmar. Jonathan Ring slog in ett inlägg som Philip Hellquist nickade in i mål. Han var helt ren i straffområdet. I minut 93 sköt Harmeet Singh ett skott som David Olsson enkelt plockade.Jag är besviken, men inte på själva resultatet, utan på hur dåligt Elfsborg egentligen spelade under söndagen. Kalmar stängde Elfsborgs anfallsspel långa perioder av matchen. Något positivt är ändå att David Olsson skötte sin debut bra. Han gjorde en del fina räddningar. Elfsborgs bästa spelare var Simon Olsson , han är en otroligt stabil mittfältare att ha i sitt lag.