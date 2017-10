Eskilstunasonen sänkte AFC

2177 åskådare såg Elfsborg vinna mot AFC Eskilstuna i en spännande match.

Under lördagen spelade Elfsborg mot AFC Eskilstuna på Tunavallen. AFC chockade Elfsborg med att göra 1-0 i den 2:a minuten. Chidi Omeje slog in ett inlägg ifrån högerkanten till Ferid Ali som höll sig framme vid den främre stolpen och nickade in bollen i mål. 3 minuter senare kom Viktor Prodell fri med AFC:s målvakt Alireza Haghighi , men anfallaren avslutade bollen utanför mål. Några minuter senare sköt Adam Lundqvist ett skott som AFC:s målvakt plockade. Samuel Holmén varnades i minut 18 på grund av en för hård tackling mot Farshad Noor. Någon minut senare sköt Abdul Razak bollen någon meter utanför mål. I den 26:e minuten kvitterade Elfsborg. Simon Lundevall slog en hörna som gick till Issam Jebali. Jebali dunkade till bollen med en volley och bollen studsade in i mål. I den 35:e minuten sköt Viktor Prodell ett skott, men Alireza Haghighi räddade bollen men släppte retur. På returen var Alex Dyer framme, men denna gången räddade Alireza Haghighi bollen och sedan höll den. 3 minuter senare sköt Taye Taiwo ett skott som gick precis över Elfsborgs ribba. Ytterligare någon minut senare sköt Adam Lundqvist ett skott ifrån distans, men bollen gick tätt utanför mål.Nästan direkt in i den andra halvleken testade Jörgen Horn ett skott, men det gick precis utanför AFC:s mål. I minut 55 gjorde AFC matchens första byte när Farshad Noor gick ut och Omar Eddahri kom in. Någon minut senare drog Ferhad Ali till med ett skott som touchade stolpen och sedan ut. I den 59:e minuten gjorde Elfsborg 1-2. Elfsborg fick en frispark precis utanför AFC:s straffområde när Issam Jebali drogs ner av Alexander Michel. Issam Jebali tog frisparken. Han drog till och bollen gick över muren och in i krysset. I minut 64 nickade Chidi Omeje bollen precis utanför mål. En minut senare kontrade Elfsborg och Issam Jebali kom fri med målvakten, men Tunisiern sköt bollen rakt på målvakten. Ytterligare en minut senare gjorde Elfsborg sitt första byte i matchen när Jesper Manns ersattes av Daniel Gustavsson . I samma minut gjorde Eskilstuna sitt andra byte i matchen när Andrew Fox var klar för dagen och gick ut. In på planen kom Sasa Matic . Nästan direkt sköt inhopparen Sasa Matic på mål, men Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard klarade det och rensade ut bollen till en hörna. I den 70:e minuten kvitterade AFC Eskilstuna till 2-2 när Chidi Omeje drog till ifrån distans och fick in en riktigt bra träff och bollen seglade in i mål. En minut senare gjorde Elfsborg 2-3. Daniel Gustavsson slog in ett inlägg mot boxen, men en försvarare i AFC rensade undan den och där stod Viktor Prodell som drog till och bollen rullade in i mål. I den 73:e minuten slog Daniel Björnqvist in ett inlägg som Omar Eddahri nickade precis över Elfsborgs mål. En minut senare sköt Abdul Razak iväg ett skott som var några centimeter utanför. Sista bytet i AFC gjordes i minut 75 när Taye Taiwo gick ut och Jernade Meade kom in. Elfsborgs andra byte gjordes minuten efter. Rasmus Rosenqvist ersatte Alex Dyer. Ytterligare en minut senare fick Simon Lundevall ett jätteläge efter en fin passning av Viktor Prodell. Lundevall avslutade bollen precis utanför. I 80:e minuten gjordes matchens sista byte när Emir Bajrami ersatte Viktor Prodell. Ludvig Öhman Silwerfeldt fick en varning i minut 82 när han rev ner Issam Jebali. Två minuter senare fick Emir Bajrami gult kort när han drog ner Jernade Meade. I minut 87 var Issam Jebali nära att göra 2-4 när han sköt bollen några centimeter utanför AFC:s mål. Sista anfallet i matchen kom på övertid när Jernade Meade tryckte iväg ett skott, men Kevin Stuhr Ellegaard räddade.Elfsborg tog en trepoängare. Det var riktigt skönt. Sedan ser inte spelet något vidare ut. Nu är det två matcher kvar efter det här, och sedan kan vi lägga denna säsongen bakom oss och blicka framåt. Elfsborgs bästa spelare för dagen var tvåmålsskytten Issam Jebali.