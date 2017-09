Per Frick gjorde mål i det senaste mötet mot AIK.

Ett skadeskjutet Elfsborg åker upp till Stockholm

Jan Mian och Nemanja Miljanovic har hoppat in med gemensamt ansvar för huvudtränarrollen när Magnus Haglund fick sparken. Debuten sker mot AIK på Friends Arena.

2017-09-30 17:18:00

Jan Mian och Nemanja Miljanovic har hoppat in med gemensamt ansvar för huvudtränarrollen när Magnus Haglund fick sparken. Debuten sker mot AIK på Friends Arena.Elfsborg och chefstränaren Magnus Haglund gick skilda vägar under onsdagen."Få gånger har jag längtat så efter slutsignalen såsom jag gjorde igår och jag fick en känsla av att det var fler än jag som kände samma sak."Under måndagen åkte Elfsborg på storstryk mot Malmö FF.IF Elfsborg studsade tillbaka och spelade oavgjort mot Djurgårdens IF på Borås Arena. Johan Dahlin räddade Malmö FF från en förlust i Östersund. Imorgon möts de på Swedbank Stadion. – Det är en rolig match, säger Per Frick till Svenska Fans."Vi slapp bli förnedrade på vår egen hemmaplan och Elfsborg visade att det fortfarande finns en vilja i spelartruppen."Elfsborg och Djurgården delade på poängen i en spännande match under måndagen.Efter förlusten mot Häcken så är det dags för match igen för IF Elfsborg."Om Magnus Haglund av en eller annan anledning inte kan bidra med detta så behöver han ersättas med någon som kan."1893 stycken fick se Häcken besegra Elfsborg på Bravida Arena.